Ein palästinensisches Kind steht neben den Leichen von Familienmitgliedern, die während eines israelischen Bombardements in Rafah, Gaza, am 10. Januar 2024 getötet wurden (AFP)

Gaza 100 Tage danach: Für Israels amerikanische Unterstützer sind Araber und Muslime tot besser dran

Von Yehia Hamed

12. Januar 2024

Aber es gibt ein Sprichwort, das besagt: Wenn jemand hartnäckig versucht, dir zu sagen, wer er ist, dann glaube ihm. Amerika und der Westen, wir glauben euch

Die Vereinigten Staaten und ihre ideologischen Partner im Westen haben lange versucht, den Globalen Süden und insbesondere die Araber und Muslime davon zu überzeugen, dass sie im Vergleich zu anderen aufstrebenden Weltmächten eine engere ideologische und wertebasierte Affinität haben.

Dies war mit Sicherheit beim Kommunismus der Fall, und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wird dieses Argument gegen ein wiedererstarktes Russland und ein aufstrebendes China neu aufgelegt.

Der Streit um die Werte dreht sich in der Regel um Autoritarismus und Demokratie, wobei sich die USA auf Themen wie Russlands Unterstützung für Serbien gegen Bosnien, die Tschetschenienkriege und in jüngster Zeit Moskaus Unterstützung für das Assad-Regime in Syrien konzentrieren.

Gegen China führen die USA die Behandlung der Uiguren und die Unterdrückung der Religionen im Allgemeinen und des Islam im Besonderen durch das kommunistische China ins Feld.

Die Frage, wo unsere Bündnisse stehen sollten und warum, ist seit langem Gegenstand von Debatten.

Die 100 Tage seit Beginn des völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen haben dieser Frage eine neue Perspektive verliehen und uns dazu veranlasst, diese Bündnisse mit einem realistischen Blick neu zu bewerten.

Obwohl viel über den brutalen Angriff auf den Gazastreifen und die Palästinenser geschrieben wurde, werden die Auswirkungen noch nicht in ihrer ganzen Tragweite erkannt. Wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt, aber diese Vernetzung hat nicht alle Menschen einander näher gebracht.

Vielmehr wird uns zunehmend bewusst, dass den Menschen in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und während einige es ehrlich meinen – „Ich kümmere mich um mein Volk“ – sind andere weit weniger ehrlich oder sogar wirklich verblendet.

Zu letzteren gehören die meisten westeuropäischen Länder und die USA, die sich zu Menschenrechten und Demokratie bekennen, während sie beides überall untergraben, nur nicht im eigenen Land – und sogar im eigenen Land, wenn es um Araber, Muslime und Palästinenser geht.

Diese Heuchelei wurde während Israels brutalem Angriff auf Gaza für die ganze Welt sichtbar. Araber, Muslime und ein Großteil des Globalen Südens wurden Zeugen dieser Doppelmoral – und viele haben ihre Vision der internationalen Ordnung neu kalibriert.

Westliche Propaganda

Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, dass diese Heuchelei eine Anomalie ist und sich nur auf die Notlage der Palästinenser beschränkt. In der Tat wäre die westliche Unterstützung für Menschenrechte und Demokratie im gesamten Globalen Süden eine Anomalie – aber viele von uns haben die westliche Propaganda so eifrig konsumiert, dass wir über die Untätigkeit des Westens gegenüber dem Massenmord an Arabern und Muslimen überrascht zu sein scheinen.

Es ist schwer, eine Zeit zu finden, in der diese westliche Haltung – der herzlose Zwang, arabisches und muslimisches Blut vergießen zu müssen, während die Überlebenden unter dem Joch einer unterdrückerischen Tyrannei stehen – nicht vorherrschte.

Man könnte ein Jahrzehnt zurückgehen bis zur stillschweigenden und dann ausdrücklichen Unterstützung der amerikanischen und europäischen Regierungen für den Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Mohamed Morsi in Ägypten. Nachdem das ägyptische Militär Hunderte von Ägyptern kaltblütig ermordet hatte, rollte der damalige US-Präsident Barack Obama dem befehlshabenden General den roten Teppich aus, ebenso wie viele andere westliche Politiker.

Aber das wäre nicht der erste derartige Fall. Während des israelischen Angriffs auf den Libanon im Jahr 2006 bezeichnete die damalige US-Außenministerin Condoleezza Rice diesen als die „Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens“. Dieser neue Nahe Osten sollte natürlich von arabischem Blut durchtränkt sein.

Und Madeleine Albright, eine weitere ehemalige US-Außenministerin, sagte 1996 auf die Frage, ob der Tod von einer halben Million irakischer Kinder ein akzeptabler Preis für die US-Politik in diesem Land sei: „Der Preis ist es wert.“

Diese Stimmen haben sich in unser kollektives Bewusstsein eingebrannt, und wir werden die Verantwortlichen für ihr Elend nie vergessen

Albright, Rice und der derzeitige Außenminister Antony Blinken stehen für eine einheitliche und konsequente Haltung gegenüber dem Nahen Osten und die wahren Werte der amerikanischen Außenpolitik: Die Araber müssen entweder tot sein oder unter der Kontrolle von Regimen stehen, die nach den Wünschen der USA handeln.

Heute liefern die USA Waffen, finanzieren den Angriff Israels auf eine Zivilbevölkerung, die bereits vertrieben und traumatisiert ist, und decken ihn diplomatisch ab. Trotz der global vernetzten Welt, in der wir leben, ist es unwahrscheinlich, dass der durchschnittliche Amerikaner die Notlage der Palästinenser genauso tief empfindet wie der durchschnittliche Araber.

Während die Amerikaner Kongressdebatten über zweifelhafte Antisemitismusvorwürfe verfolgen, hören die Araber die ungefilterten Stimmen der Palästinenser. Und während Gaza vielleicht schnell aus dem Gedächtnis der Amerikaner verschwindet, wird es noch lange dauern, bis die Araber die Mutter vergessen, die nach ihrem siebenjährigen Kind sucht, oder das Kind, das seine Mutter an den Haaren erkannte, oder den Vater, der nach seinen drei Kindern sucht. Diese Stimmen haben sich in unser kollektives Bewusstsein eingebrannt, und wir werden die Verantwortlichen für ihr Elend nie vergessen.

Es gab eine Zeit, in der sich die arabischen Massen nicht sicher waren, wer das wahre Gesicht der amerikanischen Politik war. Aber es gibt ein Sprichwort, das besagt: Wenn jemand beharrlich versucht, dir zu sagen, wer er ist, dann glaube ihm. Wir glauben Ihnen.

Yehia Hamed ist der ehemalige ägyptische Investitionsminister. Er diente in der demokratisch gewählten Regierung von Mohamed Morsi, der 2013 durch einen Putsch gestürzt wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

