Macron wurde für seine Phrasendrescherei über das Waffenembargo gegen Israel zurechtgewiesen

Von Finian Cunningham

9. Oktober 2024

Netanjahu ist ein verabscheuungswürdiger Rohling. Aber seine Zurechtweisung von Macron ist ein unbezahlbarer Beweis dafür, wie wenig der französische Staatschef zu sagen hat.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seinen Marschbefehl mit einem Schlag auf den Kopf erhalten, weil er es gewagt hat, ein Waffenembargo gegen Israel vorzuschlagen.

Israels widerwärtiger Anführer Benjamin Netanjahu soll Macron in einem Telefonat dafür verprügelt haben, dass er die Nerven hatte, einen solchen Vorschlag zu machen.

Mit seinem typischen Getöse und Betrug behauptete Netanjahu, dass Israel für die westliche Zivilisation gegen eine „Achse des Bösen“ unter der Führung des Iran kämpfe und dass Macron sich schämen sollte, Israel nicht zu unterstützen.

Es scheint, als hätte Monsieur Präsident die Botschaft verstanden und hält nun den Mund.

Berichten zufolge sagte der französische Staatschef zuvor in einem Interview mit französischen Medien, er werde sich für eine diplomatische Lösung in der Region einsetzen, die einen internationalen Stopp der Waffenexporte nach Israel beinhalten würde: Er sagte: „Ich denke, dass es heute vorrangig darum geht, zu einer politischen Lösung zurückzukehren, dass wir aufhören, Waffen [an Israel] zu liefern, um die Kämpfe in Gaza zu führen.“

Macron fügte hinzu: „Unsere Priorität ist es jetzt, eine Eskalation zu vermeiden. Das libanesische Volk darf nicht geopfert werden, der Libanon darf nicht zu einem weiteren Gaza werden.“

Als Reaktion darauf platzte Netanjahu der Kragen und er behauptete: “Während Israel gegen die vom Iran angeführten Kräfte der Barbarei kämpft, sollten alle zivilisierten Länder fest an der Seite Israels stehen. Doch Präsident Macron und andere westliche Staats- und Regierungschefs fordern jetzt Waffenembargos gegen Israel. Schande über sie.“

Rein rechtlich gesehen ist Macrons Forderung nach einem Stopp der Waffenexporte korrekt. Der Internationale Strafgerichtshof hat entschieden, dass die Offensive des israelischen Regimes gegen Gaza einem Völkermord gleichkommen könnte. Gemäß der Völkermordkonvention sind alle Staaten verpflichtet, einen anderen Staat, der einen Völkermord begeht, in keiner Weise zu unterstützen. Das bedeutet, dass alle Waffenexporte nach Israel verboten werden sollten.

Die Sache ist jedoch die, dass Macrons Worte billig sind und es ihm an echter Sorge um die Beendigung des seit einem Jahr andauernden Grauens in Gaza mangelt, das sich nun auch auf den Libanon ausgeweitet hat. Zunächst einmal hat Frankreich, wie Macron zugab, nur vernachlässigbare Waffenexporte nach Israel. Das liegt nicht an einer ethischen Haltung Frankreichs. Es liegt einfach daran, dass Frankreich in den letzten Jahren kein Waffenlieferant für Israel war, obwohl Frankreich Israel Anfang der 1960er Jahre entscheidend dabei half, illegal Atomwaffen zu entwickeln – ein verwerfliches Erbe, das die Beziehungen in der Region weiterhin destabilisiert und bedroht.

Ein Embargo gegen Israel, wie von Macron gefordert, wird sich also nicht im Geringsten auf die französische Wirtschaft auswirken. Angesichts dessen ist es für Macron ein Leichtes, einen Stopp der Waffenverkäufe zu fordern.

Die Vereinigten Staaten und Deutschland sind die beiden wichtigsten Waffenlieferanten Israels und machen fast 70 bzw. 30 Prozent aller Importe aus.

Was Macron mehr interessiert, ist der „Export“ französischen Prestiges in den Rest der Welt.

Seit Israel vor einem Jahr seinen völkermörderischen Angriff auf Gaza gestartet hat, hat der französische Staatschef nichts dazu gesagt, die internationale Waffenlieferung an das israelische Regime zu stoppen, obwohl die Zahl der Todesopfer auf mehr als 41.000 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, gestiegen ist.

Die Vereinigten Staaten haben den größten Einfluss auf Israel. Im vergangenen Jahr haben die USA Waffen im Wert von schätzungsweise 18 Milliarden US-Dollar an Israel geliefert, darunter Kampfflugzeuge und schwere Bomben. Das Blutbad hätte fast sofort gestoppt werden können, wenn die Biden-Regierung ihren Einfluss genutzt hätte. Europäische Staats- und Regierungschefs wie Macron hätten Druck auf die USA ausüben können, dies zu tun, aber sie taten es nicht. Das ist wirklich beschämend.

In letzter Zeit ist es jedoch eher die Ausweitung des israelischen Völkermords auf den Libanon, die Frankreichs internationales Image und seine Großmachtsphantasien in Verlegenheit bringt. Schließlich ist der Libanon eine ehemalige französische Kolonie im Nahen Osten, die von Großbritannien und Frankreich im Rahmen des Sykes-Picot-Abkommens (1916) aus dem Osmanischen Reich herausgelöst wurde.

Der Libanon ist seit 1943 eine unabhängige Nation. Dennoch übt Paris im Rahmen einer vermeintlichen „Sonderbeziehung“ weiterhin starken Einfluss auf die Politik und Wirtschaft des Landes aus. Für Macron, der von seinem Ehrgeiz schwärmt, „Frankreichs Größe“ und geopolitische Bedeutung wiederherzustellen, muss es ärgerlich sein zu sehen, wie die ehemalige französische Kolonie von Israel in Stücke gerissen wird.

In den letzten zwei Wochen wurden bei israelischen Luftangriffen über 2.000 libanesische Zivilisten getötet. Die Hauptstadt Beirut wird ungestraft von schweren israelischen Bombenangriffen getroffen. Millionen von Menschen werden gewaltsam vertrieben – und der französische Staat unternimmt nichts, um das Leid und die Verletzung der libanesischen Souveränität zu lindern. Nicht, dass Frankreich viel unternommen hätte, als Israel zuvor 1982 und 2006 in den Libanon einmarschierte. Aber diesmal, da Macron so viel Aufhebens um die Wiederherstellung von La France gemacht hat, ist die Ohnmacht in Paris umso demütigender.

Macrons Aufruf zu einem Waffenembargo wurde zunächst von den Ländern des Nahen Ostens begrüßt, darunter der Libanon, Ägypten, Katar und natürlich die Palästinenser.

Es scheint, als wolle der französische Präsident Druck auf die Vereinigten Staaten und Deutschland ausüben, um Israel unter Druck zu setzen und Frankreich Anerkennung zu verschaffen. Wie Netanyahus Abfuhr zeigt, wird er mit diesem Schachzug nicht viel erreichen.

Ein weiterer Grund für die Schwäche ist, dass das eigentliche Ziel nicht darin besteht, den Konflikt im Gazastreifen oder im Libanon prinzipientreu zu beenden, sondern vielmehr darin, Frankreichs Ruf als diplomatischer Akteur zu retten. Eitelkeit ist keine solide Grundlage für etwas Wesentliches oder Sinnvolles.

Macron und Biden hatten am 25. September eine gemeinsame Erklärung angekündigt, in der sie einen Waffenstillstand im Libanon forderten. Das israelische Regime ignorierte diesen Aufruf grob und eskalierte die Gewalt mit der Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut und verstärkten Bombenangriffen auf den Libanon.

Der Libanon wird durch die israelische Aggression auseinandergerissen und Frankreich wird als unfähig angesehen, etwas dagegen zu unternehmen. Weder hat es den politischen Mut, etwas zu unternehmen, noch hat es politischen Einfluss.

Netanjahu ist ein verabscheuungswürdiger Rohling. Aber seine Abfuhr für Macron ist ein unbezahlbarer Beweis dafür, wie wenig der französische Staatschef zu sagen hat.

Und das gilt im weiteren Sinne für alle sogenannten europäischen Staats- und Regierungschefs, die tatenlos zusehen, wie das von den USA unterstützte israelische Regime ungestraft mordet.

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat zahlreiche Artikel zu internationalen Angelegenheiten verfasst, die in mehreren Sprachen veröffentlicht

