Israel bombardiert Schule in Gaza, während vertriebene Palästinenser beten, und tötet mindestens 100 Menschen

Von Lubna Masarwa in Jerusalem

: 10. August 2024

Videos, die MEE erhalten hat, zeigen zahlreiche Leichen, die über den Boden der Tabin-Schule in Gaza-Stadt verstreut sind, nachdem diese in den frühen Morgenstunden angegriffen wurde

Palästinenser suchen nach ihren Angehörigen, nachdem eine von Vertriebenen als Notunterkunft genutzte Schule in Gaza-Stadt am 10. August 2024 von israelischen Angriffen getroffen wurde (Omar al-Qattaa/AFP)

Mindestens 100 palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder, wurden am Samstag in der Morgendämmerung getötet, nachdem israelische Streitkräfte eine Schule in Gaza-Stadt beschossen hatten, während Vertriebene ihr Morgengebet verrichteten.

Auf Videos, die Middle East Eye vorliegen, sind verkohlte Leichen und Gliedmaßen zu sehen, die über den Betonboden verstreut sind, während die Menschen nach den Angriffen versuchen, ihre Angehörigen zu finden.

Auf einem anderen Video sind Dutzende von Leichen zu sehen, die mit Tüchern bedeckt in einem Innenhof ausgebreitet sind.

Die Zivilschutzbehörde des Gazastreifens bezeichnete den Angriff als „schreckliches Massaker“ und erklärte, drei israelische Raketen seien in die Tabin-Schule im Stadtteil al-Daraj in Gaza-Stadt eingeschlagen, während Palästinenser das morgendliche Fajr-Gebet verrichteten.

„Die Besatzungsarmee hat die Vertriebenen direkt bombardiert, während sie das Morgengebet verrichteten“, erklärte das Medienbüro der Regierung von Gaza in einer Erklärung.

„Aufgrund des Schreckens des Massakers und der großen Anzahl von Märtyrern waren die medizinischen Teams, der Zivilschutz und die Hilfs- und Notfallteams bisher nicht in der Lage, die Leichen aller Märtyrer zu bergen“, heißt es weiter.

Die israelische Armee erklärte in einer Erklärung, sie habe ein „Kommando- und Kontrollzentrum“ angegriffen, das „als Versteck für Hamas-Terroristen und Kommandeure diente“. Sie legte keine Beweise vor, um diese Behauptung zu untermauern.

Nach Angaben der palästinensischen Regierung hat Israel seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 mindestens 172 ausgewiesene Unterkünfte, zumeist Schulen, angegriffen, in denen Tausende vertriebener Familien untergebracht sind.

Die Hamas hat wiederholt israelische Anschuldigungen zurückgewiesen, dass sie von zivilen Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäusern aus operiert.

Palästinenser trauern, nachdem Israel am 10. August 2024 eine Schule in Gaza-Stadt, die von Vertriebenen als Notunterkunft genutzt wird, beschossen hat (Omar al-Qattaa/AFP)

Der verheerende Angriff vom Samstag erfolgte weniger als einen Tag, nachdem die israelische Regierung bestätigt hatte, dass sie eine Delegation zu einem von den Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Katars und Ägyptens für den 15. August vorgeschlagenen Waffenstillstandsgipfel entsenden würde.

Die drei Länder erklärten, es sei an der Zeit, das auf dem Tisch liegende Rahmenabkommen zum Abschluss zu bringen.

„Es ist an der Zeit, sowohl der leidgeprüften Bevölkerung von Gaza als auch den leidgeprüften Geiseln und ihren Familien sofortige Erleichterung zu verschaffen. Es ist an der Zeit, das Abkommen über die Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln und Gefangenen abzuschließen“, erklärten die drei Länder am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung.

„Es sollte keine Zeit mehr verschwendet werden, und es sollte von keiner Seite eine Entschuldigung für einen weiteren Aufschub geben.“

Laut Axios bezeichnete eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle den Gipfel als „Ave Maria“-Bemühung der Biden-Regierung, um einen regionalen Krieg nach der Ermordung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran und eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs in Beirut letzte Woche zu verhindern.

Haniyeh, ein altgedienter Hamas-Funktionär, der eine Schlüsselrolle bei den Waffenstillstandsverhandlungen spielte, wurde zusammen mit seinem langjährigen Leibwächter Wasim Abu Shaaban getötet, wenige Stunden nachdem sie an einer Vereidigungszeremonie für den neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatten.

Drei Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem schwer bewachten Gebäude aufhielten, berichteten Middle East Eye, dass er durch ein Projektil getötet wurde, das aus seinem Zimmer abgefeuert wurde.

Israel hat sich auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen seitens des Irans und der Hisbollah als Reaktion auf die Morde eingestellt, was die Angst vor einem totalen Krieg schürt.

