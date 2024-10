https://thecradle.co/articles/blinken-approved-israeli-attacks-on-gaza-aid-convoys-report



Blinken genehmigte israelische Angriffe auf Gaza-Hilfskonvois: Bericht

Seit Beginn der ethnischen Säuberungskampagne Israels in Gaza ist die von den USA unterstützte Armee weltweit zur Haupttodesursache für humanitäre Helfer geworden

News Desk

8. Oktober 2024

(Bildnachweis: Pressebüro der israelischen Regierung)

US-Außenminister Anthony Blinken gab Israel grünes Licht für Angriffe auf humanitäre Hilfskonvois im Gazastreifen in den ersten Tagen des israelischen Völkermords an den Palästinensern, wie aus einem Bericht von Drop Site News (DSN) unter Berufung auf israelische Journalisten und Medien hervorgeht.

Die Entscheidung Tel Avivs wurde während einer Marathonsitzung des Sicherheitskabinetts zwischen dem 16. und 17. Oktober getroffen, an der Blinken teilnahm.

„Vom Kirya aus, dem Hauptquartier des israelischen Militärs in Tel Aviv, nahm Blinken an den hektischen Diskussionen des israelischen Kriegskabinetts teil, die parallel zu den Gesprächen im erweiterten Sicherheitskabinett stattfanden“, berichtet DSN.

Unter Berufung auf den Reporter von Channel 12, Yaron Avraham, heißt es in dem Bericht, dass israelische Beamte bei diesen Sitzungen „stundenlang über den genauen Wortlaut der Entscheidung [berieten], wobei jeder Entwurf zwischen dem Kabinettsraum und Blinkens Raum, der nur wenige Meter entfernt im Kirya liegt, hin- und hergereicht wurde … Schließlich einigten sie sich gegen 3 Uhr morgens auf einen Text, der im Kabinettsraum auf Englisch verlesen wurde.“

Channel 13 bestätigte Avrahams Bericht unabhängig und führte aus: „Die Diskussion mit Blinken wird wie folgt geführt: Er sitzt mit seinen Beratern und seinem Sicherheitsteam in einem Raum in der Kirya, während das Sicherheitskabinett die Diskussion führt; [der Minister für strategische Angelegenheiten Ron] Dermer geht hin und her und steht mit ihm in Kontakt.“

Einen Tag später, nach weiteren Kabinettssitzungen, „die sowohl von Blinken als auch von [US-Präsident Joe] Biden geleitet wurden“, gab das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu seine endgültige Entscheidung öffentlich bekannt.

„Angesichts der Forderung von Präsident Biden wird Israel humanitäre Lieferungen aus Ägypten nicht behindern, solange es sich nur um Lebensmittel, Wasser und Medikamente für die Zivilbevölkerung im südlichen Gazastreifen oder für Menschen, die dorthin ziehen, handelt und solange diese Lieferungen nicht die Hamas erreichen. Jegliche Lieferungen, die die Hamas erreichen, werden vereitelt“, heißt es in der auf Hebräisch verfassten Erklärung.

DSN weist jedoch darauf hin, dass ‚das hebräische Wort לסכל, ‘vereiteln‚, von Israel häufig verwendet wird, um gezielte Tötungen und Attentate zu beschreiben. Die bisherige Politik, alle humanitären Lieferungen nach Gaza zu ‘vereiteln‚, wurde Ägypten als ausdrückliche Drohung übermittelt, Hilfslieferungen zu ‘bombardieren‘.“

„Uns im Kabinett wurde von Anfang an versprochen, dass es eine Überwachung geben würde und dass von der Hamas und ihren Organisationen [sic] entführte Hilfslieferungen aus der Luft bombardiert und die Hilfe gestoppt werden würde“, sagte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich einige Tage nach der Bekanntgabe der Entscheidung des Sicherheitskabinetts.

Als DSN den Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, um eine Stellungnahme bat, bezeichnete er den Bericht als ‚absurd‘.

Dennoch hat das Außenministerium nicht klargestellt, ob Blinken Angriffe auf mutmaßliche Hamas-Kämpfer genehmigt hat, „die Hilfskonvois sichern oder deren Inhalt beschlagnahmen“.

Im vergangenen Jahr sind vorsätzliche israelische Angriffe zur häufigsten Todesursache für humanitäre Helfer auf der ganzen Welt geworden, da die israelische Armee inzwischen für mehr als 75 Prozent der seit Oktober 2023 verzeichneten Todesfälle von humanitären Helfern verantwortlich ist.

In den letzten drei Monaten des Jahres 2023, nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts, an der Blinken teilnahm, waren israelische Angriffe auf humanitäre Helfer in den besetzten palästinensischen Gebieten für mehr Todesfälle verantwortlich als „im tödlichsten Jahr, das jemals verzeichnet wurde“.

Im vergangenen Monat enthüllte ProPublica, dass zwei US-Regierungsstellen für humanitäre Hilfe Anfang des Jahres empfohlen hatten, dass Washington einige oder alle Waffenlieferungen nach Israel aussetzen sollte, weil seine Streitkräfte die Lieferung von Hilfsgütern innerhalb des Gazastreifens einschränkten. Ihre Empfehlungen wurden jedoch von Blinken ignoriert, der den Kongress anschließend über die Ergebnisse anlog.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …