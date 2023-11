Beirut, a child named in honour of a devastated city, killed in Israeli strike Beirut Abu Shamala, born in Gaza on the day of the Lebanon port blast, dies three years later when a missile hits her home

Beirut Abu Shamala vor der al-Aqsa-Moschee fotografiert (X)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Beirut, ein Kind, das nach einer zerstörten Stadt benannt wurde, stirbt bei einem israelischen Angriff

Beirut Abu Shamala, die am Tag der Explosion des libanesischen Hafens in Gaza geboren wurde, stirbt drei Jahre später, als eine Rakete ihr Haus trifft

Israelisch-palästinensischer Krieg: Beirut, ein Kind, das nach einer zerstörten Stadt benannt wurde, wird bei einem israelischen Angriff getötet

Von Abeer Ayyoub

4. November 2023

Beirut Abu Shamala wurde am 4. August 2020 in Gaza geboren, Hunderte von Kilometern von der libanesischen Hauptstadt entfernt, wo am selben Tag eine Explosion die Stadt erschütterte und große Zerstörungen im Herzen von Beirut anrichtete.

Die Eltern des Babys beschlossen, es Beirut zu nennen, zu Ehren der Stadt, ihrer Bewohner und der 200 Einwohner, die bei der Explosion im Hafen der Hauptstadt ums Leben kamen.

Eine grausame Wendung des Schicksals führte dazu, dass Beirut selbst drei Jahre später bei einer Explosion ums Leben kam, als eine israelische Rakete in ihr Haus in Khan Younis einschlug, einer Stadt im südlichen Gazastreifen, die von Israel als „sicher“ eingestuft worden war.

Das israelische Militär hat die Menschen im nördlichen Gazastreifen seit Wochen gewarnt, in den Süden zu ziehen, da sie sonst Gefahr liefen, bombardiert zu werden. Doch kein Winkel der belagerten Enklave ist für die 1,2 Millionen Einwohner sicher, und unter den 3.900 Kindern, die seit dem 7. Oktober getötet wurden, ist auch Beirut.

Mindestens 9.488 Menschen wurden getötet, seit Israel seine aggressivste Bombardierungskampagne gegen den Gazastreifen startete, nachdem die Hamas einen beispiellosen Angriff auf israelische Städte durchgeführt hatte. Rund 1.400 Israelis wurden getötet und mindestens 200 Menschen wurden gefangen genommen.

Die Nachricht von Beiruts Tod und ihrer Geschichte verbreitete sich schnell in der arabischen Welt, insbesondere im Libanon. Zahlreiche Menschen brachten in den sozialen Medien ihre Trauer um das Kind zum Ausdruck, das nach einer zerstörten Stadt benannt worden war und nun inmitten der Verwüstung seiner Heimat starb.

Verfolgen Sie unseren Live-Blog mit den neuesten Informationen über den israelisch-palästinensischen Krieg

Im Gazastreifen wird „alle 10 Minuten ein Kind getötet“, sagte Jason Lee, der Direktor von Save the Children für die palästinensischen Gebiete, gegenüber der Washington Post. Save the Children schätzt, dass immer noch etwa 1.000 Kinder unter den Trümmern eingeschlossen sind, sagte er.

Mitarbeiter des Zivilschutzes in Gaza erklärten gegenüber Middle East Eye, die Zerstörung sei so groß und die Bombardierung so anhaltend, dass sie gezwungen seien, Leichen unter den Trümmern zurückzulassen und sich darauf zu konzentrieren, die noch lebenden Menschen herauszuholen.

Der Zivilschutz schätzt, dass Hunderte von Menschen tot unter eingestürzten Gebäuden liegen.

Beirut erhielt die Nummer 251, als das palästinensische Gesundheitsministerium die Namen derjenigen veröffentlichte, die zwischen dem 7. und 26. Oktober getötet wurden. Einige Menschen schrieben in den sozialen Medien, dass Beirut und all die anderen getöteten Kinder „keine Nummern bleiben sollten“ und dass ihre Geschichten erzählt und für immer in Erinnerung gehalten werden sollten.

„Zwischen August und Oktober, zwischen Beirut und Gaza – ein kontinuierlicher Strom von Märtyrern. Wunden heilen, aber andere werden bald aufbrechen“, schrieb ein Nutzer auf X, ehemals Twitter. „Du sammelst Körperteile, doch bald wirst du mit anderen belastet sein. Ein Schmerz, der uns an einen anderen erinnert. Aus Gaza, Beirut ist hier. Beirut Abu Shamala, das Kind der Stadt, hat am Tag der Katastrophe nicht nur den Namen eurer Stadt getragen, sondern ist auch in einer Explosion verschwunden, um euch zu trösten.“

In der vergangenen Woche forderte Unicef einen sofortigen humanitären Waffenstillstand und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen, damit die Hilfe Kinder und Familien in Not erreicht, Leben gerettet und weiteres Leid verhindert werden kann.

„Tausende von Kindern sind Berichten zufolge getötet und Tausende weitere verletzt worden. Nach der Eskalation der Feindseligkeiten sind Kinder und Familien im Gazastreifen von Wasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern, einschließlich des sicheren Zugangs zu Krankenhäusern, abgeschnitten“, erklärte Unicef am Mittwoch in einer Erklärung.

„Die Folgen der eskalierenden Gewalt für die Kinder und ihre Gemeinden werden noch für Generationen zu spüren sein.“ Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …