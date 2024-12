Israel Eyes Attack on Iran Nuclear Sites Israeli media reports that the IAF has destroyed 85% of Syria’s air defense systems. This offers its war

Israel erwägt Angriff auf iranische Atomanlagen Nachdem es im Gazastreifen und im Libanon ungestraft Völkermord begangen hat, hat sich Israel aller Beschränkungen entledigt

Richard Silverstein

12. Dezember 2024

Israelische Medien berichten, dass die IAF 85 % der syrischen Luftabwehrsysteme zerstört hat. Dadurch haben ihre Kampfflugzeuge ungehinderten Zugang zum syrischen Luftraum. Zum ersten Mal hat die israelische Luftwaffe einen direkten Luftkorridor zum Iran. Sie muss keine großen Umwege mehr durch den Luftraum anderer Länder machen, die ihr Überflugrechte gewähren.

Ein israelischer Sicherheitsreporter mit engen Beziehungen zum Militär schreibt, dass sich die Luftwaffe darauf vorbereitet, diese neuen Entwicklungen zu nutzen:

…Quellen in der IDF glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um die iranischen Atomanlagen anzugreifen. Verschiedene Einheiten der Streitkräfte bereiten jetzt Pläne vor, die sie der politischen Ebene [d.h. Netanjahu] vorlegen werden und in denen die Möglichkeiten Israels zur Durchführung eines solchen Angriffs dargelegt werden.

Dies bietet Israel eine enorme Chance, einen mächtigen Schlag gegen militärische und nukleare Ziele des Iran zu führen. Er wird auch nicht dem kindischen Schlagabtausch der letzten Monate ähneln. Dies wäre ein massiver Angriff mit Hunderten von Flugzeugen und Israels komplettem Raketenarsenal.

Um Ihnen eine Vorstellung von der möglichen Tragweite zu geben: In den letzten Tagen flog die IAF 350 Flugzeuge mit 2.000 Munition und griff 500 syrische Militärziele an. Ein israelischer Angriff würde ein noch größeres Ausmaß annehmen. Er würde ganze Kategorien von Zielen – vom Militär über die Regierung bis hin zur Zivilbevölkerung – in Mitleidenschaft ziehen. Wie schon im Gazastreifen und im Libanon würde Israel keinen Unterschied zwischen militärischen und zivilen Zielen machen.

Angesichts des Völkermords und der Aggression, die Israel im vergangenen Jahr im Gazastreifen und im Libanon verübt hat, gibt es für Israel keine Hemmungen mehr. Es hat mit seinem massiven Gemetzel in diesen beiden Ländern Erfolg gehabt. Es sieht, wie sehr es seine Interessen in der Region durchgesetzt hat. Mit anderen Worten: Aggression zahlt sich aus.

Wie ich hier berichtet habe, sind israelische Streitkräfte sowohl in den Libanon als auch in Syrien eingedrungen, um eine „Pufferzone“ zu schaffen, die (angeblich) militante Kämpfer davon abhält, israelisches Gebiet zu bedrohen. Diese Besetzungen sind nicht vorübergehend, wie die Regierung Biden fälschlicherweise behauptet. Eine Schlagzeile von Haaretz lautet: „Die IDF bereitet sich darauf vor, für Tage, vielleicht Jahre, in Syrien zu bleiben“. Es ist klar, dass die IDF dort nicht für „Tage“ bleiben werden. „Jahre“ ist nicht nur wahrscheinlicher, sondern sicher. In einem anderen Bericht heißt es:

Die Armee hat die Kontrolle über Schlüsselstellen mehrere Kilometer von der Grenze entfernt übernommen [sic]. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine vorübergehende Situation handelt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine relativ lange Zeitspanne handelt.

Vorübergehend“ und ein ‚langer Zeitraum‘ sind nicht gleichbedeutend. Sie sind Gegensätze. Dies ist ein weiteres Beispiel für die eskalierte aggressive Haltung Israels gegenüber seinen Grenznachbarn. Es wird nicht länger einen Status quo akzeptieren, bei dem es von seinen Feinden im Gegenzug angegriffen wird. Stattdessen wird es mit beiden Waffen schießen und jedes Lebewesen, das sich ihm in den Weg stellt, in den Ruin treiben. Und niemand wird es wagen, sie herauszufordern.

Anders als die Biden-Regierung, die Israel zumindest ein wenig in die Schranken wies, wird Trump Israel einen Freibrief für maximalistische militärische Abenteuer geben, die dem Iran schweren Schaden zufügen werden.

Das Militär stellt seine Angriffspläne als Präventivmaßnahme dar, um eine iranische Bombe zu verhindern. Es geht zu Recht davon aus, dass sich der Iran in der neuen regionalen Ordnung viel verwundbarer fühlen wird. Und daher wahrscheinlich auf die nukleare Option zurückgreifen wird, um sich zu schützen. Ein solcher Angriff würde diese Bedrohung Israels zumindest vorübergehend beenden. Ayatollah Khamenei und seine Militärberater kalkulieren sicherlich die verschiedenen Szenarien und Folgen eines nuklearen Angriffs.

Diejenigen, die die syrischen Streitkräfte finanziert und bewaffnet haben, die Assad stürzten (einschließlich Israel) und die iranische Widerstandsachse zerstörten, können nur sich selbst die Schuld geben, wenn der Iran diesen Weg einschlägt. Wenn man einen Feind an die Wand fährt, wird er zu außergewöhnlichen und unvorhergesehenen Maßnahmen greifen. Israel behauptet, es wolle den Iran an der Nuklearisierung hindern. Doch es hat genau das Gegenteil getan. Nun muss es sich möglicherweise mit einer feindlichen Atommacht direkt in seinem eigenen Hinterhof auseinandersetzen. Möglicherweise hat es auch einen totalen Krieg in der Region provoziert.

Trump und die Lehren aus dem US-Interventionismus

Donald Trump erklärt, er sei ein Antikriegskandidat und wolle sich aus Syrien zurückziehen. Wenn er dies tut, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Bürgerkriegs zwischen den verschiedenen syrischen Oppositionskräften beträchtlich. Wenn er bleibt, könnte er die US-Truppen in Gefahr bringen, falls sich Syrien in ein chaotisches Chaos verwandelt. Trump könnte entgegen seinem Instinkt ungewollt in genau die Position hineingezogen werden, die er ablehnt.

Das war schon immer die Folge des US-Interventionismus. Das Gegenteil von dem, was wir erwarten und wollen, tritt zu unserem Leidwesen immer ein.

„Der Libanon gehört uns!“ Neuer Siedler-Außenposten im Südlibanon

Israel hat einen Großteil der militärischen Kapazitäten Syriens zerstört. Dies erinnert an die Zerstörung der irakischen Militär- und Polizeikräfte durch die USA im Irak, zusammen mit der baathistischen Partei und ihrem Netzwerk. Das Ergebnis war ein jahrelanges sektiererisches Blutbad. Indem sie Israels massiven Luftangriff begrüßten, haben die USA die Voraussetzungen für ein wehrloses Syrien geschaffen, das nicht in der Lage ist, sein Territorium und seine Interessen gegen den Interventionismus von Nachbarstaaten wie der Türkei, Israel und sogar dem Libanon (falls sich die Hisbollah wieder formiert) zu schützen.

Es liegt im Interesse des syrischen Volkes, einen voll funktionsfähigen Staat zu haben. Ist dies nicht der Fall, wird es zu einem zersplitterten, dysfunktionalen Chaos verkommen. Genau das könnte Israels Wunsch sein: ein schwacher, zerstückelter syrischer Kleinstaat.

Israelische Siedler planen den Raub von syrischem und libanesischem Gebiet

Israel, das eine Übernahme aller seiner nationalen Institutionen durch radikale Siedler erlebt hat, wird nun erleben, wie diese auf ehemals libanesischem und syrischem Gebiet Siedlungen errichten. Die militärische Aggression hat den territorialen Durst der Maximalisten geweckt, die Israel die Vorherrschaft in der Region verschaffen wollen. Sie sind keine Mystiker oder gar Messianisten im traditionellen Sinne. Ihre Religion ist nicht das prophetische Judentum. Es ist auch nicht das Judentum, wie es der größte Teil der jüdischen Welt praktiziert. Sie befinden sich in einem messianischen heiligen Krieg, um alle Araber zu vernichten, die sich ihnen in den Weg stellen. Die totale jüdische Herrschaft ist ihr Weg zur messianischen Erlösung. Massenhafte Gewalt und sogar Völkermord sind der Weg, um dies zu erreichen.

Es handelt sich um eine militante Bewegung mit einem Anstrich von religiöser Inbrunst. Ihr Ziel ist nicht die Erfüllung der biblischen Gebote, sondern die politische Macht als dominierende Kraft in der Region. Dies ist keine religiöse Vision, sondern eine rein politische. Die Welt sollte ihren Behauptungen, sie seien göttlich sanktioniert, niemals Glauben schenken. Sie sind nichts anderes als radikale Brandstifter.

