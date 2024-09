https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-09-27/israelis-dance-bbc-film-gaza/



Israelis werden wieder tanzen, verspricht ein BBC-Film. Werden die Kinder in Gaza jemals tanzen können?

Von Jonathan Cook

27. September 2024

Die Kinder von Gaza haben keine Stimme. Ihre Tränen verdunsten in der Sommerhitze und vermischen sich mit dem Winterregen. Niemand kommt, um einen Dokumentarfilm über sie zu drehen. Niemand kommt überhaupt

Es sagt viel über den institutionellen Rassismus der BBC aus, dass sie glaubt, „Surviving October 7: We Will Dance Again“ sei ein passender Titel für ihren Dokumentarfilm zum ersten Jahrestag des Massakers an Israelis im Nova-Rave.

Vermutlich glaubten die Programmverantwortlichen, dass dies Heilung und Stärkung für diejenigen suggeriert, die den 7. Oktober überlebt haben, anstatt die anhaltende Gleichgültigkeit gegenüber der schrecklichen Notlage der Menschen in Gaza zu betonen, die nur einen Steinwurf von dem Ort entfernt leben – oder in so vielen Fällen gestorben sind –, an dem das Nova-Festival stattfand.

Zum Zeitpunkt des Raves waren die Palästinenser im Konzentrationslager Gaza gefangen, unter einer mittelalterlichen Belagerung zu Land, zu Wasser und aus der Luft, die Israel ihnen seit 17 Jahren auferlegt hatte. Bis die Hamas am 7. Oktober für einen Tag ausbrach und kurzzeitig ein Blutbad anrichtete.

Wie die meisten anderen Israelis wussten die Partygänger in Nova entweder nicht, dass so viel Leid in Gaza geschah, oder es war ihnen egal.

Jetzt wissen sie es. Und die Programmverantwortlichen wissen es auch. Zehntausende Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, wurden im vergangenen Jahr von israelischen Bomben getötet. Die übrigen werden durch eine verschärfte israelische Belagerung ausgehungert.

Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass ein „plausibler“ Fall vorliegt, dass Israel einen Völkermord begeht. Obwohl kein westlicher Politiker und kein Medium dies jemals erwähnt, steht Israel in diesem Moment tatsächlich vor dem höchsten Gericht der Welt und wird wegen des schlimmsten Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagt.

Was soll also der Titel „Wir werden wieder tanzen“ vermitteln? Dass die Israelis wieder feiern können, weil die Todesfälle und das Leid, die sie durch die Hamas erlitten haben, nur einen Tag dauerten?

Für die Palästinenser, die in weitaus größerer Zahl abgeschlachtet wurden und durch die Hand Israels ein unvergleichlich größeres Leid erfahren haben, ist auch ein Jahr später noch kein Ende in Sicht.

Werden die Israelis wieder tanzen, weil sie noch ein Zuhause und eine Familie haben, zu denen sie zurückkehren können? Die Palästinenser haben nichts. Ihre Gemeinden wurden vom Erdboden getilgt und ganze Familien verschwanden in Massengräbern. Die Waisen von Gaza werden ihre Eltern nie wiedersehen.

Werden die Israelis wieder tanzen, weil sie Essen auf dem Tisch und Wasser nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Baden und sogar zum Schwimmen haben? Weil das Licht auf Knopfdruck funktioniert, ebenso wie ihre Fernseher und Kühlschränke?

Die Kinder in Gaza haben nichts davon. Sie müssen nach den letzten Resten suchen, wilde Hunde abwehren, um an einen Leckerbissen zu kommen, und Unkraut essen, wenn sie es zwischen den Trümmern finden können.

Sie müssen stunden- oder tagelang laufen, um Wasser zu finden. Es gibt keine Fernseher oder Kühlschränke. Es gibt keine Wände oder Dächer, die sie schützen. Und ohne Wände gibt es keine Lichtschalter oder Lampenfassungen. Und selbst wenn es welche gäbe, gibt es keinen Strom, den man einschalten könnte. Die Leitungen sind tot.

Werden die Israelis wieder tanzen, weil die BBC und die übrigen westlichen Medien so sehr darauf bedacht sind, ihre Stimme zu verstärken, Dokumentarfilme zu drehen, um ihren Schmerz festzuhalten und zu ehren?

Die Kinder von Gaza haben keine Stimme. Ihre Schreie verhallen ungehört. Ihre Tränen verdunsten in der Sommerhitze und vermischen sich mit dem Winterregen. Niemand von außerhalb kommt, um einen Dokumentarfilm über sie zu drehen. Es kommt überhaupt niemand.

Wenn die Kinder von Gaza überleben, werden sie dann jemals tanzen können?

