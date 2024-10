https://english.almayadeen.net/news/politics/iof-continue-its-attacks-against-west-bank-as-ben-gvir-storm



IOF setzt seine Angriffe auf das Westjordanland fort, während Ben Gvir die al-Aqsa-Moschee stürmt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

Hunderte Siedler, angeführt vom israelischen Polizeiminister Itamar Ben Gvir, stürmen heute Morgen die al-Aqsa-Moschee, wobei sie von israelischen Besatzungstruppen stark geschützt werden.

Israelische Siedler stürmten am 20. Oktober 2024 die al-Aqsa-Moschee und führten provokative Rituale durch. (Social Media/X)

Widerstandskämpfer der Al-Quds-Brigaden – Jenin-Brigade nahmen die Siedlung Dotan und ein Fahrzeug eines Siedlers unter schweren Beschuss, was zu direkten Treffern führte.

Gleichzeitig kam es nach einem Protest gegen die israelische Aggression im Flüchtlingslager al-Arroub nördlich von al-Khalil im Westjordanland zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Jugendlichen und israelischen Besatzungstruppen.

Unterdessen deuteten Feldberichte darauf hin, dass die israelischen Besatzungstruppen nach einem Überfall einer Einheit israelischer Streitkräfte militärische Verstärkung im Lager al-Am’ari in Ramallah stationiert haben.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete außerdem, dass die israelischen Streitkräfte den Bewohnern des Dorfes Burqa östlich von Ramallah den Zugang zu ihrem Land verwehrten, um dort Oliven zu ernten.

Lokale Medien berichteten, dass zwei junge Männer, Qusai Ramadan Abu Kwiq und Azzam al-Koubri, während der Razzia im Lager al-Am’ari in Ramallah festgenommen wurden. Darüber hinaus nahm die israelische Armee den ehemaligen palästinensischen Häftling Iyad al-Wazir fest, nachdem sie sein Haus im Balata-Lager östlich von Nablus durchsucht hatte, und verhaftete fünf Palästinenser aus al-Khalil im südlichen Westjordanland.

Israelische Streitkräfte stürmten auch die Stadt Anabta vom östlich gelegenen Anab-Kontrollpunkt aus, patrouillierten sowohl auf Haupt- als auch auf Nebenstraßen, behinderten den Fahrzeugverkehr und verfolgten mehrere Autos, bevor sie einen jungen palästinensischen Motorradfahrer überfuhren.

Bild | Der junge Mann namens Krim Amad Maziad wurde von israelischen Streitkräften verfolgt, was zu seiner schweren Verletzung führte, die er sich nach dem der israelischen Armee begangen wurde, und er ist für die Zerstörung der Hauptstraße in der Stadt pic.twitter.com/OmFjVMgfOb

Der junge Mann, der als Karim Imad Mazid identifiziert wurde, erlag seinen schweren Verletzungen, nachdem er von einem israelischen Militärjeep gerammt worden war, während er mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße in Anabta unterwegs war.

Ben Gvir führt Siedlerangriff auf die Al-Aqsa-Moschee an

Hunderte Siedler, angeführt vom israelischen Polizeiminister Itamar Ben Gvir, stürmten heute Morgen die Al-Aqsa-Moschee, wobei sie von israelischen Besatzungstruppen schwer geschützt wurden.

Der islamische Waqf von al-Quds berichtete, dass mehr als 1.066 Siedler am Morgen, zeitgleich mit einem jüdischen Feiertag, das Gelände der al-Aqsa-Moschee stürmten, und stellte fest, dass die israelischen Streitkräfte das Mughrabi-Tor geschlossen hatten.

Die Siedler drangen in aufeinanderfolgenden Gruppen aus Richtung des Mughrabi-Tors in das Gelände der al-Aqsa-Moschee ein und führten provokative Rundgänge in den Innenhöfen durch.

Die israelischen Siedler und ihr Anführer „Itamar Ben Gafir“ besetzen #almasjid_alquds (die al-Aqsa Moschee) als religiöse Stätte, die als „Festung des Felsens“ bekannt ist. #فلسطين_المحتلة #القدس pic.twitter.com/l4BAphb9hN

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 20. Oktober 2024

Ein Siedler wurde dabei beobachtet, wie er auf der Ostseite der al-Aqsa-Moschee, nur wenige Meter von Bab al-Rahma entfernt, in ein Horn blies, während israelische Streitkräfte daneben standen und die Szene genau beobachteten.

Während des Übergriffs versperrten israelische Streitkräfte den palästinensischen Gläubigen den Zugang zum Gelände und stellten eine starke Präsenz an den Toren auf, um die Aktivitäten der Siedler zu erleichtern.

Es ist erwähnenswert, dass die Kommission für Häftlinge und ehemalige Häftlinge der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Palästinensische Gefangenenclub kürzlich in einem gemeinsamen Bericht bekannt gegeben haben, dass die Zahl der Verhaftungen im Westjordanland und im besetzten al-Quds seit dem 7. Oktober 2023 auf über 11.300 Palästinenser gestiegen ist.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …