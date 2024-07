https://english.almayadeen.net/news/politics/ismail-haniyeh-s-journey-of-resistance–from-exile-to-martyr



Ismail Haniyehs Weg des Widerstands: Vom Exil zum Märtyrertod

Von Al Mayadeen Englisch

31. Juli 2024

Ismail Haniyeh, der vom studentischen Aktivismus bis zur Leitung des politischen Büros der Hamas ein beispielhaftes Modell des Widerstands darstellte, wird zum Märtyrer und reiht sich in die Liste der Führer ein, die alles für Palästina geopfert haben.

Die Hamas-Widerstandsbewegung beklagte am Mittwoch den Märtyrertod des Leiters ihres Politbüros und Führers Ismail Haniyeh, der bei einem „verräterischen zionistischen Anschlag“ und einem Attentat auf seinen Wohnsitz in Teheran (Iran) ums Leben kam. Haniyeh nahm an der Vereidigungszeremonie des neu gewählten iranischen Präsidenten teil.

Ismail Haniyeh wurde am 23. Mai 1963 im Flüchtlingslager al-Shati in Gaza geboren, nachdem seine Eltern während der Nakba 1948 aus Asqalan vertrieben worden waren.

Er schloss 1987 sein Studium der arabischen Literatur an der Islamischen Universität ab und promovierte 2009 an seiner Alma Mater.

Politischer Aktivismus

Haniyehs politisches Engagement begann im Islamischen Block, dem studentischen Zweig der Muslimbruderschaft im Gazastreifen, aus dem die Hamas-Widerstandsbewegung hervorging.

Zwischen 1983 und 1984 war er Mitglied des Studentenrats seiner Universität und übernahm im darauf folgenden Jahr das Amt des Präsidenten.

1989 wurde Ismail Haniyeh von der israelischen Besatzungsmacht für drei Jahre inhaftiert und anschließend mit einer Gruppe von Hamas-Führern in die Stadt Marj al-Zuhur an der libanesisch-palästinensischen Grenze verbannt.

Nach einem Jahr im Exil kehrte Haniyeh nach Gaza zurück und wurde zum Dekan der Islamischen Universität ernannt.

1997 wurde er zum Leiter des Büros von Hamas-Gründer Scheich Ahmad Jassin ernannt, nachdem dieser aus israelischer Haft entlassen worden war. Später wurde er zum Führer der Bewegung im Gazastreifen gewählt, nachdem ihr vorheriger Führer, Dr. Abdul Aziz Al-Rantisi, 2004 den Märtyrertod erlitten hatte.

Im Dezember 2005 führte er die Liste „Wandel und Reform“ an, die die zweiten palästinensischen Parlamentswahlen 2006 mit einer Mehrheit gewann. Kurz darauf, am 16. Februar 2006, wurde er für das Amt des palästinensischen Ministerpräsidenten nominiert und am 20. desselben Monats offiziell in sein Amt eingeführt.

Im Mai 2017 trat er die Nachfolge von Khaled Mashal als Leiter des Politbüros der Hamas an.

Ismail Haniyeh war mehrfach Ziel politischer Mordanschläge, zuletzt 2003, als die israelische Besatzung nach einer von den al-Qassam-Brigaden durchgeführten Märtyrer-Operation einen Luftangriff auf eine Gruppe von Widerstandsführern unternahm.

Operation Al-Aqsa-Flut

Als die Hamas am 7. Oktober die Operation Al-Aqsa-Flut einleitete, erschien ein fröhlicher Haniyeh zusammen mit mehreren Führern der Bewegung in einem Video, das von seinem Büro in Doha aus gesendet wurde. Er verfolgte Berichte über Kämpfer der Märtyrerorganisation Izz al-Din al-Qassam, des militärischen Flügels der Hamas, die israelische Militärfahrzeuge beschlagnahmten, bevor er ein Gebet anführte, um „Gott für diesen Sieg zu danken“.

Am 10. April wurden sechs Familienmitglieder Haniyehs, darunter drei seiner Söhne und mehrere seiner Enkelkinder, bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Auto getötet, nachdem sie damit durch das Flüchtlingslager al-Shati gefahren waren, um mit den Bewohnern das Eid al-Fitr zu feiern.

Am 24. Juni wurden zehn seiner Familienmitglieder, darunter seine Schwester, bei einem israelischen Angriff getötet, der gezielt auf ihr Haus im Flüchtlingslager al-Shati abzielte.

Angesichts ihres Martyriums sagte Haniyeh: „Fast 60 meiner Familienmitglieder ruhen als Märtyrer, wie die Kinder Palästinas, sie sind nicht anders“, und fügte hinzu, dass die Besatzung glaubt, die Söhne der Widerstandsführer zu töten, würde den Willen des palästinensischen Volkes brechen.

Wir erklären den Sieg

„Das Blut meiner Söhne und Enkelkinder ist nicht wertvoller als das der Kinder des palästinensischen Volkes“, sagte Haniyeh, als seine Familienmitglieder von ‚Israel‘ ermordet wurden, und dankte Gott für die ‚Ehre‘, die ihm nach ihrem Märtyrertod zuteil wurde.

In einer Rede, die er 2014 hielt und in der er die anhaltende Belagerung des Gazastreifens anprangerte, sagte der gemarterte Führer: „Wir sind ein Volk, das den Sieg erklärt, wenn ihr uns belagert. Wenn ihr den Willen des Gazastreifens und seines Volkes brechen wollt, dann [wisst, dass] wir nur vor Gott knien. Jeder Entscheidungsträger, innerhalb und außerhalb Palästinas, sollte die Botschaft unseres Volkes verstehen: Wir sind ein Volk, das den Tod schätzt, wie unsere Feinde das Leben schätzen, wir schätzen den Märtyrertod auf dem Weg unserer Führer, wie andere die politischen Ämter schätzen. Nehmt alle Ämter, die ihr wollt, und gebt uns unsere Nation.“

