Iran rettet Netanjahu und lässt die Welt wieder mit Israel sympathisieren Von  Motasem A Dalloul

Der US-Fernsehsender Fox News verkündet am 13. April 2024 in New York den iranischen Vergeltungsangriff auf Israel als „Eilmeldung" rund um ein Gebäude in den Vereinigten Staaten.

Iran rettet Netanjahu und lässt die Welt wieder mit Israel sympathisieren

15. April 2024

Etwa fünf Stunden lang hat der Iran am Samstagabend einen sehr umfangreichen und beispiellosen Angriff auf Israel gestartet, der als Vergeltungsmaßnahme für den israelischen Angriff auf die diplomatische Vertretung Teherans in Syrien, bei dem ein hoher iranischer Beamter getötet wurde, gedacht war.

Der Angriff bestand aus mehr als 350 Geschossen – darunter etwa 170 Drohnen und über 120 ballistische Raketen. Einige von ihnen erreichten ihre Ziele in Israel, darunter den israelischen Militärflughafen Nevatim.

„Gemeinsam mit einer Verteidigungskoalition aus internationalen Partnern ist es uns gelungen, 99 % der vom Iran abgefeuerten Luftangriffe erfolgreich abzufangen“, hieß es in einer Erklärung der israelischen Armee.

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen warnte, sie werde mit „stärkeren und entschlosseneren“ Maßnahmen reagieren, falls Israel nach den Angriffen Vergeltung üben sollte.

Die Frage ist jedoch, warum dies geschah, während der Iran und seine Stellvertreter tödlichen israelischen Angriffen auf iranischem Boden und im Ausland ausgesetzt waren.

Dieser Angriff war für die USA und Israel dringend notwendig. Ich glaube, dass Israel und Iran wie Geschwister sind, deren Vormund – die USA – zusieht, wie sie sich streiten, und sich nur einmischt, um zu verhindern, dass sie eine existenzielle Bedrohung für den anderen darstellen.

Die Abwehr des iranischen Nachtangriffs kostet Israel 1,35 Milliarden Dollar: Israelische Medien

In den letzten Wochen und sogar Monaten waren die USA wegen ihrer blinden Unterstützung des israelischen Völkermords im Gazastreifen regional und international in die Kritik geraten. Dies war nicht mehr zu ertragen und führte dazu, dass die USA einen neuen Vorwand brauchten, um ihre Unterstützung für den Besatzungsstaat und seine Kriegsverbrechen zu rechtfertigen.

Israel brauchte diesen „Angriff“, um seine Verbrechen in Gaza zu vertuschen, um die Welt von dem laufenden Völkermord abzulenken, um die Araber daran zu erinnern, dass Israel nicht ihr Feind ist, und um mit dem Finger auf den Iran zu zeigen. Auf diese Weise hofft Tel Aviv, die internationale Sympathie zurückzugewinnen und die Fortsetzung der Waffenverkäufe aus dem Westen zu sichern.

Auf persönlicher Ebene brauchte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu diesen Angriff, um sich selbst zu retten, da seine Popularität aufgrund seines Umgangs mit dem Gaza-Krieg geschwunden war. Er hofft, dass die Rufe nach seinem Sturz angesichts der neuen „Bedrohungen“, denen Israel ausgesetzt ist, verstummen werden.

Nach dem iranischen Angriff bekräftigte US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat mit Netanjahu „Amerikas unerschütterliches Engagement für die Sicherheit Israels“.

„Um die Verteidigung Israels zu unterstützen, hat das US-Militär im Laufe der vergangenen Woche Flugzeuge und Zerstörer zur Abwehr ballistischer Raketen in die Region verlegt“, sagte er in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung.

„Dank dieser Einsätze und der außergewöhnlichen Fähigkeiten unserer Soldaten haben wir Israel geholfen, fast alle ankommenden Drohnen und Raketen abzuschießen.“

