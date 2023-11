‚Abu Ghraib 2.0‘: IDF Torture Videos Spark Renewed Calls to End US Military Aid to Israel „It’s no surprise… that the same government that tortured Iraqis in Abu Ghraib is funding the same tactics on Palestinians,“ said Jewish Voice for Peace.

Abu Ghraib 2.0″: IDF-Foltervideos lösen erneuten Ruf nach Einstellung der US-Militärhilfe für Israel aus

„Es ist keine Überraschung… dass dieselbe Regierung, die Iraker in Abu Ghraib gefoltert hat, die gleichen Taktiken an Palästinensern finanziert“, sagte Jewish Voice for Peace.

Von Brett Wilkins

31. Oktober 2023

Menschenrechtsaktivisten forderten die US-Regierung am Dienstag erneut auf, die amerikanische Komplizenschaft mit Israels „schrecklichen Kriegsverbrechen“ zu beenden, nachdem Videos veröffentlicht wurden, die angeblich von israelischen Soldaten aufgenommen und weitergegeben wurden und die Folterung und Entmenschlichung von palästinensischen Männern, einige von ihnen nackt, im illegal besetzten Westjordanland zeigen.

Der in den USA ansässige Council on American-Islamic Relations (CAIR) und die Jüdische Stimme für den Frieden (JVP) gehörten zu den Gruppen, die die Videos verurteilten, auf denen zu sehen ist, wie bewaffnete und uniformierte israelische Truppen und möglicherweise auch Siedler gefesselte, mit verbundenen Augen und nackte palästinensische Männer schlagen, treten, trampeln und schleifen, sie zwingen, „Es lebe Israel“ zu rufen, und ihnen die israelische Flagge umhängen.

„Die Aufnahmen von israelischen Soldaten, die palästinensische Männer im Westjordanland foltern, sind entsetzlich“, erklärte die JVP in den sozialen Medien. „Das israelische Militär misshandelt palästinensische Gefangene seit Jahrzehnten brutal. Während das israelische Militär einen völkermörderischen Krieg in Gaza führt, verbergen seine Soldaten diese Misshandlungen nicht länger vor der Öffentlichkeit.“

„Folter und Demütigung [sind] ein Mittel aller repressiven Regime, um jeden zu bestrafen und seinen Geist zu zerstören, der seine Unterdrückung herausfordert“, so die Gruppe weiter. „Es ist keine Überraschung, dass dieselbe Regierung, die Iraker in Abu Ghraib gefoltert hat, dieselben Taktiken an Palästinensern finanziert. Das ist widerwärtig.“

Die JVP fügte hinzu: „CEASE-FIRE NOW! BEENDEN SIE DIE MILITÄRISCHE FINANZIERUNG ISRAELS DURCH DIE U.S. JETZT!“

Die USA gewähren Israel jährlich rund 4 Milliarden Dollar an Militärhilfe. Letzte Woche bat Präsident Joe Biden den Kongress, zusätzliche 14 Milliarden Dollar an Unterstützung für Israel zu bewilligen, das seinen Krieg gegen den Gazastreifen nach den Überraschungsangriffen der Hamas in diesem Monat, bei denen mehr als 1.400 Israelis und andere Personen getötet wurden, aufstockt, wobei die Zahl der Todesopfer nach Angaben des staatlichen Rundfunksenders Kan auf über 1.500 gestiegen ist. Etwa 200 Israelis und andere Personen wurden von militanten Kämpfern im Gazastreifen als Geiseln genommen.

Der nationale Direktor von CAIR, Nihad Awad, sagte in einer Erklärung, dass „genug ist genug. Präsident Biden muss die Komplizenschaft unserer Nation mit Benjamin Netanjahus zunehmend völkermörderischer Gewaltkampagne gegen palästinensische Zivilisten im Gazastreifen und im Westjordanland beenden“.

„Jedes neue Massaker, das die israelische Regierung begeht, befleckt den Ruf unseres Landes und widerlegt die Behauptung, dass unsere Nation die Menschenrechte unterstützt“, fügte Awad hinzu. „Wenn unsere Führer die Palästinenser wirklich als menschliche Wesen betrachten, die des Lebens und der Freiheit würdig sind, müssen wir diesen Wahnsinn beenden.“

Awads Äußerungen fielen auf den Tag, an dem die israelische Bombardierung des Flüchtlingslagers Jabalia, des größten Lagers im Gazastreifen, mindestens zahlreiche und möglicherweise Hunderte von Palästinensern tötete und verwundete.

Das Gesundheitsministerium in Gaza erklärte am Dienstag, dass seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens am 7. Oktober 8.525 Menschen, darunter 2.187 Frauen und 3.542 Kinder, von den israelischen Streitkräften getötet und über 21.000 weitere verwundet wurden.

Mindestens 124 Palästinenser wurden seither bei Angriffen israelischer Truppen und Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem getötet und über 2.000 verletzt, eine Situation, die der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, als „völlig inakzeptabel“ bezeichnete.

„Israel muss Maßnahmen ergreifen, um die Palästinenser vor solchen Angriffen zu schützen und alle Siedler zur Rechenschaft zu ziehen, die Angriffe verüben, sowie alle Mitglieder der israelischen Verteidigungskräfte (sic), die diesen Angriffen tatenlos zusehen oder nicht eingreifen“, sagte Sullivan am Sonntag.

Die neu veröffentlichten Foltervideos folgen Berichten von israelischen Soldaten und Siedlern, die am 12. Oktober eine Gruppe palästinensischer Männer in dem Dorf Wadi al-Seeq im zentralen Westjordanland gefoltert haben. Nach Angaben der Opfer wurden sie geschlagen, entkleidet, uriniert und sexuell missbraucht.

„Alle nur erdenklichen monströsen, unmenschlichen oder unmoralischen Verhörmethoden wurden gegen uns eingesetzt. Man könnte meinen, wir wären in Guantánamo oder Abu Ghraib“, sagte einer der Männer, der 46-jährige Mohammad Matar (bekannt als Abu Hassan), dem Magazin +972 und bezog sich dabei auf die berüchtigten US-Militärgefängnisse auf Kuba und im Irak, zwei der zahlreichen amerikanischen Einrichtungen, in denen Gefangene gefoltert wurden – manchmal sogar zu Tode.

„Sie fesselten uns die Hände auf dem Rücken, hielten uns die Augen zu und drückten unsere Gesichter auf den Boden“, sagte Abu Hassan. „Sie traten auf unsere Köpfe und sagten: ‚Friss! Fresst die Schafscheiße!“

„Sie sprangen uns auf den Rücken, um uns zu lähmen und das Rückenmark zu brechen“, fügte er hinzu. „Sie versuchten auch, uns auf unsere Genitalien zu schlagen, um uns zu verstümmeln, 30 bis 40 Mal. Sie schlugen uns immer abwechselnd.“

Ein Sprecher der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) erklärte gegenüber dem Magazin +972, dass „die Art und Weise, wie die Verhaftung durchgeführt wurde, und das Verhalten der Streitkräfte vor Ort im Widerspruch zu dem stehen, was von Soldaten und Kommandanten der IDF erwartet wird.“

„Nach der ersten Untersuchung wurde beschlossen, den Kommandeur der Einheit, die die Verhaftung vorgenommen hat, zu entlassen“, fügte der Sprecher hinzu. „Unter den gegebenen Umständen und angesichts der Schwere der Verdachtsmomente wurde beschlossen, eine Untersuchung durch die Militärpolizei einzuleiten.“

Am Montag schlug die Internationale Solidaritätsbewegung (ISM) Alarm angesichts dessen, was sie als „koloniale Gewalt und ethnische Säuberung“ in Masafer Yatta bezeichnete, einer Ansammlung von 19 Weilern im südlichen Westjordanland, wo die israelische Regierung im Jahr 2022 die Vertreibung von 2.000 Palästinensern anordnete, um Platz für eine israelische Militärausbildungseinrichtung zu schaffen.

Laut ISM:

Siedlermilizen terrorisieren Palästinenser, indem sie bei Pogromen in ihre Dörfer eindringen, bewaffnet mit Sturmgewehren, oft in Uniformen der israelischen Armee und begleitet von israelischen Soldaten. Palästinenser und ISM-Aktivisten haben von Fällen berichtet und dokumentiert, in denen Siedler palästinensische Bewohner, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, verprügelt haben; Siedler und Soldaten haben auf palästinensische Häuser geschossen, Wasserpumpen und Stromnetze zerstört, Bäume entwurzelt und palästinensische Felder besetzt, israelische Flaggen auf palästinensischem Land und in palästinensischen Häusern aufgestellt und Palästinenser sogar gezwungen, pro-israelische Gesänge zu singen und eine israelische Flagge zu schwenken, während sie mit vorgehaltener Waffe festgehalten und gefilmt wurden.

ISM berichtete auch, dass am Sonntag „Siedler und Soldaten in das Dorf Susyia eingedrungen sind und den Bewohnern gedroht haben, dass sie, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden das Dorf verlassen, zurückkommen und beginnen, Palästinenser im Dorf zu töten“.

„Eine ähnliche Drohung gegenüber den Bewohnern des Dorfes Khirbet Zanuta hat bereits dazu geführt, dass die Gemeinde das Land verlassen hat, um ihre Familien zu retten“, fügte die Gruppe hinzu.

Die Times of Israel berichtete am Dienstag, dass israelische Siedler ein Haus im Masafer Yatta-Dorf Khirbet Asfi al-Tahta in Brand gesetzt haben.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem berichtet von der ethnischen Säuberung mindestens zahlreicher palästinensischer Familien aus ihren Häusern und Bauernhöfen im Gebiet C, der von Israel ausgewiesenen und vollständig von Israel verwalteten Besatzungszone im Westjordanland.

„Während alle Augen auf den Gazastreifen gerichtet sind, könnte sich die ethnische Säuberung im Westjordanland weiter verschärfen“, schrieb die israelische Professorin für internationales Recht und Menschenrechte Neve Gordon am Montag im Blog der London Review of Books, wobei die israelischen Streitkräfte die Palästinenser aus ihren Häusern und möglicherweise über internationale Grenzen hinweg vertreiben.

