Israel-Palestine war: Has Biden lost control of Netanyahu? Israel, enraged over its own 9/11, is hitting out on all fronts, but the rabbit hole Netanyahu has led America down again and again is deeper this time

US-Präsident Joe Biden (L) und Premierminister Benjamin Netanjahu treffen sich am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv, Israel (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Hat Biden die Kontrolle über Netanjahu verloren?

Von David Hearst

29. Oktober 2023

Israel, wütend über sein eigenes 9/11, schlägt an allen Fronten zu, aber das Kaninchenloch, in das Netanjahu Amerika immer wieder geführt hat, ist dieses Mal tiefer

Vor einem Jahr ließen sich drei irakische sunnitische Politiker aus der Provinz Anbar in einem der vielen Luxushotels am Toten Meer von israelischen Beamten umwerben.

Das Thema war nicht Palästina, sondern Anbar, das größte und eines der am dünnsten besiedelten Gouvernements im Irak. Die Gastgeber erinnerten ihre irakischen Gäste daran, dass ihre Provinz knapp ein Drittel der Landmasse des Irak ausmacht.

Sie verfüge über riesige ungenutzte Wasserreserven, zu deren Erschließung nur die Israelis und die Amerikaner in der Lage seien. Sie könnte der Nahrungsmittelkorb des Nahen Ostens werden, schwärmten die Israelis. Es verfügte über Erdöl- und Gasreserven, die ausgebeutet werden könnten. Sie könnten Anbar auch bei der Gewinnung von Bodenschätzen helfen.

Das Einzige, was in Anbar fehlte, waren genügend Menschen, die eine solche Renaissance bewerkstelligen konnten.

Dann warfen die Israelis die Frage auf, um die es bei dem Treffen eigentlich ging: „Was wäre, wenn wir euch 2,3 Millionen Palästinenser anbieten würden?“ Auch sie sind Sunniten, sagte die israelische Seite: „Die Palästinenser sind fleißig, sie haben dieselbe Kultur wie ihr, und außerdem könnten mehr Sunniten in Anbar dazu beitragen, das sunnitisch-schiitische Gleichgewicht zu euren Gunsten zu verschieben“.

Die Iraker boten an, den Vorschlag an ihren Premierminister weiterzuleiten.

Vor einem Jahr mögen sie gegenüber den Israelis ihre Überzeugungskraft gegenüber der irakischen politischen Elite übertrieben haben. Heute würden sie die Tatsache, dass sie einen solchen Vorschlag jemals in Erwägung gezogen haben, mit ziemlicher Sicherheit begraben wollen.

Wie ein Großteil der arabischen Welt wurde auch der Irak von der Unterstützung für den Angriff der palästinensischen Kämpfer am 7. Oktober erschüttert.

In einer seltenen Demonstration, die die konfessionellen Grenzen überschritt, gingen die Iraker zu Hunderttausenden auf die Straße. Sie blockierten die Einfahrt von Öltankern nach Jordanien und erklärten, sie würden nicht zulassen, dass irakisches Öl in Länder fließt, die Israel anerkennen.

Der irakische Premierminister Mohammed al-Sudani bezeichnete die israelische Reaktion als „brutale zionistische Aggression“.

Seine normalerweise erbittert zerstrittenen Vorgänger Mustafa al-Kadhimi, Haidar al-Abadi, Adil Abdul-Mahdi und Nouri al-Maliki gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie den Angriff der palästinensischen Kämpfer als „natürliche Reaktion“ auf „israelische Provokationen und Verletzungen“ bezeichneten.

Das Washingtoner Institut für Nahostpolitik bezeichnete diese noch nie dagewesenen Aktionen als Theater. Aber sie wurden in Amman, Kairo und Beirut wiederholt – alles Orte, an denen Demonstrationen nur mit Genehmigung und nur dann stattfinden, wenn sie sanktioniert sind.

Auch wenn das Vorgehen vergeblich war, so zeigte es doch eines: Schon lange vor dem Angriff vom 7. Oktober dachten israelische Beamte ernsthaft darüber nach, das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen von Palästinensern zu säubern, das zu tun, was sie 1948 taten, nur in doppelter oder dreifacher Anzahl.

Das wahre Schlachtfeld

Nachdem Israel das Land für den Frieden aufgegeben hat und mit dem Modell der Trennung gescheitert ist, indem es die Palästinenser hinter einer Vielzahl von Mauern, Straßen und Kontrollpunkten einsperrte, besteht sein einziges Projekt heute darin, einen Apartheidstaat zu errichten, in dem allein die jüdischen Bürger herrschen.

Die Demographie spricht jedoch dagegen, vor allem bei einer Einstaatenlösung, die Israel jetzt aufbaut. Wie oft Israel die Palästinenser auch spaltet und beherrscht, die Statistik spricht nicht für das Land.

Zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben etwa gleich viele Juden und Palästinenser. Die Geburtenraten sind unterschiedlich, und es gibt eine aschkenasische jüdische Auswanderung zu berücksichtigen. Viele von ihnen haben die doppelte Staatsbürgerschaft und benutzen derzeit ihre ausländischen Pässe. Mit der Zeit werden die israelischen Juden in dem Land, das sie als ihr eigenes beanspruchen, zahlenmäßig stark unterlegen sein.

Die einzige Möglichkeit, die jüdische Minderheitenherrschaft abzuwenden, besteht darin, mehr als eine Million Palästinenser zu vertreiben. Umgekehrt haben die Palästinenser, solange sie sich weigern, ihr Land zu verlassen, eine Chance, als Sieger aus dem Konflikt hervorzugehen, auch wenn ihnen das Leben noch so unerträglich gemacht wird.

Für beide Seiten ist die Demografie das eigentliche Schlachtfeld.

Die israelischen Bemühungen, sich in diesem Konflikt durchzusetzen, haben nichts mit einer gerechten oder verhandelten Lösung zu tun. Noch weniger haben sie mit der Teilung eines gemeinsamen Landes zu tun. Das fortgesetzte Beharren der USA und Europas auf einer Zweistaatenlösung, die keine Chance hat, das Licht der Welt zu erblicken, ist eine Tarnung für die eigentliche Aufgabe, um die es geht – ethnische Säuberung.

Eine Gelegenheit wie ein Krieg, der den größten Teil der 2,3 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben könnte, bietet sich nicht oft.

Bezeichnenderweise sind zwei israelische Strategiepapiere ans Licht gekommen, seit die Bombardierung des Gazastreifens ernsthaft begonnen hat. Sie stammen nicht von Randgruppen der Siedler, obwohl man sagen muss, dass die Siedler nicht mehr das Extrem der israelischen Rechten darstellen.

Eines dieser Dokumente mit dem Titel „Positionspapier: A plan for resettlement and final rehabilitation in Egypt of the entire population of Gaza: economic aspects“ (Ein Plan für die Umsiedlung und den endgültigen Wiederaufbau der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens in Ägypten: wirtschaftliche Aspekte) wurde auf der Website einer Denkfabrik veröffentlicht, die von Meir Ben-Shabbat geleitet wird, einem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, der eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung der Abraham-Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko und Bahrain spielte.

Szenarien für die Nachkriegszeit

Amir Weitman, der Autor des Papiers, erklärt: „Derzeit bietet sich die einzigartige und seltene Gelegenheit, den gesamten Gazastreifen in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung zu evakuieren. Es bedarf eines sofortigen, realistischen und nachhaltigen Plans für die Umsiedlung und humanitäre Rehabilitation der gesamten arabischen Bevölkerung im Gazastreifen, der mit den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Israels, Ägyptens, der USA und Saudi-Arabiens in Einklang steht.“

Das fortgesetzte Beharren der USA und Europas auf einer Zweistaatenlösung, die keine Chance hat, das Licht der Welt zu erblicken, ist eine Tarnung für die eigentliche Aufgabe, um die es geht – ethnische Säuberung

Das andere Dokument war nur für den internen Gebrauch bestimmt, gelangte aber in die Hände einer Bewegung, die sich für die Umsiedlung des Gazastreifens einsetzt. Es wurde der israelischen Website Calcalist zugespielt.

Seine Verfasserin, die Geheimdienstministerin Gila Gamaliel, untersuchte unter Verwendung des offiziellen Logos ihres Ministeriums drei Nachkriegsszenarien für Gaza.

Dasjenige, das ihrer Meinung nach strategische Ergebnisse bringen wird, besteht aus drei Phasen: die Errichtung von Zeltstädten im Sinai südwestlich des Gazastreifens, die Einrichtung eines humanitären Korridors zur Unterstützung der Bewohner und der Bau von Städten im Nordsinai.

Auf der ägyptischen Seite der Grenze soll eine mehrere Kilometer breite sterile Zone eingerichtet werden, um die Rückkehr der Evakuierten zu verhindern. Neben der Errichtung von Städten im Sinai könnten auch „Kanada, Griechenland, Spanien und nordafrikanische Länder palästinensische Evakuierte aufnehmen“, schrieb Gamaliel.

Die Siedler im Westjordanland haben direktere Möglichkeiten, ihre Ansichten den palästinensischen Dorfbewohnern mitzuteilen, denen sie ihre Anwesenheit aufgezwungen haben.

Sie haben Flugblätter an Autos angebracht und blutverschmierte Puppen in Schulen hinterlassen.

„Bei Gott, wir werden bald mit einer großen Katastrophe über eure Köpfe herfallen. Ihr habt die letzte Chance, organisiert nach Jordanien zu fliehen“, hieß es in einem Flugblatt, das am Freitag in der Stadt Salfit im Westjordanland verteilt wurde. „Danach werden wir jeden Feind vernichten und euch mit Gewalt aus unserem heiligen Land vertreiben… Packt sofort eure Taschen und verlasst, wo immer ihr hergekommen seid. Wir werden kommen.“

Die Absicht ist klar, auch wenn die Einzelheiten des Plans, das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern, wie es der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in den ersten Tagen nach dem Anschlag vom 7. Oktober versprochen hatte, nicht bekannt sind.

Eine zweite Nakba

Selbst wenn der Krieg morgen, zu Beginn der vierten Woche, zu Ende ginge, würden Hunderttausende von Palästinensern im Gazastreifen aufgrund der Zerstörungen, die ein in der Region noch nie dagewesener Blitzkrieg angerichtet hat, in Zelten leben müssen. Ein Exodus könnte unter dem Deckmantel einer humanitären Hilfsaktion organisiert werden.

Sowohl Ägypten als auch Jordanien haben ihre Ablehnung einer zweiten Nakba, einer Katastrophe, deutlich gemacht. Für jeden arabischen Nachbarn, der Israel anerkennt, ist ein großer Bevölkerungstransfer eine existenzielle Frage.

Jordaniens Außenminister Ayman Safadi sagte, eine zweite Nakba käme einer „Kriegserklärung“ gleich.

Amman werde „keine neue Katastrophe“ zulassen und auch nicht zulassen, dass Israel „die durch die Besatzung entstandene und verschärfte Krise auf die Nachbarländer abwälzt“, fügte er hinzu.

Ob Amman die Macht hat, eines dieser Dinge zu tun, ist eine andere Frage.

Nach Gesprächen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi, dass jede Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen in den Nordsinai einen Präzedenzfall schaffen würde, der im Westjordanland und in Jordanien wiederholt werden könnte. Wenn Israel die Palästinenser vorübergehend aus dem Gazastreifen vertreiben wolle, könne es sie im Negev ansiedeln, schlug Sisi schelmisch vor.

Seit Beginn dieser Krise spielt Sisi, ein begabter Schauspieler, die Rolle Nassers, aber die Schwierigkeiten, die sein unmittelbarerer Vorgänger Hosni Mubarak während der israelischen Bodeninvasion in Gaza 2008 innenpolitisch bekam, müssen auch ihn in einem Jahr der Wiederwahl belasten.

Sowohl Ägypten als auch Jordanien sind so schwach, dass sie Israel und den USA nur mit ihrem eigenen Untergang drohen können, auch wenn die Aussicht auf bewaffnete Gruppen, die vom Sinai und von Jordanien aus an Israels Süd- und Ostgrenze operieren, den Nakba-Planern zu denken geben könnte, oder besser gesagt, sollte.

Was wirklich zählt, ist die Reaktion der USA auf Israels Entschlossenheit, die Landkarte des Gazastreifens und des Nahen Ostens zu verändern.

Auftritt USA

Würde US-Präsident Joe Biden dies Netanjahu gestatten?

Entschuldigung, das ist eine naive Frage. Biden hat bereits die Kontrolle über Netanjahu verloren, aber das Kaninchenloch, in das Israel Amerika immer wieder geführt hat, ist dieses Mal noch tiefer, so wie die Tunnel der Hamas.

In drei kurzen Wochen hat Biden bereits die meisten der sorgfältig ausgearbeiteten Pläne der USA in der Region zunichte gemacht.

Vor allem den militärischen Rückzug: Die USA müssen die Raketenabwehr- und Höhenangriffssysteme sowie die Flugzeugträgergruppen zurückgeben, die sie in den letzten drei Jahren abgezogen haben.

Außerdem sind sie nun in der Lage, den Iran zu bedrohen, dessen Oberster Führer Ali Khamenei direkte Gespräche mit den USA über ein vorläufiges Atomabkommen genehmigt hatte und diesen Kanal gerne offen halten wollte.

Die USA haben wichtige Verbündete in Ägypten und Jordanien, die lauthals schreien.

Eine verletzte Frau trägt ein Baby nach einem israelischen Bombenangriff in Rafah im südlichen Gazastreifen am 29. Oktober 2023.

Vor allem aber führt sie zwei Kriege gleichzeitig, in der Ukraine und im Gazastreifen, die beide keine offensichtlichen Ausstiegsstrategien haben und beide die begrenzte Produktionskapazität von US-Raketen, intelligenten Bomben und Artilleriegranaten erschöpfen.

Die US-Lagerbestände an Artilleriegranaten in Israel wurden zur Versorgung der Ukraine geleert. Jetzt müssen sie die für die Ukraine bestimmten Granaten abbauen, um Israel zu beliefern.

Die Liste der Nachteile für Biden ist lang und wird mit jeder Woche länger. Sein Handlungsspielraum in Bezug auf Israel ist begrenzt. Sollte er einen Bruch mit Netanjahu in Erwägung ziehen, weiß er, dass die Republikaner das Heu machen würden.

Israel weiß das auch und wartet auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. So könnte auch Biden darüber nachdenken, wie die Region aussehen könnte, wenn es Israel gelingt, den Gazastreifen teilweise zu räumen.

Das Zeichen der Zukunft

Ein Absatz auf Seite 40 eines Schreibens, das das Office of Budget and Management am 20. Oktober an den amtierenden Vorsitzenden des Repräsentantenhauses geschickt hat, ist in diesem Zusammenhang interessant.

Darin bittet das Weiße Haus den Kongress, die „potenziellen Bedürfnisse der in die Nachbarländer fliehenden Menschen im Gazastreifen“ zu finanzieren. Dies ist Teil eines Antrags von 105 Milliarden Dollar, der letzte Woche gestellt wurde und auch Geld für Israel und die Ukraine umfasst.

In dem Schreiben heißt es, dass die derzeitige Krise „durchaus zu grenzüberschreitenden Vertreibungen und einem höheren regionalen Bedarf an humanitärer Hilfe führen könnte, und dass die Mittel zur Deckung des sich entwickelnden Programmbedarfs außerhalb des Gazastreifens verwendet werden könnten“.

Standard-Notfallplanung oder ein Zeichen für die Zukunft?

Kein Palästinenserführer, der das liest, würde mehr darauf vertrauen, dass Biden die richtige Entscheidung trifft. Jegliches Vertrauen ist verloren gegangen.

Nur wenige Wochen, nachdem ein hochrangiger US-Beamter auf einer Pressekonferenz erklärte, der Nahe Osten sei so ruhig wie seit Jahrzehnten nicht mehr, stehen die USA nun am Rande eines regionalen Krieges.

Ihr wichtigster Verbündeter, Israel, ist außer Kontrolle geraten und macht keinen Versuch, zwischen Hamas-Kämpfern und der Zivilbevölkerung, zwischen Palästinensern in Gaza und den palästinensischen Bürgern Israels oder den Palästinensern im Westjordanland zu unterscheiden.

Israels kollektive Wut über seinen eigenen 11. September ist so groß, dass es nun an allen Fronten gleichzeitig zuschlägt.

Man hätte meinen können, dass in Washington irgendwann die Realität oder die Vernunft Einzug halten würde. Auf diesen Bus müssen Sie vielleicht noch lange warten

.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war. Übersetzt mit Deepl.com

