Israel delivers on its vows to bring hell to Gaza Military orders evacuation in the south while Palestinians face starvation.

Israel hält sein Versprechen, die Hölle nach Gaza zu bringen

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

18. November 2023

Ein Kind in einem Krankenhaus nach einem israelischen Angriff in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, 14. November. Omar Ashtawy APA images

Das israelische Militär hat das Versprechen der israelischen Führung eingelöst, den Gazastreifen für seine 2,3 Millionen palästinensischen Bewohner, die meisten von ihnen Flüchtlinge, unbewohnbar zu machen.

„Die Zivilbevölkerung ist unmittelbar vom Hungertod bedroht“, sagte der Leiter des Welternährungsprogramms am Donnerstag. Die Organisation fügte hinzu, dass die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens dringend Nahrungsmittelhilfe benötigt“.

Die mageren Mengen an Nahrungsmitteln, die unter Israels umfassender Belagerung – einer kollektiven Bestrafung, die einem Todesurteil gleichkommt und seit mehr als fünf Wochen verhängt wird – in den Gazastreifen gelassen werden, decken nur sieben Prozent des täglichen Mindestbedarfs an Kalorien“, so die größte humanitäre Organisation der UN.

Die meisten Bäckereien im Gazastreifen, die nicht von israelischen Bombardements getroffen und zerstört wurden, haben ihren Betrieb eingestellt, nachdem ihnen der Treibstoff ausgegangen ist, den Israel nicht in das Gebiet lässt. In der nördlichen Hälfte des Gazastreifens sind derzeit keine Bäckereien in Betrieb.

Das Welternährungsprogramm teilte mit, dass die Lebensmittel, die in den wenigen noch geöffneten Geschäften zu finden sind, zu überhöhten Preisen verkauft werden und ohne die Möglichkeit zu kochen, nur von geringem Nutzen sind“.

Israel teilte mit, dass es „auf Ersuchen Washingtons zugestimmt hat, zwei LKW-Ladungen Treibstoff pro Tag zuzulassen, um den Vereinten Nationen bei der Deckung des Grundbedarfs zu helfen, und sprach von Plänen, die Hilfe auf breiterer Basis zu erhöhen“, wie Reuters am Freitag berichtete.

Die israelische Militärbehörde COGAT, die für die Verwaltung des Gazastreifens zuständig ist, behauptet zwar, dass es „keine Beschränkungen“ für die Lieferung von humanitärer Hilfe gebe, doch wird sie weiterhin die volle Kontrolle über alles haben, was in den Gazastreifen gelangt.

COGAT erklärt, dass es von den Vereinten Nationen die Vorlage von „Listen“ für Hilfsgüter verlangen wird und dass die Militärbehörde alle Lieferungen überprüfen wird. Das bedeutet, dass Israel die Versorgung der Menschen, die Ghassan Alian, der Leiter von COGAT, am 10. Oktober als „menschliche Bestien“ bezeichnete, mit lebensnotwendigen Gütern im Würgegriff halten und ein Veto einlegen wird.

„Ihr werdet weder Strom noch Wasser haben, ihr werdet nur die Hölle erleben“, fügte Alian hinzu und erklärte damit eindeutig, dass er ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen will.

Philippe Lazzarini, der Leiter des UNRWA, des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge, sagte am Donnerstag, dass „es sich um einen bewussten Versuch handelt, unsere Operation zu strangulieren“.

Er fügte hinzu, dass die „winzige Treibstofflieferung“, die das UNRWA, die größte im Gazastreifen tätige humanitäre Organisation, am Mittwoch erhalten habe, unter der Bedingung geliefert worden sei, „dass sie nur und ausschließlich“ für Lastwagen verwendet werden dürfe, die Hilfsgüter nach Gaza über den Rafah-Übergang mit Ägypten transportierten.

Diese Bedingung bedeutet, dass der Treibstoff nicht für lebenswichtige Tätigkeiten wie Wasseraufbereitung, Abwasserpumpen oder Brotbacken verwendet werden darf.

Er sagte, es sei „empörend, dass die humanitären Organisationen um Treibstoff betteln müssen und dann gezwungen sind, zu entscheiden, wem wir helfen oder nicht helfen, wenn eine so große Bevölkerung in einer lebensbedrohlichen Situation ist“.

In der Tat ist die stark eingeschränkte und von Israel kontrollierte humanitäre Hilfe über den Rafah-Übergang ein amerikanisches Feigenblatt für den laufenden Völkermord in Gaza.

Unterdessen beklagen die Palästinenser in Gaza, dass sie von den internationalen Organisationen, insbesondere dem UNRWA und dem IKRK, im Stich gelassen und verraten wurden, da Israel Krankenhäuser, UNRWA-Schulen und Flüchtlingslager in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens überfällt und zerstört.

Drei prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen sagen, dass die volle Wucht eines der mächtigsten Militärs der Welt gegen eine „gefangene Zivilbevölkerung … unter den voyeuristischen Blicken der internationalen Gemeinschaft“ entfesselt wird.

„Völkermord im Entstehen“

Dutzende unabhängiger UN-Menschenrechtsexperten warnten am Donnerstag, dass Israels schwere Verstöße gegen die Palästinenser „auf einen bevorstehenden Völkermord hindeuten“.

Dies zeige sich an Israels „völkermörderischer Hetze, der offenkundigen Absicht, das palästinensische Volk unter der Besatzung zu vernichten, dem lautstarken Ruf nach einer ‚zweiten Nakba‘ in Gaza und den übrigen besetzten palästinensischen Gebieten und dem Einsatz mächtiger Waffen, die von Natur aus wahllos wirken und zu einer kolossalen Zahl von Todesopfern und der Zerstörung der lebenserhaltenden Infrastruktur führen.“

Zur Zerstörung der lebenserhaltenden Infrastruktur gehören auch die Krankenhäuser in Gaza-Stadt und im nördlichen Gazastreifen, obwohl – oder gerade weil – Patienten, ihre Familienangehörigen, medizinisches Personal und Vertriebene in diesen Einrichtungen Schutz suchen.

Am Samstag forderten die israelischen Streitkräfte Patienten und medizinisches Personal auf, das Al-Shifa-Krankenhaus, die größte Gesundheitseinrichtung im Gazastreifen, innerhalb einer Stunde zu evakuieren, teilweise mit Waffengewalt, wie Al Jazeera berichtete.

Die israelische Armee bestritt, einen Evakuierungsbefehl erteilt zu haben. Muhammad Zaqout, der Generaldirektor der Krankenhäuser im Gazastreifen, erklärte jedoch gegenüber Al Jazeera: „Ich weise diese falschen Behauptungen [der israelischen Armee] kategorisch zurück … Ich sage Ihnen, dass wir mit vorgehaltener Waffe zum Verlassen gezwungen wurden.“

Omar Zaqout, der Leiter des Krankenhauses, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die Zwangsevakuierungen nach Ablauf der von der Armee gesetzten Frist begannen und fügte hinzu, dass die Szenen draußen „entsetzlich“ seien.

„Uns wurde gesagt, wir sollten über die Al-Wihda-Straße gehen. Dutzende von Leichen liegen auf der Straße verstreut“, sagte Zaqout. „Viele Obdachlose, die nicht mehr gehen können, liegen im Freien“.

Munir al-Bursh, ein Arzt in al-Shifa, sagte dem Sender, die israelische Armee habe „alle, die die Stadt verlassen, aufgefordert, mit einem weißen Taschentuch zu winken und in einer Reihe zu gehen“.

„Sie wurden von Soldaten auf der ganzen Straße gedemütigt“, sagte er. „Viele der Patienten wurden in Rollstühle oder rollende Betten gesetzt. Familienmitglieder wurden gezwungen, ihre verwundeten Kinder oder Eltern selbst zu tragen … Das sind schreckliche, noch nie dagewesene Szenen.“

Al Jazeera Arabic berichtete, dass sich viele Mediziner dem Befehl widersetzten, das Krankenhaus zu verlassen, und schworen, bei den Patienten zu bleiben, die nicht bewegt werden konnten, darunter Dutzende von Frühgeburten.

Nach tagelanger Belagerung und schweren Angriffen auf die Umgebung hatte Israel am Mittwoch das Al-Shifa-Krankenhaus gestürmt. Israel hat bisher keine Beweise dafür vorgelegt, dass das Krankenhaus von der Hamas als Kommandozentrale genutzt wurde, wie Israel seit Jahren behauptet, was selbst bei den treuesten Stenographen der BBC Skepsis hervorruft.

Dutzende von Patienten, darunter auch Frühgeborene, sind seit dem 11. November in al-Shifa gestorben, weil es keinen Strom gab.

Am Montag überfiel Israel ein Kinderkrankenhaus, ebenfalls in Gaza-Stadt. In einem Propagandavideo, das im Keller der Einrichtung aufgenommen wurde, behauptet der Hauptsprecher des israelischen Militärs, ein Kalender führe die Namen von „Terroristen“ auf, die Geiseln bewacht hätten. In Wirklichkeit sind dort die Wochentage aufgeführt.

Dieses Video, wie auch das in al-Shifa aufgenommene, wurde in den sozialen Medien heftig verspottet.

Israel hat nicht den geringsten Beweis dafür erbracht, dass die Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens als „Terrorinfrastruktur“ genutzt wurden. Aber es hat die Krankenhäuser in diesem Prozess funktionsunfähig gemacht.

Nun behauptet Israel, dass sich Hamas-Führer in Khan Younis, der größten Stadt im südlichen Gazastreifen, verschanzt haben, und droht, dort Tod und Zerstörung anzurichten, wie es in Gaza-Stadt der Fall war.

Israelische Evakuierungsbefehle im südlichen Gazastreifen

Am Mittwoch warf das israelische Militär in Gebieten östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen Flugblätter ab, in denen die Bewohner aufgefordert wurden, unverzüglich in „bekannte Schutzräume“ zu evakuieren.

Nach der Zerstörung eines Großteils der nördlichen Hälfte des Gazastreifens – wo sich Hunderttausende Menschen den israelischen Zwangsumsiedlungsbefehlen widersetzten oder einfach nicht in der Lage waren, sie zu befolgen, und ohne Nahrung und Wasser sind – ordnet Israel nun die Umsiedlung von Menschen in Teilen des Südens an.

Der israelische Regierungssprecher Mark Regev sagte in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News: „Sie haben gesehen, was mit der Stadt Gaza passiert ist, Khan Younis ist auch ein Zentrum für Hamas-Aktivitäten“.

Regev fügte hinzu, dass „wir die Zivilbevölkerung bitten, zu ihrer eigenen Sicherheit zu evakuieren, wir wollen nicht, dass sie ins Kreuzfeuer gerät.“

Ehud Olmert, Israels ehemaliger Premierminister, sagte ebenfalls am Freitag gegenüber euronews, dass Khan Younis, das im südlichen Teil des Gazastreifens liegt, das eigentliche Hauptquartier der Hamas ist.

Ein militärischer Vorstoß in Khan Younis „wird Zivilisten in die Schusslinie bringen“, wie Reuters am Samstag berichtete.

Wie die Nachrichtenagentur feststellte, sind zwei Drittel der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens durch den Krieg obdachlos geworden, und jeder verfügbare Platz in Khan Younis und anderen südlichen Städten ist bereits überfüllt“.

Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem erklärte, Israels Befehl sei „keine wirksame Warnung“ und lediglich ein zynischer Versuch, „den Eindruck zu erwecken, dass das Militär versucht, Zivilisten zu schützen, während es in Wirklichkeit seine völkerrechtlichen Verpflichtungen völlig ignoriert“.

Israel bombardiert alle Gebiete des Gazastreifens – ein Drittel der mehr als 100 seit dem 7. Oktober getöteten UNRWA-Mitarbeiter befand sich im Süden – und Lebensmittel und sauberes Trinkwasser werden immer knapper oder sind gar nicht mehr vorhanden. Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, an den die Menschen gehen könnten, und dies zeigt das wahre Ziel von Israels totaler Kriegsführung gegen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens.

Israels Ziel

Vom ersten Tag an, als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nach der schockierenden Niederlage der Hamas gegen das israelische Militärkommando im Süden am 7. Oktober endlich sein stundenlanges Schweigen brach, machte er deutlich, dass das Ziel darin besteht, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

„Der Feind wird einen noch nie dagewesenen Preis zahlen“, sagte Netanjahu und deutete damit die Auslöschung ganzer Familien und die Zerstörung von Wohnvierteln in Gaza an, die bald folgen würden.

Er forderte die Millionen Palästinenser im Gazastreifen auf, „jetzt zu verschwinden“, und drohte, dass Israel „überall und mit all unserer Macht präsent sein wird“.

Israel hat die Feuerkraft eingesetzt, die zwei der Atombomben entspricht, die die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs auf Hiroshima und Nagasaki in Japan abgeworfen haben.

Die massiven, großflächigen Bombardierungen haben offenbar nicht viel an der Fähigkeit der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, geändert, die jeden Tag neue Berichte über ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld veröffentlichen.

Die Qassam-Brigaden geben an, dass ihre Kämpfer in den ersten zwei Wochen der Bodeninvasion in Gaza 160 gepanzerte israelische Fahrzeuge getroffen haben. Zahlreiche von der Gruppe aufgenommene und veröffentlichte Videos zeigen, wie ihre Truppen die gepanzerten Fahrzeuge mit lokal hergestellten Panzerabwehrwaffen beschießen.

Israel hat bestätigt, dass seit Beginn der Bodenoperationen vor drei Wochen mehr als 50 seiner Soldaten im Gazastreifen ums Leben gekommen sind und viele weitere nach Verletzungen evakuiert wurden. Entlang der Nordfront Israels zum Libanon wurden sieben Soldaten getötet, und im Libanon wurden etwa 80 Menschen getötet, darunter 70 Kämpfer der Widerstandsgruppe Hisbollah.

Abu Obeida, der Sprecher der Qassam-Brigaden, sagte am Freitag, die tatsächliche Zahl der getöteten israelischen Soldaten sei viel höher, als der israelischen Öffentlichkeit weisgemacht werde.

Die Hamas auf dem Boden zu bekämpfen, erweist sich für Israel als wesentlich schwieriger als das Massakrieren von Zivilisten durch Bombenabwürfe aus der Luft.

Mehr als 11.500 Palästinenser wurden getötet (15.700, wenn man die unter den Trümmern eingeschlossenen Vermissten mitzählt), die überwältigende Mehrheit von ihnen Zivilisten, die starben, als Israel ihre Häuser bombardierte.

Das maximalistische Ziel, die Hamas auszurotten, ist nicht Israels Endziel. Die Erklärung eines solchen unmöglichen Ziels gibt Israel – und seinem Hauptsponsor, den USA – Zeit und einen Vorwand, einen unbefristeten völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk in Gaza zu führen.

Israels einziges Organisationsprinzip ist die exklusive jüdische Kontrolle über so viel palästinensisches und anderes arabisches Land wie möglich, mit so wenig Palästinensern und Arabern wie möglich.

Die Mitglieder von Netanjahus Regierungskoalition bekennen sich offen zu ihrem Wunsch, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben und die 1948 begonnene Nakba zu beenden.

„Wir haben gerade die größte Vertreibung von Palästinensern seit 1948 erlebt“, sagte Lazzarini vom UNRWA am Donnerstag. „Es ist ein Exodus unter unserer Aufsicht. Ein Strom von Menschen, die gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen.“

Nach der gewaltsamen Umsiedlung von Palästinensern aus dem Norden in den Süden und den Evakuierungsbefehlen, die tödliche Gewalt gegen Palästinenser im Südosten des Gazastreifens androhen, zeigen die Pfeile auf Israels Schlachtkarte in eine Richtung: eine Massenvertreibung nach Ägypten.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …