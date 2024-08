https://www.middleeasteye.net/news/israel-launches-largest-occupied-west-bank-offensive-second-intifada



Israel startet die größte Offensive im besetzten Westjordanland seit der Zweiten Intifada

Von Fayha Shalash in Ramallah, besetztes Palästina und Huthifa Fayyad

28. August 2024

Drohnen bombardieren Jenin, Tulkarm und Tubas, während das Militär einen Großangriff startet

Israelische Soldaten operieren während einer Razzia im Nur Shams-Lager für palästinensische Flüchtlinge in der Nähe der Stadt Tulkarm im besetzten Westjordanland am 28. August 2024 (Jaafar Ashtiyeh/AFP)

Israel hat am Mittwoch eine groß angelegte Militäroffensive im besetzten Westjordanland gestartet und mindestens drei Städte vom Land und aus der Luft angegriffen.

Drohnenangriffe trafen Dschenin, Tulkarm und Tubas, während die Truppen das Feuer auf Palästinenser am Boden eröffneten. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens neun Menschen getötet, darunter sieben in Tubas und zwei in Dschenin.

Der Angriff begann kurz nach Mitternacht Ortszeit (09:00 PM GMT), nachdem verdeckte israelische Soldaten in das Flüchtlingslager von Dschenin und das Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarm eingedrungen waren.

In Tubas trafen israelische Truppen über Militärhubschrauber ein und leiteten den Angriff, insbesondere im Flüchtlingslager Far’a, wie israelische und palästinensische Medien berichteten.

Nach Angaben von Augenzeugen und der Palästinensischen Gesellschaft des Roten Halbmonds stürmten israelische Truppen in großer Zahl die Lager und belagerten Krankenhäuser, so dass Sanitäter diese nicht erreichen konnten.

Alle drei Städte – Jenin, Tulkarm und Tubas – im nördlichen Westjordanland sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Shatha Sabagh, eine Bewohnerin des Lagers Jenin, beschrieb die Razzia als die größte, die sie seit Jahren gesehen hat.

„Die Zahl der Militärfahrzeuge, die Jenin stürmen, ist sehr groß“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

„Die drei wichtigsten Krankenhäuser werden belagert und alle Straßen, die in die Stadt führen, sind mit Erdbarrieren abgesperrt. Wir haben seit langem keinen so umfangreichen Einmarsch mehr erlebt, und es scheint, dass er noch mehrere Tage andauern wird“, sagte sie.

Die Situation im Lager [al-Far’a] ist katastrophal, und der Einmarsch ist der größte, den das Lager je gesehen hat“.

– Khaled Sobh, Bewohner von Tubas

Israelische Soldaten haben in mehreren Gebäuden der Stadt Stellung bezogen und Scharfschützen auf den Dächern postiert, die auf jeden schießen, der sich ihnen in den Weg stellt, fügte sie hinzu.

In der Zwischenzeit ist die Stadt wie gelähmt, und Arbeiter und Studenten sind gezwungen, in den Häusern zu bleiben. Aufgrund der strengen Belagerung durch das Militär konnten die Bewohner die bei der Razzia Getöteten bisher nicht beerdigen, so Sabagh.

Khaled Sobh aus dem Lager al-Far’a beschrieb ein ähnliches Bild.

„Die Lage im Lager ist katastrophal, und der Überfall ist der größte, den es je gab“, sagte er gegenüber MEE.

„Krankenwagen dürfen sich nicht bewegen. Die Verwundeten wurden wegen der Absperrungen in Krankenhäuser geschmuggelt.“

Laut Sobh haben die israelischen Streitkräfte „brutal“ Hausdurchsuchungen durchgeführt und die Bewohner als menschliche Schutzschilde benutzt. Mindestens eine Familie sei als Deckung für die Soldaten benutzt worden, als diese sich auf dem Dach ihres Hauses niederließen, um sich dort einzurichten.

Menschen stehen neben der Leiche eines Palästinensers, der bei einer israelischen Razzia im Lager al-Far’a getötet wurde, in einem Krankenhaus in Tubas, im besetzten Westjordanland, 28. August 2024 (Raneen Sawafta/Reuters)

Im Lager Nur Shams in der Nähe von Tulkarm berichtete der Augenzeuge Bayan Mansour, dass die Soldaten nach ihrer Ankunft nach Mitternacht begannen, die Bewohner zu terrorisieren und die beiden wichtigsten Krankenhäuser zu belagern.

„Die Razzia und die Bewegung von Fahrzeugen und Soldaten beweisen, dass sie sich darauf vorbereiten, für längere Zeit zu bleiben“, sagte Mansour gegenüber MEE.

„Die Zusammenstöße haben nicht nachgelassen und wir hören von Zeit zu Zeit die Explosion von Sprengsätzen“, fügte sie hinzu.

In allen drei Städten wurden zahlreiche Bulldozer des Militärs eingesetzt, die Straßen dem Erdboden gleichmachten und wichtige Strom- und Wasserversorgungseinrichtungen zerstörten.

Größte Razzia seit der Zweiten Intifada

Das israelische Militär erklärte, es führe eine groß angelegte „Anti-Terror-Operation“ in Dschenin und Tulkarm durch, ohne dies näher zu erläutern.

Militärische Quellen sagten der Times of Israel, dass der Angriff voraussichtlich mehrere Tage dauern werde. Nach Angaben des israelischen Senders Channel 12 sind vier Bataillone an der Offensive beteiligt, darunter Bodentruppen und die Luftwaffe.

Der öffentliche Fernsehsender Kan News berichtete unterdessen, dass es sich bei dem Angriff um die größte Offensive des israelischen Militärs seit dem Angriff des „Verteidigungsschildes“ im Jahr 2002 auf dem Höhepunkt der Zweiten Intifada handelt.

Kurz nach Beginn der Razzia forderte Israels Außenminister Israel Katz die „vorübergehende Evakuierung“ der Palästinenser aus Teilen des besetzten Westjordanlandes.

Katz sagte, das Militär arbeite „intensiv“ in den Flüchtlingslagern in Dschenin und Tulkarm, um „islamisch-iranische Terrorinfrastrukturen“ zu durchkreuzen, die er dort vermutet.

„Wir müssen mit dieser Bedrohung genauso umgehen wie mit der terroristischen Infrastruktur in Gaza, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung der palästinensischen Bewohner“, fügte Katz hinzu.

„Dies ist ein Krieg um alles, und wir müssen ihn gewinnen.“

Unterdessen erklärten bewaffnete palästinensische Gruppen in den angegriffenen Städten, darunter die lokalen Sektionen der Hamas, des Islamischen Dschihad und der Fatah, dass sich ihre Mitglieder dem israelischen Militär entgegenstellten und auch Sprengsätze gegen die Truppen zündeten.

Die Nachrichtenagentur Israel Hayom bezeichnete die Kämpfe in den Lagern zwischen Soldaten und Palästinensern als „schwer und schwierig“.

Der Zweig des Islamischen Dschihad in Tulkarm übernahm die Verantwortung für einen Anschlag auf einen israelischen Militärbulldozer mit einer Bombe am Straßenrand.

Aufnahmen lokaler Medien zeigten, wie israelische Streitkräfte einen beschädigten Bulldozer aus der Stadt evakuierten.

Der Islamische Dschihad behauptete außerdem, bei einem Feuergefecht Scharfschützen in Tulkarm getroffen zu haben, und erklärte, seine Kämpfer hätten eine israelische Drohne abgeschossen.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über israelische Opfer.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …