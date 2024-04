How an ‚antisemitism hoax‘ drowned out the discovery of mass graves in Gaza In confecting a media row about the policing of London marches against genocide, the Israel lobby knew it would score a victory, whatever happened

Wie ein „Antisemitismus-Schwindel“ die Entdeckung von Massengräbern in Gaza übertönte

Von Jonathan Cook

26. April 2024

Bei der Inszenierung eines Medienstreits über die polizeiliche Überwachung der Londoner Märsche gegen den Völkermord wusste die Israel-Lobby, dass sie einen Sieg erringen würde, was auch immer passieren würde

Am Wochenende wurde in Gaza eine grausige Entdeckung gemacht. Etwa 300 palästinensische Leichen – Männer, Frauen und Kinder – wurden in einem nicht gekennzeichneten Massengrab im Hof des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis ausgegraben.

Selbst wenn man bedenkt, dass Israel in den vergangenen sechs Monaten im Gazastreifen unerbittliche Gräueltaten begangen und Zehntausende von Palästinensern, zumeist Frauen und Kinder, getötet hat, sticht dieses Ereignis hervor.

Berichten zufolge wurden einige Leichen mit gefesselten Händen und Füßen und ohne Kleidung aufgefunden, was stark darauf hindeutet, dass sie während der dreimonatigen Invasion der Stadt durch israelische Soldaten hingerichtet wurden. Andere sollen enthauptet oder ihrer Haut und ihren Organen beraubt worden sein.

Etwa 10 000 Menschen hatten im zweitgrößten Krankenhaus des Gazastreifens Zuflucht gefunden, als es im Februar angegriffen wurde. Damals gab es Berichte, wonach Patienten und Personal von Scharfschützen beschossen wurden. Die medizinische Einrichtung wurde in Trümmern hinterlassen.

Weitere 400 Menschen werden in Khan Younis noch immer vermisst. Es ist wahrscheinlich, dass noch mehr Massengräber freigelegt werden.

Yamen Abu Suleiman, ein Leiter des Zivilschutzes in Khan Younis, sagte gegenüber CNN über einige der Leichen: „Wir wissen nicht, ob sie lebendig begraben oder hingerichtet wurden. Die meisten der Leichen sind verwest.“

Die Enthüllungen aus Khan Younis passen in ein Muster, das sich mit dem Rückzug der israelischen Truppen allmählich abzeichnet.

Letzte Woche wurde das letzte von mehreren Massengräbern im größten Krankenhaus des Gazastreifens, al-Shifa, gefunden. Israel hatte das Gebiet Anfang des Monats nach der Zerstörung des Krankenhauses verlassen. Insgesamt sollen die Gräber Hunderte von Leichen enthalten haben.

Weitere unmarkierte Gräber wurden in Beit Lahiya entdeckt.

Der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Volker Turk, zeigte sich „entsetzt“ über die Berichte.

Grosse Wut

In den 1990er Jahren führte die Identifizierung von Massengräbern tausender muslimischer Männer aus der bosnischen Stadt Srebrenica zur Einsetzung eines Sondertribunals für Kriegsverbrechen des Internationalen Strafgerichtshofs. Dieser entschied 2001, dass in Srebrenica ein von bosnischen Serben begangener Völkermord stattgefunden hatte – ein Urteil, das später vom Internationalen Gerichtshof, der manchmal auch als Weltgerichtshof bezeichnet wird, bestätigt wurde.

Unter diesen Umständen hätte man erwarten können, dass die Entdeckung von Massengräbern mit Hunderten von Palästinensern für Schlagzeilen sorgen würde – zumal derselbe Weltgerichtshof vor drei Monaten entschied, dass es „plausibel“ sei, dass Israel im Gazastreifen Völkermord begehe.

Doch wie so viele andere israelische Gräueltaten verursachte auch diese kaum einen Aufschrei in den Nachrichten.

Schon vor Monaten verloren die etablierten britischen Medien weitgehend das Interesse an der Berichterstattung über das anhaltende Gemetzel in Gaza. Der Kontrast zur frühen Berichterstattung über die Ukraine war krass. Die Entdeckung eines Massengrabs mit etwa 100 Leichen im Kiewer Vorort Bucha – für die russische Truppen verantwortlich gemacht wurden – löste internationale Empörung aus.

Bucha wurde schnell zu einem Synonym für russische Grausamkeit, und die Entdeckung ließ monatelang Forderungen nach einer Verurteilung der russischen Führung wegen Völkermordes laut werden.

Die allgemeine Gleichgültigkeit der britischen Medien gegenüber den in Gaza gefundenen Massengräbern kommt den beiden großen politischen Parteien Großbritanniens sehr gelegen.

Das Vereinigte Königreich hat es vermieden, auf einen Waffenstillstand zu drängen, um Israels Aderlass in Gaza zu beenden. Es weigert sich, den Verkauf von Waffen und Komponenten an Israel einzustellen, die zur Tötung von Palästinensern – und möglicherweise auch von Entwicklungshelfern – beigetragen haben.

Auf Geheiß Israels hat Großbritannien die Mittel für die UN-Hilfsorganisation Unrwa gekürzt, die am besten in der Lage ist, eine Hungersnot zu stoppen, die Israel durch die Blockade von Hilfslieferungen in der Enklave vorsätzlich herbeiführt. Und eine britische Stimmenthaltung trug dazu bei, dass im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in diesem Monat eine Abstimmung über die Anerkennung Palästinas als Staat vereitelt wurde, was 140 andere Länder bereits getan haben.

Die Labour-Partei hat nur gedämpften Widerstand geleistet.

Die parteiübergreifende Unterstützung des israelischen Völkermordes im Vereinigten Königreich hat eine Welle der öffentlichen Empörung ausgelöst, zu der auch regelmäßige Proteste in London gehören, an denen Hunderttausende von Menschen teilnehmen.

Pro-Israel-Schwindel

Wieder einmal schienen die britischen Medien jedoch weniger daran interessiert zu sein, über die israelischen Gräueltaten zu berichten, als vielmehr großen Teilen der britischen Öffentlichkeit, die über die Geschehnisse in Gaza empört sind, bösartige Beweggründe zu unterstellen.

Es war schon erstaunlich, dass die Entdeckung von Massengräbern in der Enklave fast vollständig von einer allzu offensichtlichen Falschmeldung eines Israel-Lobbyisten übertönt wurde.

Gideon Falter, Geschäftsführer der Kampagne gegen Antisemitismus, versucht, die friedlichen Londoner Märsche, die ein Ende des Abschlachtens von Männern, Frauen und Kindern im Gazastreifen fordern, zu unterbinden, seit Israel vor mehr als sechs Monaten mit seinem Militärangriff begann.

Für Falter sind die Hunderttausende von Menschen, die regelmäßig für einen Waffenstillstand demonstrieren – darunter ein großer Teil der Juden – ein „gesetzloser Mob“, der eine direkte Bedrohung für Juden wie ihn selbst darstellt.

In der Regierung hat er mächtige Verbündete gefunden. Innenminister James Cleverly sagte, die Organisatoren des Marsches hätten „wirklich böse Absichten“, während seine Vorgängerin Suella Braverman die Proteste, die einen Waffenstillstand forderten, als „Hassmärsche“ bezeichnete.

Beide haben Druck auf die Polizei ausgeübt, um die Proteste wegen angeblicher antisemitischer Äußerungen zu verbieten.

Für all diese Behauptungen gibt es keinerlei Beweise. Tatsächlich war die Wahrscheinlichkeit, dass Besucher des Glastonbury-Musikfestivals verhaftet wurden, nach Angaben der Polizei fast viermal so hoch wie die der Teilnehmer an den Londoner Märschen.

Die anhaltenden Massenaufmärsche sind sowohl für die britische Regierung als auch für die oppositionelle Labour-Partei eine große Blamage, da sie ihre fortgesetzte Komplizenschaft in einem Geschehen aufzeigen, das – mit Enthüllungen wie der Entdeckung von Massengräbern – immer deutlicher zu einem Völkermord geworden ist.

Die Straße überqueren

Das ist der richtige Kontext, um Falter’s jüngste Intervention zu verstehen.

Die Polizei der Metropole weiß nur zu gut, dass Falter und andere Pro-Israel-Aktivisten ein großes Interesse daran haben, eine Provokation zu inszenieren, um den ohnehin schon beträchtlichen Druck auf die Polizei zu verstärken, die Londoner Demonstrationen zu verbieten und eine grundlegende bürgerliche Freiheit weiter einzuschränken: das Recht zu protestieren.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie Falter bei einem früheren Vorfall von der Polizei konfrontiert wurde, als er versuchte, einen großen Lieferwagen mit Pro-Israel-Botschaften auf der Marschroute zu fahren.

Der Durchbruch gelang ihm jedoch diesen Monat, als er in Begleitung eines israelisch ausgebildeten Sicherheitskommandos und eines Filmteams wiederholt versuchte, eine Polizeikette entlang der Route zu durchbrechen und gegen den Strom des Marsches zu laufen. Die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung bei Großdemonstrationen zuständigen Beamten der Met hielten ihn auf.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie Falter von der Polizei konfrontiert wird, nachdem er zuvor versucht hatte, mit einem großen Lieferwagen mit Pro-Israel-Botschaften die Marschroute entlang zu fahren

Es gibt bekannte Regeln, die die Polizei für große Proteste zu stark ideologisch aufgeladenen Themen wie diesem aufstellt.

Die Demonstranten dürfen die von der Polizei festgelegte Route nicht verlassen, und Gegner – ob Israel-Apologeten wie Falter oder islamfeindliche weiße Nationalisten – dürfen sich den Demonstranten nicht nähern und sie angreifen. Die Aufgabe der Polizei ist es, die Seiten auseinander zu halten.

Falter, der von den Beamten blockiert wurde, hatte sein Drehbuch parat. Er bestand einfach auf seinem Recht, als Jude, der seinen Geschäften nachgeht, „die Straße zu überqueren“.

Angesichts der Art und Weise, wie der öffentliche Diskurs über Israel und Antisemitismus in den letzten acht Jahren – nach der Wahl des langjährigen Palästina-Solidaritätsaktivisten Jeremy Corbyn zum Labour-Chef – vom britischen Establishment böswillig manipuliert wurde, konnte Falter bei dieser Begegnung nicht verlieren.

Wenn die Polizei ihn verhaftet, hätte er den Beweis gefilmt, dass er als Jude von einer antisemitischen Polizei schikaniert wird.

Wenn sie sich weigerten, ihn „die Straße überqueren“ zu lassen, hätte er den Beweis gefilmt, dass der Marsch tatsächlich voller Judenhasser war, die eine Bedrohung für seine Sicherheit darstellten.

Und wenn die Polizei ihren Pflichten nicht nachkam und ihn und sein Gefolge gegen den Strom des dicht gedrängten Protests laufen ließ, wäre er – wie jeder, der dies versucht – zumindest angerempelt worden. Da die etablierten Medien bei der Berichterstattung über Antisemitismus bekanntlich leichtgläubig sind, war Falter vermutlich zuversichtlich, dass dies als Hassverbrechen gegen ihn ausgelegt werden könnte.

Hässliche Politik

Die Polizei schien Falter’s Plan zu durchschauen. Sie schienen äußerst zögerlich zu sein, ihn zu verhaften, obwohl ein ehemaliger Hauptkommissar, Dal Babu, anmerkte, dass Falter bei dem Versuch, sich an ihnen vorbeizudrängen, wegen „Angriffs auf einen Polizeibeamten und Landfriedensbruchs“ hätte angeklagt werden können.

Stattdessen diskutierten die Beamten mindestens eine Viertelstunde lang geduldig mit Falter und wiesen ihn darauf hin, dass er den Marsch auf einer anderen Route umgehen könne.

Doch in dieser langwierigen, gereizten Auseinandersetzung bekam der Chef der Kampagne gegen Antisemitismus schließlich, was er wollte. Einem Beamten unterlief ein Fehler, als er andeutete, das Problem sei, dass Falter, der eine Schädeldecke trug, „offen jüdisch“ sei.

Ein Mann geht am 9. März 2024 in Belfast, Nordirland, an pro-palästinensischen Wandmalereien an der Internationalen Mauer zur Unterstützung des Gazastreifens vorbei (Reuters)

Wie bereits erwähnt, nehmen viele Juden an dem Marsch teil, und zwar mit Transparenten, auf denen sie sich als Juden zu erkennen geben. Obwohl sie „offen jüdisch“ sind, sagen alle, dass sie von den anderen Demonstranten herzlich willkommen geheißen werden.

Der Fehler des Offiziers war verständlich. Israel-Apologeten und das britische Establishment haben jahrelang den öffentlichen Diskurs so manipuliert, dass Israel, die politische nationalistische Ideologie des Zionismus und das Judentum in einen Topf geworfen wurden, um die Anhänger von Corbyn, dem antirassistischen ehemaligen Labour-Führer, als Antisemiten zu diffamieren.

Das Problem war nicht, dass Falter ‚offen jüdisch‘ ist, sondern dass er ein lautstarker, offen zionistischer Unterstützer Israels ist, der dessen Völkermord entschuldigt

Das Problem war nicht, dass Falter „offen jüdisch“ ist, sondern dass er ein lautstarker, offen zionistischer Unterstützer Israels ist, einer, der den Völkermord entschuldigt und diejenigen verunglimpft, die sich dem Aderlass widersetzen. Nicht seine ethnische Zugehörigkeit oder Religion sind eine Provokation, sondern seine hässliche Politik.

Aber nachdem die Bemerkung des Polizisten im Kasten war, veröffentlichte Falter eine stark bearbeitete Version seiner Konfrontation mit der Polizei an die etablierten Medien, die – zumindest anfangs – nur allzu bereit waren, zwei völlig unglaubwürdige Ideen zu schlucken, mit denen Falter hausieren ging.

Erstens, dass die Bemerkung des Polizeibeamten ein Beweis dafür sei, dass die Met institutionell rassistisch gegen Juden sei und deshalb die Anti-Völkermord-Märsche zugelassen habe. Falter forderte die Entlassung des Chefs der Met, Sir Mark Rowley.

Zweitens, und das ist noch wichtiger, sei die Bemerkung des Beamten ein Beweis dafür, dass es sich bei den Märschen tatsächlich um „Hassmärsche“ handele, die – wie er gegenüber einem BBC-Interviewer erklärte – aus „Rassisten, Extremisten und Sympathisanten von Terroristen“ bestünden.

Vorwürfe der „Fälschung

Das alles mag eine Fake News gewesen sein, aber es passte zu einer Agenda, die die Medien seit Jahren propagieren: dass alles, was über die leichteste Kritik an Israel hinausgeht, ein Beweis für Antisemitismus ist.

Der politischen und medialen Klasse fällt es zunehmend schwer, diese Vorstellung angesichts des Völkermords an Israel glaubhaft aufrechtzuerhalten – aber Falter’s Video diente kurzzeitig als Anstoß.

Durch den kurzen verbalen Ausrutscher eines Polizeibeamten konnte er eine landesweite Debatte anstoßen, die von der Idee ausging, dass die Polizei mit „antisemitischen Hassmärschen“ zusammenarbeitet.

Die Met erklärte sich eilig bereit, sich mit Falter und „Führern der jüdischen Gemeinde“ zu treffen, um deren Rat einzuholen, was in Bezug auf die Aufmärsche zu tun sei.

In den BBC-Abendnachrichten vom Sonntag wurde berichtet, dass der Druck auf die Met wachse, „das richtige Gleichgewicht zwischen dem Zulassen legitimer Proteste und dem Durchgreifen gegen Hassreden und Einschüchterung zu finden“.

Die Moderatoren von Good Morning Britain schwärmten am Montagmorgen von Falter, akzeptierten kritiklos, dass der Marsch eine Bedrohung für ihn als Juden darstellte, und äußerten ihre Besorgnis darüber, dass die Polizei diese Balance nicht richtig hinbekommt.

Doch im Gegensatz zu den jahrelangen Anschuldigungen des falschen Antisemitismus, die von Falter und anderen erhoben wurden, um Corbyn zu stürzen, und die von den staatlichen Medien mit Begeisterung verstärkt wurden, hatte die Met mächtige Verbündete innerhalb des Establishments, die sich wehrten.

Bevor Falter mit seinem Schwindel richtig Fuß fassen konnte, veröffentlichte Sky ein viel längeres Video von seiner Konfrontation mit der Polizei. Es zeigt, dass die Polizei ihm den Weg versperrt hatte, nachdem sie ihn als Provokateur identifiziert hatte. Man kann hören, wie die Polizei ihn beschuldigt, „unaufrichtig“ zu sein, und ihm sagt, er solle aufhören, „in die Demonstranten zu laufen“.

Ehemalige Polizeibeamte, darunter auch Babu, wurden ins Fernsehen eingeladen, um eine Gegendarstellung zu geben, die Falter in einem weit weniger sympathischen Licht erscheinen ließ.

Am Dienstag fühlte sich der Chef der Met, Rowley, selbstbewusst genug, um zum Angriff überzugehen. Er lobte den Polizisten, der im Mittelpunkt des Streits stand, und beschuldigte Pro-Israel-Aktivisten, die Met mit „Fälschungen“ zu unterminieren.

Bevorzugte Taktik

Aber auch wenn er verletzt ist, geht Falter als klarer Sieger hervor.

Niemand spricht – wie es eigentlich sein sollte – darüber, warum Gruppen wie die Campaign Against Antisemitism, die sich regelmäßig und so sichtbar in die britische Politik im Interesse einer ausländischen Macht, nämlich Israel, einmischen, als Wohlfahrtsverbände behandelt werden.

Stattdessen hat Falter der politischen und medialen Klasse mehr Munition gegeben, um zu argumentieren, dass die Märsche verboten werden müssen, und hat die Entscheidungsfindung der Polizei noch mehr in Frage gestellt.

Wie stur Rowley in der Öffentlichkeit auch sein mag, sein Kampf hinter den Kulissen gegen eine Regierung, die die Märsche zum Schweigen bringen will, wird dadurch wesentlich komplizierter geworden sein.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Falter eine unschätzbare Rolle bei der Unterstützung von Israels Lieblingstaktik gespielt hat. Er hat die Aufmerksamkeit im Vereinigten Königreich von den Kriegsverbrechen Israels – einschließlich der Massengräber in Khan Younis – auf völlig realitätsfremde Streitigkeiten darüber gelenkt, ob Juden vor der Antikriegsbewegung sicher sind.

Die etablierten Medien haben wieder einmal jeden Vorwand genutzt, um sich auf einen Zweig statt auf den Wald zu konzentrieren.

Genau dieselbe Dynamik spielt sich in den Vereinigten Staaten ab, wo das Establishment – von Präsident Joe Biden abwärts – friedliche Proteste auf dem College-Campus gegen den Völkermord als Brutstätten des Hasses und Antisemitismus darstellt.

Dort sind die Dinge sogar noch mehr aus dem Ruder gelaufen, und die Polizei wurde gerufen, um Studenten und Lehrkräfte zu verhaften.

In beiden Fällen wurde die eigentliche Debatte – darüber, warum Großbritannien und die USA die Bombardierung und Aushungerung der Bevölkerung des Gazastreifens nach sechs Monaten Völkermord immer noch aktiv unterstützen – einmal mehr durch die Fake News der Israel-Lobby gedämpft.

Die etablierten Medien haben wieder einmal jeden Vorwand genutzt, um sich auf einen Zweig statt auf den Wald zu konzentrieren.

Die Wahrheit wird verdunkelt

Das Muster ist unübersehbar: Das britische Establishment, einschließlich der Regierung und der BBC, arbeiten Hand in Hand, um Israel und seinen Völkermord-Apologeten zum Sieg in der Öffentlichkeitsarbeit zu verhelfen.

Nur kurzzeitig, als die Ehre der Polizei – die Faust des Establishments – eine blutige Nase bekam, gab es eine gewisse Gegenwehr.

Nehmen wir zum Beispiel den Tag im Januar, an dem der Weltgerichtshof entschied, dass die südafrikanischen Anwälte einen „plausiblen“ Fall vorlegten, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Am selben Tag sabotierte Israel die verheerende Nachricht erfolgreich mit einem eigenen Knüller.

Es behauptete, dass etwa 12 Unrwa-Mitarbeiter, die es in Gaza festgenommen hatte – von insgesamt 13.000 Mitarbeitern der Agentur in der Enklave – gestanden hätten, an dem Angriff der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein, bei dem etwa 1.150 Israelis getötet wurden.

Israel fordert von den westlichen Staaten die sofortige Einstellung aller Finanzmittel für die Unrwa. Es ist Israels langfristiges Ziel, das Flüchtlingshilfswerk abzuschaffen und das Recht der Palästinenser, in die Häuser zurückzukehren, aus denen ihre Familien 1948 aus dem heutigen Israel vertrieben wurden, endgültig zu beseitigen.

Die meisten westlichen Hauptstädte, einschließlich des Vereinigten Königreichs, haben pflichtbewusst gehorcht, obwohl die Entscheidung den Gazastreifen mit Sicherheit noch tiefer in eine Hungersnot stürzen würde, die Israel im Rahmen seiner völkermörderischen Politik herbeigeführt hat.

Aber auch der Zeitpunkt der Ankündigung war wichtig. Die westlichen Medien konzentrierten ihre Berichterstattung auf eine Geschichte über Unrwa, die, selbst wenn sie wahr wäre, nur am Rande hätte stehen dürfen.

Die Feststellung des Weltgerichtshofs, dass Israel nachweislich einen Völkermord begeht, war weitaus bedeutender. Dennoch wurde die Berichterstattung über das Urteil – insbesondere die Tatsache, dass das Gericht Israel verdächtigte, Völkermord zu begehen – völlig von den Vorwürfen gegen Unrwa überschattet.

Diese Woche, Monate später, stellte eine von der UNO in Auftrag gegebene und von der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna geleitete unabhängige Untersuchung fest, dass Israel noch immer keine Beweise für seine Anschuldigungen gegen Unrwa vorgelegt hat.

Aber genau wie bei Falter’s Hoax ist das Ziel solcher Anschuldigungen durch Israel niemals die Aufdeckung der Wahrheit. Das Ziel ist es, von der Wahrheit abzulenken.

Das Gleiche gilt für Israels immer noch unbelegte Behauptungen über beispiellose Grausamkeiten, die die Hamas am 7. Oktober begangen hat, von der Enthauptung von Babys bis hin zu systematischen Massenvergewaltigungen.

Für keine dieser Behauptungen, die von den etablierten westlichen Medien in großem Umfang nachgeplappert wurden, gab es jemals Beweise. Wann immer Zeugenaussagen überprüft wurden, haben sie sich als falsch erwiesen.

Aber all diese Behauptungen haben einen Zweck erfüllt. Sie sorgen dafür, dass sich die westliche Öffentlichkeit auf die bösen humanitären Helfer und die bösen Kriegsgegner konzentriert und nicht auf das Böse, das es wagt, am helllichten Tag 15.000 Kinder zu töten, Krankenhäuser zu zerstören und Leichen in Massengräbern zu verstecken.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

