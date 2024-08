https://bdsmovement.net/Israel-Wages-Massive-Military-Attack-West-Bank



Israel führt unter dem Deckmantel des Völkermords im Gazastreifen massive Militärangriffe auf Palästinenser im illegal besetzten Westjordanland durch

30. August 2024

/ von.

Palästinensisches BDS-Nationalkomitee

/

Die BDS-Bewegung ruft jetzt zu maximalem Druck von der Basis und der Zivilgesellschaft auf!

In den letzten drei Tagen hat Israel groß angelegte militärische Angriffe im gesamten illegal besetzten Westjordanland, zu dem auch Ostjerusalem gehört, durchgeführt, die heftigsten seit 2002. Das Hauptziel sind palästinensische Flüchtlingslager, insbesondere in den nördlichen Städten Dschenin, Tulkarm und Tubas.

Seit Beginn des massiven Militärangriffs in den frühen Morgenstunden des Mittwochs haben die israelischen Besatzungstruppen mindestens 20 Palästinenser getötet. Israelwiederholte in kleinerem Maßstab einige der rücksichtslosesten Taktiken, die es bei seinem Völkermord an 2,3 Millionen Palästinensern im besetzten und belagerten Gazastreifenanwandte , und blockierte alle Krankenhäuser in Dschenin und Tulkarm.

Im besetzten Jerusalem sind die israelischen Besatzungstruppen in das Flüchtlingslager Shu’fat, in das nahe gelegene Dorf Anata sowie in mehrere Dörfer in der Nähe von Ramallah eingedrungen und haben ihre Welle von Massenverhaftungen von Palästinensern fortgesetzt.

Seit Beginn des israelischen #GazaGenozids haben israelische Streitkräfte und bewaffnete illegale Siedler unter dessen Deckmantel mindestens 663 Palästinenser im Westjordanland ermordet, systematisch die öffentliche Infrastruktur, insbesondere die Wasser- und Stromversorgung sowie Straßen, zerstört, Häuser gestürmt und Tausende von Palästinensern verhaftet, getötet und verletzt. Die ethnische Säuberung der einheimischen palästinensischen Gemeinden, eine Konstante der israelischen Siedlerpolitik, ist eindeutig das Hauptziel dieser tödlichen Angriffe.

Am 19. Juli erklärte der Internationale Gerichtshof Israel der Apartheid für schuldig und erklärte seine militärische Besetzung für illegal. Der Weltgerichtshof forderte Israel auf, seine militärische Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalems, vollständig zu beenden. Stattdessen hat Israel seinen Völkermord im Gazastreifen weiter eskalieren lassen und gleichzeitig seine gewalttätigen Angriffe im Westjordanland verstärkt.

Im Mai warnte die UNO, dass „die israelischen Streitkräfte den Krieg ins Westjordanland bringen“. Am Mittwoch rief Israel Katz, Außenminister in Israels völkermörderischer Regierung, zu einem Gaza-ähnlichen Krieg im Westjordanland auf und forderte Israel auf, Evakuierungsbefehle für die Palästinenser zu erlassen, was einer völkermörderischen ethnischen Säuberung gleichkommt.

Das IGH-Urteil bestätigt zweifelsfrei die rechtliche Verpflichtung aller Staaten, die Komplizenschaft mit Israels illegaler Besatzung und groben Menschenrechtsverletzungen zu beenden und für die Einhaltung des Völkerrechts zu sorgen. Dies erfordert die sofortige Verhängung gezielter Sanktionen gegen Israel.

Die BDS-Bewegung ruft dazu auf, den Druck von der Basis und der Zivilgesellschaft auf alle Staaten, die Vereinten Nationen und regionale Gremien zu maximieren, um:

Sofort ein umfassendes Militärembargo gegen Israel zu verhängen, einschließlich der Ausfuhr, der Einfuhr und des Transfers von Waffen, militärischer Ausrüstung und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, sowie alle anderen Formen der militärischen Zusammenarbeit (Ausbildung, gemeinsame Forschung, Investitionen usw.) zu beenden.

Verhängung rechtmäßiger gezielter Sanktionen gegen Israel, einschließlich diplomatischer, wirtschaftlicher, finanzieller, akademischer, kultureller und sportlicher Maßnahmen.

Sofortige Beendigung aller anderen Formen der Komplizenschaft mit Israels illegaler militärischer Besatzung, seinem Apartheidsystem und seinem immer brutaleren Völkermord im Gazastreifen.

Reaktivierung des UN-Sonderausschusses gegen Apartheid, um Israels Apartheidregime zu beseitigen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel aus der UNO auszuschließen und ihm seine Privilegien und Mitgliedsrechte zu entziehen, so wie es mit dem Apartheid-Südafrika geschehen ist.

Suspendieren Sie Israel von den Olympischen Spielen, der FIFA und allen anderen internationalen und regionalen Foren und Veranstaltungen.

Kanalisieren Sie Ihre Wut, Frustration und Trauer in wirksame, strategische BDS-Aktionen und bauen Sie Druck und Volksmacht auf, um den Völkermord zu stoppen und den Palästinensern schließlich dabei zu helfen, Israels 76 Jahre altes Regime der siedlungskolonialen Apartheid, die Ursache dieser Unterdrückung und unsäglichen Gewalt, zu zerschlagen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …