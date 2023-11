Israelis Keep Hurting Their Own PR Interests By Talking One problem Israel keeps running into is how the institutionalized dehumanization of Palestinians which keeps the apartheid state operational also causes Israelis to say things that non-Israelis will…

Israelis verletzen mit ihrem Gerede ihre eigenen PR-Interessen

Von Caitlin Johnstone

13. November 2023

Ein Problem, auf das Israel immer wieder stößt, ist, dass die institutionalisierte Entmenschlichung der Palästinenser, die den Apartheidstaat funktionsfähig hält, Israelis auch dazu bringt, Dinge zu sagen, die Nicht-Israelis äußerst schockierend finden, was Israels PR-Interessen schadet.

Dies wurde kürzlich in einem Interview des New Yorker mit Daniella Weiss deutlich, einer führenden Vertreterin der Initiative zum Bau illegaler israelischer Siedlungen auf palästinensischem Land. Weiss erklärte offen und unumwunden, dass sie die Apartheid unterstützt, dass sie nicht glaubt, dass die Palästinenser irgendwo Souveränität haben sollten, dass sie nicht glaubt, dass die Palästinenser das Wahlrecht haben sollten, dass sie möchte, dass die Bevölkerung von Gaza durch israelische Siedlungen ersetzt wird, und dass sie über das Töten von Kindern in Gaza nicht beunruhigt ist, weil sie glaubt, dass dies im Interesse der israelischen Kinder geschieht.

Auf die Frage, wohin die Palästinenser in Gaza gehen sollten, antwortete Weiss: „Auf den Sinai, nach Ägypten, in die Türkei.“ Als der Interviewer sagte, die Palästinenser seien keine Ägypter oder Türken, entgegnete sie: „Die Ukrainer sind keine Franzosen, aber als der Krieg begann, gingen sie in viele Länder.“

Auf die Frage „Wenn Sie palästinensische Kinder sterben sehen, was ist Ihre emotionale Reaktion als Mensch?“, antwortete Weiss: „Ich halte mich an ein sehr grundlegendes menschliches Naturgesetz. Meine Kinder haben Vorrang vor den Kindern des Feindes, Punkt. Sie stehen an erster Stelle. Meine Kinder stehen an erster Stelle.“

Auf die Frage, ob sie glaube, dass die Menschenrechte nicht universell seien und nicht für alle gleichermaßen gelten sollten, antwortete Weiss: „Das ist richtig.“

Aber die vielleicht aufschlussreichste Aussage von Weiss war ihre völlig wahrheitsgemäße Erklärung, was den israelischen Vorstoß zur Kolonisierung palästinensischen Landes antreibt:

„In Israel gibt es viel Unterstützung für die Siedlungen, und deshalb gibt es seit so vielen Jahren rechtsgerichtete Regierungen. Die Welt, insbesondere die Vereinigten Staaten, ist der Meinung, dass es eine Option für einen palästinensischen Staat gibt, und wenn wir weiterhin Siedlungen bauen, dann blockieren wir die Option für einen palästinensischen Staat. Wir wollen die Option für einen palästinensischen Staat schließen, und die Welt will die Option offen lassen. Das ist ganz einfach zu verstehen.“

Dieser eine Absatz lehrt Sie mehr über die gegenwärtigen Realitäten des israelisch-palästinensischen Konflikts als ein ganzes Jahr CNN. Es ist schrecklich, und es ist erschütternd, es laut und wohlwollend ausgesprochen zu hören… aber es ist wahr.

Diese Art von Dingen passieren seit Jahren. Israelis, die in einer sich selbst bestätigenden Echokammer der zionistischen Ideologie versinken, die Palästinenser entmenschlicht und Unterdrückung und Missbrauch normalisiert, denken nicht zweimal darüber nach, Dinge zu sagen, die Israel auf der Weltbühne schlecht aussehen lassen, denn für sie ist es einfach die Standard-Sichtweise des Status quo auf die Dinge.

Im Jahr 2021 machte ein New Yorker Siedler namens Yaakov Fauci weltweit Schlagzeilen mit seinen offenen Äußerungen gegenüber einer palästinensischen Familie, deren Haus in Sheikh Jarrah er besetzt hatte.

Fauci, der offenbar wusste, dass er gefilmt wurde, antwortete auf die Beschwerden der Familie, er würde ihr Haus stehlen, schamlos mit den Worten: „Wenn ich es nicht stehle, wird es jemand anderes stehlen.“

Und die Sache ist die, dass er nicht gelogen hat. Er beschrieb wahrheitsgemäß eine missbräuchliche Dynamik im Apartheidstaat Israel, wo Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben werden, um die ethnische Demografie zu kontrollieren und die von Daniella Weiss oben beschriebene Agenda voranzutreiben. Wäre er ein geschulter Propagandist des israelischen Staates gewesen, hätte er solche Kommentare niemals vor der Kamera abgegeben, aber da er nur ein vom Zionismus entfremdetes Mitglied der israelischen Öffentlichkeit war, sah er keinen Grund, seinen Mund zu halten.

Vor einigen Jahren stellte Abby Martin von The Empire Files eine vernichtende Kritik an der zionistischen Ideologie zusammen, indem sie einfach mit einer Kamera und einem Mikrofon durch die Straßen Jerusalems zog und mit jüdischen Israelis über ihre Ansichten über die Palästinenser sprach. Immer und immer wieder teilten sie ihre Unterstützung für Tyrannei, Mord, Völkermord und ethnische Säuberung in ihren eigenen Worten und ohne zu zögern mit, wobei sie nie daran dachten, dass ihre Worte verwendet werden könnten, um dem Ansehen Israels zu schaden, denn für sie waren dies ganz normale Dinge, die sie in ihrem täglichen Leben immer wieder sagten.

Das Gleiche sieht man, wenn Israelis dabei gefilmt werden, wie sie in Liegestühlen sitzen, um die Bombenangriffe der IDF auf palästinensische Stadtteile zu beobachten und zu bejubeln, wobei eine Frau der Presse einmal sagte: „Ich bin nur ein bisschen faschistisch“, nachdem sie die totale Zerstörung von Gaza-Stadt befürwortet hatte.

Jedes Mal, wenn so etwas passiert, verbreiten sich die Videos im Internet und schaden dem Bild, das die Welt von Israel hat. Das ist einer der Gründe, warum Israel heute Schwierigkeiten hat, die Berichterstattung über das Massaker im Gazastreifen zu kontrollieren, was wiederum durch aufrührerische Äußerungen von Israelis verschärft wird, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch innerhalb der israelischen Regierung selbst.

Am Samstag bezeichnete das israelische Mitglied des Sicherheitskabinetts und Landwirtschaftsminister Avi Dichter die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus der nördlichen Hälfte des Gazastreifens beiläufig als „Nakba 2023“, eine Anspielung auf die gewaltsame Vertreibung, die den Palästinensern bei der Gründung des israelischen Staates 1948 zugefügt wurde.

Haaretz berichtet:

Das Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts und Landwirtschaftsminister Avi Dichter (Likud) wurde am Samstag in einem Nachrichteninterview gefragt, ob die Bilder der Bewohner des nördlichen Gazastreifens, die auf Befehl der IDF nach Süden evakuiert werden, mit den Bildern der Nakba vergleichbar seien. Er antwortete: „Wir sind dabei, die Nakba des Gazastreifens auszurollen. Aus operativer Sicht gibt es keine Möglichkeit, einen Krieg zu führen – wie es die IDF in Gaza zu tun versucht – mit Massen zwischen den Panzern und den Soldaten“.

Auf die erneute Frage, ob dies die „Gaza-Nakba“ sei, sagte Dichter – Mitglied des Sicherheitskabinetts und ehemaliger Shin Bet-Direktor – „Gaza-Nakba 2023. That’s how it’s end.“

Als er später gefragt wurde, ob dies bedeute, dass die Bewohner von Gaza-Stadt nicht zurückkehren dürften, antwortete er: „Ich weiß nicht, wie es enden wird, da Gaza-Stadt ein Drittel des Streifens ausmacht – die Hälfte der Bevölkerung des Landes, aber ein Drittel des Gebiets.“

Dichter’s Kommentare sind nicht nur deshalb überraschend, weil Israel die Massenvertreibung im Gazastreifen öffentlich als eine Maßnahme zum Schutz der Zivilbevölkerung darstellt, sondern auch, weil die israelische Regierung seit langem offiziell leugnet, dass die Nakba jemals stattgefunden hat, und sogar Gesetze erlassen hat, die den Geschichtsunterricht in Schulen verbieten.

Während westliche Beamte sich beeilen, Israels Aktionen als defensive und maßvolle Reaktion auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober darzustellen, haben sich israelische Beamte in einer verrückten Eile darauf gestürzt, diese westlichen Beamten als Lügner hinzustellen.

Als Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über den Angriff auf Gaza sprach, machte er Schlagzeilen, indem er sich auf die biblische Nation Amalek berief, deren Volk Gott den Israeliten aufgetragen hatte, einen totalen Völkermord zu begehen. Das erste Buch Samuel enthält die Anweisung: „Nun geht hin, greift die Amalekiter an und vernichtet alles, was ihnen gehört. Schont sie nicht; tötet Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.“

Präsident Isaac Herzog unterstellte letzten Monat, dass alle Zivilisten im Gazastreifen legitime militärische Ziele seien, weil sie es nicht geschafft hätten, die Hamas zu stürzen, und sagte: „Es ist nicht wahr, dass die Zivilisten nichts wissen und nicht beteiligt sind. Das ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich erheben können. Sie hätten gegen dieses böse Regime kämpfen können, das den Gazastreifen durch einen Staatsstreich übernommen hat.“

Bei der Ankündigung der totalen Belagerung des Gazastreifens, durch die die Enklave von Strom, Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff abgeschnitten wird, erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass „wir gegen menschliche Tiere kämpfen und entsprechend handeln“.

IDF-Sprecher Daniel Hagari erklärte, Israel werde den Gazastreifen in eine „Stadt der Zelte“ verwandeln und bei seinen Bombenangriffen „den Schwerpunkt auf den Schaden und nicht auf die Genauigkeit“ legen.

Dan Gillerman, Israels ehemaliger Botschafter bei den Vereinten Nationen, sagte letzten Monat: „Ich bin sehr verwundert über die ständige Besorgnis, die die Welt für das palästinensische Volk zeigt und die sie tatsächlich für diese schrecklichen, unmenschlichen Tiere zeigt, die die schlimmsten Gräueltaten begangen haben, die dieses Jahrhundert gesehen hat.“

„Die Hamas wurde zu ISIS und die Bürger von Gaza feiern, anstatt entsetzt zu sein“, zitiert The Economist einen israelischen General, der letzten Monat sagte. „Mit menschlichen Bestien wird entsprechend verfahren.“

„Eine schwere humanitäre Krise in Gaza zu schaffen, ist ein notwendiges Mittel, um das Ziel zu erreichen“, schrieb ein Generalmajor namens Giora Eiland in einer israelischen Zeitung und fügte hinzu: „Gaza wird ein Ort werden, an dem kein Mensch existieren kann.“

Israels Verbündete versuchen immer wieder, das Land als rationalen Akteur und positive Kraft in der Welt darzustellen, aber wenn man den Israelis selbst zuhört, bekommt man eine ganz andere Vorstellung davon, worum es in diesem mörderischen Apartheidstaat tatsächlich geht.

Wie Maya Angelou sagte: Wenn dir jemand zeigt, wer er ist, dann glaube ihm beim ersten Mal.

Übersetzt mit Deepl.com

