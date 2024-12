Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-12-09/ty-article-live/biden-fall-of-assad-regime-direct-result-of-israeli-blows-against-iran-hezbollah/00000193-a95d-d610-a1bb-af5d26c50006



Israel im Krieg Tag 430 | IDF: Drohne aus dem Jemen schlug Wohnhaus in Zentralisrael ein; löste keine Sirenen aus

Der Ort des Angriffs in Yavne, Bildnachweis: Verwendung gemäß Abschnitt 27a des Urheberrechtsgesetzes

Israelische gepanzerte Fahrzeuge parken in der Nähe der so genannten Alpha-Linie, die die Golanhöhen von Syrien trennt, Sonntag.Credit: Matias Delacroix,AP

ISRAEL: IDF fängt Rakete aus dem Jemen ab; israelische Streitkräfte stationieren in syrischer Pufferzone an der israelischen Grenze ■ SYRIEN: Rebellenkoalition sagt, sie werde die Machtübergabe an eine Übergangsregierung mit vollen Exekutivbefugnissen abschließen ■ LIBANON: Israelische Angriffe auf südlibanesische Dörfer töten laut Gesundheitsministerium sechs Menschen ■ GAZA: Mutter einer Geisel aus dem Gazastreifen sagt, Israel strebe einen „Teildeal“ an, der die zurückgelassenen Geiseln „zum Tode verurteilt

Aktualisierungen

Yaniv Kubovich

vor 35 Minuten

Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …