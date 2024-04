Israel ermordet Tochter und Enkelin von Refaat Alareer Von Ali Abunimah 

Israel murders daughter and grandson of Refaat Alareer Shymaa, her husband Muhammad and baby Abd al-Rahman were killed in an airstrike.

26 April 2024

Israel hat am Freitag die Tochter, den Enkel und den Schwiegersohn von Refaat Alareer ermordet, dem beliebten Schriftsteller, Dichter und Erzieher, der im Dezember von Israel ermordet wurde.

Bei dem Luftangriff auf ein Gebäude im Stadtteil al-Rimal in Gaza-Stadt wurden Shymaa Refaat Alareer, ihr Mann Muhammad Abd al-Aziz Siyam und ihr drei Monate alter Sohn Abd al-Rahman getötet.

Nach Angaben von Abdallah Abd al-Aziz Siyam, dem Bruder von Muhammad, hatten sie im Gebäude von Global Communities, einer internationalen Hilfsorganisation, die früher unter dem Namen CHF bekannt war, in Gaza-Stadt Zuflucht gesucht.

In einer Sprachnachricht, die von The Electronic Intifada abgehört wurde, sagte Abdallah al-Siyam, dass Mitglieder seiner Familie vor Monaten in das CHF-Gebäude gezogen seien, nachdem ihr Viertel zerstört worden war.

Vor ein paar Tagen hätten alle außer Muhammad, Shymaa und ihrem Baby das Gebäude verlassen, so Abdallah.

Gegen 11 Uhr am Freitagmorgen telefonierte Abdallah mit Muhammad und sagte, er sei auf dem Weg zum CHF-Gebäude, um ihn zu besuchen.

Wenige Augenblicke später erhielt Abdallah, der nach eigenen Angaben für Global Communities arbeitet, einen Anruf, dass das Gebäude bombardiert worden sei. Er rannte dorthin und fand seinen Bruder, Shymaa und ihren kleinen Sohn tot vor. Laut Abdallah waren sie die einzigen Menschen im Gebäude, als es angegriffen wurde.

Abdallah sagte, dass niemand damit gerechnet habe, dass das CHF-Gebäude ohne Vorwarnung bombardiert werden würde, da es sich um den Hauptsitz einer internationalen Hilfsorganisation handele. The Electronic Intifada hat sich mit Global Communities in Verbindung gesetzt und wird diesen Artikel mit neuen Informationen aktualisieren.

Nach der Überführung der Leichen in das al-Ahli Krankenhaus in Gaza-Stadt wurden Trauergebete für die Familie abgehalten:

Seine Inspiration

Die Ermordung von Refaats Tochter Shymaa und des Enkels, den er nie kennenlernen konnte, wird von Refaats engen Freunden, ehemaligen Schülern und Menschen auf der ganzen Welt, die von Refaats Leben und Werk berührt waren, mit erneuter Empörung und Trauer aufgenommen.

„Mir fehlen die Worte, die Tränen und die Mittel, um diesen unendlichen Verlust, diesen Schmerz, diese verbrecherische Vernichtung unseres Volkes zu begreifen“, schrieb Jehad Abusalim, ein enger Freund von Refaat.

Ahmed Nehad, ein weiterer enger Freund und Kollege, merkte an, dass Refaats inzwischen weltberühmtes Gedicht „Wenn ich sterben muss“ an Shymaa geschrieben wurde.

„Sie ist diejenige, der gesagt wurde, sie solle seine Geschichte erzählen, seine Sachen verkaufen und die Hoffnung nicht verlieren“, schrieb Nehad.

In einem Interview mit Al Jazeera beschrieb Refaat vor einigen Jahren, wie Shymaa – damals gerade fünf Jahre alt – ihn während des ersten großen Krieges Israels gegen den Gazastreifen im Dezember 2008 und Januar 2009 dazu inspirierte, Geschichten zu erzählen.

„Während des ersten Krieges gegen Gaza war das Schmerzlichste der Schrecken, den die Kinder durchmachten“, sagte Refaat.

„Papa, wer hat die Juden erschaffen?“ Refaat erinnert sich, wie Shymaa ihn fragte – Palästinenser in Gaza bezeichnen Israelis üblicherweise als Juden, da Israel sich in ihrem Kontext als jüdischer Staat bezeichnet und vorgibt, die Juden überall zu vertreten und im Namen der Juden zu handeln.

„Ich konnte ihre Frage nicht beantworten“, erinnert sich Refaat. „Aber mir wurde klar, dass der Krieg Shymaa glauben ließ, es gäbe einen liebenden und barmherzigen Gott … und einen anderen grausamen Gott, der diese israelischen Soldaten, diese Tötungsmaschinen, geschaffen hat, die uns terrorisieren, zerstören und unser Leben in eine lebende Hölle verwandeln.“

„Ich musste einen Weg finden, meine Kinder von Krieg und Bomben abzulenken, indem ich ihnen Geschichten erzählte“, erinnert sich Refaat.

Eine Nachricht an ihren Vater

Nach der Nachricht von ihrer Ermordung verbreiteten die palästinensischen Medien eine Nachricht, die Shymaa kurz nach der Geburt ihres Sohnes an ihren gemarterten Vater gerichtet hatte.

„Ich habe eine wunderbare Nachricht für dich, und ich wünschte, ich könnte sie dir sagen, während du vor mir stehst und ich dir dein erstes Enkelkind überreiche. Wusstest du, dass du Großvater geworden bist?“ schrieb Shymaa.

„Ja, Vater, das ist dein Enkelkind. Er ist einen Monat alt. Das ist dein Enkel Abd al-Rahman, den ich mir immer vorgestellt habe, dass du ihn im Arm hältst. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich dich so früh verlieren würde, noch bevor du ihn gesehen hast.

Shymaa war eine begabte Kalligraphin, die das Andenken an ihren Vater und das, was er für die Menschen auf der ganzen Welt bedeutete, in Ehren hielt.

„Sie war eine Künstlerin auf ihre eigene Art. Ein Mensch, der es wert ist, dass man sich an sie erinnert“, schrieb X-Nutzerin Fatima Said. „Mögest du mit deinem Vater in Firdaws [Paradies] Shymaa wiedervereint sein.

„Dr. Refaat hat uns immer von seiner großen Liebe zu seiner Tochter erzählt“, schreibt Razan Abu Salem, eine ehemalige Schülerin von Refaat, in einer Würdigung für The Electronic Intifada.

„Shymaa ist jetzt bei ihrem Vater im Himmel – nicht aus freien Stücken, sondern weil Israel sie getötet hat. Durch dieses schreckliche Verbrechen gibt es jetzt weniger Mitglieder von Dr. Refaats Familie, die seine Geschichte erzählen können“, sagt Razan.

„Aber diejenigen von uns, die noch leben, werden sich weiterhin an Dr. Refaat erinnern und ihn ehren und seinen Verlust beklagen.“

Und nun müssen wir auch die Geschichte von Shymaa erzählen.

