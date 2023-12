Israel maintains apartheid in order to better carry out genocide | Red Flag The ex-archbishop of Cape Town and prominent leader of the anti-apartheid movement in South Africa, Desmond Tutu, wrote in 2002: „I’ve been very deeply distressed in my visit to the Holy Land; it reminded me so much of what happened to us black people in South Africa.

Israel hält die Apartheid aufrecht, um den Völkermord besser durchführen zu können

von Vashti Fox

01. Dezember 2023

Der ehemalige Erzbischof von Kapstadt und prominente Führer der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika, Desmond Tutu, schrieb im Jahr 2002: „Mein Besuch im Heiligen Land hat mich zutiefst erschüttert; er erinnerte mich so sehr an das, was uns Schwarzen in Südafrika widerfahren ist. Ich habe die Demütigung der Palästinenser an den Kontrollpunkten und Straßensperren gesehen, die wie wir darunter litten, dass junge weiße Polizisten uns daran hinderten, uns zu bewegen“.

In Kreisen von Palästina-Aktivisten ist es seit Jahrzehnten üblich, auf die Ähnlichkeiten zwischen der südafrikanischen Apartheid und Israel hinzuweisen. In den letzten Jahren haben auch mehrere prominente Menschenrechts- und Rechtsorganisationen Israel zu einem Apartheidstaat erklärt.

So kam B’Tselem, das israelische Zentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, im Jahr 2021 zu dem Schluss: „Die Messlatte für die Definition des israelischen Regimes als Apartheidregime ist erreicht, wenn man die Anhäufung von Maßnahmen und Gesetzen betrachtet, die Israel entwickelt hat, um seine Kontrolle über die Palästinenser zu festigen“.

Die International Human Rights Clinic an der Harvard Law School und die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association veröffentlichten letztes Jahr eine gemeinsame Erklärung, in der sie argumentierten: „Israels vorsätzliche, institutionalisierte und ausdrücklich legale Unterwerfung der Palästinenser lässt den Schluss zu, dass Israel gegen das völkerrechtliche Verbot der Apartheid verstößt“.

Ebenfalls im vergangenen Jahr veröffentlichte Amnesty International ein 280-seitiges Dokument, in dem argumentiert wird, dass die israelischen Praktiken der Beherrschung und Kontrolle über die Palästinenser unter die völkerrechtliche Definition von Apartheid fallen. Amnesty stellte die folgenden Schlüsselkomponenten der israelischen Apartheid fest:

„[T]erritoriale Fragmentierung; Segregation und Kontrolle durch die Verweigerung der gleichen Staatsangehörigkeit und des gleichen Status, Bewegungseinschränkungen, diskriminierende Gesetze zur Familienzusammenführung, den Einsatz von Militärherrschaft und Einschränkungen des Rechts auf politische Beteiligung und Volkswiderstand; Enteignung von Land und Eigentum; und die Unterdrückung der menschlichen Entwicklung der Palästinenser und die Verweigerung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Rechte.“

Das Amnesty-Dokument beschreibt gründlich und schonungslos die vielen Mechanismen der Unterdrückung und Kontrolle, die Israel über die Palästinenser ausübt. Es ist zu begrüßen, dass diese Ungerechtigkeit so sorgfältig dokumentiert wird.

Für die palästinensische Bewegung ist die Verwendung des Wortes Apartheid ebenfalls verständlich. Die weltweite Bewegung gegen die Apartheid war stark und hat ein Vermächtnis hinterlassen. Die Behauptung, dass Israel ein Apartheidstaat ist, trägt dazu bei, die Feindseligkeit gegen diesen Staat zu verbreiten, Unterstützung für die Palästinenser zu mobilisieren und die israelische Propaganda zu durchbrechen. Dennoch wird die Beschreibung Israels als Staat, dessen „diskriminierende Gesetze, Politiken und Praktiken“ einer Apartheid gleichkommen, der Situation nicht ganz gerecht, die in Wirklichkeit noch schlimmer ist.

Während das genaue Ziel des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Gazastreifen nicht klar ist, gibt es Mitglieder des israelischen Parlaments, vor allem von der extremen Rechten, die ein klares Ziel verfolgen: die ethnische Säuberung sowohl des Gazastreifens als auch des Westjordanlandes von allen Palästinensern. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich sagt sogar, dass die ethnische Säuberung des Gazastreifens die „richtige Lösung“ sei. Obwohl Persönlichkeiten wie Smotrich am äußersten Rand der israelischen politischen Szene stehen, gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass er die Realität der israelischen Praktiken seit 1948, bei denen es nicht nur um „Diskriminierung“, sondern um Völkermord ging, lediglich in Worte fasst.

In anderen Artikeln der Roten Fahne wurde argumentiert, dass Israels Behandlung der Palästinenser nach den Kriterien der UN-Völkermordkonvention als Völkermord eingestuft werden kann. Die Frage ist, warum Völkermord und nicht Apartheid das ultimative Ziel des israelischen Staates ist.

Eine Antwort gibt der israelische Sozialist Moshe Machover, der in einem Artikel aus dem Jahr 2004 argumentierte, dass Israel ein ethnisch exklusiver kolonialer Siedlerstaat ist, dessen Kolonisierungsprojekt noch nicht abgeschlossen ist. „Die erste Besonderheit der zionistischen Kolonisierung besteht darin, dass sie historisch gesehen das letzte Kolonisierungsprojekt war, das in Angriff genommen wurde“, schrieb er. „Und es ist das letzte und derzeit das einzige, das noch aktiv ist – aktiv wie ein ‚aktiver Vulkan‘, im Gegensatz zu einem erloschenen.“

Machover behauptet, dass es entscheidende Unterschiede zwischen dem südafrikanischen und dem israelischen kolonialen Siedlerprojekt gibt – Unterschiede, die tiefgreifende Auswirkungen auf das Verständnis der Art und Weise haben, wie Israel agiert. Insbesondere gibt es „zwei verschiedene Arten der (kolonialen Siedler-)Gattung“. Beide sind mit der kapitalistischen Dynamik der Länder verbunden.

Die südafrikanische Apartheid bedeutete eine Verstärkung und Intensivierung vieler der am stärksten diskriminierenden Merkmale des bereits bestehenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Systems Südafrikas. Der Hauptzweck der Apartheid bestand darin, die aufstrebende schwarze Arbeiterklasse zu kontrollieren, um die Entwicklung eines äußerst profitablen südafrikanischen Kapitalismus zu ermöglichen. Die Unterdrückung der Rassen war mit der Entwicklung des Profitsystems verbunden: Der südafrikanische Kapitalismus basierte auf der Superausbeutung der schwarzen Arbeiterschaft; die Gewinne der weißen Minderheit beruhten auf der Arbeit der schwarzen Mehrheit.

„Die kapitalistische Produktion in Südafrika verdankt ihren Erfolg der Verfügbarkeit einer reglementierten, billigen Arbeitskraft“, schrieb der südafrikanische Historiker Baruch Hirson in seinem bahnbrechenden Werk Year of Fire, Year of Ash: The Soweto Revolt. „In den riesigen ländlichen Slums, den so genannten Reservaten, fristen Frauen und Kinder, Alte, Kranke und Behinderte ein karges Dasein. Sie alle sind auf die Geldüberweisungen ihrer Männer in den Städten angewiesen. Die Unterbringung in den Townships, in Wohnheimen oder Kasernen ist ebenfalls so organisiert, dass das afrikanische Lohnniveau gedrückt wird. Gleichzeitig wurden die riesigen städtischen Slums … geplant, um eine vollständige polizeiliche und militärische Kontrolle zu gewährleisten, falls das Verwaltungssystem jemals in Frage gestellt werden sollte.“

Auch Israel wurde als kolonialer Siedlerstaat in einer der wichtigsten strategischen und wirtschaftlichen Regionen der Welt gegründet. Der größte Unterschied zwischen Südafrika und Israel besteht jedoch darin, dass Israel als ethnisch exklusiver Staat gegründet wurde. Dies führte zum Aufbau einer Wirtschaft, die ausschließlich jüdisch sein sollte: Jüdische Bosse und jüdische Arbeiter. Im Jahr 1982 erinnerte sich der jüdisch-palästinensische Marxist Tony Cliff an seine Jugendjahre in Palästina. Er beschreibt den Prozess der Etablierung der zionistischen Eigenständigkeit:

„Die Zionisten organisierten ihre eigene Gewerkschaft, die Histadrut, die zwei politische Fonds auflegte. Der eine hieß ‚Verteidigung der hebräischen Arbeit‘, der andere ‚Verteidigung der hebräischen Produkte‘. Mit diesen Fonds wurden Streikposten organisiert, um zu verhindern, dass Araber in jüdischen Betrieben arbeiteten und dass arabische Produkte auf jüdische Märkte gelangten. Sie taten nichts, um zionistischen Unternehmen zu schaden.

„1944 wohnten wir in der Nähe des Marktes von Tel Aviv. Eines Morgens sah meine Frau, wie ein junger Mann herumging und mit allen Frauen sprach, die Waren verkauften. Einige ließ er in Ruhe, aber bei anderen wurde Petroleum über das Gemüse gegossen und die Eier zerschlagen. Meine Frau, die gerade aus Südafrika gekommen war, konnte es nicht glauben. Was ist hier los?“, fragte sie. Es war ganz einfach. Der Mann prüfte, ob das Gemüse hebräisch oder arabisch war, und vernichtete das arabische Gemüse.

Der Wunsch, einen ethnisch exklusiven Staat zu errichten, erforderte ein Monopol über das Land. Aber wessen Land? Trotz der zionistischen Mythologie, dass Palästina ein „Land ohne Volk“ sei, lebten dort bereits Millionen von christlichen, muslimischen und jüdischen Arabern. Die Gründung Israels als exklusiver Staat erforderte daher die Vertreibung der nicht-jüdischen Einwohner. Die israelische Wirtschaft ist nicht auf palästinensische Arbeitskräfte angewiesen, was die Palästinenser bestenfalls entbehrlich macht.

„Die zionistische/israelische Strategie hatte immer ein doppeltes Ziel: die jüdische Besiedlung des Landes zu maximieren und die arabische Bevölkerung zu minimieren“, argumentierte Machover in einem anderen Beitrag. Im Vorfeld von 1948 erforderte dies einen Krieg. Es erforderte die Nakba („Katastrophe“ auf Arabisch). Doch mit der Gründung des Staates Israel war die Frage nicht erledigt. Israel ist unaufhörlich auf Expansion bedacht. Davon zeugen die Kriege von 1967, die Siedlungsprojekte und die verschiedenen Scharmützel an der Grenze zum Libanon. Israel ist expansionistisch, weil es dazu in der Lage ist – es ist mächtig genug, um immer wieder zu versuchen, mehr Land und Territorium zu beanspruchen -, aber auch, weil es ihm nicht gelungen ist, die Palästinenser endgültig zu besiegen.

Die Nakba und die anschließenden Jahrzehnte der Unterdrückung der einheimischen arabischen Bevölkerung führten zur Entwicklung einer palästinensischen nationalen Identität. Diese Identität wurde mit territorialen Forderungen verknüpft, d. h. mit der Forderung nach Rückgabe des gestohlenen Landes. Obwohl die Palästinenser in nicht zusammenhängenden Gebieten im Gazastreifen, im Westjordanland, in Ostjerusalem und im gesamten Nahen Osten leben, haben sie ein bemerkenswertes Engagement für ihre nationale Identität bewahrt. Der israelische Staat würde es vorziehen, wenn sie entweder sterben oder sich auflösen und Teil der übrigen arabischen Welt werden würden. Im Gegenteil, die Palästinenser haben sich mit Entschlossenheit gewehrt. Sie haben sich geweigert, leise in die Nacht zu gehen.

Übersetzt mit Deepl.com



