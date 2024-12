https://countercurrents.org/2024/12/syrias-assad-has-fallen-just-as-the-pentagon-planned-23-years-ago/



Syriens Assad ist gestürzt – genau wie es das Pentagon vor 23 Jahren geplant hat

von Jonathan Cook

13. Dezember 2024

Teilen auf WhatsAppTeilen auf FacebookTeilen auf X (Twitter)Teilen auf TelegramTeilen auf RedditTeilen auf Email

Die lang gehegten Bestrebungen der USA, der Türkei und Israels, die syrische Regierung zu stürzen, vor allem durch ihre umbenannten Al-Qaida-Verbündeten, waren in Windeseile erfolgreich.

Damaskus fiel wenige Tage, nachdem die Truppen von Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) unter Abu Mohammad al-Jolani überraschend aus ihrer kleinen Enklave im Nordwesten Syriens ausgebrochen waren und die zweitgrößte Stadt des Landes, Aleppo, eingenommen hatten.

Die Regierung von Bashar al-Assad und seine Armee waren, wie sich herausstellte, Papiertiger. Zumindest waren sie das, nachdem ihre wichtigsten Verbündeten – Russland, Iran und die Hisbollah im Libanon – in die Defensive gedrängt worden waren. Da sie mit Problemen im eigenen Land beschäftigt waren, konnten sie Assad nicht mehr die militärische Unterstützung bieten, auf die er angewiesen war.

Israels Amoklauf im Libanon und seine militärische Einschüchterung des Iran – sowie die zunehmenden Bemühungen der Nato, Russland in der Ukraine in die Enge zu treiben – haben die Hauptkampflinien in Syrien, die vor einigen Jahren zwischen Assads Armee, der Al-Qaida-Franchise in Syrien und den kurdischen Kräften im Nordosten festgelegt worden waren, aufgetaut.

Mit der Unterstützung des Nato-Mitglieds Türkei – und im Verborgenen auch der CIA und des MI6 – konnten die HTS und die so genannte Syrische Nationalarmee (SNA) ungehindert nach Süden vordringen.

Die HTS wird sowohl von den USA als auch von Großbritannien als terroristische Vereinigung geächtet. Die CIA hat ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf Jolani ausgesetzt.

Seltsamerweise vergaßen die BBC und die übrigen westlichen Medien vor lauter Aufregung, den Status der HTS als verbotene Organisation zu erwähnen – wie sie es jedes Mal reflexartig tun, wenn die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas erwähnt wird.

Bemerkenswerterweise sind es dieselben westlichen Politiker und Medien, die jetzt die „Befreiung“ Syriens durch die HTS feiern, die darauf bestehen, dass die Ausrottung der „Terroristen“ der Hamas in Gaza so wichtig ist, dass sie die Bombardierung und Aushungerung der über zwei Millionen Palästinenser in der Enklave rechtfertigt.

Es gibt schwierige Fragen, über die sich jeder vernünftige Beobachter jetzt Gedanken machen sollte.

Wie können wir glauben, dass dieselben ideologischen Gruppen, die im von den USA besetzten Irak kopfabschneidende, frauenverachtende und Minderheiten unterdrückende Terroristen sind, nun „gemäßigte“, „diversitätsfreundliche Rebellen“ sind, wenn sie nebenan in Syrien operieren?

Was sollen die Gegner der westlichen Komplizenschaft bei Israels „plausiblem“ Völkermord in Gaza, wie ihn der Weltgerichtshof beschreibt, davon halten, dass der Westen dazu beiträgt, die „Achse des Widerstands“ zu zerschlagen, die allein mit materieller Unterstützung versucht hat, ihn zu stoppen?

Verfolgt die HTS eine nationalistische Agenda, bei der es wirklich um die Befreiung der Syrer vom westlichen Imperialismus geht, oder hat der westliche Imperialismus – der sowohl die Peitsche eines israelischen Kampfhundes als auch das Zuckerbrot der reichen Schoßhunde der Golfstaaten schwingt – in Syrien wieder einmal das Sagen?

Wie viel von dem, was wir sehen, ist die Realität der Situation und wie viel Wahrnehmungsmanagement?

Iran im Fadenkreuz

Es gibt viele Hinweise, die uns bei der Beantwortung dieser Fragen helfen, wenn wir uns auf die Suche nach ihnen machen.

Wesley Clark, ein ehemaliger General der US-Armee, erinnerte sich an einen Moment wenige Wochen nach den Anschlägen auf die Zwillingstürme vom 11. September 2001, als er das Pentagon besuchte.

Ihm wurde ein geheimes Dokument gezeigt, in dem dargelegt wurde, wie die USA „sieben Länder in fünf Jahren ausschalten wollten, angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zum Schluss den Iran“.

https://youtube.com/watch?v=FNt7s_Wed_4%3Fsi%3D_WPRk-4iGoKPVL8j

Keiner dieser Staaten hatte eine offensichtliche Verbindung zu den Ereignissen des 11. Septembers. Derjenige, der eine solche Verbindung hatte – Saudi-Arabien – stand nicht auf der Liste und ist einer der bevorzugten Klientenstaaten der Vereinigten Staaten geblieben.

Die Reihenfolge der Ziele, die Washington als vorrangig eingestuft hatte, musste geändert werden – und der Zeitplan lag weit daneben -, aber die Verwirklichung dieses Plans von 2001 ist näher denn je.

Die Invasion des Irak im Jahr 2003 durch die USA und das Vereinigte Königreich unter falschem Vorwand führte zur Beseitigung des Diktators Saddam Hussein und zum Zusammenbruch des irakischen Staates. Das Land wurde in einen verheerenden Sektenkrieg gestürzt, von dem es sich bis heute nicht erholt hat.

Die Einmischung der Nato in Libyen, ebenfalls unter falschem Vorwand, führte zur Absetzung des Diktators Muammar Gaddafi und zum Zusammenbruch des libyschen Staates im Jahr 2011. Seitdem ist das Land ein gescheiterter Staat, der von Warlords regiert wird.

Sudan und Somalia – letzteres war 2007 Gegenstand einer von den USA unterstützten äthiopischen Invasion – sind beides hoffnungslose Fälle, zerrissen von alles verzehrenden, entsetzlichen Bürgerkriegen, die die USA eher geschürt als gelöst haben.

Die Zerstörung dieser verschiedenen Staaten schuf den Raum, in dem neue extrem gewalttätige, intolerante islamistische Gruppen wie al-Qaida und die Gruppe Islamischer Staat (IS) gedeihen konnten.

Die offene Unterstützung der Türkei für die Rebellen in Syrien – und die eher verdeckte Unterstützung durch die CIA und den MI6 – führte am Wochenende zur Absetzung des syrischen Diktators Assad und zum Zusammenbruch dessen, was vom syrischen Staat noch übrig war. Es ist schwer vorstellbar, dass dort eine einheitliche Autorität entstehen wird.

Die Kapitulationsbedingungen , die Beirut auferlegt wurden, um Israels grausame Bombardierung des Libanon zu beenden, scheinen nicht von Dauer zu sein. Die ohnehin schon brüchigen konfessionellen Vereinbarungen, die den libanesischen Staat kaum noch zusammenhalten, werden in den kommenden Monaten mit ziemlicher Sicherheit ins Wanken geraten.

Der Iran, das letzte Ziel auf der Liste des Pentagons, steht nun voll im Fadenkreuz. Ohne Verbündete in Syrien und nun weitgehend abgeschnitten von seinen Hisbollah-Verbündeten im Libanon ist Teheran so verwundbar wie nie zuvor.

Größeres Bild

Das alles ist kein Zufall.

Wäre die westliche Öffentlichkeit nicht so stark von der jahrelangen Desinformation durch ihre Politiker und Medien beeinflusst worden, würde sie jetzt vielleicht beginnen, ein größeres Bild zu erkennen, das sich allmählich abzeichnet.

Eines, in dem das Schicksal Syriens, des Libanon, Palästinas und des Irans gemeinsam in der Schwebe hängt. Eines, in dem sich die westlichen Mächte, angeführt von Washington, wieder einmal völkerrechtswidrig einmischen, um die territoriale Integrität eines jeden von ihnen zu zerstören. Eine Situation, in der die geostrategischen Interessen Israels und des Westens an erster Stelle stehen und nicht die Freiheiten oder das Wohlergehen der Menschen in der Region.

Diktatoren sind schlecht. Das Töten von Zivilisten ist schlecht. Aber diese Binsenweisheiten, die von unserer trägen Medienklasse selektiv in den Vordergrund gestellt werden, wurden als Waffe eingesetzt, um das Gesamtbild zu verschleiern.

Wenn im Westen „feindliche“ Regierungen stürzen, wie gerade die von Assad, oder wenn in fernen Ländern Bürgerkriege ausbrechen, wird angenommen, dass dies das geopolitische Äquivalent zu einem Naturereignis ist.

Die ungeprüfte Prämisse ist, dass sich die Welt letztlich in kleinen Schritten auf eine liberale demokratische Ordnung zubewegt. Aus diesem Grund stellt sich die HTS mit Unterstützung der westlichen Medien als pragmatisch und gemäßigt dar.

„Gemäßigt“, vermutlich in dem Sinne, dass Saudi-Arabien in der westlichen Berichterstattung als ‚gemäßigt‘ gilt.

Wenn der Westen eingreift, so dieses Narrativ, dann nur, um die Nachzügler auf ihrem Weg zu einer endgültigen Utopie zu unterstützen: etwas, das den Vereinigten Staaten ähnelt, aber ohne Donald Trump, Waffenkriminalität, Opioid- und psychische Gesundheitskrisen und fast die Hälfte der Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter, die keine angemessene Gesundheitsversorgung haben.

Derartige Machtwechsel, so wird den Menschen im Westen eingeredet, können nur von unten nach oben erfolgen, als Zeichen der Illegitimität eines Diktators oder vielleicht auch als schrittweise Entwicklung politischer Systeme von der Rückständigkeit zu größerer Aufklärung.

Leider verläuft das Weltgeschehen – vor allem in einer Welt, in der es nur eine militärische Supermacht gibt, die USA, mit rund 750 Stützpunkten rund um den Globus – selten so geradlinig.

Zugang zum Öl

Das Pentagon-Memo von 2001, das Clark gezeigt wurde, war in Wirklichkeit die Überarbeitung eines militärischen Plans für den Nahen Osten, der in Washington schon länger kursierte – und hatte nichts mit der Reaktion auf den 11. September oder den Terrorismus zu tun.

Es ging einzig und allein darum, Israels Platz als vorgeschobene Basis für US-Interessen in der ölreichen Region zu sichern.

Die Verfechter dieser Idee waren eine zunehmend einflussreiche Gruppe, die Neokonservativen – oder kurz Neocons.

Bis 1996 hatten sie ihren Plan zur „Neugestaltung“ des Nahen Ostens in einem Dokument mit dem Titel A Clean Break formuliert. Darin schlugen sie vor, dass Israel das Osloer Abkommen und alle Bemühungen um einen Frieden mit den Palästinensern aufgeben sollte – der „saubere Bruch“ des Titels – und stattdessen mit Unterstützung der USA in die Offensive gegen seine regionalen Feinde gehen sollte.

Was bedeutete das? Israel müsse dabei unterstützt werden, damit zu beginnen, „Syrien zu schwächen, einzudämmen und sogar zurückzudrängen“, so die Autoren, und dann „Saddam Hussein im Irak zu entmachten“. Der nächste Schritt würde darin bestehen, „die Schiiten im Südlibanon von der Hisbollah, dem Iran und Syrien abzubringen“.

Vier Jahre vor A Clean Break erklärten die Neocons, dass das Hauptziel der US-Außenpolitik im Nahen Osten darin bestehe, „den Zugang der USA und des Westens zu den Ölvorkommen in der Region zu sichern“. An zweiter Stelle stand die Erleichterung des Weges Israels, sich des so genannten „Palästinenserproblems“ zu entledigen.

Später, in einem im Jahr 2000 veröffentlichten Dokument mit dem Titel „ Rebuilding America’s Defenses“ (Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung), stellten sie klar, dass die USA sicherstellen müssen, dass sie „vorwärtsgerichtete Streitkräfte“ im Nahen Osten beibehalten, um die militärische Vorherrschaft dort „angesichts der langjährigen amerikanischen Interessen in der Region“ aufrechtzuerhalten. Bei diesen Interessen geht es natürlich in erster Linie um Öl.

Letztlich gehe es darum, China daran zu hindern, engere Beziehungen zu wichtigen Ölstaaten wie dem Iran zu knüpfen, heißt es in dem Papier.

Die Verfasser dieser Dokumente würden bald Schlüsselpositionen in der Regierung von George W. Bush einnehmen, die im Januar 2001 ihr Amt antrat.

Sie saßen im Pentagon und im Außenministerium und waren nur allzu bereit, den 11. September 2001 als Vorwand zu nutzen, um ihre bereits bestehende Agenda voranzutreiben, wie Clark aus dem Pentagon-Memo entnehmen konnte.

Blutige Nase

Syrien wurde von den Neocons und Israel als Dreh- und Angelpunkt, als Versorgungslinie zwischen dem Iran und der Hisbollah, Teherans äußerst wichtigem militärischen Verbündeten im Libanon, angesehen. Diese Verbindung zu kappen, war eine Priorität.

Es waren vor allem die gut befestigten und versteckten Stellungen der Hisbollah im Südlibanon sowie ihr großer Vorrat an vom Iran gelieferten Raketen, die Israel militärisch in Schach hielten.

Bei dem Versuch, den Südlibanon im Jahr 2006 wieder zu besetzen, hat sich Israel unerwartet eine blutige Nase geholt. Es war gezwungen, innerhalb weniger Wochen einen überstürzten Rückzug anzutreten. Israel musste auch seine Pläne aufgeben, den Krieg auf Syrien auszuweiten – ein Misserfolg, der die Neokonservativen in Washington damals erzürnte.

Das Raketenarsenal der Hisbollah war auch ein Hemmschuh für Israels Ambitionen, die Palästinenser aus ihren Gebieten im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem ethnisch zu säubern – oder noch schlimmer – zu vertreiben, wie die aktuellen Ereignisse gezeigt haben.

Letztendlich erkannte Israel, dass es keine Möglichkeit gab, seinen Völkermord im Gazastreifen zu vollenden, ohne die Hisbollah und Syrien zu neutralisieren und den Iran in Schach zu halten.

Wie stark war Washington also in der Praxis am Sturz Assads beteiligt?

Es gibt zahlreiche Hinweise, die den Weg weisen.

Nach dem Scheitern Israels 2006 suchten die USA nach einem neuen Weg, um das gleiche Ziel zu erreichen. DieOperation Timber Sycamore wurde kurz nach dem Ausbruch des Arabischen Frühlings 2011 im Geheimen ins Leben gerufen.

Diese verdeckte Militäroperation sollte in Verbindung mit einem zunehmend drakonischen Sanktionsregime dazu beitragen, die syrische Wirtschaft zu erdrosseln.

Die CIA, unterstützt vom britischen MI6, begann im Geheimen Beiträge zum Sturz Assads zu leisten. Saudi-Arabien war ebenfalls stark involviert, vermutlich aufgrund seiner engen Verbindungen zu extremen dschihadistischen Gruppen in der Region, darunter Al-Qaida und der Islamische Staat, die bald eine zentrale Rolle bei der Operation zum Regimewechsel spielen sollten.

Jake Sullivan, der heutige nationale Sicherheitsberater von Joe Biden, war sich darüber im Klaren, wer ihm helfen würde. In einer E-Mail Ende 2012, als Timber Sycamore zusammengestellt wurde, schrieb er an die damalige Außenministerin Hillary Clinton, um jede Verwirrung über Washingtons Verbündete zu vermeiden: „AQ [al-Qaida] sind in Syrien auf unserer Seite“.

In einer früheren E-Mail an Clinton, im Frühjahr 2012, hatte er die sich abzeichnenden Überlegungen im Außenministerium dargelegt.

„US-Diplomaten und das Pentagon können damit beginnen, die Opposition zu stärken. Es wird Zeit brauchen“, hieß es in der E-Mail. „Der Nutzen wird erheblich sein.

„Der Iran wäre strategisch isoliert und könnte seinen Einfluss im Nahen Osten nicht mehr geltend machen… Die Hisbollah im Libanon wäre von ihren iranischen Sponsoren abgeschnitten, da Syrien nicht mehr als Transitland für iranische Ausbildung, Unterstützung und Raketen dienen würde.“

Auch der Hauptnutznießer war klar: „Amerika kann und sollte ihnen [den syrischen Rebellen] helfen – und damit auch Israel.“

Aufbau der Rebellen

Nach Angaben von US-Beamten hatte die CIA bis zum Sommer 2015 fast 10.000 Kämpfer ausgebildet und ausgerüstet, mit jährlichen Kosten von 100.000 Dollar pro Rebell.

Riad lieferte noch mehr Geld und Waffen und zog islamistische Kämpfer und Söldner aus der gesamten Region an. Jordanien beherbergte die Ausbildungsstützpunkte. Die CIA und die Saudis versorgten die Rebellen gemeinsam mit den Informationen, die sie für ihre Operationen in Syrien benötigten.

Auch Israel, das sich in Washington schon lange für ein solches verdecktes Programm gegen die syrische Regierung eingesetzt hatte, spielte eine führende Rolle. Es lieferte Waffen und warf Tausende von Bomben auf syrische Infrastrukturen, um Assad unter Druck zu setzen.

Es lieferte eigene Geheimdienstinformationen an die Rebellen und bot medizinische Einrichtungen zur Behandlung verwundeter Kämpfer an.

Im Jahr 2012 erläuterte der damalige israelische Verteidigungsminister Ehud Barak gegenüber CNN die israelischen Überlegungen: „Der Sturz von Assad wird ein schwerer Schlag für die radikale Achse sein, ein schwerer Schlag für den Iran… und er wird sowohl die Hisbollah im Libanon als auch die Hamas und den Islamischen Dschihad im Gazastreifen dramatisch schwächen.“

Nachdem die CIA-Operation 2016 schließlich ans Licht kam, stellte Washington sie offiziell ein.

Doch die Wirksamkeit der Operation Timber Sycamore war bereits durch den Einmarsch des russischen Militärs in Syrien Ende 2015 auf Einladung Assads stark beeinträchtigt worden.

Schließlich verhärteten sich die Fronten zu einer Pattsituation.

Wir lieben Israel

Jetzt, Jahre später, haben sich die Fronten plötzlich aufgelöst. Wie von Washington vor 23 Jahren geplant, ist Assad der jüngste Diktator im Nahen Osten, der nicht nach Israels Geschmack ist und gestürzt wurde.

Die HTS ist bestrebt, Washington zu versichern, dass sie keine Bedrohung für Israel – oder dessen anhaltenden Völkermord in Gaza – darstellt.

In Interviews im israelischen Fernsehen lobten Rebellenkommandeure die israelischen Luftangriffe auf Syrien und führten sie als einen der Faktoren an, die zu den schnellen Fortschritten der HTS beigetragen haben.

Kanal 12 interviewte einen ungenannten Kommandeur, der auch darauf hinwies, dass Israels Waffenstillstand mit der Hisbollah für den Zeitpunkt des HTS-Angriffs auf Aleppo entscheidend gewesen sei.

„Wir haben uns das [Waffenstillstands-]Abkommen mit der Hisbollah angesehen und verstanden, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um unser Land zu befreien“, sagte er und fügte hinzu: „Wir werden nicht zulassen, dass die Hisbollah in unseren Gebieten kämpft, und wir werden nicht zulassen, dass die Iraner dort Wurzeln schlagen.“

In einem separaten Interview mit dem israelischen Sender Kan TV sagte ein Kämpfer: „Wir lieben Israel und waren nie seine Feinde.“

Sowohl die USA als auch Großbritannien, die von dem schnellen Erfolg der Rebellen überrascht wurden, beeilen sich, das Kopfgeld der CIA in Höhe von 10 Millionen Dollar auf Jolani zu streichen und die HTS von ihren Terrorlisten zu nehmen.

Israel hat keine Zeit verloren und zusätzlich zu den 1967 völkerrechtswidrig eroberten Gebieten des Golan weite Teile des syrischen Territoriums überrannt – und effektiv annektiert. Vergleichen Sie die verhaltene Reaktion des Westens auf diese israelische Invasion in Syrien mit der Empörung des Westens über den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022.

Zur gleichen Zeit hat Israel Hunderte von Luftangriffen auf Syrien geflogen und die militärische Infrastruktur des Landes bombardiert, um sicherzustellen, dass die nächste Regierung – falls eine solche jemals zustande kommt – keine Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Israel möchte, dass Syrien genauso machtlos und verwundbar ist wie Palästina, wo es einen Völkermord begeht.

Laut dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ist Israel dabei, „das Gesicht des Nahen Ostenszu verändern “.

Das riesige Schachbrett

Anstatt die Welt vereinfacht als Kampf zwischen Gut und Böse zu betrachten – in dem die Bösen plötzlich zu den Guten werden, wenn die BBC das sagt -, haben Analysten für internationale Angelegenheiten traditionell einen anderen Rahmen verwendet.

Für sie spielt sich das Weltgeschehen auf einem globalen, geostrategischen Schachbrett ab, auf dem die Großmächte versuchen, ihre Rivalen schachmatt zu setzen oder zu vermeiden, schachmatt gesetzt zu werden.

Wie beim Schach kommt es zu Überraschungen, wenn ein Spieler den nächsten Zug seines Gegners nicht voraussieht oder ihm nicht ausweichen kann.

Syrien ist ganz offensichtlich keine Großmacht. Es ist eine Schachfigur. Aber dennoch eine äußerst nützliche Figur. Genauso nützlich wie die Ukraine. Die Schlachtfelder mögen getrennt aussehen, aber sie befinden sich natürlich auf demselben Schachbrett.

Und die Spieler – die USA, Russland und China und in geringerem Maße auch der Iran, Israel und die Türkei – müssen diese Spielfiguren klug einsetzen, um ihre strategischen Ziele zu erreichen.

Gewöhnliche Menschen haben Einfluss. Die Aufgabe der Großmächte besteht jedoch darin, diesen Einfluss zu begrenzen, zu zähmen und zu nutzen, um ihre eigenen Interessen zu fördern und die Interessen ihrer Rivalen zu schädigen.

Israel ist der große Gewinner dieser Runde. Syrien geht gebrochen aus dem jahrelangen stellvertretenden Bürgerkrieg und den westlichen Sanktionen hervor. Entweder wird das Land in weiteren sektiererischen Unruhen versinken, die all seine Energien verbrauchen – Israel kann sich leicht einmischen, um solche Spannungen zu schüren -, oder die neue Regierung wird sich um eine Rehabilitation durch den Westen bemühen. Ein Friedensabkommen mit Israel wäre zweifellos die Voraussetzung für die Aufnahme.

Mit dem Ausscheiden Syriens aus der „Achse des Widerstands“ wurde die Hisbollah im Libanon vom Iran abgetrennt, so dass beide überlebenden regionalen Hauptfeinde Israels isoliert und geschwächt sind. Und Israel hat damit den Weg frei gemacht, seinen Völkermord am palästinensischen Volk ungestört zu vollenden.

Die Interessen der Türkei in Syrien stehen nicht im Widerspruch zu denen Israels oder Washingtons. Sie möchte die Millionen von Flüchtlingen, die sie derzeit beherbergt, nach Syrien zurückbringen und den kurdischen Gruppierungen in Syrien jede Grundlage entziehen, um sich mit ihren eigenen kurdischen Widerstandsgruppen zu verbünden und sie zu unterstützen.

Das Schachmatt vermeiden

Die Verliererseite wird nun ihre Strategie überdenken müssen.

Ohne seinen syrischen Verbündeten ist Russland auf dem Schachbrett nun stärker exponiert. Wenn es die neue Regierung in Damaskus nicht für sich gewinnen kann, läuft es Gefahr, seinen strategisch wichtigen Mittelmeerhafen in Tartus an der syrischen Küste zu verlieren.

Washington wird denjenigen, der Syrien führt, aggressiv unter Druck setzen, um Russland zu vertreiben.

Es war der drohende Verlust seines anderen Warmwasserhafens am Schwarzen Meer, Sebastapol auf der Krim – nach Washingtons Einmischung beim Sturz der moskaufreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 -, der zur Annexion der Halbinsel durch Russland führte.

Die Aufkündigung der Raketenverträge durch Washington und die Drohung, die Ukraine in die Nato einzugliedern, um das westliche Atomwaffenarsenal vor Moskaus Haustür zu platzieren, führten zum Einmarsch Russlands im Jahr 2022.

Die Ereignisse der letzten Tage in Syrien unterstreichen, wie sehr die westliche Darstellung, Russlands Handlungen seien völlig „unprovoziert“, eher der Selbstdarstellung als der Erklärung dient.

Die Nato arbeitet hinter den Kulissen, um ihre Figuren zu bewegen. Ebenso wie Russland, um ein Schachmatt zu vermeiden.

In diesem „Spiel“ gibt es keine guten Jungs. Es gibt nur Machtspiele. Und die USA haben weit mehr Figuren auf dem Brett: 750 Militärbasen rund um den Globus, um mit Gewalt eine Politik der „Vollspektrumsdominanz“ durchzusetzen.

Russlands neue fortschrittliche Raketensysteme, die erhoffte Abschreckung durch sein Atomwaffenarsenal, seine Zweckbündnisse mit anderen, die durch das unerklärte US-Imperium bedroht sind – vor allem China und Iran – sind seine verbleibenden Stärken.

Der Iran, der nun von seinen Verbündeten in Syrien und der Hisbollah im Libanon isoliert ist, wird sich überlegen müssen, welche anderen Ressourcen er in das Spiel einbringen kann. Die Stimmen, die fordern, dass der Iran seine religiösen Skrupel ablegt und eine Atomwaffe entwickelt, um Israels bestehendes Arsenal zu neutralisieren, werden viel lauter werden.

Und schließlich ist sich China nur zu bewusst, dass die USA mit ihrem Versuch, Russland und den Iran zu schwächen und zu isolieren, letztlich auf es zielen. Solange China nicht in die Enge getrieben ist, kann es keine „globale Dominanz über das gesamte Spektrum“ geben – bis Washington „schachmatt“ erklären kann.

Jonathan Cook ist ein unabhängiger britischer Journalist, der während eines Großteils seiner über 20-jährigen Karriere über Palästina und Israel berichtet hat. Er schrieb früher für die Zeitungen Guardian und Observer und ist Preisträger des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus.

Übersetzt mit Deepl.com

Teilen:

Teilen auf WhatsAppTeilen auf FacebookTeilen auf X (Twitter)Teilen auf TelegramTeilen auf RedditTeilen auf Email

Unterstützen Sie Countercurrents

Countercurrents ist nur unseren Lesern gegenüber verantwortlich. Unterstützen Sie ehrlichen Journalismus, denn wir haben keinen PLANET B.

Werden Sie Gönner bei Patreon

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …