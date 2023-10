German police repress Palestine solidarity protests Police detained and arrested demonstrators in Frankfurt on Saturday, amid bans on pro-Palestinian protests across Germany

Polizei in Frankfurt hebt eine Frau während einer Solidaritätsdemonstration mit den Palästinensern am 14. Oktober hoch (Reuters)



Die Polizei hat am Samstag in Frankfurt Demonstranten festgenommen, nachdem in ganz Deutschland Pro-Palästina-Proteste verboten wurden

Israelisch-palästinensischer Krieg: Deutsche Polizei unterdrückt Palästina-Solidaritätsproteste

Von Hebh Jamal in Frankfurt, Deutschland

16. Oktober 2023

Mehr als tausend Menschen sollten am Samstagnachmittag in Frankfurt auf die Straße gehen, um sich mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren und gegen die israelische Bombardierung und Belagerung des Gazastreifens zu protestieren.

Um 14.48 Uhr, nur 12 Minuten vor Beginn, teilte die Polizei in der deutschen Stadt mit, dass der Hessische Verwaltungsgerichtshof einen Eilantrag gegen die Demonstration gestellt habe, da die öffentliche Sicherheit „unmittelbar gefährdet“ sei.

Obwohl die Polizei nun angewiesen wurde, die Demonstration zu beenden, gingen Hunderte von Demonstranten, die sich bereits in der Frankfurter Innenstadt versammelt hatten, nicht nach Hause. Viele kleinere Gruppen bildeten sich in der ganzen Stadt und spielten ein Katz- und Mausspiel mit der Polizei, die verschiedene Bereiche abriegelte.

Hunderte von Polizisten kesselten die Demonstranten ein und hielten sie an einem Ort fest, so dass sie diesen nicht verlassen oder sich mit anderen Gruppen zusammenschließen konnten. Ein Hubschrauber flog über den Demonstranten und ein Wasserwerfer war auf sie gerichtet.

Unbeeindruckt skandierten die Demonstranten „freies Palästina“ und „beendet den Krieg gegen Gaza jetzt“, während die Polizei über Lautsprecher rief: „Dies ist eine verbotene Demonstration“. Als klar wurde, dass die Demonstranten nicht gehen würden, griff die Polizei zu härteren Maßnahmen.

Mindestens 300 Demonstranten wurden in Gewahrsam genommen, ihre Ausweise und Daten wurden beschlagnahmt und 12 Personen wurden festgenommen. Eine Demonstrantin wurde von der Polizei umgestoßen und fiel auf den Kopf. In der Woche zuvor war sie wegen eines Hirnaneurysmas operiert worden.

Ein Zeuge berichtete Middle East Eye, dass ein Polizeibeamter die Frau geschubst habe und die anderen sie dann ignoriert hätten. „Er sah sie am Boden liegen und sagte: ‚Was ist das?‘, dann ging er einfach weiter“, so der Zeuge über einen der Beamten. „Es waren andere Demonstranten, die sich vergewisserten, dass es ihr gut ging, den Krankenwagen riefen und bei ihr blieben, bis dieser kam.“

Auf die Frage nach den Aktionen, die sie durchführten, sagte ein Polizeibeamter zu MEE: „Ganz einfach, der Protest ist verboten und was sie tun, ist illegal.“

Bis Montagmorgen waren 2.750 Menschen im Gazastreifen getötet worden, da die israelischen Luftangriffe auf die belagerte Küstenenklave andauerten. Die Zivilbevölkerung wurde aufgefordert, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, während Israel seine Truppen für eine Bodeninvasion bereit macht.

Nach dem Überraschungsangriff der bewaffneten Palästinensergruppe Hamas am Samstag, den 7. Oktober, sind mindestens 1.400 Israelis ums Leben gekommen.

‚Wir haben nichts vergessen‘

In Deutschland sind Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas ein heikles Thema. Die Proteste in der Hauptstadt Berlin wurden verboten, und eine Ersatzmahnwache mit tausend Teilnehmern wurde ebenfalls verboten, wobei die Berliner Polizei auf Demonstranten reagierte, die palästinensische Fahnen schwenkten.

Die Berliner Polizei reagierte auf Demonstranten, die palästinensische Fahnen trugen. „Aufgrund der erheblichen Anzahl von Personen mit pro-palästinensischen Symbolen wurde die Ersatzveranstaltung noch vor ihrem offiziellen Beginn verboten“, so die Polizei in einer Erklärung.

In anderen Teilen des Landes, von München bis Mannheim, wurden pro-palästinensische Demonstrationen mit der Begründung verboten, dass es sich um „mögliche Hamas-Provokateure“ handele, die „die öffentliche Sicherheit gefährden“ und „zu antisemitischem Hass anstiften“.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am vergangenen Donnerstag an, dass seine Regierung „alle Aktivitäten und Organisationen, die die Hamas unterstützen, verbieten wird“.

„Die Hamas ist in Deutschland bereits als terroristische Organisation eingestuft, aber nun wird Berlin alle Aktivitäten zur Unterstützung der Gruppe oder ihrer Agenda verbieten“, sagte Scholz in einer Rede vor dem Parlament. Das Verbot gilt für Spendenaktionen, das Zeigen der palästinensischen Flagge und sogar für das Tragen der palästinensischen Keffiyeh.

Robert Habeck, der deutsche Vizekanzler, wandte sich am Freitag in einer Videobotschaft an die Israelis und versprach ihnen, dass „wir an eurer Seite stehen und nichts vergessen haben“, eine offensichtliche Anspielung auf die Rolle Deutschlands im Holocaust und seine Nachkriegsgarantie für Israels Sicherheit.

Zwischen 1941 und 1945 ermordeten die deutsche Nazi-Regierung und ihre Kollaborateure systematisch rund sechs Millionen Juden.

Während die Polizei die Pro-Palästina-Demonstration in Frankfurt auflöste, fand ganz in der Nähe in der Innenstadt ein Pro-Israel-Marsch statt, bei dem sich am Samstag 1.200 Anhänger Israels versammelten, ohne dass die Polizei eingriff. Übersetzt mit Deepl.com

