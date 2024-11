https://www.trtworld.com/discrimination/nan-goldin-gaza-reminds-me-of-the-pogroms-that-my-grandparents-escaped-18235913



Nan Goldin: „Gaza erinnert mich an die Pogrome, denen meine Großeltern entkamen

24. November 2024

Die renommierte amerikanische Fotografin und Aktivistin Nan Goldin eröffnet in Berlin eine Ausstellung, die den Völkermord in Gaza verurteilt.

Nan Goldin kritisiert, dass der antimuslimische Hass in Deutschland ignoriert wird. / Foto: AP

Die amerikanische Fotografin und Aktivistin Nan Goldin hat in einer Rede bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in Deutschland den Krieg Israels in Gaza verurteilt.

Die 71-jährige Goldin sagte am Freitag, sie wolle ihre Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie in Berlin „als Plattform nutzen, um meiner moralischen Empörung Ausdruck zu verleihen“ über das, was sie als „Völkermord in Gaza und Libanon“ bezeichnete.

„Meine Großeltern sind vor Pogromen in Russland geflohen. Ich bin mit dem Wissen über den Holocaust der Nazis aufgewachsen. Was ich in Gaza sehe, erinnert mich an die Pogrome, denen meine Großeltern entkommen sind“, sagte Goldin.

Goldin, die jüdischer Herkunft ist, wurde in Washington DC geboren und ist eine führende Künstlerin und Aktivistin, deren Leben und Beitrag in dem preisgekrönten Film „All the Beauty and the Bloodshed“ dokumentiert wurde.

Sie sprach über die Vertreibung und Zerstörung im Gazastreifen und sagte dem jubelnden Publikum, dass Kritik an Israel nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden dürfe.

Freies, freies Palästina

Goldin kritisierte auch Deutschland und erklärte, dass der antimuslimische Hass in diesem Land ignoriert werde. „Deutschland ist die Heimat der größten palästinensischen Diaspora in Europa. Doch Proteste werden mit Polizeihunden, Abschiebung und Stigmatisierung beantwortet“, sagte sie.

Goldin verließ die Bühne unter lauten „Frei, frei Palästina“-Sprechchören, die eine anschließende Rede des Direktors der Galerie, Klaus Biesenbach, übertönten.

Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Neue Nationalgalerie gehört, verurteilte Goldins Rede und die Störung von Biesenbachs Rede durch die Demonstranten scharf.

„Das entspricht nicht unserem Verständnis von Meinungsfreiheit“, sagte er.

Biesenbach betonte, dass er mit Goldin nicht einverstanden sei, aber ihr Recht auf freie Meinungsäußerung bekräftige.

