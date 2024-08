https://strategic-culture.su/news/2024/08/27/pavel-durov-the-quixotic-free-speech-hero-of-our-time/



Pavel Durow: Der quixotische Held der Meinungsfreiheit unserer Zeit

Von Stephan Karganovic

27. August 2024

Nachdem der Fall Assange nun beigelegt ist, wird Pavel Durov mit Sicherheit zur neuen globalen Ikone des Datenschutzes und der freien Meinungsäußerung werden.

Mehr als zweihundert Jahre nach der Revolution scheint es, dass in Frankreich der Teil „Liberté“ des berühmten Slogans nicht wirklich hängen geblieben ist. Am Samstag, den 24. August, wurde der russische Unternehmer einer Social-Media-Plattform, Pavel Durov, von der französischen Polizei auf dem Flughafen La Bourget in der Nähe von Paris unter fadenscheinigen Gründen festgenommen. Die französischen Behörden gingen dabei auf eine hinterhältige Dritte-Welt-Art vor, die ihnen nicht zur Ehre gereicht. Sie warteten, bis Durovs Flugzeug den französischen Luftraum erreichte, bevor sie den Haftbefehl ausstellten. Darin wurde Durov eine ganze Reihe von „Schinken-Sandwich“-Vergehen vorgeworfen, darunter so absurde Dinge wie „Förderung des Terrorismus, Pädophilie, Betrug, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Cybermobbing“. Sobald Durov das Flugzeug verließ, wurde er von Polizeibeamten umringt und abgeführt.

Die eigentlichen Gründe für diese Verhaftung haben nichts mit den Vorwürfen in der Anklageschrift zu tun und werden bei den Freiheitsbefürwortern überall auf Resonanz stoßen. Erstens ist es Durovs entschlossene und prinzipielle Weigerung, auf Anfrage Informationen an Sicherheitsbehörden weiterzugeben, die die Privatsphäre von Telegram-Nutzern gefährden würden. Durovs entschlossene Haltung in dieser Hinsicht kollidierte direkt mit Rechtsvorschriften, die soziale Plattformen, die auf dem Gebiet der Europäischen Union tätig sind, dazu verpflichten, genau dies zu tun. Zweitens verlangt dieselbe Gesetzgebung von den sozialen Medienplattformen, ein demütigendes System einzuführen, das euphemistisch als „Überwachung“ bezeichnet wird. Dies kommt einer gezielten Zensur der von den Nutzern in ihren Telegram-Beiträgen geäußerten Meinungen gleich. Durov wollte nichts davon wissen. Aber in der EU ist das Management der Plattform angewiesen, diese abscheuliche Praxis im Namen und nach den Richtlinien der totalitären politischen Elite der EU zu betreiben. Die entschiedene Ablehnung dieser invasiven Forderung durch Durov hatte, wie wir gerade gesehen haben, schwerwiegende Folgen für seine persönliche Freiheit.

Alle im Westen ansässigen kollektiven sozialen Plattformen haben sich bereitwillig diesen unethischen Forderungen gebeugt und mehr oder weniger kleinlaut zugestimmt, als verlängerter Arm der Sicherheitsdienste ihrer Länder zu fungieren – zum Nachteil der Privatsphäre der Nutzer.

Der aufmerksame Leser wird schnell erkennen, dass es sich bei dieser Verhaftung keineswegs um einen Einzelfall handelt, sondern um ein Muster der Unterdrückung von Personen des öffentlichen Lebens, die nicht dem System angehören, in allen großen kollektiven westlichen „Demokratien“.

Tucker Carlson leistete vor einigen Monaten einen großen öffentlichen Dienst, indem er ein äußerst informatives Interview mit dem neununddreißigjährigen russischen Wunderkind ausstrahlte, das in Durovs Büro in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen wurde.

Das faszinierende Interview enthüllt das Porträt eines enorm begabten, konzentrierten, wortgewandten, einnehmend bescheidenen und vor allem äußerst prinzipientreuen Menschen. Durov und sein ebenso erfolgreicher Bruder waren die treibende Kraft hinter VK, der russischen Version von Facebook, die sich durch ein viel höheres Maß an Raffinesse auszeichnet, und später hinter der Social-Media-Plattform Telegram, die bei der letzten Zählung weltweit über neunhundert Millionen Nutzer hatte. Doch die wichtigste Erkenntnis aus dem Interview mit Tucker Carlson, die genau zum richtigen Zeitpunkt kam, um der Flut von Medienverleumdungen entgegenzuwirken, die mit Sicherheit auf Durovs Verhaftung folgen wird, ist etwas ganz anderes. Es ist der krasse Gegensatz zwischen dem russischen Genie, das sich von den Verlockungen des Reichtums und des Ruhms nicht beeindrucken lässt, und dem Geiz, der Eitelkeit und der Leere seiner westlichen Kollegen, die versuchen, mit ihm in der gleichen Branche zu konkurrieren.

Wie viele Mitglieder der russischen Intelligenz, von A. Herzen im 19. Jahrhundert bis heute, verfiel auch Pawel Durow der üblichen infantilen Fehlwahrnehmung seiner Landsleute, wo das Gras grüner ist. In einem früheren Stadium seiner Laufbahn gelang es ihm leider nicht, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen seinem leidenschaftlichen und lobenswerten Einsatz für Freiheit und Privatsphäre und der gewissenhaften Erfüllung seiner patriotischen Pflichten zu finden, die in ihrer großen Tragweite die Treue zu engeren Grundsätzen, so grundlegend sie auch sein mögen, überlagern. Hätte er damals flexibler gehandelt – und in dem Interview mit Tucker Carlson werden die Umstände dieser Episode in vollem Umfang offengelegt -, wäre er nicht zu einem staatenlosen globalen Nomaden geworden und wäre wahrscheinlich nicht in die Falle getappt, die ihm in Paris so heimtückisch gestellt wurde.

Die rechtliche Situation, die sich aus der Verhaftung von Pavel Durov ergibt, mit den absurden Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden, und der erschreckenden Möglichkeit einer zwanzigjährigen Haftstrafe, ist wie geschaffen für den Maître Jacques Vergès, aber leider ist er nicht mehr unter uns. Man kann nur hoffen, dass Durov einen kompetenten und unbestechlichen Anwalt bekommt und dass sein Rechtsbeistand die offensichtliche Tatsache begreift, dass das Verfahren gegen ihn in seiner Gesamtheit ein politisches Verfahren ist, dem böswillig kriminelle Elemente zu Propagandazwecken beigefügt wurden.

Da der Fall Assange nun beigelegt ist, wird Pavel Durov mit Sicherheit zur neuen globalen Ikone des Datenschutzes und der Meinungsfreiheit werden. Freiheitsliebende Menschen auf der ganzen Welt werden sich mobilisieren, um ihn aus den Fängen des erbärmlichen Macron-Regimes und seiner ausländischen „Partner“ zu befreien, die im Hintergrund zweifellos die Fäden ziehen. Das ist schön und gut. Aber man wünscht sich einfach, dass die Freiheit ein für alle Mal triumphiert. Ikonen sind erbaulich, aber wir könnten leicht eine weniger gebrauchen, wenn das der Preis wäre, den wir zahlen müssten, um die Freiheit zu sichern, der Pavel seinen leidenschaftlichen Idealismus und seine unbändige Kreativität so bewundernswert gewidmet hat.

Stephan Karganovic

Präsident des Historischen Projekts Srebrenica

