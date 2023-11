‚Outstanding‘ Gaza doctor killed in air strike feared dying under the rubble Maisara al-Rayyes, who studied at King’s College London where he met his wife Laura Hayek, was stuck under the rubble for 30 hours before his death

Das Bild zeigt Rayyes im Vereinigten Königreich, als er am King’s College London studierte (mitgeliefert)



Maisara al-Rayyes, der am King’s College London studierte, wo er seine Frau Laura Hayek kennenlernte, steckte 30 Stunden lang unter den Trümmern fest, bevor er starb

Israelisch-palästinensischer Krieg: Der bei einem Luftangriff getötete Arzt aus Gaza starb unter den Trümmern

Von Areeb Ullah und Abeer Ayyoub

10. November 2023

Wenige Tage bevor Dr. Maisara al-Rayyes im Gazastreifen starb, beschrieb er, wie er mit seiner Familie zusammensaß und sich bei dem Gedanken, unter Trümmern zu sterben, „erschreckte“.

In einem Facebook-Posting stellte sich der 30-Jährige die letzten Momente vor, die Familien in Gaza erlebten, bevor Israel ihre Häuser bombardierte, und beschrieb sie als „Menschen, die wie wir waren und in ihren Häusern sprachen und lachten“, bevor sie starben.

Doch diese Befürchtung wurde wahr, als Israel das Haus seiner Familie bombardierte, während sie schlief. Rayyes saß 60 Stunden lang unter den Trümmern eines sechsstöckigen Gebäudes fest und starb zusammen mit seiner Familie, darunter seine Eltern, zwei Schwestern und drei Neffen und Nichten.

Obwohl beide Brüder von Rayyes die erste Explosion überlebten, kam es am Mittwoch zu einem weiteren Unglück, als sie bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden, so dass die Familie mit Ausnahme von Rayyes‘ Schwester, die im Ausland lebt, keine Überlebenden in Gaza hat.

Der Tod von Maisara, der vom palästinensischen Gesundheitsministerium als „hervorragender“ und „vielversprechender“ junger Arzt bezeichnet wurde, ist ein weiterer Schlag für die palästinensische Ärzteschaft, da Israel seine Bombardierung des Gazastreifens fortsetzt und Krankenhäuser und Schulen angreift.

Rayyes arbeitet als Notarzt bei der humanitären Nichtregierungsorganisation Medecins du Monde in Gaza und hat seinen ersten Abschluss an der Al-Azhar-Universität in Gaza gemacht.

„Maisara war ein sehr liebevoller und fürsorglicher Mensch. Wann immer er wusste, dass ich oder jemand anderes etwas durchmachte, sagte er mir, dass er für mich da sein würde.

Younis Tamimi ging mit Rayyes in Gaza zur High School und zum Medizinstudium. Er wohnte nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem Maisaras Familie starb, und beschrieb ihn als einen seiner besten Freunde, der oft davon sprach, dem palästinensischen Volk zu helfen.

– Younis Tamimi, Kollege

„Es verging kein Tag, an dem Maisara nicht darüber sprach, was wir tun könnten, um unseren Leuten zu helfen“, sagte Tamimi.

„Schon in jungen Jahren half er Menschen, und ich wusste schon früh, dass er ein Talent hatte, das ihn weit bringen würde.

„Und er war immer sehr liebevoll zu seiner Familie, vor allem zu seinem Vater, denn er opferte viel für die Großfamilie und schaffte es durch dick und dünn, Maisaras Familie ein gutes Leben zu ermöglichen.“

Yasmeen Muhammad studierte ebenfalls an der Al-Azhar-Universität, an der auch Maisrara studierte.

Trotz ihres Altersunterschieds erinnerte sich Muhammad daran, dass jeder an der Universität Maisara für seine harte Arbeit und sein Führungstalent kannte“.

Dieses Talent brachte ihn dazu, in London zu studieren, nachdem die britische Regierung Rayyes 2019 das Chevening-Stipendium verliehen hatte, mit dem er seinen Master in Frauen- und Kindergesundheit am King’s College London (KCL) finanzierte.

Am KCL lernte Rayyes dann seine Frau, Dr. Laura Hayek, kennen, mit der er gemeinsam studierte. Hayek überlebte die Explosion, da sie sich mit ihrer Familie in einem anderen Teil des Gazastreifens aufhielt.

Zwei Monate vor seinem Tod wurde auch der britische Außenminister James Cleverly mit Rayyes und anderen palästinensischen Absolventen, die das Chevening-Stipendium erhalten hatten, fotografiert.

Das Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung verwies MEE auf die Erklärung des Chevening-Stipendiums.

„Wir sind erschüttert über den Tod des Chevening Alumnus Dr. Maisara al-Rayyes und seiner Familie. Wir sprechen den Hinterbliebenen unser tiefstes Beileid aus“, so das Chevening-Stipendium in einer Erklärung.

„Unsere Gedanken und die Gedanken der Chevening Alumni-Gemeinschaft sind bei Ihnen“.

Viele, darunter der palästinensische Botschafter im Vereinigten Königreich, kritisierten die Erklärung jedoch als „inakzeptabel“, da sie nicht erwähnte, dass Rayyes gestorben war, nachdem Israel sein Haus angegriffen hatte.

Am Donnerstag nahmen Dutzende ehemaliger und gegenwärtiger Chevening-Stipendiaten an einer Sitzblockade vor der London School of Economics teil, um Rayyes zu gedenken und einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern.

Engagement für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung“.

Auch das KCL würdigte Rayyes am Dienstag und erklärte, er habe in mehreren renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht, unter anderem im Journal of Prehospital and Disaster Medicine, wo er hoch angesehen und unter seinen Kollegen bekannt sei „für seinen Einsatz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Frauen und Kindern in einkommensschwachen und vom Krieg betroffenen Regionen“.

Die Universität teilte mit, dass sie eine Gedenkveranstaltung zu seinem Andenken organisieren wolle.

Leanne Mohammed lernte Rayyes in ihrem ersten Studienjahr am KCL kennen. Sie erinnerte sich an Rayyes als einen „warmherzigen“ Charakter, der oft an der Palästina-Gesellschaft der Universität teilnahm und regelmäßig Vorträge über das Leben in Gaza hielt.

„Er war so talentiert und voller Leben, wie alle Menschen in Gaza. Er beteiligte sich aktiv an den von uns organisierten Veranstaltungen und hielt oft Reden über Gaza am KCL und an anderen Londoner Universitäten“, so Mohammed gegenüber Middle East Eye.

„Maisaras Engagement für sein Volk und sein Land war unermüdlich. Er wird für immer in unseren Herzen bleiben als jemand, der sein Leben mit ganzem Herzen dem palästinensischen Volk gewidmet hat.“

