Sunak und Netanjahu in Israel, 19. Oktober 2023. (Nr. 10/Wikimedia Commons)

Der Autor hat keinen Zweifel daran, dass die westliche politische Elite in den Völkermord an den Palästinensern verwickelt ist, und zwar auf einer viel tieferen Ebene, als die Menschen bisher verstanden haben.

Craig Murray: Schlimmer, als Sie sich vorstellen können

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

26. April 2024

Regierungen können keine großen Entscheidungen extrem schnell treffen, außer unter den extremsten Umständen.

In allen Staaten gibt es Mechanismen, die politische Entscheidungen in Erwägung ziehen, abwägen, die verschiedenen Abteilungen des Staates, deren Aktivitäten von der Entscheidung betroffen sind, einbeziehen und zu einem – wenn auch nicht unbedingt guten – Ergebnis kommen.

Die Entscheidung, die Hilfsgelder für das UNRWA, das UN-Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser, einzustellen, wurde von zahlreichen westlichen Staaten nicht an einem einzigen Tag getroffen.

Im Vereinigten Königreich mussten sich mehrere Ministerien abstimmen.

Selbst innerhalb eines einzigen Ministeriums, dem Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), mussten die Standpunkte durch schriftliche Stellungnahmen und abteilungsübergreifende Treffen zwischen den Abteilungen, die sich mit dem Nahen Osten, den Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten und Europa befassten, und natürlich zwischen der diplomatischen Abteilung und der Entwicklungsabteilung des Ministeriums koordiniert werden.

Im Rahmen dieses Prozesses werden auch die Ansichten der britischen Botschafter in Tel Aviv, Doha, Kairo, Riad, Istanbul und Washington sowie bei den Vereinten Nationen in Genf und in New York eingeholt.

Das ist nicht unbedingt ein langwieriger Prozess, aber es ist auch nicht an einem Tag zu schaffen, und das muss es auch nicht sein. Die Ankündigung, die Mittel für das UNRWA einen Tag früher oder später zu kürzen, hatte keine praktischen Auswirkungen.

Bedenken Sie, dass in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Australien und all den anderen westlichen Mächten, die durch die Kürzung der UNRWA-Hilfe zur Hungersnot in Gaza beigetragen haben, ein paralleler Prozess ablaufen musste.

Alle diese Länder mussten ihre Verfahren durchlaufen, und es konnte nur durch vorherige Koordinierung – Wochen im Voraus – zwischen diesen Staaten geschehen, dass sie alle am selben Tag die Zerstörung des Lebenserhaltungssystems für die Palästinenser ankündigten, die damals in absoluter Not waren.

Und dann bedenken Sie, dass wir jetzt mit Sicherheit wissen, dass die Israelis keinerlei Beweise für eine Komplizenschaft des UNRWA mit dem Hamas-Widerstand vorgelegt haben, auf die sich diese Entscheidungen in all diesen Staaten angeblich stützten.

Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass die westliche politische Elite, bezahlte Werkzeuge der zionistischen Maschinerie, in den Völkermord an den Palästinensern und die ethnische Säuberung des Gazastreifens auf einer viel tieferen Ebene verwickelt ist, als die Menschen bisher verstanden haben.

Die Weigerung des Labour-Vorsitzenden Keir Starmer und des Premierministers Rishi Sunak, eine Beendigung der Waffenverkäufe und der militärischen Unterstützung Israels in Erwägung zu ziehen, ist nicht auf Trägheit oder die Sorge um die Waffenindustrie zurückzuführen. Vielmehr unterstützen sie aktiv die Zerstörung der Palästinenser.

Innerhalb einer Stunde

Der britische Anwalt Malcom Shaw argumentiert für Israel vor dem Weltgerichtshof am 12. Januar 2024. (UN TV Screenshot)

Die koordinierte Entscheidung der westlichen Staaten, die Hungersnot durch die Einstellung der UNRWA-Finanzierung zu beschleunigen, wurde innerhalb einer Stunde nach dem Urteil des IGH bekannt gegeben, dass die Bewohner des Gazastreifens unmittelbar von einem Völkermord bedroht sind, und verdrängte damit das negative Urteil gegen Israel aus den Schlagzeilen.

Dies war das deutlichste Signal dafür, dass sich die westlichen Mächte nicht durch internationales Recht oder Institutionen von einem Völkermord abhalten lassen.

Die Westmächte geben keinen Pfifferling auf 16.000 massakrierte palästinensische Kleinkinder. Kein Beweis für Massengräber in Krankenhäusern wird sie bewegen. Sie wussten, dass ein Völkermord im Gange war, und haben ihn weiterhin aktiv unterstützt und gefördert.

Dieser Völkermord ist das gewünschte Ziel des Westens. Keine andere Erklärung ist auch nur annähernd plausibel.

Ich habe nie die Behauptung geglaubt, dass Joe Biden versucht, Benjamin Netanjahu zu zügeln, während er gleichzeitig Netanjahu bewaffnet und finanziert und US-Truppen einsetzt, um an seiner Seite zu kämpfen.

Biden unternimmt keine Anstrengungen, Netanjahu zu zügeln. Biden unterstützt den Völkermord voll und ganz.

Diese Erkenntnis wurde noch verstärkt, als ich mich an die israelischen Morde auf der Mavi Mamara im Jahr 2010 erinnerte, als sie zehn unbewaffnete Helfer töteten, die versuchten, eine Hilfslieferung der Freiheitsflotte nach Gaza zu bringen.

Das Vorgehen Israels war eindeutig mörderisch und ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Biden als Vizepräsident verteidigte Israel damals vehement. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Völkermörder Joe immer der Völkermörder Joe war. Ich schrieb:

„Joe Biden übernahm die Führung bei der Verteidigung des Angriffs vor der amerikanischen Öffentlichkeit. In einem Interview mit PBS bezeichnete er die Razzia als ‚legitim‘ und argumentierte, dass die Organisatoren der Flottille auch anderswo hätten von Bord gehen können, bevor sie die Hilfsgüter nach Gaza gebracht hätten.

Was ist also die große Sache? Was ist so schlimm daran, darauf zu bestehen, dass die Hilfe direkt nach Gaza geht? fragte Biden über die humanitäre Mission. Nun, es ist legitim, wenn Israel sagt: ‚Ich weiß nicht, was auf diesem Schiff ist. Diese Leute werfen acht bis 3.000 Raketen auf mein Volk ab.'“

Biden lässt sich nicht von Netanjahu ausspielen. Er unterstützt Netanjahu aktiv und teilt mit ihm das Ziel der vollständigen israelischen Besetzung des Gazastreifens, nachdem die palästinensische Bevölkerung getötet oder in den Sinai vertrieben wurde.

Er teilt mit Netanjahu auch das Ziel eines umfassenderen regionalen Konflikts, in dem sich die USA und die Golfstaaten mit Israel gegen Iran, Syrien, Jemen und die Hisbollah verbünden. Dies ist ihre gemeinsame Vision des Nahen Ostens – Groß-Israel und eine US-Hegemonie, die durch die sunnitischen Monarchien ausgeübt wird.

„Dieser Völkermord ist das gewünschte Ziel des Westens. Keine andere Erklärung ist auch nur annähernd plausibel.“

Wenn Sie all dem Gerede aus dem Weißen Haus Glauben schenken, dass Biden versucht, Netanjahu zu bremsen, schlage ich vor, dass Sie sich stattdessen die Sprecher des Weißen Hauses und des Außenministeriums ansehen, die sich weigern, auch nur einen einzigen Fall israelischer Gräueltaten anzuerkennen, und Israel bei jedem einzelnen Verbrechen den Vortritt lassen.

Ich befinde mich derzeit in Pakistan, und ich muss sagen, dass es eine große Erfrischung war, in einem Land zu sein, in dem jeder versteht, warum ISIS, Al Nusra usw. niemals israelische Interessen angegriffen haben, und genau sieht, was westliche Regierungen wegen Gaza tun. Was in den Entwicklungsländern verstanden wird, wird glücklicherweise auch von der Generation Z im Westen verstanden.

Die arabischen Regime am Golf und in Jordanien sind zum Schutz vor ihrer eigenen Bevölkerung auf israelische und US-amerikanische Sicherheitsdienste und Überwachung angewiesen.

Das Fehlen wirklich massiver Straßenproteste der arabischen Völker gegen ihre eigenen Regime ist ein direkter Beweis für die Wirksamkeit dieser bösartigen Unterdrückung, insbesondere wenn Staaten wie Jordanien tatsächlich an der Seite Israels gegen iranische Waffen kämpfen.

Die anti-iranische Karte ist natürlich der Trick, den sowohl Biden als auch Netanjahu noch zu spielen haben. Indem sie eine Eskalation mit dem Iran vorantrieben, konnten westliche Politiker behaupten, dass die Argumente für eine Bewaffnung Israels bewiesen seien – und ich glaube, sie waren wirklich verblüfft, als sie feststellten, dass die Öffentlichkeit ihnen das nicht abnahm.

Die politische Klasse in der westlichen und arabischen Welt hat sich in der Gaza-Frage völlig von ihrer Bevölkerung abgewendet.

Wir erleben weltweit Repressionen, wenn in Deutschland friedliche Konferenzen von der Polizei gestürmt werden, wenn Studenten auf amerikanischen Unis von der Polizei verprügelt werden und wenn in Großbritannien alte weiße Menschen wie ich unter den ständigen Schikanen leiden, denen junge muslimische Männer seit langem ausgesetzt sind.

Dies ist nicht das Werk von Netanjahu, der als Schurke agiert. Es ist das Ergebnis der Machenschaften einer professionellen politischen Klasse in der gesamten westlichen Welt, die mit dem Zionismus verschweißt ist und die Vorherrschaft Israels als fundamentalen Glaubensartikel betrachtet.

Die Zeiten sind nicht zufällig so dunkel. Sie wurden geschaffen, um so dunkel zu sein.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Übersetzt mit deepl.com



