Vor dem 7. Oktober haben die Mainstream-Medien Nachrichten aus Palästina weitgehend ignoriert. Diese Tatsache hat Folgen für die amerikanische Öffentlichkeit

Jahrelange Vernachlässigung der palästinensischen Realität durch die Mainstream-Medien bedeutet, dass diese Wahrheiten für die meisten Amerikaner ein Schock sind.

Von James North

18. November 2023

Der obige Tweet der angesehenen Schriftstellerin Sarah Schulman ging kürzlich viral. Jeder, der Israel/Palästina auch nur einigermaßen aufmerksam verfolgt, ist vielleicht genauso überrascht wie Schulman, dass ein College-Student fassungslos war, als er Gaza als „Freiluftgefängnis“ bezeichnete. Man muss mit dieser Bezeichnung nicht einmal einverstanden sein, um zumindest anzuerkennen, dass sie von aufmerksamen Menschen ständig verwendet wird und daher nicht schockieren sollte.

Aber lassen Sie uns das genauer untersuchen. Die meisten Menschen in Amerika informieren sich nicht über die alternativen Medien über Israel/Palästina. Selbst die progressiveren unter ihnen verlassen sich auf die New York Times und andere Mainstream-Zeitungen, die großen Kabelsender, einschließlich des angeblich liberalen MSNBC, oder zentristische Publikationen wie The Atlantic.

Dieser Tweet trägt dazu bei, eine wichtige Wahrheit zu beleuchten: Vor dem 7. Oktober haben die Mainstream-Medien Israel/Palästina weitgehend ignoriert. Alle paar Jahre gab es während der regelmäßigen palästinensischen Aufstände Berichte, aber die meiste Zeit war der Mainstream dunkel.

Beginnen wir mit einem großen Beispiel: Rachel Maddow, die vermeintlich progressive Ikone, die jahrelang das Flaggschiffprogramm von MSNBC um 21 Uhr moderierte. Im Mai 2021 veröffentlichte Michael Arria von dieser Website einen gründlichen Blick auf ihre Berichterstattung über Israel/Palästina. Hier ist seine Überschrift:

„Rachel Maddow hat Gaza in den letzten zehn Jahren nur 6 Mal in ihrer Sendung erwähnt.“

Bereits 2014 hatte Arria eine frühere Analyse veröffentlicht, ebenfalls auf dieser Website, in der er erklärte, wie Rachel Maddow „die Operation Protective Edge ignorierte, bei der Israel den Gazastreifen sieben Wochen lang bombardierte und über 2.000 Menschen tötete.“

Kehren wir zurück zu dem Studenten an Sarah Schulmans College. Sie könnten Maddows Programm jahrelang verfolgt haben und nie gehört haben, dass jemand Gaza ein Freiluftgefängnis“ nennt. Können wir es ihnen verübeln, dass sie überrascht waren?

Es gibt noch mehr. Pro-Israel-Studenten und andere sagen, sie seien fassungslos und beleidigt über diejenigen, die Israel ein Apartheidsystem“ nennen. Jeder, der alternative Nachrichtenquellen verfolgt, könnte annehmen, dass sie nur so tun, als seien sie schockiert.

Das ist aber nicht unbedingt der Fall. In den letzten Jahren hat eine Menschenrechtsorganisation nach der anderen detaillierte Berichte veröffentlicht, in denen es heißt, dass Israels System der Besetzung und Diskriminierung von Palästinensern einer „Apartheid“ gleichkommt. Der Bericht von B’Tselem, der angesehenen israelischen Gruppe, erschien im Januar 2021; Human Rights Watch folgte im April 2021; und Amnesty International veröffentlichte seine Erkenntnisse im Februar 2022. Auf dieser Website wurde wiederholt dokumentiert, wie die New York Times die Nachrichten über diese Apartheid-Ergebnisse fast vollständig unterdrückte. (Die Schönfärberei der Zeitung war im Fall von Human Rights Watch besonders aufschlussreich, weil sie die Organisation weiterhin häufig in Bezug auf andere Länder zitiert; erst vor drei Tagen zitierte die Times einen HRW-Vertreter zu Saudi-Arabien).

Selbst ein politisch bewusster Amerikaner könnte also überrascht sein, das Wort „Apartheid“ auf Israel angewandt zu hören. Zwei Reporter der New York Times waren am 9. November offensichtlich verunsichert; sie verspotteten die Bezeichnung „Apartheid“ als „den Treibhausjargon der Akademiker“, anstatt die Wahrheit zu sagen, nämlich dass es sich um die Schlussfolgerung eines 213-seitigen Berichts von Human Rights Watch handelt.

Werfen wir einen kurzen Blick auf den umstrittenen Slogan: „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“. Jeder, der die alternativen Medien verfolgt, weiß das:

1) Die Fakten vor Ort haben eine Zweistaatenlösung mit ziemlicher Sicherheit unmöglich gemacht.

2) Das bedeutet, dass eine Einstaatenlösung, auch wenn sie in weiter Ferne liegt, die einzige langfristige Lösung ist.

3) Die Alternative ist ein endloses System der Apartheid, in dem die Hälfte der Bevölkerung „zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer“ der politischen Rechte beraubt wird und für immer Bürger zweiter Klasse bleibt.

Die Leser dieser Website verstehen das alles. Aber wenn Rachel Maddow und Co. das Herzstück Ihres Nachrichtenkonsums sind, könnte Sie dieser Slogan schockieren und erschrecken.

Lassen Sie uns mit einer leicht optimistischen Note enden. MSNBC muss man zugute halten, dass es sich auf die Berichte zweier hervorragender Reporter, Ali Velshi und Ayman Mohyeldin, verlassen hat. Man spürt, dass sie sich auf einem schmalen Grat bewegen, aber sie sind in der Lage, zumindest teilweise alternative und genauere Ansichten zu präsentieren. Ein weiterer wertvoller Journalist, Mehdi Hasan, hat sogar seine eigene Sendung im Sender, und Joy Reid nutzt einen Teil ihres 19-Uhr-Abendprogramms, um ausgewogene Berichte zu bringen.

Die AIPAC, das Aushängeschild der Israel-Lobby, droht bereits damit, bei den Vorwahlen der Demokraten im nächsten Jahr 100 Millionen Dollar auszugeben, um die Mitglieder der progressiven Fraktion im Repräsentantenhaus zu verdrängen. Sie können darauf wetten, dass die AIPAC und ihre Verbündeten auch Velshi, Mohyeldin und Hasan ins Visier nehmen.

Übersetzt mit Deepl.com



