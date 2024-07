NATO gegen NATO von Uli Gellermann

https://www.rationalgalerie.de/home/nato-gegen-nato

NATO gegen NATO Israel will Palästina-Krieg ausweiten Autor: Uli Gellermann Datum: 29.07.2024 Artikel teilen

Israels Krieg gegen die Palästinenser ist so alt wie der Staat Israel. Als sei das Gebiet auf dem heute der Staat Israel liegt unbevölkert, siedelten im Jahr 1948 europäische Zionisten auf arabischem Gebiet und besetzten das Land mit dem Anspruch einer Staatsgründung. Diesen Anspruch besiegelte der Staat Israel 2018 mit einem Gesetz über den „jüdischem Nationalstaat“, das die rund 1,5 Millionen im Apartheitstaat Israel lebenden Palästinenser weiter unterdrückte: Das Arabische als 2. Amtssprache wurde abgeschafft.

Ausrottung der Palästinenser

Mit der Behauptung vom jüdischen Nationalstaat verschärfte Israel den Kampf gegen die Palästinenser weiter. Ein Kampf, der sich in den Jahrzehnten israelischer Existenz bis hin zum aktuellen Versuch zur Ausrottung der Palästinenser unter Führung von Benjamin Netanjahu entwickelte.

Israel: Umfassender Krieg angekündigt

Der israelische Kampf gegen die ursprünglichen Bewohner Palästinas fand ein Echo im Verteidigungskampf der Palästinenser, der in der Sicht der westlichen Freunde Israels immer nur „Terror“ genannt wurde. Eine Rakete, die am 27. Juli auf den von Israel besetzten Golan-Höhen einschlug, soll Teil dieses Kampfes sein. Ohne Beweis für die Urheberschaft hat das israelische Militär umgehend die schiitische Hisbollah-Miliz beschuldigt und „Vergeltungsmaßnahmen“ und einen „umfassenden Krieg““ angekündigt.

Krieg gegen den Libanon

Der Krieg gegen den Libanon hat schon begonnen: Israels Armee griff weit im libanesischen Landesinneren an. Eines der Ziele lag im Dorf Taraja, das sich etwa 90 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt befindet. Grenzen kennt das Netanjahu-Regime schon lange nicht mehr. Der türkische Präsident Erdogan, der sich als Beschützer der Muslime begreift, hat den Israelis mit einer militärischen Intervention gedroht. Dem israelischen Außenminister Israel Katz fiel als Antwort nur eine Morddrohung ein: „Erdogan tritt in die Fußstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er soll sich nur daran erinnern, was dort geschah, und wie es endete“.

NATO – eine Gefahr für die Menschheit

Der vorgeschobene NATO-Außenposten Israel bedroht das NATO-Mitglied Türkei: Würde die internationale Kriegsgefahr nicht auch durch diese Drohgebärden weiter verschärft, könnte man sich amüsieren. So bleibt nur die schlichte Erkenntnis, dass die NATO eine Gefahr für die Menschheit ist: Ob in der Ukraine oder in Israel: Wo NATO draufsteht, ist Krieg drin.

USA: Unerschütterlich für Israel

Schon seit Wochen bombardiert Israels Luftwaffe immer wieder Ziele in Syrien. Dort sind seit dem September 2015 Kräfte der russischen Armee zur Unterstützung der syrischen Souveränität stationiert. Der Kampf im Mittleren Osten hat eine internationale Dimension. Das kann man auch von einem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA erfahren: „Unsere Unterstützung für Israels Sicherheit gegen alle vom Iran unterstützten Terrorgruppen, einschließlich der libanesischen Hisbollah, ist eisern und unerschütterlich.“

Existenz der Menschheit

Unter welchem Etikett auch immer: Es sind die USA in ihrem Streben nach Weltherrschaft, die der Welt ihren Stempel aufzwingen wollen. Die USA und ihre NATO verwickeln die Welt in Kriege, die sich zunehmend einem Weltkrieg nähern, einem Krieg, der die Existenz der gesamten Menschheit gefährdet.

Gegen Krieg und Rüstung

DEMO IN BERLIN

03.08.2024 – Beginn: 15:30 Uhr - Versammlungsort: Hofjägerallee am Großen Stern/Siegessäule

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …