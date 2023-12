US Jews are standing up against Zionism | Red Flag „Never again for anyone“ was the slogan on the banner, and „Not in our name“ on the mass of black T-shirts, when hundreds of Jews took over the base of the Statue of Liberty to demand freedom for the Palestinians and an end to the bombardment of Gaza.

US-Juden wehren sich gegen Zionismus

von Daniel Taylor

01. Dezember 2023

„Nie wieder für irgendjemanden“ lautete der Slogan auf dem Transparent und „Nicht in unserem Namen“ auf den vielen schwarzen T-Shirts, als Hunderte von Juden den Sockel der Freiheitsstatue besetzten, um Freiheit für die Palästinenser und ein Ende der Bombardierung des Gazastreifens zu fordern.

Es war eine von Dutzenden von Kundgebungen, Massenbesetzungen und Sitzstreiks, die von der Jüdischen Stimme für den Frieden organisiert wurden und teilweise zu Hunderten von Verhaftungen führten. Die 1996 gegründete Gruppe hat nach eigenen Angaben inzwischen 70 Zweigstellen in den USA und spielt seit dem 7. Oktober eine wichtige Rolle in der internationalen Palästina-Solidarität.

Die Verteidiger der israelischen Kriegsverbrechen stützen sich in hohem Maße auf die Vorstellung, dass nur rassistischer Hass auf Juden jemanden dazu bringen könnte, für die Palästinenser zu protestieren: Pro-Palästina-Kundgebungen, so heißt es, seien antijüdische „Hassmärsche“. Indem sie US-Juden zu massenhaften, störenden öffentlichen Aktionen in Solidarität mit den Palästinensern zusammenbringen, lassen diese Proteste diese Lüge explodieren.

Der jüdische Widerstand gegen den Zionismus ist nicht neu. Es bedurfte der kombinierten Wirkung des Holocaust und des Stalinismus, damit das zionistische Kolonialprojekt zur dominierenden Kraft in der jüdischen Politik werden konnte, und seither hat es immer wieder Juden gegeben, die es ablehnten und an internationalistischen, antiimperialistischen Prinzipien festhielten. Jahrzehntelang wurden sie relativ an den Rand gedrängt, isoliert und zur Zielscheibe heftiger Angriffe von zionistischen Institutionen und rechten Aktivisten. Die großen jüdischen Institutionen sind zumeist fest im zionistischen Lager verankert.

Das hat zu dem Eindruck beigetragen, dass alle Juden den Zionismus unterstützen und dass Solidarität mit den Palästinensern eine Form von Antisemitismus ist. Da jedoch eine wachsende Gruppe junger Menschen im Westen den Antizionismus zu Recht als eine prinzipielle Erweiterung der grundlegenden antirassistischen Prinzipien ansieht, mussten die Verteidiger Israels zu immer absurderen Maßnahmen greifen, um diese Fiktion aufrechtzuerhalten, wie z. B. als die britische Labour Party vor ein paar Jahren große Teile der jüdischen Aktivisten wegen „Antisemitismus“ suspendierte oder ausschloss.

Den US-Juden kommt dabei eine besonders wichtige Rolle zu. Die USA sind der weltweit wichtigste Unterstützer des zionistischen Projekts. In den USA leben etwa so viele Juden wie in Israel, so dass die US-Juden die Wahrnehmung der jüdischen Politik in der Welt wesentlich mitgestalten und beeinflussen können. Im frühen 20. Jahrhundert, als viele europäische Juden stark von sozialistischen Ideen beeinflusst waren, ließ sich die große Mehrheit derer, die vor dem europäischen Antisemitismus flohen, in den USA und nicht in Palästina nieder. Dies trug zu einer starken und tief verwurzelten Tradition der jüdischen Linken, des Antiimperialismus und Antirassismus in den USA bei.

Diese Ideen sind eindeutig unvereinbar mit den Grundsätzen des Zionismus, aber jahrzehntelang wurden die Widersprüche mehr oder weniger erfolgreich von zionistischen jüdischen Institutionen, dem liberalen Zionismus und der Dominanz der ultraimperialistischen Demokraten in dem, was als amerikanische „Linke“ durchgeht, auf unterschiedliche Weise überspielt. Jetzt werden die Widersprüche immer schwerer zu ignorieren, da die israelische Mainstream-Politik immer offener faschistisch und völkermörderisch wird und einige junge Amerikaner nach links abwandern. Die schiere Größe der jüdischen Bevölkerung in den USA bedeutet, dass antizionistische Juden leichter zusammenarbeiten und größere Aktionen organisieren können: Sie sind schwieriger zu ignorieren und können eine Inspiration für antizionistische Juden in der ganzen Welt sein.

Die Jüdische Stimme für den Frieden ist in ihrer Erklärung zum Zionismus erfrischend direkt: „Die Jüdische Stimme für den Frieden wird von einer Vision der Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle Menschen geleitet. Wir lehnen den Zionismus unmissverständlich ab, weil er diesen Idealen zuwiderläuft. Diese Klarheit spiegelt einen Wandel wider, der im letzten Jahrzehnt stattgefunden hat. Bei ihrer Gründung war die Gruppe in Bezug auf den Zionismus agnostisch; ihre heutige antizionistische Position nahm sie 2014 an, nachdem jahrelanges aktives Engagement in der Palästina-Solidaritätsarbeit es unmöglich gemacht hatte, in dieser Grundsatzfrage zweideutig zu sein.

Dies stellt eine wichtige Zäsur dar. Viele jüdische Gruppen, die eine gewisse Sympathie für die palästinensischen Menschenrechte zum Ausdruck bringen, haben sich geweigert, den Zionismus an sich zu kritisieren, und durch ihre Weigerung, dies zu tun, haben sie zu der Vorstellung beigetragen, dass die „Leugnung des Existenzrechts Israels“ eine Form von extremem, naziähnlichem Rassismus ist.

Aber auch wenn die verwerfliche rechte Politik der derzeitigen israelischen Regierung es vielen jungen Juden psychologisch leichter gemacht hat, Israel die Unterstützung zu verweigern, sind das aktuelle Massaker in Gaza und der Raub palästinensischen Landes nicht auf die ultrarechte Politik der israelischen Regierung zurückzuführen. Sie sind die logische Konsequenz der kolonialen Ideologie des Zionismus selbst, und für die Menschenrechte der Palästinenser zu kämpfen, ohne den Zionismus abzulehnen, ist so, als würde man sich in Südafrika für Rassengleichheit einsetzen, ohne die Apartheid abzulehnen.

Auch wenn die meisten US-Juden noch nicht zu dieser Schlussfolgerung gelangt sind, deuten die Beweise darauf hin, dass ein großer Wandel im Gange ist. Eine überraschende Umfrage des Jewish Electoral Institute aus dem Jahr 2021 ergab, dass satte 38 Prozent der US-Juden unter 40 Jahren Israel für einen Apartheidstaat halten. Das aktuelle Massaker hat die Palästina-Frage in den Vordergrund der Politik gerückt, und viele Juden werden nun ihre Haltung überdenken. In diesem Zusammenhang können die Aktionen der jüdischen antizionistischen Gruppen eine große Wirkung haben.

Die schiere Größe und der tadellose jüdische Stammbaum der Aktionen der Jüdischen Stimme für den Frieden haben die Zionisten nicht davon abgehalten, ihre üblichen Tricks anzuwenden, um sie zu verleumden und zu unterdrücken. Das rechtsgerichtete Blatt National Review nennt sie die „antijüdische Jüdische Stimme für den Frieden“ und beschuldigt die Organisation direkt des antisemitischen Rassenhasses. Die superzionistische jüdische Gruppe, die Anti Defamation League, hat die von Juden geleiteten Sit-ins und Besetzungen in ihre statistische Auflistung des zunehmenden „Antisemitismus“ in den USA aufgenommen; der Geschäftsführer der ADL bezeichnete die Jewish Voice for Peace als „Hassgruppe“. An der Columbia University wurde die Ortsgruppe der Jüdischen Stimme für den Frieden verboten, weil sie pro-palästinensische Aktivitäten organisierte, ebenso wie die Gruppe der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina.

Dieses Verbot zeigt den Wert der Jüdischen Stimme für den Frieden und des antizionistischen Aktivismus von Juden. Letztendlich sind Juden für die Aktionen des israelischen Staates und seiner westlichen Unterstützer nicht sehr wichtig. Die IDF richtet ihre Bombenangriffe nicht nach der jüdischen Weltmeinung aus, und die US-Regierung verlegt keine Flugzeugträger in den Nahen Osten, weil sie sich um das Wohlergehen und die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung sorgt. Für die westlichen imperialistischen Planer sind die Juden nur eine ideologische Stütze, um Imperialismus und Kolonialismus zu rechtfertigen. Solange sie so tun können, als sei Antizionismus eine Form von Rassenhass, können sie so tun, als sei der westliche Imperialismus eine Form von Antirassismus, und sie können leichter jeden verleumden und unterdrücken, der die Wahrheit über die zionistischen Kriegsverbrechen sagt.

Indem sie an der Seite nicht-jüdischer antizionistischer Gruppen kämpfen, machen die Jüdische Stimme für den Frieden und Gruppen wie sie es ein wenig schwieriger. Durch ihre Besetzungen und Proteste und sogar dadurch, dass sie verboten wurden, beweisen diese jüdischen Aktivisten, dass die politische Polarisierung keine rassistische ist, die Antisemiten gegen Juden ausspielt. Es ist ein politischer Kampf, bei dem die Stützen des westlichen Imperialismus von einer internationalen Solidaritätsbewegung herausgefordert werden, und diese Spaltungen gibt es in jeder rassischen und religiösen Gruppe. Eine junge jüdische Aktivistin verlor den Kontakt zu ihrem Vater, nachdem er gesehen hatte, wie sie bei einer Pro-Palästina-Aktion verhaftet wurde: Er sagte, sie habe die Erinnerung an ihre Großeltern, die den Holocaust überlebt hatten, verraten. „Er handelt aus dem Wunsch heraus, das jüdische Volk zu schützen und das Erbe seiner Eltern zu ehren“, so die junge Frau gegenüber dem Philadelphia Inquirer. „Und das tue ich auch. Wir gehen nur auf sehr unterschiedliche Weise vor.“





