Ich vermisse dieselben Beileids- und Trauerbekundungen der westlichen „Werte-Heuchler“ für die Zehntausende palästinensischen Opfer des zionistischen Rache und Eroberungsfeldzugs in Gaza und Nahost, wie sie Anschlägen bei westlichen „Werte-Partnern“ entgegengebracht werden. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.aljazeera.com/news/2024/12/21/israel-kills-7-children-from-one-family-in-air-strike-on-gaza



Israel tötet 7 Kinder aus einer Familie bei Luftangriff auf Gaza

Nach Angaben des UNRWA ist der Gazastreifen zu einem „Friedhof“ geworden, da Israel seine Bombardierungen fortsetzt und sich die Lebensbedingungen verschlechtern.

Bei dem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in Nuseirat wurden nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 15 Menschen verletzt [Khamis Said/Reuters].

Veröffentlicht am 21. Dezember 202421. Dezember 2024

Bei einem israelischen Luftangriff sind im nördlichen Teil des Gazastreifens 10 Mitglieder einer Familie, darunter sieben Kinder, getötet worden, wie die palästinensische Zivilschutzbehörde mitteilte.

Ein Video, das die Organisation am Freitagabend auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlichte, zeigt, wie ihre Mitarbeiter die Opfer unter den Trümmern des Hauses der Familie Khallah in Jabalia bergen.

„Alle Märtyrer stammen aus derselben Familie, darunter sieben Kinder, das älteste ist sechs Jahre alt“, sagte der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Basal, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Basal fügte hinzu, dass bei dem Luftangriff 15 weitere Menschen verletzt wurden.

Die israelische Armee teilte AFP mit, sie habe „mehrere Terroristen getroffen, die in einer militärischen Einrichtung der Terrororganisation Hamas operierten und eine Bedrohung für die in der Gegend operierenden IDF-Truppen darstellten“.

„Eine erste Prüfung hat ergeben, dass die gemeldete Zahl der Opfer des Angriffs nicht mit den Informationen der IDF übereinstimmt“, heißt es weiter.

Mindestens acht Menschen wurden durch eine Drohnenrakete getötet, die ein Wohnhaus in der Marktstraße des Flüchtlingslagers Nuseirat traf, wie das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus mitteilte

Auch bei einem Luftangriff auf Beit Hanoon wurden vier Menschen getötet, wie Korrespondenten von Al Jazeera berichteten Bei den Opfern handelte es sich um zwei Mädchen und ihre Eltern.

Auch die Leichen von drei Brüdern wurden aus den Trümmern eines zerbombten Hauses in der Nähe des Kamal Adwan Krankenhauses geborgen.

Gefangen auf einem „Friedhof

Der Gazastreifen ist zu einem „Friedhof“ geworden, da heftige Winterregenfälle, Hunger, katastrophale Lebensbedingungen und anhaltende Feindseligkeiten weiterhin Leben gefährden, warnte die leitende Notfallbeauftragte des UNRWA (Palästinensisches Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen), Louise Wateridge, am Freitag

„Eine ganze Gesellschaft hier ist jetzt ein Friedhof … Über zwei Millionen Menschen sind gefangen“, sagte sie im Lager Nuseirat.

Israel behauptete, es habe „mehrere Terroristen“ getroffen, die in einer militärischen Einrichtung operierten [Khamis Said/Reuters

„Es ist für Familien unmöglich, unter diesen Bedingungen eine Unterkunft zu finden“, sagte sie. „Die meisten Menschen leben unter Stoffen, sie haben nicht einmal wasserdichte Strukturen und 69 Prozent der Gebäude hier sind beschädigt oder zerstört. Die Menschen können sich nirgendwo vor diesen Elementen schützen.

Das UNRWA unterstützt fast sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland, in Jordanien, Libanon und Syrien.

Israelische Politiker verabschiedeten im Oktober ein Gesetz, das dem UNRWA die Tätigkeit in Israel und im besetzten Ost-Jerusalem untersagt und ähnliche Maßnahmen gegen andere Hilfsorganisationen in Aussicht stellt.

Schweden kündigte am Freitag an, als Reaktion auf Israels Verbot die Finanzierung des UNRWA einzustellen, versprach aber, seine Hilfe für den Gazastreifen über andere Gruppen zu verdoppeln

Der Leiter des UNRWA, Philippe Lazzarini, erklärte auf X, ehemals Twitter, dass die Entscheidung der schwedischen Regierung „enttäuschend“ sei und „zum schlechtesten Zeitpunkt für die palästinensischen Flüchtlinge“ komme.

In einer am Freitag verabschiedeten Resolution ersuchte die UN-Generalversammlung den Internationalen Gerichtshof (IGH) um ein Gutachten zur Klärung der Frage, was das Völkerrecht über die Verantwortung Israels aussagt, die Hilfsbeiträge der UN, internationaler Organisationen und Drittländer in den palästinensischen Gebieten zuzulassen

Anfang des Jahres hatten die Richter des IGH Israel aufgefordert, seine Offensive in der südlichen Gaza-Stadt Rafah einzustellen, sich aus der Enklave zurückzuziehen und der Bevölkerung des Gazastreifens Sicherheit und humanitären Zugang zu gewähren.

Israel hat sich nicht daran gehalten.

Diese vorläufigen Maßnahmen waren Teil einer Klage Südafrikas – der sich später mehrere andere Länder anschlossen -, das Israel des Völkermords in Gaza beschuldigte.

Quelle Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

