Israel-Palestine live: Hezbollah’s Nasrallah speaks for first time since war As Gaza shelling persists, Israeli forces escalate drone strikes and raids in the West Bank

Live

Israel-Palästina live: Nasrallah von der Hisbollah spricht zum ersten Mal seit dem Krieg

Während der Beschuss des Gazastreifens anhält, verstärken die israelischen Streitkräfte ihre Drohnenangriffe und Razzien im Westjordanland

Wichtigste Punkte

Friedhof in Gaza bombardiert

Israelische Streitkräfte töten 9 Menschen bei Razzien im Westjordanland

24 israelische Soldaten bei Kämpfen in Gaza getötet

Nasrallah: Ziel der Hisbollah ist es, den Krieg mit einem Sieg der Hamas zu beenden

vor 18 Minuten

Der Führer der libanesischen Hisbollah-Bewegung, Hassan Nasrallah, erklärte, das Hauptziel seiner Gruppe sei es, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und einen Sieg der Hamas gegen Israel sicherzustellen.

Zum ersten Mal seit einem palästinensischen Angriff, der einen Krieg im Gazastreifen auslöste, der sich zu einem regionalen Konflikt auszuweiten droht, sagte Nasrallah, die Kämpfe in der Küstenenklave unterschieden sich von früheren Aufflammen und seien eine „entscheidende Schlacht“.

Mindestens 260 israelische Soldaten bei Bodenkämpfen im Gazastreifen verwundet

vor 26 Minuten

Mindestens 260 israelische Soldaten sind bei Zusammenstößen mit palästinensischen Kämpfern im Gazastreifen verwundet worden, seit die Bodenkämpfe Anfang der Woche eskalierten, wie der israelische Armeerundfunk mitteilte.

Die taktische Spezialeinheit 669 der israelischen Armee hat bisher 150 Rettungseinsätze durchgeführt, was ein Hinweis auf das Ausmaß der anhaltenden heftigen Feuergefechte ist.

Die Armee bestätigte, dass seit Dienstag, dem Tag, an dem die israelischen Militäroperationen deutlich tiefer in den Gazastreifen vorgedrungen sind, mindestens 24 Soldaten bei den Zusammenstößen getötet worden sind.

Zahl der getöteten UN-Mitarbeiter in Gaza steigt auf 72

vor 36 Minuten

Die UN-Hilfsorganisation für Palästinenser, Unrwa, hat mitgeteilt, dass 72 ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen von Israel getötet worden sind.

Die Sprecherin Juliette Touma sagte der BBC, dass in den verbleibenden Einrichtungen, die nicht von Israel bombardiert wurden, mehr als 700.000 Zivilisten unter beengten und überfüllten Bedingungen untergebracht sind.

Der Generalkommissar der Unrwa, Philippe Lazzarini, sagte am Donnerstag im Gespräch mit Christiane Amanpour auf CNN, die Zahl der bisher getöteten Menschen sei so überwältigend, dass sie nicht mehr als Kollateralschaden betrachtet werden könne.

Hisbollah-Führer sagt, der Angriff am 7. Oktober sei „zu 100 Prozent palästinensisch“ gewesen

vor 41 Minuten

Der Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah sagte am Freitag zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges, dass die von der Hamas am 7. Oktober durchgeführte Operation „zu 100 Prozent palästinensisch“ gewesen sei.

Nasrallah sagte, der Angriff, bei dem rund 1.400 Menschen in Israel getötet wurden, sei ausschließlich von Palästinensern durchgeführt worden und völlig geheim.

Er sagte, dass er keiner der Fraktionen, die die anti-israelische „Achse des Widerstands“ bilden, mitgeteilt wurde.

Der Hisbollah-Führer sagte, der Konflikt habe nur mit dem palästinensischen Volk zu tun und mit keiner anderen regionalen Angelegenheit, vielleicht eine Anspielung auf die Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Israel über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

Nasrallah nannte den von der Hamas angeführten Angriff ein „Erdbeben“ und wiederholte seine alte Beschreibung Israels als „zerbrechlicher als ein Spinnennetz“.

Nach israelischen Angaben wurden am 7. Oktober rund 1.000 Zivilisten von palästinensischen Kämpfern getötet. Nasrallah behauptete, die israelischen Streitkräfte hätten „die Massaker“ an den Zivilisten begangen.

Er sagte, Israels Ziel, die Hamas vollständig zu zerschlagen, sei unmöglich. „Gibt es irgendjemanden mit einem Gehirn im Kopf, der ein solches Ziel hat?“, fragte er.

Nasrallah verglich den gegenwärtigen Konflikt mit dem Krieg Israels gegen den Libanon im Jahr 2006, als die Israelis eine militärische Lösung anstelle von Verhandlungen anstrebten und in eine Schlacht mit der Hisbollah verwickelt waren, die in einer Pattsituation endete.

„Das Ende dieser Schlacht wird der Sieg des Gazastreifens und die Niederlage dieses Feindes sein“, sagte er.

Das Leben in Gaza mit den Augen eines Fotografen, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde

vor 1 Stunde

Die faltigen Hände einer älteren palästinensischen Frau, die grüne Oliven durchwühlt; ein junger Mann, der an einem Strand in Gaza einen Purzelbaum schlägt; die verschwommenen Umrisse eines galoppierenden Pfaus; strahlende Sonnenuntergänge und Regenbögen, die auf das Flüchtlingslager Nuseirat niedergehen.

Dies sind die alltäglichen Bilder von Gaza, die der palästinensische Fotograf Majd Arandas der Welt zeigen wollte.

Doch am Mittwoch trauerten Fotografen aus dem gesamten Nahen Osten, nachdem bekannt wurde, dass der 29-Jährige bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde.

Lesen Sie mehr: Das Leben in Gaza durch die Augen eines Fotografen, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde

Der Tod von Majd Arandas wurde im gesamten Nahen Osten von Kollegen betrauert, die er nie persönlich kennenlernen konnte

Der Tod von Majd Arandas wurde im gesamten Nahen Osten von Kollegen betrauert, die er nie persönlich kennenlernen konnte

Leichen von Palästinensern, die vor Luftangriffen flohen, auf der Straße in Gaza verstreut

vor 1 Stunde

Anmerkung des Herausgebers: Einige Leser könnten die Details und das Filmmaterial in diesem Update erschütternd finden

Der arabische Fernsehsender Al Jazeera hat Aufnahmen von Palästinensern gezeigt, deren Leichen auf einer wichtigen Straße im Gazastreifen verstreut liegen, nachdem sie auf der Flucht von Norden nach Süden durch israelisches Feuer getötet wurden.

Die Al-Rasheed-Straße verläuft entlang der Küste des Gazastreifens von Norden nach Süden. Dutzende von Menschen waren am Freitag auf ihr unterwegs, als sie unter Beschuss von israelischen Kampfhubschraubern und Kampfjets gerieten, wie lokale Medien berichteten.

Islamfeindliche Vorfälle an der Universität Cambridge nehmen seit dem israelisch-palästinensischen Krieg zu

vor 1 Stunde

Die Zahl der islamfeindlichen Vorfälle an der Universität Cambridge hat seit Beginn des Krieges zwischen Israel und palästinensischen Gruppen zugenommen. Studierende warnen vor einem „Klima der Zensur“, in dem die pro-palästinensische Solidarität immer wieder mundtot gemacht wird.

Die Islamische Gesellschaft der Universität Cambridge veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung, in der sie muslimische Studenten aufforderte, „vorsichtig zu bleiben [und] wenn möglich in Gruppen zu reisen“, nachdem von „mehreren Vorfällen religiös motivierter Angriffe und islamfeindlicher Hassverbrechen“ berichtet wurde.

Studenten berichteten Middle East Eye, dass es seit Beginn des jüngsten Konflikts eine Reihe von Angriffen auf muslimische Studenten gegeben habe, wobei einige der Opfer Kleidung trugen, die sie eindeutig als Muslime auswies.

Nach Angaben der Studenten bezogen sich die Täter bei zwei dieser Vorfälle auf die palästinensische Gruppe Hamas.

MEE hat erfahren, dass mehrere Colleges der Universität Cambridge wegen der Zunahme der Angriffe Kontakt zu den Studenten aufgenommen haben. Das Corpus Christi College hat am Freitag eine E-Mail an die Studenten geschickt, in der es auf die Situation hinweist.

Lesen Sie mehr: Islamfeindliche Vorfälle an der Universität Cambridge nehmen seit dem israelisch-palästinensischen Krieg stark zu

Der Fluss Cam, der durch Cambridge fließt (AFP)

Der Fluss Cam fließt durch Cambridge (AFP)

Israelische Streitkräfte töten Palästinenser nach Verlassen einer Moschee im Westjordanland

vor 2 Stunden

Israelische Soldaten haben am Freitag das Feuer auf Gläubige im besetzten Westjordanland eröffnet und dabei eine Person getötet und eine weitere verletzt.

Yousef Mohammad Shahin, 33, wurde in dem Dorf Budrus westlich von Ramallah getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Er wurde zusammen mit einer Gruppe von Menschen erschossen, die nach dem Freitagsgebet eine Moschee in dem Dorf verließen.

Augenzeugen berichteten MEE, dass die Gläubigen keine Gefahr für die Soldaten darstellten. Shahin ging am Straßenrand auf dem Weg nach Hause, als er erschossen wurde, fügten sie hinzu.

Übersetzung: Yousef Mohammad Yousef Shahin wurde bei Auseinandersetzungen im Dorf Budrus, westlich von Ramallah, von Kugeln der [israelischen] Besatzung getötet.

Israel rückt in den offenen Gebieten des Gazastreifens vor, um die Fehler von 2014 nicht zu wiederholen

vor 2 Stunden

Die israelische Bodeninvasion im Gazastreifen wird nun zu einer Belagerungsoperation, da die israelischen Truppen in einer Zangenbewegung vorrücken, um Gaza-Stadt zu umzingeln.

Nach drei Wochen heftigen Bombardements drangen israelische Soldaten in der Nacht zum 27. Oktober von Norden und Osten her in die Küstenenklave ein.

Das Militär hält sich über die Zahl der beteiligten Truppen und ihre Ziele bedeckt, hat aber eingeräumt, dass Artillerie, Panzer und Bulldozer die Infanterie und die Spezialeinheiten in der als „Operation Eiserne Schwerter“ bezeichneten Offensive begleitet haben.

Bislang erfolgte der Vormarsch durch landwirtschaftliche Flächen und dünn besiedelte städtische Gebiete, was darauf hindeutet, dass das israelische Militär Zusammenstöße mit palästinensischen Kämpfern in Wohngebieten in dieser Phase vermeidet.

Das israelische Militär schreckt jedoch nicht davor zurück, Wohngebiete zu bombardieren, und bei einem Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia am Dienstag wurden etwa 100 Menschen getötet.

Mehr als 9.000 Palästinenser, darunter über 2.300 Kinder, wurden in den letzten vier Wochen durch die israelischen Bombardierungen getötet.

Die Bodeninvasion wurde nach intensivem Beschuss weniger bebauter Gebiete in der Nähe des Trennungszauns an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel eingeleitet, insbesondere in der Nähe der palästinensischen Städte Beit Lahia im Nordwesten und Beit Hanoun im Nordosten.

Die israelischen Truppen sind jedoch noch weit von den Tunneln des bewaffneten Flügels der Hamas, der Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, und anderer bewaffneter Gruppen entfernt.

Lesen Sie mehr: Israels Armee rückt in den offenen Gebieten des Gazastreifens vor, um die Fehler von 2014 nicht zu wiederholen

Ein israelischer Panzer geht am 1. November in der Region Obergaliläa im Norden Israels nahe der Grenze zum Libanon in Stellung (AFP)

Ein israelischer Panzer geht am 1. November in der Region Oberes Galiläa im Norden Israels nahe der Grenze zum Libanon in Stellung (AFP)

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer übersteigt 9.227

vor 3 Stunden

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat die aktuelle Zahl der Todesopfer der anhaltenden israelischen Bombardierung des Gazastreifens bekannt gegeben.

Nach offiziellen Angaben sind seit dem 7. Oktober mindestens 9.227 Menschen getötet worden, darunter 3.826 Kinder und 2.405 Frauen. Mindestens 23.516 Menschen wurden verwundet.

Nach Angaben des Ministeriums wurden allein in den letzten 24 Stunden 196 Menschen bei 16 verschiedenen „Massakern“ getötet, ein Begriff, den palästinensische Beamte für Angriffe verwenden, bei denen eine große Zahl von Menschen auf einmal ums Leben kommt.

Rund 2.100 Menschen werden im Gazastreifen noch vermisst, darunter 1.200 Kinder. Man geht davon aus, dass die große Mehrheit dieser Menschen tot und unter Trümmern begraben ist.

Darüber hinaus haben israelische Streitkräfte und Siedler im gleichen Zeitraum mindestens 141 Palästinenser im Westjordanland getötet – ein deutlicher Anstieg der monatlichen Todesrate in den besetzten Gebieten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Gesamtzahl der in diesem Jahr im Westjordanland getöteten Palästinenser damit auf über 352 gestiegen.

Israelische Streitkräfte feuern Tränengas auf Gläubige auf dem Weg zur Al Aqsa

vor 3 Stunden

Israelische Streitkräfte haben Tränengas auf Palästinenser im Viertel Wadi al Joz im besetzten Ostjerusalem geschossen, als die Gläubigen in der Gegend auf dem Weg zum Freitagsgebet in Al Aqsa waren.

Nach Angaben von Al Jazeera Arabic durften nur etwa 5.000 Menschen an den Gebeten teilnehmen, während es normalerweise bis zu 50.000 sind.

Die Straßen, die zur heiligen Stätte führen, wurden gesperrt, während israelische Streitkräfte die Gläubigen daran hindern, Al Aqsa zu erreichen, und gründliche Durchsuchungen durchführen.

Israelische Streitkräfte unterbrechen die Wasserversorgung in einem Dorf im Westjordanland

vor 3 Stunden

Israelische Streitkräfte haben die Wasserversorgung in dem besetzten Dorf Beit Lid im Westjordanland, südöstlich von Tulkarem, unterbrochen.

Lokalen Medien zufolge wurde die Wasserversorgung am 2. November unterbrochen, nachdem der Wassermeister des Dorfes bedroht wurde, nachdem er versucht hatte, die Wasserpumpe zu öffnen.

Das Dorf hat eine Bevölkerung von 8.000 Menschen.

Israelische Streitkräfte hindern Gläubige daran, an den Gebeten in Al-Aqsa teilzunehmen

vor 3 Stunden

Israelische Streitkräfte hindern palästinensische Gläubige im besetzten Ostjerusalem daran, die Al-Aqsa zum Freitagsgebet zu betreten, wie lokale Medien berichten.

Meinung: Israels Endspiel ist viel finsterer als die Wiederherstellung der „Sicherheit

vor 4 Stunden

Irischer Premierminister sagt, Israels Angriffe im Gazastreifen „nähern sich der Rache

vor 4 Stunden

Der irische Premierminister Leo Varadkar bezeichnete Israels Krieg gegen den Gazastreifen am Freitag als „etwas, das an Rache grenzt“ und übte damit die schärfste Kritik eines europäischen Regierungschefs an Israel.

Die Zahl der von Israel getöteten Palästinenser nähert sich 10.000, die meisten von ihnen Kinder und Frauen.

Varadkar sagte, er glaube fest an das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, fügte aber hinzu, dass das israelische Vorgehen in Gaza diese Grenze überschritten habe.

„Was ich im Moment sehe, ist nicht nur Selbstverteidigung. Es sieht eher nach Rache aus“, sagte Varadkar vor Journalisten während eines Besuchs in Südkorea, wie der staatliche Rundfunk RTE berichtete.

„Das ist nicht der Punkt, an dem wir sein sollten. Und ich glaube nicht, dass Israel auf diese Weise in Zukunft Freiheit und Sicherheit garantieren wird“, fügte er hinzu.

Auf die Frage eines Journalisten, ob es sich bei Israels Handlungen um Kriegsverbrechen handele, fügte Varadkar hinzu: „Es liegt nicht an mir, das zu entscheiden.“

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …