LIVE: Israel tötet 11 Palästinenser bei einer Welle von Angriffen auf al-Mawasi im Gazastreifen



Palästinenser sehen zu, wie ein israelischer Angriff auf ein Haus stattfindet

Winterkrise in Gaza: Vertriebene Familien kämpfen mit der Kälte

Von Umut Uras und Maziar Motamedi

Veröffentlicht am 23. Dezember 2024

Die israelischen Streitkräfte bombardieren weiterhin den Gazastreifen und töteten bei zwei separaten Luftangriffen auf die so genannte „sichere Zone“ von al-Mawasi vier Menschen, während die Rettungsbemühungen nach einem weiteren Angriff, bei dem mindestens sieben weitere Menschen in demselben Gebiet getötet wurden, weitergehen.

Der Leiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge beklagte die „Eskalation“ Israels im Gazastreifen in den letzten 24 Stunden und stellte fest, dass Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser „alltäglich“ geworden seien.

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im belagerten Nord-Gaza sagte, es sei „nahezu unmöglich“, einem israelischen Räumungsbefehl Folge zu leisten, da sich dort noch fast 400 Zivilisten aufhielten, darunter Babys, die Sauerstoff und Brutkästen benötigten.

Im Libanon startete das israelische Militär eine „groß angelegte Bombardierung“ der Stadt Kfar Kila und verletzte damit eine im letzten Monat vereinbarte Waffenruhe, wie lokale Medien berichteten.

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 45.259 Palästinenser getötet und 107.627 verwundet. Bei den von der Hamas geführten Angriffen wurden an diesem Tag mindestens 1.139 Menschen in Israel getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

