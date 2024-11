Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Boykott von Haaretz: Teil von Netanjahus Masterplan zur Zerstörung der Pressefreiheit in Israel

Anat Saragusti

26. November 2024

Die Entscheidung der israelischen Regierung, Haaretz mit Wirtschaftssanktionen zu bestrafen, ist eine Taktik in Netanjahus umfassenden Bemühungen, unabhängigen kritischen Journalismus in Israel mundtot zu machen, zu ersticken und zu verdrängen

Der Boykott von Haaretz ist Teil eines gut durchdachten Masterplans von Netanyahu und seiner Regierung, um die Pressefreiheit und die unabhängigen Medien in Israel zu zerstörenCredit: Pamela Smith,AP

Die von der israelischen Regierung am Sonntag getroffene Entscheidung, Haaretz zu boykottieren – Verhängung von Wirtschaftssanktionen, Verbot der Verwendung öffentlicher Mittel für Werbung oder Abonnements – ist kein Einzelfall.

Er geht mit einem anderen Vorfall einher, bei dem eine der wichtigsten investigativen Journalistinnen Israels, Ilana Dayan, brutal angegriffen wurde, als sie es „wagte“, dem CNN-Sprecher Christian Amanpour zu sagen, dass die israelischen Medien das Ausmaß der humanitären Krise in Gaza nicht zeigen. Kurz nach diesem Interview wurde Dayan mit Hetze, Hassreden und Drohungen in den sozialen Medien und per SMS an ihr privates Mobiltelefon bombardiert, und ihr Recht, Fakten zu nennen, wurde eindeutig delegitimiert.

Dies sind keine separaten Vorfälle. Sie sind Teil eines gut durchdachten Masterplans von Netanjahu und seiner Regierung zur Zerstörung der Pressefreiheit in Israel und der unabhängigen Medien in diesem Land.

Der Masterplan spielt sich in mehreren Dimensionen ab.

Gesetzgebung: Unmittelbar nach seinem Amtsantritt Ende Dezember 2022 kündigte Kommunikationsminister Shlomo Karhi an, dass es sein Ziel sei, die öffentliche Rundfunkanstalt Kan zu schließen. Er erklärte, dies sei Teil eines Reformplans, den er umsetzen wolle.

Bei der Eröffnung der Wintersitzung der Knesset vor einigen Wochen hat die Regierung Netanjahu eine lange Liste von Gesetzentwürfen vorgelegt, die die Unabhängigkeit der israelischen Medien zum Ziel haben. Einige dieser Gesetzentwürfe konzentrieren sich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, andere zielen darauf ab, politischen Akteuren die Befugnis zu erteilen, Medien zu schließen, die „die Sicherheit des Staates Israel gefährden“ – eine sehr weit gefasste und oft nicht greifbare Definition.

Im Falle einer Verabschiedung würden diese Gesetzesentwürfe den politischen Führern das Recht und die Möglichkeit geben, jede Nachrichten-Website oder jedes Medienunternehmen zu schließen, das nicht völlig mit der Regierung konform geht.

Netanjahus Schergen wollen auch die Möglichkeit haben, den Zugang zum Internet zu kontrollieren. Stellen Sie sich vor, die israelische Regierung wäre in der Lage, Nachrichtenseiten zu zensieren, die ihre Politik kritisieren oder Leaks aus geschlossenen Foren veröffentlichen. Die Analogie, wenn nicht sogar die Inspiration, liegt in Russland oder China. Und diese Bündelung der Zensurmacht ist bereits in Vorbereitung.

Israel hat bereits bewiesen, dass es bereit und in der Lage ist, Medienunternehmen zu schließen. Es hat alle Büros von Al Jazeera in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten per Durchführungsverordnung geschlossen und sich dabei auf Notstandsregelungen in Kriegszeiten berufen. Im Zuge der Umsetzung dieses Befehls wurde auch die Live-Übertragung aus Gaza durch die größte Nachrichtenagentur der Welt – Associated Press – geschlossen, weil Al Jazeera deren Bildmaterial verwendet hatte.

Ein Demonstrant hält eine israelische Flagge und eine Maske, die Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer Demonstration in Tel Aviv nach seiner Entlassung des Verteidigungsministers Anfang des Monats darstelltCredit: Francisco Seco,AP

Verleumdungen, Boykotte, Gewalt: Die anderen zentralen Taktiken des Masterplans zielen auf eine feindliche Übernahme oder Entmündigung der Medien ab. Die Mittel dazu? Bestrafung abweichender Journalisten; Besetzung kritischer Medienpositionen mit politischen Nominierungen; Gewährung wirtschaftlicher und regulatorischer Vorteile für Netanjahu-freundliche Medienmagnaten bei gleichzeitiger Schädigung der Geschäftsaussichten ungehorsamer Medienunternehmen.

Der Masterplan beinhaltet eine gut organisierte, orchestrierte und manchmal politisch finanzierte Hetzkampagne gegen einzelne Journalisten und Medienunternehmen. Schon vor einigen Jahren, als der Vorwurf, unabhängige Medien würden eine „Hexenjagd“ gegen Netanjahu betreiben, immer lauter wurde, bezahlte Netanjahus regierende Likud-Partei im ganzen Land Plakatwände mit den Gesichtern von vier prominenten Journalisten und dem Slogan: „Sie werden nicht entscheiden.“

Netanjahu und seine Anhänger bezeichnen die noch immer nicht zugelassenen Fernsehsender in Israel als „Al Jazeera“ oder „Giftkanäle“ – als Hinweis darauf, dass sie Verrat begehen. Netanjahu hat seit Jahren keinem der Mainstream-Medien in Israel ein Interview auf Hebräisch gegeben. Indem er sie ignoriert, vermittelt er den Subtext, dass sie nicht legitim sind. Er beleidigt sie oft, ignoriert sie und antwortet nicht gemäß irgendwelchen Normen oder vernünftigen Verhaltensstandards, wenn er um einen Kommentar gebeten wird.

Dieser Ansatz wird von allen seinen Anhängern bereitwillig übernommen, wobei viele noch einen Schritt weiter gehen. Kürzlich wurden Journalisten und Fernsehteams brutal vom Mob angegriffen, als sie versuchten, über eine Hisbollah-Rakete zu berichten, die ein Haus im Norden Israels traf, als sie über eine rechtsgerichtete Invasion einer Militärbasis berichteten, in der Israel palästinensische Gefangene festhält, als sie über Haredi-Demonstrationen gegen die Einberufung in die IDF berichteten und als sie über Anti-Regierungs-Demonstrationen berichteten, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Geiselabkommen forderten.

Journalisten, die über den laufenden Strafprozess gegen Netanjahu berichten, werden in den sozialen Medien ständig und konsequent angegriffen. Anhänger der Rechten versuchen, sie der Voreingenommenheit zu bezichtigen und ihre Berichte zu delegitimieren; oft bedrohen sie die Reporter und tun alles, um sie von ihrer legitimen Arbeit abzuhalten.

Gewalt und Verleumdungskampagnen gegen Journalisten sind nur ein weiterer Aspekt des Masterplans, der darauf abzielt, Journalisten einzuschüchtern und zu verängstigen. Sie sollen behindert, schikaniert und belastet werden, wenn sie der Macht die Wahrheit sagen, während die regierungsfreundlichen Propagandisten gestärkt werden.

Selbst wenn die Gesetzesentwürfe, die das legislative Rückgrat des Netanjahu-Masterplans bilden, letztendlich nicht verabschiedet werden, ist der Schaden bereits angerichtet. Die Bedrohung ist bereits da, und sie hat bereits eine abschreckende Wirkung in Form einer Selbstzensur, die natürlich schwer zu quantifizieren ist, entfaltet.

Israel stellt sich selbst gerne als die einzige Demokratie im Nahen Osten dar. Die intensiven Bemühungen der israelischen Regierung, die freie Meinungsäußerung und notwendige Kritik zu ersticken, Journalisten mundtot zu machen und Medien zu verarmen, gefährden diese Selbstbestimmung. In nicht allzu ferner Zukunft wird es vielleicht zutreffender sein, Israel als das Ungarn, China oder Russland des Nahen Ostens zu bezeichnen.

Anat Saragusti ist Leiterin der Abteilung für Pressefreiheit bei der Union of Journalists in Israel. X: @saragusti

