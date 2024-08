https://www.aljazeera.com/news/2024/8/9/order-by-irans-khamenei-to-punish-israel-will-be-implemented-irgc



Befehl von Irans Khamenei zur „Bestrafung“ Israels wird umgesetzt: IRGC

09.August 2024

Iranischer Beamter sagt, die Vergeltung für die Tötung des Hamas-Mitglieds Ismail Haniyeh werde „auf die bestmögliche Weise“ ausgeführt werden.

Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei spricht während einer Zeremonie mit iranischen Geistlichen in Teheran [Datei: EPA-EFE]

Iran wird einen Befehl des Obersten Führers Ali Khamenei ausführen, um Israel wegen der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran „hart zu bestrafen“, sagte ein stellvertretender Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden.

„Die Befehle des Obersten Führers bezüglich der harten Bestrafung Israels und der Rache für das Blut des Märtyrers Ismail Haniyeh sind klar und eindeutig … und sie werden auf die bestmögliche Weise umgesetzt“, wurde Ali Fadavi am Freitag von iranischen Medien zitiert.

Der 62-jährige politische Führer der Hamas, Haniyeh, wurde im Juli in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet, nachdem er an der Vereidigung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatte.

Die Hamas und der Iran haben Israel für Haniyehs Ermordung verantwortlich gemacht, aber die israelische Regierung hat die Verantwortung weder bestätigt noch dementiert.

Seitdem hat Teheran versprochen, Vergeltung an Israel zu üben, das in der Vergangenheit immer wieder Feinde in der Region, auch im Iran, ermordet hat.

Der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, wurde von Reportern gebeten, auf die iranischen Äußerungen zu reagieren und sagte, die Vereinigten Staaten seien bereit, Israel mit zahlreichen Ressourcen in der Region zu verteidigen.

„Wenn wir eine solche Rhetorik hören, müssen wir sie ernst nehmen, und das tun wir auch“, sagte Kirby am Freitag.

In der vergangenen Woche hatte das US-Militär angesichts der wachsenden Besorgnis über den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran die Entsendung zusätzlicher Ressourcen in den Nahen Osten angekündigt, darunter auch eines Flugzeugträgers.

Aber auch die USA und andere westliche Länder haben sich für eine Deeskalation ausgesprochen. Am Donnerstag veröffentlichten die USA, Katar und Ägypten eine gemeinsame Erklärung, in der sie Israel und die Hamas aufforderten, die Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen wieder aufzunehmen.

Der leitende politische Analyst von Al Jazeera, Marwan Bishara, sagte, die USA wollten so kurz vor ihren Wahlen im November keine weitere regionale Eskalation.

„Die Tatsache, dass Washington – neben anderen vermittelnden Ländern – auf Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen drängt, ist ein Zeichen dafür, dass sie so viel Druck wie möglich auf den Iran ausüben und einen möglichen Angriff auf Israel verzögern wollen“, sagte er.

Bishara fügte jedoch hinzu, dass die Chancen, dass Netanyahu einem Waffenstillstand zustimmt, „fast immer gleich Null“ gewesen seien.

Bishara zufolge wird die Hamas echte Garantien dafür verlangen, dass der Krieg nicht fortgesetzt wird, dass der Wiederaufbau zugelassen wird und dass die israelischen Soldaten aus der Enklave abziehen.

Unklar bleibt auch, ob der Iran seine Reaktion auf die Ermordung Haniyehs zurücknehmen würde, wenn es zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen kommt.

Am Mittwoch wählte die Hamas Yahya Sinwar, ihren Spitzenfunktionär im Gazastreifen, zum Nachfolger Haniyehs an der Spitze ihres Politbüros.

Abu Obeida, der Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, erklärte, dass die Qassam-Brigaden Sinwar unterstützen und „voll und ganz bereit sind, seine Entscheidungen auszuführen“.

In einer kurzen Erklärung vom Freitag sagte Obeida, die Ernennung Sinwars zum neuen politischen Chef der Gruppe beweise, dass die Hamas „noch immer lebendig und stark“ sei.

Hamdah Salhut von Al Jazeera berichtete aus Amman, Jordanien, dass die mögliche Wiederaufnahme der Waffenstillstandsgespräche die erste Verhandlungsrunde mit Sinwar als Hamas-Führer darstellen würde. Es ist unklar, wie Sinwar, der von Israel gesucht wird und sich an einem unbekannten Ort in Gaza aufhält, den Vermittlern Botschaften übermitteln kann.

Salhut fügte hinzu, dass Netanjahu „selbst als Hardliner gilt und eine Liste von Nicht-Verhandlungspunkten für die Vermittlung veröffentlicht hat“.

„Es bleibt also abzuwarten, was genau bei diesen Gesprächen herauskommt, aber es gibt sicherlich viele Spannungen in der gesamten Region, die Länder wie die Vereinigten Staaten mit dem Argument zu unterdrücken versuchen, dass ein Waffenstillstandsabkommen in Gaza vielleicht die regionale Stabilität fördert“, sagte sie.

