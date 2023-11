Israel-Palestine live: World Health Organisation loses contact with al-Shifa hospital amid Israeli siege Up to 15,000 people inside Gaza’s largest hospital face slow death, doctors warn

Israel-Palästina live: Große Krankenhäuser geschlossen, bleiben unter israelischer Belagerung

Bis zu 15.000 Menschen in Gazas größtem Krankenhaus droht ein langsamer Tod, warnen Ärzte

Wichtigste Punkte

Netanjahu stellt sich gegen Palästinensische Behörde im Nachkriegs-Gaza

Al-Shifa, al-Quds und Kamal Radwan Krankenhäuser sind ohne Strom und können nicht arbeiten

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 11.180

Die britischen Liberaldemokraten haben zu einem sofortigen Waffenstillstand im israelisch-palästinensischen Krieg aufgerufen.

„Mehr als einen Monat nach den Gräueltaten der Hamas wird immer deutlicher, dass eine militärische Lösung zur Beseitigung der Hamas nicht möglich ist. Es ist auch nicht vertretbar, dass Israel den Gazastreifen wieder besetzt“, sagte der Vorsitzende der Lib Dem, Ed Davey, am Sonntagabend.

„Nur eine dauerhafte politische und diplomatische Lösung wird diesen Konflikt lösen und einen dauerhaften Frieden bringen. Wir brauchen jetzt dringend Bewegung in Richtung dieser Lösung“.

Er sagte, die einzige Antwort sei jetzt ein „sofortiger bilateraler Waffenstillstand“.

„Dieser Waffenstillstand ist per definitionem vorübergehend: Er ist ein Schritt in Richtung Frieden. Und er hängt davon ab, dass sich beide Parteien daran halten. Wenn eine Partei den Waffenstillstand bricht, bleibt eine militärische Option auf dem Tisch“, sagte er.

Die Schottische Nationalpartei wird versuchen, mit einem Änderungsantrag in der Königsrede eine Parlamentsabstimmung am Mittwoch zu erzwingen, in der ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wird.

Die Haltung der Lib Dem wird den Druck auf den Labour-Vorsitzenden Keir Starmer weiter erhöhen, der in die Kritik geraten ist, weil er einen Waffenstillstand nicht unterstützt.

Israelisches Sicherheitskabinett beschließt Schließung von Al-Mayadeen

vor 2 Minuten

Das Sicherheitskabinett der israelischen Regierung hat am Montag eine Anordnung von Kommunikationsminister Shlomo Karhi gebilligt, Sender, die „die nationale Sicherheit bedrohen“, zu sperren, ihre Büros zu schließen und die Sendeanlagen zu beschlagnahmen.

Karhi hat inzwischen eine Anordnung zur Schließung des libanesischen Senders Al-Mayadeen in Israel und im besetzten Westjordanland unterzeichnet.

Die Website und die Büros des der Hisbollah nahestehenden Senders werden geschlossen und seine Ausrüstung beschlagnahmt.

Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, Al-Mayadeen sei „das Sprachrohr der Terrororganisation Hisbollah und ihres Führers“.

Nasser al-Laham, Leiter des Palästina-Büros von Al-Mayadeen, erklärte, der Sender werde „weiterhin über die Ereignisse berichten, unabhängig von der Entscheidung des Kabinetts“.

UN zeigt Flaggen auf Halbmast

vor 1 Stunde

Die Flaggen an UN-Einrichtungen in aller Welt wehen heute auf Halbmast, um der 101 im Gazastreifen getöteten Unrwa-Mitarbeiter zu gedenken.

Zwei in Gaza getötete israelische Soldaten benannt

vor 2 Stunden

Israel hat die Namen von zwei seiner Soldaten bekannt gegeben, die im nördlichen Gazastreifen getötet wurden: Der 28-jährige Yisachar Natan und der 21-jährige Itay Shoham.

Letzter Luftangriff auf Jabalia tötet 19 Menschen

vor 3 Stunden

Das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens ist in den letzten sieben Wochen wiederholt bombardiert worden. Die Zahl der Todesopfer des Luftangriffs vom Sonntag ist nun auf 19 gestiegen, berichtet Al Jazeera.

Zahl der Todesopfer bei Luftangriff in Khan Younis erreicht 31

vor 3 Stunden

Bei einem Luftangriff am Sonntag wurden mindestens 31 Menschen in Khan Younis im südlichen Gazastreifen getötet, berichtet Al Jazeera.

Hunderttausende Bewohner der nördlichen Gebiete des Gazastreifens sind gezwungen, in den Süden des 25 Meilen langen und sechs Meilen breiten Gebiets zu fliehen. Das israelische Militär hat sie aufgefordert, „zu ihrer eigenen Sicherheit“ in den Süden zu gehen.

[Palästinenser versammeln sich am 12. November 2023 am Ort eines israelischen Angriffs in Khan Younis im südlichen Gaza-Streifen. Reuters/Mohammed Salem]

Palästinenser versammeln sich am 12. November 2023 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen an der Stelle eines israelischen Angriffs inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

Ein Mann sitzt inmitten von Trümmern, während sich Palästinenser am 12. November 2023 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Ort eines israelischen Angriffs versammeln, inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Palästinensergruppe Hamas. REUTERS/Mohammed Salem

Ein Mann sitzt inmitten von Trümmern, während sich Palästinenser am 12. November 2023 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Palästinensergruppe Hamas am Ort eines israelischen Angriffs versammeln. REUTERS/Mohammed Salem

Patienten und medizinisches Personal in belagerten Krankenhäusern gefangen

vor 4 Stunden

Hunderte von Patienten und medizinischem Personal sitzen weiterhin im al-Shifa-Krankenhaus fest, berichtet die Präsenz der Weltgesundheitsorganisation in den besetzten palästinensischen Gebieten:

TikToker während Live-Stream verprügelt und verhaftet

vor 6 Stunden

Der palästinensische TikToker Iyad Banat wurde während eines Livestreams aus Hebron im Süden des besetzten Westjordanlandes verhaftet. Seine Kinder sind auf dem Video zu hören, wie sie schreien, bevor die israelischen Truppen ihre Waffen auf sie richten.

Das Video zeigt, wie Banat von israelischen Soldaten geschlagen und mehrfach getreten wird, bevor sie ihn abführen.

Krankenhäuser unter Belagerung

Vor 6 Stunden

Das Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen ist das letzte, das vollständig geschlossen wurde, berichtet Al Jazeera.

Da der Treibstoff für den Hauptgenerator des Krankenhauses ausgegangen ist, musste das Krankenhaus, in dem auch 5.000 Vertriebene untergebracht sind, seinen Betrieb einstellen.

Am Sonntag musste auch das Al-Quds-Krankenhaus, die zweitgrößte medizinische Einrichtung im Gazastreifen, wegen Treibstoffmangels geschlossen werden, wie die Palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds mitteilte.

Auch das Al-Shifa-Krankenhaus wurde inmitten chaotischer Szenen geschlossen. Berichten zufolge schießen israelische Scharfschützen weiterhin auf jeden, der sich auf dem Gelände des Krankenhauses aufhält. Drei Krankenschwestern wurden getötet, während wichtige Infrastrukturen wie die Sauerstoffstation, Wassertanks und ein Brunnen, die Herz-Kreislauf-Einrichtung und die Entbindungsstation beschädigt wurden, berichtet die UN-Agentur Ocha.

Am Samstagnachmittag wurde Berichten zufolge die schwedische Klinik im Flüchtlingslager Ash Shati westlich von Gaza-Stadt, in der rund 500 Vertriebene untergebracht waren, durch einen Luftangriff getroffen und zerstört. Die Zahl der Todesopfer ist noch unklar. In der Nacht vom 11. auf den 12. November wurde ein weiterer Luftangriff auf das Al-Mahdi-Krankenhaus in Gaza-Stadt geflogen, bei dem Berichten zufolge zwei Ärzte getötet und weitere verletzt wurden.

Krankenhäuser und medizinisches Personal sind nach dem humanitären Völkerrecht (HVR) besonders geschützt. „Sie dürfen nicht dazu benutzt werden, militärische Ziele vor Angriffen zu schützen“, so Ocha. „Jede Militäroperation in der Nähe oder innerhalb von Krankenhäusern muss Maßnahmen zur Schonung und zum Schutz der Patienten, des medizinischen Personals und anderer Zivilisten ergreifen. Es müssen alle durchführbaren Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, einschließlich wirksamer Warnungen, die die Fähigkeit der Patienten, des medizinischen Personals und anderer Zivilisten zur sicheren Evakuierung berücksichtigen.“

Das israelische Militär hat unterdessen ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie israelisches Personal Kanister mit Treibstoff an das Al Shifa Krankenhaus liefert. Schon vor dem jüngsten Blutbad benötigte das Al-Shifa – das größte Krankenhaus in Gaza – rund 10.000 Liter Treibstoff pro Tag.

[Ein israelischer Armeesoldat geht auf ein Gebäude zu, in dem er, wie er sagt, Gallonenbehälter trägt, während er dem Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen Treibstoff liefert (Screenshot aus einem am 12. November 2023 veröffentlichten Handout-Video). Israelische Armee/Handout via Reuters]

Ein israelischer Armeesoldat geht auf ein Gebäude zu, in dem er Gallonenbehälter trägt, wie er sagt, während er Treibstoff an das Al Shifa-Krankenhaus an einem Ort liefert, der als Gaza angegeben wird, in diesem Screengrab aus einem Handout-Video, das am 12. November 2023 veröffentlicht wurde. Israelische Armee/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Hilfsgüterabwurf aus der Luft

vor 7 Stunden

[Die jordanischen Streitkräfte haben dieses Bild von medizinischen Hilfsgütern aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien veröffentlicht, die am 12. November von Amman aus in das jordanische Feldlazarett in Gaza abgeworfen wurden. Handout via Reuters]

Hilfsgüter werden aus der Luft in Gaza abgeworfen

Biden spricht mit dem Emir von Katar: Verlesung

vor 7 Stunden

Das Weiße Haus hat eine Zusammenfassung eines Gesprächs zwischen US-Präsident Joe Biden und Scheich Tamim Bin Hamad al-Thani, dem Emir von Katar, veröffentlicht:

Präsident Joseph R. Biden, Jr. sprach heute mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani. Die beiden Staatsoberhäupter sprachen über die Notwendigkeit, unschuldige Zivilisten zu schützen, und über die laufenden Bemühungen, den kontinuierlichen Fluss dringend benötigter humanitärer Hilfe nach Gaza zu erhöhen. Der Präsident begrüßte die Zusage des Golf-Kooperationsrates (GCC), die humanitäre Hilfe mit 100 Mio. USD zu unterstützen, was dem im letzten Monat angekündigten Beitrag der USA entspricht.

Er dankte Katar und Scheich Tamim persönlich für seine früheren Bemühungen um die Freilassung von Geiseln der Hamas, darunter zwei amerikanische Staatsbürger, sowie für die dringenden laufenden Bemühungen um die Freilassung weiterer Geiseln. Er verurteilte unmissverständlich die Geiselnahme durch die Hamas, darunter viele kleine Kinder, darunter ein dreijähriges amerikanisches Kleinkind, dessen Eltern am 7. Oktober von der Hamas getötet wurden. Die beiden Politiker waren sich einig, dass alle Geiseln unverzüglich freigelassen werden müssen.

Der Präsident bekräftigte seine Vision eines künftigen palästinensischen Staates, in dem Israelis und Palästinenser gleichermaßen stabil und würdevoll nebeneinander leben können. Er wies darauf hin, dass die Hamas seit langem ein Hindernis für dieses Ziel darstellt. Die beiden Staats- und Regierungschefs kamen überein, ihre Bemühungen fortzusetzen, um eine gemeinsame Vision für eine friedlichere, sicherere, wohlhabendere und stabilere Nahostregion voranzutreiben.

Zusammenfassung am späten Abend

vor 9 Stunden

Guten Abend, liebe MEE-Leser.

Das Al-Shifa-Krankenhaus steht weiterhin unter israelischer Belagerung, und Berichten zufolge sind fünf von 39 Frühgeborenen im Krankenhaus gestorben, weil Israel alle Ressourcen im Gazastreifen abgeschnitten hat.

Durch israelische Luftangriffe wurden mindestens fünf Stationen zerstört, darunter die Herzstation des Hauptkrankenhauses.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte, dass das Al-Shifa nicht länger „als Krankenhaus funktioniert“.

Während Israel am Samstag versprochen hatte, Treibstoff zu liefern, um die benötigten Generatoren im Krankenhaus in Betrieb zu halten, sagte der Direktor von al-Shifa, dass dies nicht geschehen sei.

Die israelischen Behörden beschuldigten ihrerseits die Hamas-Bewegung, die Treibstofflieferungen zu blockieren – eine Behauptung, die von der Bewegung und dem Krankenhaus bestritten wurde.

Unterdessen hat die Regierung Biden die israelischen Armeechefs davor gewarnt, die Krankenhäuser im Gazastreifen zu Schlachtfeldern zu machen.

„Die Vereinigten Staaten wollen keine Feuergefechte in Krankenhäusern, bei denen unschuldige Menschen, Patienten, die medizinisch versorgt werden, ins Kreuzfeuer geraten, und wir haben uns diesbezüglich aktiv mit der [israelischen Armee] beraten“, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Sonntag gegenüber CBS.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen hat sich seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf 11.180 erhöht.

Mindestens 22 Krankenhäuser und 49 medizinische Zentren haben aufgrund der israelischen Bombardierungen und Stromausfälle ihre Arbeit im Gazastreifen vollständig eingestellt.

Weitere wichtige Meldungen vom Sonntag sind:

Das al-Quds-Krankenhaus, das zweitgrößte im Gazastreifen, hat nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds seinen Betrieb aufgrund von Treibstoffmangel eingestellt.

Die israelischen Streitkräfte haben nach Angaben lokaler Behörden mehr als 40.000 Wohneinheiten im Gazastreifen zerstört. Inzwischen haben israelische Bombardements nach offiziellen Angaben mindestens 50 Prozent der Wohneinheiten in dem belagerten Streifen beschädigt.

Nach Angaben von NetBlocks, einem globalen Internetüberwachungsdienst, ist die Internetverbindung im Gazastreifen nur noch halb so gut wie vor der Bombardierung.

Die UN-Agentur Unrwa gab bekannt, dass 101 ihrer Mitarbeiter in Gaza von Israel getötet wurden.

Ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums erklärte gegenüber Al Jazeera Arabic, dass streunende Hunde damit begonnen haben, die Leichen der Toten zu fressen, die sich auf den Straßen stapeln.

Sieben israelische Soldaten wurden nach Angaben der israelischen Armee durch Mörsergranaten der libanesischen Hisbollah verwundet.

32 Brasilianer verlassen den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah

vor 9 Stunden

Eine Gruppe von 32 Brasilianern, die im Gazastreifen eingeschlossen waren, haben nun die Grenze nach Ägypten überquert, teilte das Außenministerium auf der Social-Media-Plattform X mit.

„Die 32 Brasilianer und ihre Familien befinden sich bereits auf ägyptischem Territorium, wo sie von einem Team der brasilianischen Botschaft in Kairo empfangen wurden, das für den letzten Schritt der Rückführungsaktion verantwortlich ist“, hieß es.

Die Brasilianer, die über den Grenzübergang Rafah eingereist sind, werden nach Angaben des Ministeriums am späten Montagabend in Brasilien zurückerwartet, wo sie sich mit Präsident Luiz Inacio Lula da Silva treffen sollen.

Ihre missliche Lage hatte einen diplomatischen Keil zwischen Israel und Brasilien getrieben.

Bidens Regierung hat Israel „aktiv“ vor einem Krankenhauskrieg gewarnt

vor 9 Stunden

Die Biden-Regierung hat in Gesprächen mit israelischen Beamten ihre Besorgnis über die Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses zum Ausdruck gebracht, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Sonntag gegenüber CBS.

Sullivan sagte, die Regierung befürchte, dass das Krankenhaus zu einem Schlachtfeld werde, was zu einer großen Zahl von Opfern führen würde.

„Die Vereinigten Staaten wollen keine Feuergefechte in Krankenhäusern, bei denen unschuldige Menschen, Patienten, die medizinisch versorgt werden, ins Kreuzfeuer geraten, und wir haben uns diesbezüglich aktiv mit der [israelischen Armee] beraten.“

Hamas bestreitet, Israel Treibstoff für das Al-Shifa-Krankenhaus zu verweigern

vor 10 Stunden

Die Hamas hat dementiert, dass sie 300 Liter Treibstoff aus Israel abgelehnt hat, der für die medizinische Versorgung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza bestimmt war.

„Das Angebot ist eine Verharmlosung des Schmerzes und des Leidens der Patienten, die ohne Wasser, Nahrung und Strom im Krankenhaus eingeschlossen sind. Diese Menge reicht nicht aus, um die Generatoren des Krankenhauses länger als dreißig Minuten zu betreiben“, hieß es in einer Erklärung.

Die Erklärung fügte hinzu, dass die Hamas nicht mit der Leitung des Al-Shifa-Krankenhauses verbunden sei und auch nicht Teil der Entscheidungsstrukturen sei. Das Krankenhaus untersteht vollständig der Autorität des palästinensischen Gesundheitsministeriums“.

