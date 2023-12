Israel’s genocide prompts historic movement | Red Flag Israel’s bloody war in Gaza is soon to enter its third month. Three months of horror. Three months of mass killing and destruction. Fourteen thousand Palestinians dead, including at least five thousand children. The destruction of hundreds of thousands of homes, schools, hospitals, mosques and vital, life-sustaining infrastructure.

Israels Völkermord löst eine historische Bewegung aus

von Tom Bramble

01. Dezember 2023

Israels blutiger Krieg in Gaza geht bald in seinen dritten Monat. Drei Monate des Grauens. Drei Monate des Massentötens und der Zerstörung. Vierzehntausend tote Palästinenser, darunter mindestens fünftausend Kinder. Die Zerstörung von Hunderttausenden von Häusern, Schulen, Krankenhäusern, Moscheen und lebenswichtiger, lebenserhaltender Infrastruktur.

Nach allem, was Israel bisher getan hat, scheint sein Ziel klar zu sein: die palästinensische Bevölkerung ganz aus dem Gazastreifen zu vertreiben oder, wenn das nicht möglich ist, sie wie Vieh auf ein paar Quadratkilometer im Süden zu treiben.

Das ist Völkermord, der Versuch, eine ganze Bevölkerung auszulöschen – eine Bevölkerung, die bereits durch den israelischen Terror aus ihrer angestammten Heimat vertrieben wurde und der nun eine zweite Enteignung, eine zweite Nakba bevorsteht.

Gaza wird nicht das Ende der Geschichte sein. Die israelischen Besatzungstruppen, darunter auch faschistische „Siedler“, haben bereits ihre Angriffe im Westjordanland verstärkt und seit Oktober mehr als 200 Menschen getötet, um sich weiteres Land anzueignen. Der zionistische Traum und der palästinensische Albtraum von einem „Groß-Israel“, das sich vom Mittelmeer bis zum Jordan erstreckt und in dem die Palästinenser vertrieben oder in erbärmlichen Lagern eingesperrt sind, scheint immer mehr zur Realität zu werden.

Und was ist die Reaktion des Westens auf diese Schrecken? Man plappert die ekelerregende Parole nach: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“. Die USA überschwemmen Israel weiterhin mit Waffen. Die britische Royal Air Force tut dasselbe und fliegt von ihrer Basis in Zypern aus militärische Ausrüstung nach Israel. Die USA nutzen die Spionagebasis Pine Gap bei Alice Springs, um die IDF mit Informationen zu versorgen. Australien liefert wichtige Komponenten für die F-35-Bomber, mit denen Israel die Hölle über Gaza hereinbrechen lässt.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, unterstützt das westliche politische Establishment Israel. Auf diplomatischer Ebene schützen die USA Israel vor der Zensur der UNO und stationieren Kampfflotten im Mittelmeer, um ihr Recht durchzusetzen.

Die australischen Medien, allen voran die ABC, wiederholen die israelischen Argumente. Sie laden israelische Sprecher zu Interviews ein und lassen sie unangefochten lügen. Sie laden palästinensische Sprecher ein und unterbrechen sie dann, beleidigen sie und nennen sie Lügner. Sie verbreiten Lügen über „geköpfte Babys“ und darüber, dass die Hamas Krankenhäuser als Kommandozentralen benutzt.

Die Medien sprechen weiterhin von einem „Israel-Hamas-Krieg“, als ob sie nicht wüssten, dass die meisten israelischen Opfer Zivilisten sind, und als ob der Gazastreifen ein unabhängiges Gebilde und keine belagerte Enklave mit verängstigten Menschen wäre.

Und wenn mutige Journalisten die schändliche Berichterstattung über einen Krieg anprangern, in dem Israel Dutzende ihrer Kollegen in Gaza getötet hat, werden sie von ihren Redakteuren bedroht, von denen mehrere mit israelischen Geldern finanzierte „Studienreisen“ durch Israel unternommen haben.

+++++

Wenn die westlichen Kriegstreiber in der Unterstützung Israels geeint sind, bleiben sie zu Hause nicht unangefochten. Wir sind Zeugen einer beispiellosen und inspirierenden Welle des Widerstands gegen Israels mörderischen Krieg. Hunderttausende von Pro-Palästina-Demonstrationen haben in London und Washington stattgefunden, und weitere werden folgen. In Australien löst der Widerstand gegen die israelische Barbarei die größte und nachhaltigste Protestwelle zur Unterstützung Palästinas in der Geschichte aus.

Als Reaktion auf frühere israelische Kriege gegen Palästina seit 2008 fanden beeindruckende Demonstrationen mit mehreren Tausend Teilnehmern statt, die jedoch relativ schnell abebbten. Jetzt, so scheint es, haben sich die Dinge geändert. Wir sind Zeugen einer der bedeutendsten Antikriegsbewegungen, die es je in Australien gegeben hat.

Die Demonstrationen sind größer als alle bisherigen Palästina-Proteste – zwischen 30.000 und 50.000 Menschen in Sydney und Melbourne, bis zu 7.000 in Perth und Brisbane und 3.000 in Adelaide. Hinzu kommen die ersten Schulstreiks für Palästina, an denen in Melbourne mehr als 1.000 und in Sydney Hunderte teilnahmen.

Nicht nur die Größe, sondern auch die Anzahl und die Beständigkeit der Demonstrationen sind beispiellos. In den meisten Städten haben seit Beginn des Krieges jedes Wochenende Märsche stattgefunden, und die Teilnehmerzahlen sind sogar noch gestiegen. Kein einziges politisches Thema in der australischen Geschichte – nicht der Klimawandel, nicht die Rechte der Arbeiter, nicht die Rechte der Ureinwohner, nicht die Rechte der LGBTI – hat eine so kontinuierliche Mobilisierung erlebt.

Die Demonstrationen waren trotzig, jung und energiegeladen, mit lauten Sprechchören und Sitzblockaden auf der Straße. Ihre Forderungen waren klar und deutlich: „Schluss mit der Bombardierung, Schluss mit der Belagerung“, „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“, „Israel, USA, wie viele Kinder habt ihr heute getötet?“, „Brecht die Beziehungen zu Israel ab“, „Freies, freies Palästina!“ und „Waffenstillstand jetzt“, wobei der letzte Satz auf die Forderung nach einem sofortigen Ende des Blutvergießens hinweist und nicht auf „humanitäre Pausen“, die zu weiteren Bombardierungen führen.

Ein weiteres Indiz für die Vitalität dieser Demonstrationen ist, dass viele Menschen zum ersten Mal für Palästina protestieren. Die Teilnahme an den Kundgebungen geht über die arabischen und muslimischen Gemeinschaften hinaus und spiegelt wider, dass die Unterstützung für Palästina jetzt zu einem wichtigen Grundsatz der Linken und der breiteren Gesellschaft geworden ist.

In der Vergangenheit gab es sicherlich schon größere Antikriegsdemonstrationen, am deutlichsten bei den Märschen gegen das Vietnam-Moratorium in den Jahren 1970-71, an denen bis zu 50 000 Menschen in einer viel kleineren Bevölkerung teilnahmen, und bei den Protesten gegen den Irak-Krieg im Jahr 2003, die landesweit 800 000 Menschen mobilisierten. Doch im Gegensatz zu den aktuellen Protesten, die seit sieben Wochen wöchentlich stattfinden, erstreckten sich die drei Moratorien über sechs Monate, und die riesigen Irak-Demonstrationen waren einmalige Aktionen.

Ebenso wichtig ist, dass die aktuellen Palästina-Proteste ohne jegliche institutionelle Unterstützung durch die Studenten- und Gewerkschaften oder die Kirchen stattgefunden haben und von allen Flügeln der ALP abgelehnt werden.

Die Unterstützung durch wichtige Teile der ALP und der linken Gewerkschaften, insbesondere in Victoria, war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Vietnam-Moratorien. Diese Demonstrationen bildeten auch den Höhepunkt der jahrelangen Proteste gegen den Vietnamkrieg. Bei den Protesten gegen den Irak-Krieg leistete die Victorian Trades Hall wertvolle Unterstützung für den massiven Marsch von 250.000 Menschen in Melbourne, und die ALP signalisierte ihre, wenn auch halbherzige, Unterstützung, indem ihr Vorsitzender Simon Crean auf der Kundgebung in Brisbane sprach. Die Zeitung The Age machte im Vorfeld viel Werbung für die Demonstration in Melbourne.

Die Tatsache, dass die ALP und einige Medien die Proteste gegen den Irak-Krieg unterstützten, spiegelte nicht nur die Unpopularität des Krieges wider, sondern auch die Spaltung der herrschenden Klassen in der Welt – die französische und die deutsche Regierung lehnten einen US-Angriff auf den Irak ohne UN-Sanktion ab. Die Proteste gegen den Irak-Krieg schienen daher im Einklang mit wichtigen Teilen der kapitalistischen Meinung zu stehen. Ähnlich verhielt es sich mit den Moratorien in Vietnam, die im Rahmen von Friedensgesprächen und zu einem Zeitpunkt verhängt wurden, als die Truppenstationierung bereits beendet war.

Weit davon entfernt, von Teilen des politischen und medialen Establishments ermutigt zu werden, wurden die heutigen Proteste für Palästina gemieden, wenn nicht sogar offen angegriffen, und die Medien haben nur sehr wenig darüber berichtet. Wenn sich die Medien für sie interessierten, dann nur, um sie als „antisemitische Hassmärsche“ oder „gefährlich“ zu verunglimpfen oder, wie im Falle des Schulstreiks, um die Teilnehmer als Dummköpfe zu behandeln.

Die Politiker, Labor und Coalition, haben das Gleiche getan; in der Anfangsphase versuchten Landesregierungen und Stadtverwaltungen, die Märsche zu verhindern, während Studenten, die für Palästina streikten, mit Herablassung behandelt wurden und die Polizei gelegentlich, wie beim Protest gegen die israelische Reederei Zim, gewaltsam gegen Palästina-Unterstützer vorging.

Die Gewerkschaften waren nicht gegen die Proteste, haben aber außer der Entsendung von Rednern wenig zu ihrer Unterstützung getan. Berufsverbände im Gesundheitssektor haben lediglich Erklärungen nach dem Motto „beide Seiten“ abgegeben, anstatt die israelischen Kriegsverbrechen zu verurteilen.

Die einzige politische Kraft, die sich gegen die Bombardierung ausspricht, sind die Grünen, aber selbst hier mobilisieren sie ihre Anhänger nicht zur Teilnahme an den Demonstrationen oder zeigen keine sichtbare Präsenz bei den Märschen.

Trotzdem sind die Palästina-Befürworter immer wieder zu Tausenden auf die Straße gegangen. Das Ausmaß der Schrecken des Krieges und die Abscheu über die Handlungen unserer Regierung treiben die Menschen auf die Straße, aus Trotz gegen unsere „Führer“.

Der Krieg geht trotzdem weiter. Aber statt zu verzweifeln, müssen wir weiter für Palästina protestieren. Und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um eine größere Bewegung aufzubauen, die eines Tages diesen Horror herausfordern und schließlich das ganze System, das ihn verursacht, zu Fall bringen kann.

Tom Bramble ist zusammen mit Mick Armstrong Autor des Buches „The Fight for Workers‘ Power: The Fight for Workers‘ Power: Revolution and Counter-Revolution in the 20th Century“, erschienen bei Interventions.

