Israel“ wirft das Äquivalent von 3 Hiroshima-Atombomben auf Gaza ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

5. Januar 2024

Einem Bericht des Medienbüros der Regierung zufolge hat „Israel“ in drei Monaten 65.000 Tonnen Sprengstoff und Raketen auf den Gazastreifen abgeworfen.

„Israel“ hat innerhalb von drei Monaten 65.000 Tonnen Sprengstoff und Raketen auf den Gazastreifen abgeworfen, was mehr ist als die drei Atombomben, die die USA auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen haben, so ein Bericht des Medienbüros der Regierung des Gazastreifens.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass die „Besatzungsflugzeuge während des umfassenden völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen über 45.000 Raketen und riesige Bomben abgeworfen haben, von denen einige zweitausend Pfund Sprengstoff wogen, und zwar gezielt auf ganze Wohngebiete“.

Ein weiterer Beweis für die gezielte Zerstörung von Zivilisten ist der Einsatz von „Blindgängern“, d. h. unpräzisen und ungelenkten Bomben, durch die Besatzung.

Darüber hinaus hat die Besatzung mindestens neun Arten von international verbotenen Raketen im Gazastreifen eingesetzt, darunter auch den wiederholten Einsatz von weißem Phosphor, der heftig kritisiert und verurteilt wurde.

Trotz des monströsen Völkermords der Besatzung im Gazastreifen hat sie ihr „Ziel“, den palästinensischen Widerstand zu vernichten, nicht erreicht.

Erst heute Morgen hat der Widerstand Fahrzeuge der IOF und Versammlungen von Soldaten in Gaza angegriffen.

Der Korrespondent von Al Mayadeen in Gaza berichtete, dass der Widerstand in heftige Konfrontationen mit den Besatzungstruppen verwickelt ist, die versuchen, an mehreren Fronten im Gazastreifen vorzudringen, insbesondere in den zentralen und südlichen Regionen, wobei bestätigte Berichte von Explosionen in verschiedenen Gebieten des zentralen Gouvernements des Gazastreifens zu hören sind.

Die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, haben die Zerstörung eines israelischen Merkava-Panzers östlich von al-Maghazi im zentralen Gazastreifen bestätigt. Außerdem haben die Widerstandskämpfer erfolgreich einen Sprengsatz gezündet, der auf israelische Besatzungstruppen abzielte, die in einem Haus nördlich des Lagers Nuseirat im mittleren Gazastreifen stationiert waren.

Außerdem beschoss al-Qassam eine Ansammlung von Besatzungsfahrzeugen und -soldaten im Flüchtlingslager al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens mit schwerkalibrigen Mörsergranaten. Außerdem gelang es ihnen, einen Sprengsatz in einem Gebäude der israelischen Streitkräfte im Gebiet al-Mughraqa im Zentrum des Gazastreifens zur Explosion zu bringen. Außerdem bestätigten sie die Zerstörung der im selben Gebiet versammelten Truppen mit Mörsergranaten, wie die Militärmedien der al-Qassam-Brigaden berichteten.

