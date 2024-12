https://www.aljazeera.com/news/2024/12/9/us-announces-air-strikes-on-isil-targets-in-syria-sfter-al-assadss-fall



US kündigt Luftangriffe auf ISIL-Ziele in Syrien nach dem Sturz von al-Assad an

Das US-Zentralkommando sagt, es habe mehr als 75 Ziele getroffen, um sicherzustellen, dass die bewaffnete Gruppe das Ende der Herrschaft des syrischen Führers nicht ausnutzt.

Ein strategischer US-Bomber vom Typ Boeing B-52 Stratofortress überfliegt die Landebahn während des F-Air Colombia 2015 Luftfestivals am 9. Juli 2015 [Raul Arboleda/AFP]

Veröffentlicht am 9. Dez. 2024

Nach dem überraschenden Sturz des Regimes des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad haben die Vereinigten Staaten nach eigenen Angaben Dutzende von Luftangriffen auf Ziele der ISIL (ISIS) in Syrien durchgeführt.

Das US Central Command (CENTCOM) teilte am Sonntag mit, es habe mehr als 75 Ziele angegriffen, darunter ISIL (ISIS)-Anführer, -Operateure und -Lager, um sicherzustellen, dass die bewaffnete Gruppe das Ende der Herrschaft von al-Assad nicht ausnutzt.

Das CENTCOM teilte mit, dass es nach den Angriffen, an denen u. a. Kampfflugzeuge vom Typ Boeing B-52 Stratofortress und McDonnell Douglas F-15 Eagle beteiligt waren, eine Schadensanalyse durchführe, es aber keine Hinweise auf zivile Opfer gebe.

„Es sollte keinen Zweifel geben – wir werden nicht zulassen, dass ISIS sich neu formiert und die aktuelle Situation in Syrien ausnutzt“, sagte CENTCOM-Kommandeur General Michael Erik Kurilla in einer Erklärung.

„Alle Organisationen in Syrien sollten wissen, dass wir sie zur Rechenschaft ziehen werden, wenn sie in irgendeiner Weise mit ISIS zusammenarbeiten oder ISIS unterstützen.“

Ehemaliger syrischer Häftling beschreibt „extreme Freude“ über die Freilassung von Gefangenen

In einer Fernsehansprache aus dem Weißen Haus sagte Biden, der Sturz al-Assads durch die Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sei eine Chance für das leidgeprüfte syrische Volk, „eine bessere Zukunft für sein stolzes Land aufzubauen“.

„Es ist auch ein Moment des Risikos und der Unsicherheit.

Während wir uns alle der Frage zuwenden, was als Nächstes kommt, werden die Vereinigten Staaten mit unseren Partnern und den Akteuren in Syrien zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, die Chance zu ergreifen, das Risiko zu bewältigen“, sagte Biden

Biden, der sich den Sturz von al-Assad zum Teil selbst zuschreiben wollte, sagte, dass dessen Ableben durch die nachlassende Unterstützung seiner Regierung durch Russland, den Iran und die Hisbollah ermöglicht worden sei

„Jahrelang waren der Iran, die Hisbollah und Russland die wichtigsten Unterstützer von Assad. Aber in der letzten Woche ist ihre Unterstützung zusammengebrochen – alle drei – weil alle drei heute viel schwächer sind als bei meinem Amtsantritt“, sagte Biden.

Das plötzliche Ende der 53 Jahre währenden Herrschaft der Familie al-Assad hat die Sicherheitslage im Nahen Osten, einschließlich der Präsenz von schätzungsweise 900 US-Soldaten in Syrien, in einen Dunstkreis der Unsicherheit gestürzt.

Der designierte US-Präsident Donald Trump, der angeordnet hatte, die Zahl der US-Truppen in Syrien während seiner ersten Amtszeit um die Hälfte zu reduzieren, nachdem er von einem vollständigen Abzug abgeraten hatte, erklärte am Samstag, seine Regierung werde sich nicht in einen Konflikt in dem Land einmischen

„Syrien ist ein Schlamassel, aber nicht unser Freund“, schrieb Trump auf Truth Social, bevor er zur Betonung zu Großbuchstaben überging

„DIE VEREINIGTEN STAATEN SOLLTEN NICHTS DAMIT ZU TUN HABEN DIES IST NICHT UNSER KAMPF LASST ES AUSSPIELEN MISCHEN SIE SICH NICHT EIN!

In seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Eroberung von Damaskus bezeichnete HTS-Führer Abu Mohammed al-Julani, ein ehemaliger Anführer des syrischen Zweigs von al-Qaida, den Sturz von al-Assad als Chance, Syrien in ein „Leuchtfeuer für die islamische Nation“ zu verwandeln und eine „neue Geschichte“ für die Region zu beginnen

„Gott wird euch nicht im Stich lassen“, sagte al-Julani in einer Siegesrede in der symbolträchtigen Umayyaden-Moschee in der syrischen Hauptstadt

„Dieser Sieg ist für alle Syrer; sie alle waren Teil dieses Sieges.

