Was wollte Netanjahu mit seiner Iran-Beschimpfung in der Rede vor dem US-Kongress erreichen?

Von Ata Şahit

29. Juli 2024

Der israelische Premierminister, der wegen der Tötung von Zivilisten im Gazastreifen weltweit unter Beschuss steht, setzte alles daran, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem er den Iran 23 Mal nannte und Teheran als existenzielle Bedrohung darstellte.

23 demokratische Senatoren und 73 demokratische Mitglieder des Repräsentantenhauses boykottierten Netanjahus Rede. / Foto: AA

Die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem US-Kongress am 24. Juli ist Gegenstand intensiver Debatten und wurde weltweit als dunkler Fleck in der Geschichte der Demokratie verurteilt,

Im Mittelpunkt dieser Debatten stand Netanjahus Versuch, die massenhaften Gräueltaten seines Landes zu vertuschen, obwohl die israelischen Angriffe seit dem 7. Oktober in der belagerten Enklave Gaza mehr als 39 000 Palästinenser getötet und über 90 000 weitere verletzt haben.

Besonders besorgniserregend waren Netanjahus eklatante Unwahrheiten, darunter die Behauptung, dass kein einziger Zivilist getötet wurde, obwohl mindestens 16 000 Kinder und mehr als 10 000 Frauen bei den wahllosen Bombardierungen ums Leben gekommen sind, was eine breite Verurteilung hervorgerufen hat.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, einer der schärfsten Befürworter der palästinensischen Sache, nahm kein Blatt vor den Mund, als er Netanjahu als „Hitler unserer Zeit“ bezeichnete und den Beifall der US-Gesetzgeber für den israelischen Führer verurteilte.

Netanjahus Rede zeichnete sich dadurch aus, dass er den Iran betonte und versuchte, die amerikanische Öffentlichkeit zu beeinflussen. Außerdem ist es bezeichnend, dass 23 demokratische Senatoren und 73 demokratische Mitglieder des Repräsentantenhauses die Rede aus Protest gegen Israels völkermörderischen Krieg im Gazastreifen boykottierten.

Netanjahu will in seiner Rede vor dem US-Kongress eine Anti-Iran-„Abraham-Allianz

Betonung auf Iran

In seiner Rede erwähnte Netanjahu den Iran 23 Mal namentlich und behauptete: „Der Iran finanziert und fördert Anti-Israel-Proteste in Amerika“, „Im Nahen Osten steckt der Iran praktisch hinter dem gesamten Terrorismus“, „Der Iran hat wahnsinnige Pläne, der Welt den radikalen Islam aufzuzwingen“, „Irans wichtigster Krieg, der wahre Krieg, ist mit Amerika“ und „Das iranische Regime hat Amerika von dem Moment an bekämpft, als es an die Machtkam“.

Bei näherer Betrachtung von Netanjahus Behauptungen über den Iran lässt sich feststellen, dass es sich um eine erhebliche Übertreibung und um ein Bemühen um Wahrnehmungssteuerung handelt. Bei aller Rhetorik und allem Säbelrasseln Teherans bleibt die Tatsache bestehen, dass der Iran wirtschaftlich und militärisch deutlich schwächer ist als die USA.

Dem Iran fehlt es an materieller, militärischer und propagandistischer Macht, um ein ernstzunehmender Gegner für die USA zu sein. Wie die US-Invasion im Irak gezeigt hat, könnte der Iran gezwungen sein, strategische Partnerschaften mit Washington einzugehen, wenn sein eigenes Überleben auf dem Spiel steht.

Daher entbehrt Netanjahus Aussage, der Iran sei der größte Feind der USA und die Amerikaner sollten sich Sorgen machen, einer logischen Grundlage. In der Praxis hat Netahanyu lediglich einen Auftritt vor dem US-Kongress inszeniert.

Das Hauptziel dieser hyperbolischen Darstellung des Irans als existenzielle Bedrohung bestand darin, den Hass und die Wut der amerikanischen Öffentlichkeit auf die schiitische Mehrheitsbevölkerung zu schüren und damit die Grundlage für eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah zu einem umfassenderen Krieg zwischen den USA und dem Iran zu schaffen.

Für Netanjahu dient die Verstärkung der iranischen Bedrohung in den USA auch dazu, die amerikanische Militärhilfe für Israel zu legitimieren, das sich angeblich im Krieg mit dem Iran befindet, und die Proteste gegen die Tötung von Zivilisten im Gazastreifen zu überschatten.

Netanjahus kindischer Versuch, Sympathien zu gewinnen, ist nichts anderes als eine Verhöhnung der Intelligenz der amerikanischen Öffentlichkeit, denn es ist eine gut dokumentierte Tatsache, dass der Iran mit Ausnahme der ersten Jahre nach der Revolution von 1979 keine ernsthafte Bedrohung für die USA darstellte.

Besuch durch Proteste getrübt

Der Besuch Netanjahus löste in den USA heftige Proteste aus, bei denen Tausende von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten Israels Krieg gegen den Gazastreifen und die wahllose Tötung von Zivilisten verurteilten.

Im Vorfeld der Rede kam es zu einer Reihe von Protesten vor dem US-Kapitolgebäude. Diese Proteste, zu denen auch ein Sitzstreik gehörte, führten zur Verhaftung zahlreicher Demonstranten.

Der unabhängige Senator Bernie Sanders, der Jude ist, erklärte auf MSNBC, dass er Netanjahus Rede nicht besuchen werde: „Ich halte ihn für einen Kriegsverbrecher. Er hätte nicht in den Kongress eingeladen werden dürfen“.

Nach Berichten amerikanischer Medien und Videoaufzeichnungen der Rede boykottierten 23 demokratische Senatoren und 73 demokratische Mitglieder des Repräsentantenhauses die Rede.

Der bemerkenswerteste Protest während der Rede war das Schild von Rashida Tlaib, der einzigen Kongressabgeordneten palästinensischer Abstammung, die während Netanjahus Rede ein Schild mit der Aufschrift „Kriegsverbrecher“ hochhielt und damit ihre Ablehnung zum Ausdruck brachte.

Während einige, wie Bernie Sanders, mit ihrem Protest aufrichtig gewesen sein mögen, kann man argumentieren, dass andere der Sitzung nur fernblieben, um sich der Verantwortung zu entziehen. Diese Verantwortung hätte darin bestehen können, der Sitzung beizuwohnen und Netanjahu direkt zu konfrontieren, wie es Tlaib tat.

Im Laufe der Jahre hat der US-Kongress zahlreiche Reden von ausländischen Würdenträgern erlebt. Einige dieser Reden waren historisch bedeutsam, und auch einige Reaktionen auf diese Reden, wie die von Rashida Tlaib, waren bemerkenswert.

Hätten sich die 96 demokratischen Abgeordneten dafür entschieden, an der Rede teilzunehmen und so zu reagieren wie Rashida Tlaib, stünde sie nicht allein da.

Ata Şahit

Ata Şahit ist ausführender Produzent für TRT.

