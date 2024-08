https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/group-which-spread-lies-about-7-october-seeks-eu-funding



Gruppe, die Lügen über den 7. Oktober verbreitet hat, beantragt EU-Finanzierung

Von David Cronin

Rechte und Verantwortlichkeit

29. August 2024

Benjamin Netanjahu hat die Propaganda von ZAKA gelobt. (Haim Zach / GPO/Polaris)

Die Organisation, die die Lügen verbreitet hat, die als Vorwand für den völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen dienten, ersucht die Europäische Union um finanzielle Unterstützung.

ZAKA – nominell eine Rettungsorganisation – wurde von Benjamin Netanjahu dafür gelobt, dass sie eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung spielte, als seine Regierung in der Anfangsphase des Völkermordes um internationale Unterstützung warb. Der israelische Premierminister wiederholte die von der Gruppe aufgestellten Behauptungen, die Hamas habe am 7. Oktober letzten Jahres Dutzende von Kindern verbrannt und getötet.

Die Diplomaten der Europäischen Union pflegen trotz – oder vielleicht gerade wegen – der offensichtlichen Unehrlichkeit der ZAKA ein herzliches Verhältnis zu ihr. Dimiter Tzantchev, der EU-Botschafter in Tel Aviv, hat behauptet, die Gruppe verrichte „harte und heilige Arbeit“.

Aus Dokumenten, die im Rahmen der Informationsfreiheitsregeln beschafft wurden, geht hervor, dass Tzantchevs Team die Möglichkeit erörtert hat, dass ZAKA EU-Hilfe erhalten könnte.

Im Januar wandte sich ein ZAKA-Vertreter per E-Mail an die EU-Botschaft in Tel Aviv mit der Bitte um Informationen über eine mögliche Finanzierung. Die Nachricht – siehe unten – bezog sich auf ein früheres Gespräch mit der Botschaft über Zoom.

Ein EU-Diplomat antwortete umgehend mit dem Versprechen, dass „ich Ihren Namen auf jeden Fall in unsere Verteilerliste“ für Finanzierungsaufrufe aufnehmen werde.

Der Diplomat teilte ZAKA mit, dass ein solcher Aufruf gerade veröffentlicht worden sei. Sie betraf die EU-Initiative zur Friedenskonsolidierung.

Erklärtes Ziel dieser Initiative ist es, „durch ein positives Engagement der Zivilgesellschaft eine größere öffentliche und politische Unterstützung für die Zwei-Staaten-Lösung bei bestimmten Bevölkerungsgruppen in Israel und Palästina zu erreichen“.

Wen wollen diese EU-Beamten auf den Arm nehmen?

Eine Zweistaatenlösung ist seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eine Fata Morgana. Zu einer Zeit, in der Israel die Menschen in Gaza abschlachtet und aushungert und seine Kolonisierung im Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) intensiviert, halten westliche Diplomaten an der Vorstellung fest, dass das historische Palästina in zwei lebensfähige Staaten aufgeteilt wird.

Aus der Korrespondenz der ZAKA mit der EU-Botschaft in Tel Aviv geht hervor, dass die ZAKA das separate Programm „Partnerschaft für den Frieden“ als eine künftige Geldquelle ansieht.

Dieses Programm ist angeblich darauf ausgerichtet, Aktivitäten zu unterstützen, die „Frieden, Toleranz und Gewaltlosigkeit im Nahen Osten fördern“.

ZAKA setzt sich für nichts von alledem ein.

Motiviert durch Rassismus

In dieser Woche hat die Organisation ihre Zustimmung zu Israels jüngstem Boden- und Luftangriff auf das Westjordanland bekundet.

Laut ZAKA ist die Operation ein „entscheidender Schritt zur Sicherung des Landes“ – ein Hinweis darauf, dass sie das besetzte Westjordanland als Teil Israels betrachtet. Die Operation konzentriere sich, so ZAKA, auf „Flüchtlingslager, die zu Hochburgen palästinensischer Terrorgruppen geworden sind“.

Indem sie das Wort „Flüchtling“ in Anführungszeichen setzt, beweist die ZAKA, dass sie durch antipalästinensischen Rassismus motiviert ist.

In den fraglichen Lagern leben Menschen, die während der Nakba – der ethnischen Säuberung Palästinas zwischen 1947 und 1949 – von den zionistischen Streitkräften aus ihren Häusern vertrieben wurden, sowie deren Nachkommen.

Kein echter Menschenfreund würde die Richtigkeit des Begriffs „Flüchtling“ in diesem Zusammenhang in Frage stellen. Obwohl sie sich als altruistisch ausgibt, verleumdet ZAKA die Opfer einer Massenvertreibung.

ZAKA stellte fest, dass an der Operation dieser Woche gegen das Westjordanland „Drohnen, Bulldozer, Militär- und Sicherheitskräfte, vier Bataillone der israelischen Grenzpolizei und eine Eliteeinheit von verdeckten Truppen“ beteiligt waren, bevor sie den Angriff als „notwendig“ bezeichnete.

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass ZAKA Israels extreme Gewaltakte gutheißt.

Im März verteidigte ZAKA Israels „schwierige Entscheidung“, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu stürmen, wie es hieß.

Die Invasion, so behauptete die ZAKA, „basierte auf konkreten Erkenntnissen, dass hochrangige Hamas-Vertreter die Räumlichkeiten des Krankenhauses zur Planung und Durchführung von Terroraktivitäten nutzen“.

Beweise für diese Anschuldigung wurden nie vorgelegt. Das hat die ZAKA nicht davon abgehalten, als eine der wenigen, wenn nicht sogar als einzige „Rettungs“-Gruppe der Welt eine Offensive zu begrüßen, bei der ein großes Krankenhaus zerstört werden sollte.

Durch die Erfindung und Verbreitung der wichtigsten Lügen, mit denen der derzeitige Krieg gegen Gaza „gerechtfertigt“ wird, macht sich ZAKA mitschuldig am Völkermord. Eine solche Komplizenschaft ist ein anerkanntes und strafbares Vergehen nach internationalem Recht.

Anstatt sie und andere israelische Einrichtungen zur Rechenschaft zu ziehen, gibt die Europäische Union der ZAKA Ratschläge, wie sie finanziert werden kann.

Übersetzt mit Deepl.com

