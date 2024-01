Israel presents its defence against genocide in Gaza on second day of ICJ hearings Amid Israel’s ongoing three-month war in Gaza, more than 23,000 Palestinians, mostly women and children, have been killed

Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich in der Nähe des Internationalen Gerichtshofs, Den Haag, Niederlande, 12. Januar 2024 (Reuters)

Von Katherine Hearst

Israels Rechtsvertreter argumentieren, dass es „keinen Völkermord“ in Gaza gebe und bestreiten, dass Israel Krankenhäuser bombardiert habe

Israel macht Hamas für 23.000 palästinensische Tote vor dem ICJ verantwortlich

12. Januar 2024

Israels Rechtsvertreter machen die Hamas für die 23.000 Palästinenser verantwortlich, die durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden.

In ihrer Antwort auf die Klage Südafrikas wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) argumentierten sie am Freitag, dass es in der belagerten Enklave „keinen Völkermord“ gebe und dass die Zahl der Toten darauf zurückzuführen sei, dass sich die Hamas unter der Zivilbevölkerung einnistet.

Sie behaupteten auch, dass Israel einige Lebensmittel und Wasser in den Streifen gelassen hat, was „zeigt, dass Israel an seine internationalen und rechtlichen Verpflichtungen gebunden bleibt, insbesondere als Vertragspartei der Völkermordkonvention“.

Das Amt für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen bedauerte die „systematische“ Weigerung Israels, Hilfsgüter in den nördlichen Gazastreifen zu bringen.

Israel präsentierte seinen Fall einen Tag, nachdem Pretoria die Richter aufgefordert hatte, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, in der Israel aufgefordert wird, seine Offensive in dem umkämpften Gebiet einzustellen.

In seinem Eröffnungsplädoyer für Israel sagte der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, Tal Becker, dass sich Israel als Reaktion auf den Angriff vom 7. Oktober in einem „Verteidigungskrieg“ gegen die Hamas befinde und dass die Forderung Südafrikas, Israel solle die Angriffe auf den Gazastreifen einstellen, „keinen Bestand haben kann“.

Der israelische Anwalt wies Südafrikas Beschreibung des Leids in Gaza als „beispiellos und beispiellos“ zurück.

„Was beispiellos ist, ist das Ausmaß, in dem sich die Hamas in der Zivilbevölkerung verschanzt hat“, sagte er und fügte hinzu, dass die Hamas „systematisch und rechtswidrig ihre militärischen Operationen, Kämpfer und Vermögenswerte im gesamten Gazastreifen verankert“ habe.

Becker sagte, dass Südafrika versuche, den Begriff „Völkermord“ gegen Israel zu instrumentalisieren und dass der gestern vorgetragene Fall das von der Hamas am 7. Oktober begangene „große Massaker“ ignoriere, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet wurden.

„Die gesamte Anklage beruht auf einer absichtlich kuratierten, dekontextualisierten und manipulativen Beschreibung der Realität der aktuellen Feindseligkeiten“, sagte er.

Er ging nicht im Detail auf die Völkermordvorwürfe ein, die Südafrika Israel bei seinem Angriff auf Gaza macht.

„Das südafrikanische Dossier war erstaunlich in seiner Klarheit, Detailgenauigkeit, juristischen Argumentation und Wirkung“, sagte Andrew Feinstein, ein ehemaliger südafrikanischer Politiker und Aktivist gegenüber MEE.

„In den 23 Jahren, in denen ich mich mit Militarismus, Waffenhandel und Konflikten beschäftige, habe ich noch nie eine überzeugendere Dokumentation von Verstößen gegen das Völkerrecht und Völkermord gesehen“, sagte er.

Es gibt keinen Völkermord

Malcolm Shaw, Israels nächster Rechtsvertreter, kam zu dem Schluss, dass „es keinen Völkermord gibt“, da es keine Beweise für Israels völkermörderische Absichten gebe, während die Absicht, sich selbst zu verteidigen, „sicherlich vorhanden“ sei.

Wenn es Beweise für völkermörderische Aktivitäten gebe, dann seien sie während des Angriffs der Hamas am 7. Oktober erfolgt.

Er fügte hinzu, dass alle Versuche, die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung zu verringern, „unbemerkt“ geblieben seien und den Vorwurf des Völkermordes entkräften würden.

Sollten die israelischen Streitkräfte während des Angriffs auf den Gazastreifen unrechtmäßig gehandelt haben, würden ihre Handlungen durch „Israels robustes und unabhängiges Rechtssystem“ geahndet werden, sagte er.

Im Oktober sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Wir werden alles beseitigen … Gaza wird nicht wieder zu dem werden, was es vorher war.“

Die dritte Anwältin, die Israel vertritt, Galit Raguan, machte die zahlreichen zivilen Todesopfer im Gazastreifen für die „Strategie der Hamas, sich in der Zivilbevölkerung zu verankern“, verantwortlich.

„Der Krieg in den Städten wird immer zu tragischen Todesfällen und Schäden führen“, sagte Raguan. Im Fall des Gazastreifens sei dies jedoch „noch verschärft worden, weil dies die gewünschten Ergebnisse der Hamas waren“.

Sie behauptete, die Hamas nutze Krankenhäuser für militärische Zwecke und erklärte, es gebe Beweise für Aktivitäten der Hamas in „jedem einzelnen von Israel durchsuchten Krankenhaus“.

Trotz gegenteiliger Beweise behauptete Raguan, dass Israel keine Krankenhäuser bombardiert habe und dass jegliche Schäden und Beeinträchtigungen als „Ergebnis von Feindseligkeiten“ in der „Nähe“ von Krankenhäusern entstanden seien.

Omri Sender, ein weiterer Vertreter Israels, sagte, Südafrika habe es versäumt, Israels „außerordentliche Anstrengungen zur Verbesserung der humanitären Lage in Gaza“ zu erwähnen.

Er behauptete, dass die Zahl der Lebensmitteltransporte in die belagerte Enklave in den letzten Wochen zugenommen habe und dass der Zugang zu Wasser eine „Priorität“ für Israel sei.

Das Büro für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen erklärte am Freitag, dass die israelischen Behörden ihm systematisch den Zugang zum nördlichen Gazastreifen verweigerten, um Hilfsgüter zu liefern, was die humanitäre Aktion dort erheblich behindert habe.

Südafrikas Beweise

Die südafrikanische Anwältin Adila Hassim sagte am Donnerstag vor den Richtern in Den Haag: „Völkermorde werden nie im Voraus erklärt, aber diesem Gericht liegen seit 13 Wochen Beweise vor, die unwiderlegbar ein Verhaltensmuster und eine damit verbundene Absicht zeigen, die die Behauptung von Völkermord rechtfertigen“.

„Israel setzte 6.000 Bomben pro Woche ein… Niemand wird verschont. Nicht einmal Neugeborene. UN-Chefs haben es als einen Kinderfriedhof bezeichnet“, sagte sie.

„Nichts wird das Leiden beenden, außer einer Anordnung dieses Gerichts.“

Krieg gegen Gaza: Südafrika wirft Israel in Den Haag „völkermörderische Absicht“ vor

Südafrika hat im vergangenen Monat seine Klage gegen Israel beim IGH eingereicht und erklärt, Israels Vorgehen im Gazastreifen habe „völkermörderischen Charakter, weil es darauf abzielt, einen wesentlichen Teil der palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten“.

Ein weiterer südafrikanischer Anwalt bei der Anhörung, Tembeka Ngcukaitobi, sagte, dass Pretoria nicht allein sei, wenn es die Aufmerksamkeit auf Israels völkermörderische Rhetorik lenke.

Ngcukaitobi sagte, dass mindestens 15 UN-Sonderberichterstatter und 21 Mitglieder der UN-Arbeitsgruppen davor gewarnt haben, dass das, was im Gazastreifen passiert, ein Völkermord im Entstehen ist.

Er fügte hinzu, dass die Art und Weise, wie das israelische Militär seine Angriffe durchführe, einschließlich der gezielten Zerstörung von Familienhäusern und ziviler Infrastruktur, eine völkermörderische Absicht erkennen lasse.

„Israels politische Führer, militärische Befehlshaber und Personen in offiziellen Positionen haben systematisch und ausdrücklich ihre völkermörderische Absicht erklärt“, fügte er hinzu.

Ngcukaitobi sagte, die „völkermörderische Rhetorik“ sei in der israelischen Knesset gang und gäbe, und mehrere Abgeordnete forderten, Gaza solle „ausgelöscht, eingeebnet, ausgelöscht und zerschlagen“ werden.

Am Mittwoch sagte Nissim Vaturi, Mitglied der regierenden israelischen Likud-Partei, es sei ein „Privileg“ für sein Land, in Den Haag zu erscheinen, während er frühere Äußerungen wiederholte, in denen er sagte, es gebe „keine unschuldigen Menschen“ in Gaza.

Während der Verhandlung am Donnerstag sagte Professor Max du Plessis, ein weiterer Anwalt, der Südafrika vertritt, dass Israel das palästinensische Volk seit mehr als einem halben Jahrhundert unterdrückt und sein Recht auf Selbstbestimmung verletzt habe.

Du Plessis fügte hinzu, dass auf der Grundlage des dem Gericht vorgelegten Materials die Handlungen Israels plausibel als Völkermord bezeichnet werden können.

„Die Verpflichtung Südafrikas ist durch die Notwendigkeit begründet, die Palästinenser in Gaza zu schützen und ihr absolutes Recht zu wahren, nicht Opfer von Völkermord zu werden“, sagte er.

Völkermordfälle, die bekanntermaßen schwer zu beweisen sind, können sich über Jahre hinziehen, aber Südafrika bittet das Gericht, rasch „vorläufige Maßnahmen“ zu ergreifen und „Israel anzuweisen, das Töten und die schwere psychische und körperliche Schädigung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza einzustellen“.

Die Entscheidungen des Gerichtshofs werden in der Regel von den Mitgliedsländern anerkannt, aber der IGH hat nur wenige Möglichkeiten, sie durchzusetzen. Jedes Ergebnis hat daher wahrscheinlich nur symbolischen Charakter.

Im Jahr 2004 stellte der Gerichtshof in einer nicht bindenden Stellungnahme fest, dass der Bau der israelischen Betonmauer im besetzten Westjordanland rechtswidrig ist und abgebaut werden sollte. Mehr als 20 Jahre später stehen die Mauern und Zäune immer noch.

