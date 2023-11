1,500+ Israelis Urge ICC Action on ‚War Crimes and Genocide‘ in Gaza „Persistent impunity has created the conditions for the consolidation of the Israeli apartheid regime, which is intent on committing ethnic cleansing and genocide of the Indigenous Palestinian population,“ says the open letter.

Ein verletztes Kind wird nach einem israelischen Angriff auf das Maghazi-Flüchtlingslager in Deir Al-Balah, Gaza, am 3. November 2023 in das al-Aqsa-Krankenhaus gebracht.

(Foto: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)

„Die anhaltende Straflosigkeit hat die Bedingungen für die Konsolidierung des israelischen Apartheidregimes geschaffen, das darauf aus ist, ethnische Säuberungen und Völkermord an der einheimischen palästinensischen Bevölkerung zu begehen“, heißt es in dem offenen Brief.



Mehr als 1.500 Israelis fordern ICC-Maßnahmen wegen „Kriegsverbrechen und Völkermord“ in Gaza

Von Jessica Corbett

04. November 2023

Israelis Against Apartheid, eine Gruppe, die mehr als 1.500 Bürger vertritt, forderte diese Woche den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs auf, „beschleunigte Maßnahmen gegen die eskalierenden israelischen Kriegsverbrechen und den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung“ in Gaza zu ergreifen.

„Für die Sicherheit und die Zukunft der Region müssen alle Elemente des internationalen Rechts durchgesetzt und Kriegsverbrechen untersucht werden“, heißt es in dem Schreiben an den IStGH-Ankläger Karim A. A. Khan, in dem auf seine laufenden Palästina-Untersuchungen und seine jüngsten Äußerungen zum Krieg hingewiesen wird.

In dem auf Donnerstag datierten Schreiben heißt es: „Als israelische antikoloniale Aktivisten schließen wir uns seit Jahrzehnten den Stimmen der Palästinenser an und warnen vor dem gefährlichen Vorgehen des israelischen Staates und fordern wiederholt ein internationales Eingreifen.“

„Die anhaltende Straflosigkeit hat die Bedingungen für die Konsolidierung des israelischen Apartheidregimes geschaffen, das auf ethnische Säuberung und Völkermord an der einheimischen palästinensischen Bevölkerung aus ist“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Die akute Verschlechterung der grundlegenden Lebensbedingungen, die wir jetzt erleben, hätte vermieden werden können, wenn Israel nicht ständig Straffreiheit für seine andauernden Verbrechen gewährt worden wäre.“

Offizielle Stellen gehen davon aus, dass militante Palästinenser bei einem von der Hamas geführten Überraschungsangriff auf Israel am 7. Oktober etwa 240 Geiseln genommen haben, was den Vergeltungsangriff der israelischen Streitkräfte auf den Gazastreifen aus der Luft und am Boden auslöste. Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 1.500 Israelis und 9.400 Palästinenser im Gazastreifen sowie mindestens 133 Palästinenser im Westjordanland getötet, wo die Gewalt der israelischen Siedler zugenommen hat.

In den letzten vier Wochen haben die israelischen Streitkräfte Tausende von Zivilisten getötet und Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und religiöse Gebäude bombardiert, und es häufen sich die Vorwürfe von Kriegsverbrechen. Kritiker auf der ganzen Welt haben Israel beschuldigt, einen „Lehrbuchfall von Völkermord“ zu begehen, und dabei nicht nur das Blutvergießen, sondern auch Äußerungen führender israelischer Politiker wie Premierminister Benjamin Netanjahu angeführt.

„Wir sind äußerst besorgt über die Aufrufe der israelischen Institutionen zum Völkermord, die laut und deutlich auf Hebräisch geäußert werden, und glauben, dass sie ernsthaft in Betracht gezogen werden sollten, da Tausende, wenn nicht Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen“, heißt es in dem Schreiben an den IStGH-Ankläger.

„Israelische Militärangehörige und Journalisten rufen jetzt offen zu ethnischer Säuberung und Völkermord auf“, heißt es in dem Brief weiter. „Es ist offensichtlich, dass Israel das Leben der Zivilisten im Gazastreifen missachtet und ihnen befiehlt, weite Gebiete zu evakuieren, obwohl es im Gazastreifen keinen sicheren Ort gibt, an den die Menschen fliehen könnten.“

In dem Brief an Khan werden die Äußerungen von Netanjahu und anderen, die zum Völkermord aufrufen oder ihn rechtfertigen, detailliert aufgeführt und er wird dringend aufgefordert

Stellen Sie sofortige Haftbefehle gegen führende israelische Politiker und Sicherheitskräfte aus, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen;

Ihre Ermittlungen zu den laufenden Verbrechen zu beschleunigen, die in diesem Moment vom Staat Israel, seinen Streitkräften und bewaffneten israelischen Bürgern unter militärischem Schutz verübt werden; und

eine geprüfte und ausgewogene Plattform für angebliche Verbrechen sein, die sich aus der gegenwärtigen Situation ergeben, anstatt sich auf ungeprüfte und unbestätigte Behauptungen zu beziehen.

Der Brief begrüßt zwar einige von Khans Äußerungen in Ägypten nach seiner Reise zum Grenzübergang Rafah mit dem Gazastreifen am vergangenen Wochenende, doch heißt es auch: „Wir bedauern zutiefst, dass Sie trotz der Einleitung einer Untersuchung und der anschließenden Entscheidung der Vorverfahrenskammer I, dass das Gericht seine Strafgerichtsbarkeit über die Situation in Palästina ausüben kann, bisher keine konkreten Maßnahmen ergriffen haben, um die tragische Entwicklung der Ereignisse in unserer Region zu stoppen, indem Sie Israel zur Verantwortung ziehen.“

Khan sagte, dass „wir das Gesetz mehr denn je brauchen. Nicht das Recht in abstrakten Begriffen, nicht das Recht als Theorie für Akademiker, Anwälte und Richter. Wir müssen Gerechtigkeit in Aktion sehen. Die Menschen müssen sehen, dass das Recht Auswirkungen auf ihr Leben hat. Und dieses Recht, diese Gerechtigkeit, muss auf die Schwächsten ausgerichtet sein. Sie sollte fast greifbar sein. Es sollte etwas sein, an das sie sich klammern können. Es ist etwas, das sie umarmen können sollten, wenn sie mit so viel Verlust, Schmerz und Leid konfrontiert sind“.

Der Staatsanwalt sprach sowohl über den von der Hamas geführten Angriff auf Israel, einschließlich der Geiselnahme, als auch über den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen, wo die Zivilbevölkerung von lebenswichtigen Dingen wie Lebensmitteln, Wasser, Strom und Medikamenten abgeschnitten ist. Er wies auch auf ein Online-Portal hin, an das jeder Informationen über mutmaßliche Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Verbrechen der Aggression übermitteln kann.

Khan forderte die Organisationen der Zivilgesellschaft auf, „uns alle Beweise zu schicken, die ihre Berichte, Mitteilungen oder Bekanntmachungen untermauern“, und betonte, dass „Berichte allein natürlich keine Beweise sind, und ich kann und werde nicht gemäß meinem Amtseid handeln, wenn ich keine zuverlässigen Beweise habe, die wir überprüfen können und die vor Gericht Bestand haben“.

„Ich möchte auch klarstellen, dass mein Büro glaubwürdige, relevante, professionelle und unabhängige strafrechtliche Ermittlungen durchführt“, sagte er. „Ich habe und werde also keinen laufenden Kommentar in den sozialen Medien oder irgendwo anders abgeben, was den Stand der Ermittlungen in dieser oder einer anderen Situation angeht. Aber die Abwesenheit von Kommentaren bedeutet nicht die Abwesenheit von Ermittlungen“.

Dieser Beitrag wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass der Brief auf Donnerstag datiert ist.

Jessica Corbett ist leitende Redakteurin und Redakteurin bei Common Dreams.

