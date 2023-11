Israel-Palestine war: Israel’s endgame is much more sinister than restoring ’security‘ Israel has seized this opportunity to fulfill Zionist territorial ambitions amid ‚the fog of war‘ by inducing one last surge of Palestinian catastrophic dispossession



Junge Mädchen trauern um die bei einem israelischen Angriff getöteten Palästinenser in einem Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, am 3. November 2023 (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israels Endspiel ist viel finsterer als die Wiederherstellung von „Sicherheit

Von Richard Falk

3. November 2023



Israel hat die Gelegenheit ergriffen, zionistische territoriale Ambitionen im ‚Nebel des Krieges‘ zu erfüllen, indem es eine letzte Welle katastrophaler palästinensischer Enteignung herbeiführt

UN-Generalsekretär Antonio Guterres wurde kürzlich von Israel an den Pranger gestellt, weil er eine Binsenweisheit ausgesprochen hatte: Der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober sei „nicht in einem Vakuum geschehen“.

Guterres machte die Welt darauf aufmerksam, dass Israel seit langem schwere kriminelle Provokationen im besetzten Palästina verübt, seit es nach dem Krieg von 1967 zur Besatzungsmacht wurde.

Die Besatzungsmacht, von der man annimmt, dass sie nur eine vorübergehende Rolle spielt, ist unter solchen Umständen mit der Einhaltung des humanitären Völkerrechts betraut, indem sie die Sicherheit der besetzten Zivilbevölkerung gewährleistet, wie es in der Vierten Genfer Konvention festgelegt ist.

Israel reagierte so wütend auf die völlig angemessenen und zutreffenden Äußerungen von Guterres, weil sie so interpretiert werden könnten, dass Israel angesichts seiner schweren und vielfältigen Übergriffe gegen die Menschen in den besetzten palästinensischen Gebieten, vor allem im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland und in Jerusalem, „es verdient hat“.

Denn wenn Israel sich vor der Welt als unschuldiges Opfer des Angriffs vom 7. Oktober darstellen konnte – ein Vorfall, der selbst voller Kriegsverbrechen war -, konnte es vernünftigerweise darauf hoffen, von seinen Gönnern im Westen einen Freibrief zu erhalten, um nach Belieben Vergeltung zu üben, ohne sich um die Beschränkungen des Völkerrechts, der UN-Autorität oder der allgemeinen Moral zu kümmern.

In der Tat reagierte Israel auf den Anschlag vom 7. Oktober mit seiner typischen Fähigkeit, den globalen Diskurs zu manipulieren, der die öffentliche Meinung prägt und die Außenpolitik vieler wichtiger Länder bestimmt. Solche Taktiken scheinen in diesem Fall fast überflüssig zu sein, da die USA und die EU schnell ihre Zustimmung zu allem gaben, was Israel als Reaktion tat, egal wie rachsüchtig, grausam oder ohne Bezug zur Wiederherstellung der israelischen Grenzsicherheit.

Guterres‘ UN-Rede hatte eine so dramatische Wirkung, weil sie Israels kunstvoll konstruierten Ballon der Unschuld zerplatzen ließ, in dem der Angriff vom 7. Oktober aus heiterem Himmel kam. Diese Ausblendung des Kontextes lenkte die Aufmerksamkeit von der Verwüstung des Gazastreifens und dem völkermörderischen Angriff auf die überwältigend unschuldige und seit langem viktimisierte Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen ab.

Außergewöhnliche Entgleisungen

Was ich seltsam und beunruhigend finde, ist, dass trotz des Konsenses darüber, dass der Hamas-Angriff nur aufgrund außerordentlicher Versäumnisse in Israels angeblich unübertroffenen nachrichtendienstlichen Fähigkeiten und der strengen Grenzsicherung durchführbar war, dieser Faktor seit diesem Tag nur selten diskutiert wurde.

Warum hat man sich in Israel und anderswo nicht darauf konzentriert, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit Israels wiederherzustellen, indem man diese kostspieligen Versäumnisse korrigiert, was der wirksamste Weg zu sein scheint, um sicherzustellen, dass sich so etwas wie der 7. Oktober nicht wiederholen kann, anstatt den Morgen danach mit rachsüchtiger Wut zu füllen?

Ich kann verstehen, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zögert, diese Erklärung zu betonen oder diese Form der Reaktion zu befürworten, da dies einem Eingeständnis seiner persönlichen Mitverantwortung für die Tragödie gleichkäme, die Israel traumatisch erlebte, als palästinensische Kämpfer über die Grenze strömten.

Das palästinensische Volk ist in der Tat Opfer von zwei konvergierenden Katastrophen: einer politischen und einer humanitären.

Aber was ist mit den anderen in Israel und den Regierungen, die Israel unterstützen?

Zweifellos setzt Israel alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein, um diese unglaublichen Lücken in seinem Geheimdienstsystem zu schließen und seine militärischen Kapazitäten entlang der vergleichsweise kurzen Grenzen des Gazastreifens zu verstärken.

Man muss kein Sicherheitsexperte sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass eine verlässliche Lösung dieser Sicherheitsfragen mehr dazu beitragen würde, künftige Hamas-Anschläge zu verhindern und abzuschrecken, als diese andauernde Saga der verheerenden Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung von Gaza, von der nur sehr wenige mit dem militärischen Flügel der Hamas zu tun haben.

Völkermörderische Wut

Netanjahu hat solchen Spekulationen weitere Plausibilität verliehen, indem er bei einer UN-Rede im September eine Karte des Nahen Ostens ohne Palästina vorstellte und damit die Palästinenser aus ihrer Heimat auslöschte, während er von einem neuen Frieden im Nahen Osten sprach, der mit der Aussicht auf eine Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien einhergeht. Seine Ausführungen liefen darauf hinaus, dass er den UN-Konsens über die Zwei-Staaten-Formel als Fahrplan für den Frieden implizit leugnete.

In der Zwischenzeit erregt die völkermörderische Wut der israelischen Reaktion auf den Hamas-Angriff die Menschen in der gesamten arabischen Welt und sogar in den westlichen Ländern. Doch nach mehr als drei Wochen erbarmungsloser Bombardierung, totaler Belagerung und massenhafter Zwangsumsiedlung ist Israels Ermessen, diese Flut von Gewalt auf Gaza loszulassen, von seinen westlichen Unterstützern noch nicht in Frage gestellt worden.

Vor allem die USA unterstützen Israel in der UNO, indem sie im Sicherheitsrat ihr Veto einlegen, wenn es nötig ist, und in der Generalversammlung fast ohne die Solidarität der großen Länder gegen einen Waffenstillstand stimmen. Sogar Frankreich hat für die Resolution der Generalversammlung gestimmt, und das Vereinigte Königreich hatte den minimalen Anstand, sich der Stimme zu enthalten – beides wahrscheinlich eine pragmatische Reaktion auf den populistischen Druck, der durch große und wütende Straßendemonstrationen im eigenen Land entsteht.

Bei der Reaktion auf Israels Taktik in Gaza wurde auch vergessen, dass die extremistische Regierung vom ersten Tag an eine schockierende Serie von gewalttätigen Provokationen im besetzten Westjordanland initiiert hat. Viele haben diese unverhohlene Entfesselung der Siedlergewalt als Teil des Endspiels des zionistischen Projekts interpretiert, das darauf abzielt, den Sieg über die Reste des palästinensischen Widerstands zu erringen.

Es gibt wenig Grund, daran zu zweifeln, dass Israel auf den 7. Oktober absichtlich überreagiert hat, indem es sofort eine völkermörderische Antwort gab, vor allem, wenn der Zweck darin bestand, die Aufmerksamkeit von der Eskalation der Siedlergewalt im Westjordanland abzulenken, die durch die Verteilung von Waffen durch die Regierung an „zivile Sicherheitsteams“ noch verschärft wurde.

Der ultimative Plan der israelischen Regierung scheint darin zu bestehen, die UN-Teilungsphantasien ein für alle Mal zu beenden und dem zionistischen Maximalziel der Annexion oder totalen Unterwerfung der Palästinenser im Westjordanland Autorität zu verleihen.

So krankhaft es auch erscheinen mag, die israelische Führung nutzte die Gelegenheit des 7. Oktobers, um „die Sache zu Ende zu bringen“, indem sie im Gazastreifen einen Völkermord beging, und zwar unter dem Vorwand, die Hamas sei eine so große Gefahr, dass sie nicht nur ihre Zerstörung, sondern auch diesen wahllosen Angriff auf die gesamte Bevölkerung rechtfertige.

Meine Analyse führt mich zu dem Schluss, dass es in diesem laufenden Krieg nicht in erster Linie um die Sicherheit in Gaza oder um die von der Hamas ausgehenden Sicherheitsbedrohungen geht, sondern um etwas viel Unheilvolleres und absurd Zynisches.

Israel hat die Gelegenheit ergriffen, die zionistischen territorialen Ambitionen im „Nebel des Krieges“ zu erfüllen, indem es eine letzte Welle der katastrophalen Enteignung der Palästinenser herbeiführt. Ob man das nun „ethnische Säuberung“ oder „Völkermord“ nennt, ist zweitrangig, obwohl es schon jetzt als eine der größten humanitären Katastrophen des 21.

Das palästinensische Volk ist Opfer zweier konvergierender Katastrophen: einer politischen und einer humanitären.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die Menschenrechte der Palästinenser ernannt. Übersetzt mit Deepl.com



