https://www.commondreams.org/opinion/israel-threat-u-s-middle-east



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (links) und der US-Präsident Joe Biden (rechts) treffen sich am 25. Juli 2024 im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, D.C.

(Foto: Andrew Harnik/Getty Images)

Israel ist die größte Bedrohung für die US-Strategie im Nahen Osten

Imran Khalid

09. Oktober 2024

Foreign Policy In Focus

Netanjahus Drängen auf einen militärischen Sieg über Gaza hinaus droht Washington in einen umfassenderen regionalen Krieg zu ziehen und stellt die langfristigen Interessen Amerikas in der Region in Frage.

Der Ansatz der Biden-Regierung zur Nahostkrise, die nach dem 7. Oktober 2023 ausbrach, steht kurz vor dem Zusammenbruch. Israels aggressive Manöver, gepaart mit dem zunehmenden Engagement des Iran, treiben die Region in einen umfassenden Krieg, den die Biden-Regierung angeblich vermeiden wollte.

Ursprünglich ging die Regierung davon aus, dass die Interessen der USA den Konflikt in Gaza allein überstehen könnten, doch das Risiko, in einen größeren Krieg mit unabsehbaren Folgen hineingezogen zu werden, ist größer geworden. Der kalkulierte Schachzug von US-Präsident Joe Biden, Israel, insbesondere in Bezug auf den Libanon, durch das Angebot von Unterstützung für seine Aktionen in Gaza zu zügeln, scheint nun ein gescheiterter Versuch zu sein, einen noch größeren Konflikt zu verhindern. Die Versuche Washingtons, Israel in die Schranken zu weisen, einschließlich diplomatischer Missionen in Ägypten und Katar, haben die israelische Politik nicht verändert. Obwohl die Vereinigten Staaten wiederholt Schlüsselfiguren wie den CIA-Direktor und Außenminister Antony Blinken als Friedensvermittler entsandten, sehen sie sich als Komplizen, da sie Waffen liefern, während Israel seine Einfälle fortsetzt. Biden kann sich trotz all seiner Bemühungen, Amerika aus dem sich ausbreitenden Chaos herauszuhalten, nicht länger dem Vorwurf entziehen, dass seine Regierung die Verantwortung dafür trägt, dass Israel seine unkontrollierte Eskalation ermöglicht.

Washington wird nun als Komplize im sich ausbreitenden Chaos der Region angesehen. Bidens Widerwillen, auf einen Waffenstillstand in Gaza zu drängen, wurde von Tag zu Tag unhaltbarer. Im Juni kam der sogenannte von Biden unterstützte Friedensplan auf, der von der Hamas unterstützt und von Israel widerwillig akzeptiert wurde, nur damit der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Spielregeln änderte und die Forderungen der USA ignorierte, die ägyptische Grenze in Rafah zu meiden. Stattdessen besetzte Israel den Philadelphi-Korridor und verstieß damit gegen die Abkommen von Camp David. Die Reaktion der USA? Mehr Militärhilfe für Israel.

Netanjahus Kalkül ist klar: Er muss nur genügend Konflikte provozieren, dann wird Washington keine andere Wahl haben, als einzugreifen. Ein riskantes Spiel mit globalen Konsequenzen.

Netanjahu scheint sich unterdessen die stillschweigende Zustimmung Washingtons gesichert zu haben, die Hisbollah im Libanon ins Visier zu nehmen und damit einen Konflikt zu eskalieren, der außer Kontrolle gerät. Die Folgen sind verheerend. Sprengfallen detonierten an alltäglichen Orten wie Wohnhäusern und Krankenhäusern und töteten Zivilisten, darunter Kinder und medizinisches Personal. Der Angriff vertrieb Tausende aus ihren Häusern entlang der libanesischen Grenze, doch Israels Appetit auf Aggression scheint noch lange nicht gestillt zu sein.

Die Vereinigten Staaten haben zwar nominell nur einem „begrenzten“ Angriff auf den Libanon zugestimmt, aber damit ein beunruhigendes historisches Muster wiederholt. 1982 versprach Ariel Sharon begrenzte israelische Operationen im Südlibanon, woraufhin israelische Streitkräfte nach Beirut vorrückten und die Stadt belagerten. Israel blieb eine Besatzungsmacht, bis es 1989 von der Hisbollah vertrieben wurde.

Trotz monatelanger diplomatischer Auseinandersetzungen ist es Präsident Biden nicht gelungen, Netanjahu dazu zu zwingen, das umfassende Waffenstillstandsabkommen einzuhalten, das er bereits im Juni akzeptiert hatte. Dieser Plan, ein schrittweiser Ansatz zur Beendigung des Gaza-Konflikts, bleibt in der Schwebe, während der Krieg weitergeht. Bidens Unfähigkeit, die Situation unter Kontrolle zu bringen, vertieft die Krise nur noch weiter und lässt Zweifel am Einfluss der USA in der Region aufkommen.

Ironischerweise geht die größte Bedrohung für die US-Strategie im Nahen Osten nicht vom Iran aus, sondern von seinem engsten Verbündeten, Israel. In den chaotischen Tagen nach den Anschlägen vom 7. Oktober drängte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant auf eine groß angelegte Offensive gegen die Hisbollah im Libanon. Präsident Biden schaltete sich ein und forderte Premierminister Benjamin Netanjahu auf, diese Pläne auf Eis zu legen und sich auf die Hamas zu konzentrieren. Dieses Szenario wiederholte sich immer wieder, wobei Bidens Regierung versuchte, Israel davon abzuhalten, den Konflikt über Gaza hinaus zu eskalieren. Doch für Israel war Gaza nicht der strategische Preis, den es sich erhofft hatte. Netanjahu befindet sich in einer schwierigen Lage und braucht nun einen entscheidenden „Sieg“, um die Glaubwürdigkeit des nationalen Sicherheitsapparats des Landes wiederherzustellen, der durch das Scheitern vom 7. Oktober erschüttert wurde. Da er wegen dieser Misserfolge möglicherweise mit Ermittlungen rechnen muss, sucht er verzweifelt nach einem Weg, um sein politisches Ansehen zu retten.

Die Vereinigten Staaten befinden sich in einer Zwickmühle und haben Mühe, mit einem Verbündeten zurechtzukommen, der entschlossen ist, den Fokus des Konflikts zu verlagern. Netanyahus Drängen auf einen militärischen Sieg über Gaza hinaus droht Washington in einen umfassenderen regionalen Krieg zu ziehen, was Bidens Nahost-Strategie erschwert und die langfristigen Interessen Amerikas in der Region in Frage stellt. Israel behauptet, dass die Hisbollah das Leben seiner Bürger unerträglich macht und viele dazu zwingt, ihre Häuser zu verlassen und in Hotels zu ziehen. Selbst der verstorbene Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah hatte trotz seiner Wut über die israelischen Angriffe eine einheitliche Botschaft: Ein Waffenstillstand im Libanon könne nur zustande kommen, wenn es eine Einigung über Gaza gebe. Dieser Meinung sind sogar viele Israelis, von denen einige den ehemaligen Hisbollah-Führer für zuverlässiger halten als ihren eigenen Premierminister.

Aber es gibt einen Haken: Netanjahu ist entschlossen, jede Lösung im Libanon von Gaza zu trennen. Oberflächlich betrachtet scheint es bei dieser jüngsten militärischen Eskalation darum zu gehen, die nördliche Grenze Israels zu sichern. Aber dahinter verbirgt sich etwas weitaus Kalkulierteres: Netanjahus lang gehegter Ehrgeiz, einen umfassenderen Konflikt zu provozieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass er Weltmächte in einen Krieg manövriert. Er überzeugte die Bush-Regierung, Saddam Hussein aus fadenscheinigen Gründen zu stürzen, und überredete später Donald Trump, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen. Jetzt will Netanjahu einen Krieg mit dem Iran, wohl wissend, dass die Vereinigten Staaten verpflichtet wären, Israel zu verteidigen.

Als Israel einen iranischen Beamten ermordete, mit dem es verhandelt hatte, überschritt es eine gefährliche Grenze. Der Iran reagierte zwar nicht direkt, aber die Hisbollah tat es. Netanyahus Kalkül ist klar: Wenn er genug Konflikt provoziert, wird Washington keine andere Wahl haben, als einzugreifen. Es ist ein riskantes Spiel, eines mit globalen Konsequenzen. Israel scheint im aktuellen Konflikt kaum Zurückhaltung zu zeigen, und die Biden-Regierung steckt in einer schwierigen Lage. Dennoch scheint Präsident Biden zu zögern, den Einfluss der Vereinigten Staaten zu nutzen, um eine weitere Eskalation Israels zu verhindern. Seine Regierung hofft nun, dass die Hisbollah und der Iran eine Einigung zur Deeskalation der Spannungen an der Nordgrenze Israels anstreben könnten. Da die israelische Regierung jedoch kaum zu Kompromissen bereit sein dürfte, scheint diese Hoffnung immer fragiler zu werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …