Ismail Haniyeh assassinated in Tehran after Israel bombs Beirut More than 250 bodies recovered after military withdraws from Khan Younis in south Gaza.

Ismail Haniyeh nach israelischem Bombenangriff auf Beirut in Teheran ermordet

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

31. Juli 2024

Ismail Haniyeh während einer Videoansprache anlässlich des 34. Jahrestages der Gründung der Hamas-Bewegung, Dezember 2021. (Hamas-Büro)

Wie die Hamas am Mittwoch mitteilte, wurde Ismail Haniyeh, der Chef des politischen Flügels der Palästinenserpartei, in Teheran ermordet, wo er bei der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten anwesend war.

Das Attentat, das ausgerechnet im Iran verübt wurde, stellt eine erhebliche Eskalation dar, die wahrscheinlich regionale Auswirkungen haben wird. Es geschah nur wenige Stunden, nachdem Israel am Dienstagabend den Libanon bombardiert hatte, wobei drei Zivilisten getötet wurden, wie libanesische Staatsmedien berichteten. Israel behauptete, bei dem Angriff einen hochrangigen Hisbollah-Angehörigen getötet zu haben, aber die libanesische Widerstandsgruppe hatte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht dazu geäußert.

Israel hat seit Oktober mehrere Mitglieder mehrerer Generationen von Haniyehs Familie in Gaza getötet. Vor Haniyeh wurden bereits mehrere Hamas-Führer von Israel ermordet, die dann ersetzt wurden, so dass die Fähigkeiten der Organisation weiter zunahmen.

Im Januar wurde Saleh al-Arouri, der stellvertretende Leiter des Politbüros der Hamas, bei einem Anschlag in Beirut getötet, ebenso wie mehrere andere Kader und Kommandeure der Gruppe.

Vor zwei Wochen behauptete Israel, Muhammad Deif, den geheimnisvollen Chef des bewaffneten Flügels der Hamas, bei einem Angriff in Gaza getötet zu haben, bei dem mindestens 90 Palästinenser in einem Gebiet getötet wurden, das Israel einseitig zur humanitären Zone erklärt hatte.

Israel setzte seine Angriffe auf den Gazastreifen aus der Luft, zu Lande und zu Wasser fort, wobei es am Dienstag zu schweren Kämpfen und Bodenangriffen kam.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Dienstag mit, dass in den letzten 24 Stunden 37 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden seien, womit sich die Zahl der Todesopfer seit Anfang Oktober auf 39.400 erhöht habe.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich viel höher, da Tausende von Menschen unter den Trümmern vermisst werden oder ihre Leichen noch nicht aus den Straßen von Gaza geborgen wurden.

Das israelische Militär hat sich am Dienstag aus dem östlichen Khan Younis, der größten Stadt im südlichen Gazastreifen, zurückgezogen, nachdem es acht Tage lang in die Stadt eingedrungen war und eine weitere Welle von Massenflucht aus dem Gebiet ausgelöst hatte.

Die Palästinenser kehrten nach Khan Younis zurück und fanden Beweise für das, was das Medienbüro der Regierung in Gaza als „schreckliche Massaker“ bezeichnete, für die es internationale Rechenschaft forderte.

„Palästinensische Rettungskräfte und Zivilisten sammelten Leichen von den Straßen der verlassenen Kampfzone ein und brachten die in Teppiche eingewickelten Leichen in Autos und Eselskarren zu den Leichenhallen“, berichtete Reuters.

Das Medienbüro der Regierung teilte mit, dass die Leichen von 255 Menschen geborgen worden seien und mehr als 30 weitere vermisst würden.

Während des Einmarsches beschoss das israelische Militär 31 Häuser, in denen sich die Bewohner befanden, sowie mehr als 300 weitere Häuser und Wohngebäude.

Das Militär zerstörte auch den Friedhof in Bani Suheila und dessen Umgebung am östlichen Stadtrand von Khan Younis:

Fast ganz Gaza unter Evakuierungsbefehl

Israel erließ unterdessen neue Evakuierungsbefehle in al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens und „startete dort Angriffe in offensichtlicher Vorbereitung eines neuen Angriffs“, so Reuters.

„Ein israelischer Luftangriff im nahegelegenen al-Nuseirat tötete 10 Palästinenser, die am Dienstag aus Bureij flohen, und ein weiterer Angriff tötete vier weitere Palästinenser innerhalb von Bureij“, so die Nachrichtenagentur weiter.

Mehr als 85 Prozent des Gazastreifens stehen unter einem israelischen Evakuierungsbefehl, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) am Montag mit.

Es gibt jedoch keinen sicheren Ort, an den die Menschen gehen können, und keine Garantie für den Schutz von Zivilisten, die bleiben wollen oder nicht in der Lage sind, aus den ausgewiesenen Gebieten zu evakuieren.

Durch die wiederholten Vertreibungen wird es für die Organisationen, die bereits mit der fast vollständigen Blockade Israels zu kämpfen haben, immer schwieriger, denjenigen, die ihre Häuser mit so gut wie nichts verlassen mussten, Hilfe und Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Palästinenser kehren in den Osten von Khan Younis im südlichen Gazastreifen zurück, nachdem die israelischen Streitkräfte am 30. Juli abgezogen sind.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza erklärte, es sei nicht mehr in der Lage, die Funktionsfähigkeit des Gaza European Hospital in Khan Younis wiederherzustellen, nachdem am 27. Juli ein israelischer Evakuierungsbefehl erlassen wurde.

Die palästinensische Zivilverteidigung warnte, dass die Überbevölkerung unter den Vertriebenen im Gazastreifen, die nur unzureichend Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen haben, zur Ausbreitung von Krankheiten führe, darunter auch Hautkrankheiten bei Kindern.

Bis Anfang Juli verzeichnete die Weltgesundheitsorganisation fast eine Million Fälle von akuten Atemwegsinfektionen, während sich andere Krankheiten wie Durchfall, akute Gelbsucht und Verdachtsfälle von Mumps und Meningitis sowie Krätze und Läuse, Hautausschläge und Windpocken unter der Bevölkerung ausbreiten.

Die UN-Gesundheitsagentur erklärte am Dienstag, es sei sehr wahrscheinlich, dass sich Palästinenser im Gazastreifen mit Polio infiziert haben, nachdem das Gesundheitsministerium des Gebiets am Montag eine Polio-Epidemie in der Küstenenklave ausgerufen hatte.

Der Nachweis des Virus in Abwasserproben, die im Gazastreifen entnommen wurden, sei „ein Rückschlag“ für die Bemühungen, die Krankheit weltweit vollständig auszurotten, sagte Christian Lindmeier, ein Beamter der Weltgesundheitsorganisation, am Dienstag.

Al Mezan, eine palästinensische Menschenrechtsgruppe mit Sitz in Gaza, warnte, dass mehr als eine Million Kinder in dem Gebiet „dem Risiko ausgesetzt sind, zu sterben, wenn sie nicht gegen das hochinfektiöse Virus geimpft werden“.

„Um Tausende von Todesfällen zu verhindern, muss die internationale Gemeinschaft dafür sorgen, dass Israel seinen Völkermord, einschließlich der Bewaffnung von Wasser- und Sanitäreinrichtungen, sofort beendet“, so die Menschenrechtsgruppe weiter.

Nach Angaben der WHO befällt die Krankheit vor allem Kinder unter 5 Jahren, und eine von 200 Infektionen führt zu irreversiblen Lähmungen“. Fünf bis 10 Prozent der Gelähmten sterben, „wenn ihre Atemmuskeln lahmgelegt werden“.

Zusammenbruch lebenswichtiger Systeme

Mit dem Zusammenbruch des Abfallwirtschaftssystems im Gazastreifen sind die Voraussetzungen für die katastrophale Ausbreitung von Krankheiten gegeben, die durch Verunreinigungen übertragen werden, wie Polio und Hepatitis A. Seit Oktober wurden 40.000 Fälle von Hepatitis A diagnostiziert.

Die israelische Militäraktion im Gazastreifen hat nach Angaben eines UNICEF-Sprechers zu einem Rückgang der Polio-Impfrate im Gazastreifen von 99 Prozent auf 89 Prozent geführt. Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation kündigte an, mehr als eine Million Polio-Impfstoffe nach Gaza zu schicken, die „in den kommenden Wochen“ an Kinder verabreicht werden sollen, wie UN News berichtete.

Nach Angaben der WHO wird das Virus „hauptsächlich über den fäkal-oralen Weg von Mensch zu Mensch übertragen“, seltener auch über verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel.

Das Virus kann in Gebieten auftauchen, in denen eine schlechte Durchimpfung dazu führt, dass die geschwächte Form des oral aufgenommenen Impfvirusstammes zu einer stärkeren Version mutiert“, so UN News weiter.

Das aus dem Impfstoff stammende Poliovirus des Typs 2 „wurde an sechs Stellen in Abwasserproben identifiziert, die im vergangenen Monat in Khan Younis und Deir al-Balah entnommen wurden – zwei Städte im Gazastreifen, die nach fast zehn Monaten intensiver israelischer Bombardierung in Trümmern liegen“.

Die Ausbreitung von Krankheiten und Epidemien ist ein vorhersehbares Ergebnis von Israels völkermörderischer Militärkampagne, wenn auch nicht die Absicht.

In einem weiteren Fall, in dem israelische Soldaten zivile Infrastrukturen ohne militärischen Zweck zerstören, wurden kürzlich Aufnahmen von Soldaten gemacht, die den kanadischen Brunnen, die wichtigste Wasseranlage in Rafah im südlichen Gazastreifen, sprengten.

Die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz berichtete am Montag, dass die Anlage „letzte Woche mit der Zustimmung des Kommandanten der Soldaten … aber ohne die Zustimmung höherer Offiziere“ zerstört wurde.

Die Beschuldigung rangniedrigerer Soldaten könnte jedoch ein Versuch sein, internationale Gerichte davon abzuhalten, ranghöhere Militärangehörige unter die Lupe zu nehmen, während das Verhaltensmuster vor Ort darauf hindeutet, dass den Truppen befohlen wird, wichtige zivile Infrastruktur ohne militärischen Zweck zu zerstören – ein Kriegsverbrechen.

Younis Tirawi, der für Dropsite News schrieb, berichtete, dass Giora Eiland, ein Berater des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, im Oktober eine Strategie beschrieb, die darauf abzielte, die Fähigkeit der Palästinenser in Gaza zu zerstören, Wasser innerhalb des Gazastreifens zu pumpen und zu reinigen.

Monther Shoblak, der Leiter des Wasserversorgungsunternehmens in Gaza, erklärte gegenüber Tirawi, dass die kanadische Brunnenanlage bis zur israelischen Bodeninvasion in Rafah Anfang Mai funktionstüchtig geblieben sei, da sie dank Solarzellen betrieben werden konnte, obwohl Israel im Oktober die Stromzufuhr in das Gebiet unterbrochen hatte.

Israel hat allein in diesem Monat 30 Brunnen im Süden des Landes zerstört, und die Vertriebenen sind gezwungen, in überfüllten Unterkünften ohne geeignete Hygieneinfrastruktur und ohne Zugang zu ausreichend sauberem Wasser, Brennstoff, Lebensmitteln und Medikamenten zu leben.

Die internationale Wohltätigkeitsorganisation Oxfam erklärte Anfang des Monats, dass „Israel seit Beginn des Krieges alle drei Tage fünf Wasser- und Sanitäranlagen beschädigt oder zerstört hat“, wodurch die verfügbare Wassermenge in Gaza um 94 Prozent auf nur 4,74 Liter pro Person gesunken ist – „weniger als eine einzige Toilettenspülung“.

Israel greift Beirut an

Israel hat am Dienstag den Süden Beiruts bombardiert. Nach Angaben des israelischen Militärs war das Ziel Fuad Shukr, ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur. Nach israelischen Angaben wurde Shukr getötet, doch arabischsprachige Medien berichteten, sein Schicksal sei am späten Dienstag unbekannt.

Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldete, wurde auch das Gebiet um den Schura-Rat der Hisbollah im Viertel Haret Hreik in der libanesischen Hauptstadt getroffen.

Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, dass eine Frau und zwei Kinder getötet wurden, obwohl „die Suche nach weiteren vermissten Personen unter den Trümmern weitergeht“.

Bei dem Angriff in Beirut wurde ein ganzes Wohnhaus zerstört, und das Ausmaß der Zerstörung könnte darauf abzielen, die Drohungen der israelischen Führung zu bekräftigen, im Libanon die gleiche völkermörderische Gewalt anzuwenden wie im Gazastreifen.

Der Angriff in Beirut am Dienstag war eine erwartete „Vergeltungsmaßnahme“ Tel Avivs, nachdem am Samstag ein Geschoss 12 Kinder auf einem Sportplatz in Majdal Shams, einer Stadt auf den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen, getötet hatte. Israel beschuldigte die Hisbollah, doch die libanesische Widerstandsgruppe bestritt jede Verbindung zu der tödlichen Explosion.

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant beschuldigte die Hisbollah, eine rote Linie überschritten zu haben, obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass die libanesische Widerstandsgruppe Majdal Shams absichtlich ins Visier genommen hätte.

Ein von einem israelischen Angriff betroffenes Gebäude in einem südlichen Vorort von Beirut, 30. Juli.

Bilal Jawich Xinhua Nachrichtenagentur

Amal Saad, ein Experte für die Hisbollah, sagte, dass die Gruppe seit dem 8. Oktober „keine israelischen Zivilisten mehr ins Visier genommen hat, schon gar nicht syrische Drusen“.

„Die starke Unterstützung für die Widerstandsbewegung in dieser Gemeinschaft, die unter israelischer Besatzung lebt, macht es für die Hisbollah unlogisch, einen Anschlag in dieser Gegend zu riskieren“, fügte sie hinzu.

Zivilisten anzugreifen, egal ob syrische oder israelische, „wäre für die Hisbollah strategisch nicht vorteilhaft, da dies unweigerlich zu einem totalen Krieg führen würde – ein Krieg, den die Hisbollah unbedingt vermeiden wollte, wie ihre unterschwelligen Reaktionen auf israelische Angriffe auf Beirut und Zivilisten im Libanon zeigen“, so Saad.

Sie fügte hinzu, dass die Gruppe darauf bedacht sei, „Israel keinen Vorwand für einen Krieg zu liefern“, aber es sei „durchaus zu erwarten“, dass Israel die Tragödie ausnutzen werde, „um von seinen täglichen Massakern an palästinensischen Kindern“ in Gaza abzulenken.

Kein einziger Tropfen Blut“

Die Bewohner von Majdal Shams riefen dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu „Mörder, Mörder“ zu, als dieser am Montag den Ort des tödlichen Anschlags besuchen wollte.

Die Syrer, die von dem beispiellosen Massensterben in Majdal Shams betroffen sind, gaben eine Erklärung ab, in der sie es ablehnen, dass auch nur ein einziger Tropfen Blut im Namen der Rache für unsere Kinder vergossen wird“.

Nach den Todesfällen in Majdal Shams berichteten israelische Medien, dass Netanjahu die Ausreise von rund 150 Kindern aus dem Gazastreifen zur medizinischen Behandlung in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesagt habe, „aus Angst vor öffentlichen Gegenreaktionen“, so die Menschenrechtsgruppe Gisha.

Als Reaktion auf eine Petition von Menschenrechtsgruppen wies Israels Oberster Gerichtshof am Sonntag die Regierung an, ihn über ihre Fortschritte bei der Umsetzung eines dauerhaften Mechanismus für die medizinische Evakuierung von kranken und verletzten Gaza-Bewohnern zu informieren„, berichtete die Times of Israel ((https://www.timesofisrael.com/high-court-gives-government-7-days-to-come…).

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Leiter der Weltgesundheitsorganisation, gab bekannt, dass „85 kranke und schwer verletzte Menschen“, darunter 35 Kinder, am Dienstag aus dem Gazastreifen zur Spezialbehandlung nach Abu Dhabi evakuiert worden seien.

„Es handelt sich um die größte medizinische Evakuierung seit Oktober 2023“, sagte er und fügte hinzu, dass 63 Familienmitglieder und Betreuer die Patienten begleiteten“.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte erklärte am Sonntag, dass die andauernde Schließung der Grenzübergänge zum Gazastreifen, die „die Beförderung dringender und lebensrettender Fälle“ verhindere, „Israels Auftrag zum Völkermord an der Bevölkerung des Gazastreifens“ deutlich mache.

„Diejenigen, die nicht von Israels Kriegsmaschinerie getötet wurden, werden durch die vollständige israelische Belagerung und Abriegelung des Gazastreifens nicht verschont“, fügte die Menschenrechtsgruppe hinzu, „so dass Tausende von Verwundeten und Kranken dem sicheren Tod geweiht sind.“

Durch Israels „vorsätzliche Zerstörung und Zusammenbruch des Gesundheitssystems und die Schwächung der verbliebenen lebensrettenden Ressourcen“ sei der Tod so gut wie garantiert, so die PCHR.

Rund 14.000 kranke und verletzte Patienten, die meisten von ihnen Kinder und ältere Menschen, benötigen eine Versorgung, die in Gaza nicht zur Verfügung steht.

Das PCHR schätzt, dass Hunderte von Kranken bereits gestorben sind, weil sie keinen Zugang zu medizinischer Behandlung hatten, aber es gibt „keine diesbezüglichen Statistiken, da die offiziellen medizinischen Überwachungs- und Dokumentationssysteme unterbrochen sind.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …