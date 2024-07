Internationale Staatschefs gratulieren Maduro nach Wahlsieg

https://english.almayadeen.net/news/politics/world-leaders-congratulate-maduro-after-election-win

29. Juli 2024

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat Nicolas Maduro gratuliert und erklärt: „Das Volk hat gesprochen und die Revolution hat gewonnen.“

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat sich mit 51% der Stimmen eine dritte Amtszeit gesichert und seinen Konkurrenten Edmundo Gonzalez besiegt, der 44% der Stimmen erhalten hatte.

Hier sind die Reaktionen aus aller Welt auf seinen historischen Sieg:

Kuba

Der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel sagte am Montag, er habe mit dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro gesprochen, um ihm zu seinem „historischen“ Sieg zu gratulieren.

„Ich habe mit Bruder Nicolas Maduro gesprochen, um ihm im Namen der Partei, der Regierung und des kubanischen Volkes herzliche Glückwünsche zu dem historischen Wahlsieg zu übermitteln, den das venezolanische Volk auf beeindruckende Weise errungen hat“, schrieb Diaz-Canel auf der Social-Media-Plattform X.

„Nicolas Maduro, mein Bruder, dein Sieg, der Sieg des bolivarischen und chavistischen Volkes, hat die pro-imperialistische Opposition klar und eindeutig besiegt. Sie haben auch die regionale, interventionistische und monroistische Rechte besiegt. Das Volk hat gesprochen und die Revolution hat gewonnen“, betonte er.

Nicaragua

Die nicaraguanische Regierung ihrerseits übermittelte Präsident Daniel Ortega und Vizepräsidentin Rosario Murillo eine Botschaft an Präsident Maduro, in der sie ihm zu dem großen Sieg gratulierten, den dieses heldenhafte Volk für den ewigen Führer an seinem Geburtstag errungen hat“, womit sie sich auf den siebzigsten Geburtstag des venezolanischen Führers Hugo Chavez bezogen.

Bolivien

Auch der bolivianische Präsident Luis Alberto Arce gratulierte seinem venezolanischen Amtskollegen: „Wir haben dieses demokratische Fest aufmerksam verfolgt und begrüßen die Tatsache, dass der Wille des venezolanischen Volkes bei den Wahlen respektiert wurde. Wir möchten unsere Bereitschaft bekräftigen, unsere Bande der Freundschaft, Zusammenarbeit und Solidarität mit der Bolivarischen Republik Venezuela weiter zu stärken.“

Ecuador

In Ecuador erklärte der ehemalige Präsident Rafael Correa, dass der Sieg Venezuelas ein starkes Engagement für den Aufbau einer Koalition des 21. Jahrhunderts widerspiegele, und sagte: „Ruhm für das tapfere Volk.“

Russland und Iran bekräftigen strategische Beziehungen zu Caracas

Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte am Montag dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zu seiner Wiederwahl, teilte der Kreml mit.

„Wladimir Putin gratulierte Nicolas Maduro zu seiner Wiederwahl als Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela“, hieß es in der Erklärung.

Putin beschrieb auch die Beziehungen zwischen Russland und Venezuela als strategische Partnerschaft.

„Ich möchte unsere Bereitschaft bekräftigen, unsere konstruktive gemeinsame Arbeit an aktuellen Themen der bilateralen und internationalen Agenda fortzusetzen. Denken Sie daran, dass Sie in Russland immer ein willkommener Gast sind“, hieß es in der Erklärung.

Russland beabsichtige zudem, die Beziehungen zu Venezuela umfassend auszubauen, auch in sensiblen Bereichen, was im Interesse beider Länder liege, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag.

„Wir entwickeln unsere Beziehungen zu Venezuela in allen Bereichen, auch in sensiblen Bereichen. Und natürlich schenken wir dem große Aufmerksamkeit … wir wissen von gemeinsamen Plänen der venezolanischen Führung. Eine solche Zusammenarbeit ist sowohl im Interesse des venezolanischen Volkes als auch der Russen. Deshalb werden wir unsere Beziehungen zu Venezuela umfassend ausbauen“, sagte Peskow vor Reportern.

Der russische Botschafter in Venezuela, Sergej Bogdansarow, erklärte seinerseits, der Sieg Maduros bei den venezolanischen Präsidentschaftswahlen werde die Position seiner Regierung weltweit stärken. Er bestätigte, dass Russland die strategischen Partnerschaftsbeziehungen mit Caracas weiter ausbauen werde.

Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Venezuela können als glaubwürdig angesehen werden“, sagte Bogdansarow laut Sputnik. Das Ergebnis werde dazu beitragen, das Ansehen der Regierung von Nicolas Maduro auf der internationalen Bühne weiter zu verbessern und Venezuelas Position in der entstehenden multipolaren Welt zu stärken.

In diesem Zusammenhang beglückwünschte auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, das venezolanische Volk, die Regierung und den neu gewählten Präsidenten zur erfolgreichen Durchführung der Präsidentschaftswahlen. Er wies darauf hin, dass die Wahlen unter Beteiligung der Bevölkerung und unter der Aufsicht hunderter internationaler Beobachter aus verschiedenen Ländern, Institutionen und Organisationen stattgefunden haben, trotz einiger ungerechter und unfairer Drohungen und Sanktionen, die gegen das Land verhängt wurden.

Kanaani bekräftigte, dass der Iran seine Unterstützung und Solidarität mit Venezuela im Zusammenhang mit der Stärkung der nationalen Entwicklungsprogramme und der Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit erneuert.

