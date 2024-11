Ich danke Moshe Zuckermann, dass er mir dieses Gespräch mit ihm schickte und ich freue mich das Video sofort auf der Hochblauen Seite zu veröffentlichen. Ein weiterer Grund die einzige liberale Zeitung Israels, als Solidaritätsakt zu abonnieren. Evelyn Hecht-Galinski

Israel auf dem Weg in die Diktatur

Gespräch mit Moshe Zuckermann

In einem Gespräch mit Prof. Moshe Zuckermann in Tel Aviv erörtern wir die innenpolitische Situation in Israel, welche höchst alarmierend ist. Moshe sieht Israel auf dem Weg in eine Diktatur, ein beträchtlicher Teil der gesellschaftlichen Eliten ist entweder dabei, das Land zu verlassen oder hat sich bereits in inneres Exil zurückgezogen.