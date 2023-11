Israel-Palestine war: In Gaza, the US is an active partner in genocide It was a signatory to the 1948 Genocide Convention, but the US, through its unconditional backing for Israel’s slaughter in Gaza, is supporting the gravest crime under international law

Ein Demonstrant trägt ein Bild von Benjamin Netanjahu und Joe Biden in roter Farbe, um Blut zu imitieren, während eines Marsches zur Unterstützung der Menschen im Gazastreifen in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland, 26. Oktober 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: In Gaza sind die USA ein aktiver Partner im Völkermord

Von Brad Parker

31. Oktober 2023

Sie waren Unterzeichner der Völkermordkonvention von 1948, aber die USA unterstützen durch ihre bedingungslose Rückendeckung für Israels Gemetzel in Gaza das schwerste Verbrechen des internationalen Rechts

Als Präsident Joe Biden am 25. Oktober mit der steigenden Zahl der palästinensischen Todesopfer konfrontiert und gefragt wurde, ob Israels Premierminister Benjamin Netanjahu seine Aufforderung, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren, ignoriert habe, nutzte er die Gelegenheit, die palästinensischen Todesstatistiken beiläufig in Zweifel zu ziehen und erklärte: „Ich bin sicher, dass Unschuldige getötet wurden, und das ist der Preis dafür, einen Krieg zu führen.“

Bidens Äußerungen lassen vermuten, dass ihm das Ausmaß der palästinensischen Zivilbevölkerung, die durch die israelischen Militärangriffe im Gazastreifen zu Schaden kommt, völlig gleichgültig ist, ebenso wie die Tatsache, dass er sich Tag für Tag aktiv an einer israelischen Militärkampagne beteiligt, bei der die israelischen Streitkräfte ungestraft palästinensische Kinder töten, was den Tatbestand des Völkermords erfüllt.

In den vergangenen 24 Tagen der Feindseligkeiten haben die israelischen Streitkräfte nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 3.542 palästinensische Kinder getötet, wobei Schätzungen zufolge mehr als 1.050 Kinder als vermisst gemeldet wurden und vermutlich unter den Trümmern eingeschlossen oder tot sind und auf Rettung oder Bergung warten.

In der gleichen Zeit haben israelische Streitkräfte 36 palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland getötet.

Um die Intensität des aktuellen israelischen Bombardements zu verdeutlichen, haben die israelischen Streitkräfte in den letzten 24 Tagen mehr als doppelt so viele palästinensische Kinder getötet wie bei allen früheren israelischen Militäroffensiven zusammengenommen von Januar 2006 bis zum 6. Oktober 2023 im Gazastreifen.

Vor dem 7. Oktober hatten meine Kollegen und ich von Defense for Children International – Palestine (DCIP) insgesamt 1.171 getötete palästinensische Kinder in Gaza dokumentiert und verifiziert.

Schwere Verstöße gegen Kinder

Ich arbeitete zum ersten Mal im Sommer 2009 mit DCIP zusammen, kurz nach der israelischen Militäroffensive auf den Gazastreifen im Dezember 2008 und Januar 2009, die als Operation Gegossenes Blei bekannt ist. DCIP dokumentierte und verifizierte 353 palästinensische Kinder, die bei israelischen Angriffen getötet wurden.

Ich habe die von unseren DCIP-Feldforschern im Gazastreifen gesammelten Unterlagen durchforstet, um beweisgestützte Berichte über israelische Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, zivile Wohnhäuser und direkte Angriffe auf Zivilisten zu verfassen.

Der Höhepunkt der israelischen Kriegsverbrechen gegen palästinensische Kinder im Gazastreifen wurde während der 50-tägigen israelischen Militäroffensive im Juli und August 2014, bekannt als Operation Protective Edge, erreicht. Unsere Untersuchung der Todesfälle unter palästinensischen Kindern ergab überwältigende und wiederholte Beweise dafür, dass die israelischen Streitkräfte schwere Verstöße gegen Kinder begangen haben, die einem Kriegsverbrechen gleichkommen.

DCIP verifizierte unabhängig den Tod von 547 palästinensischen Kindern unter den Getöteten im Gazastreifen, 535 von ihnen als direkte Folge israelischer Angriffe. Nahezu 68 Prozent der von den israelischen Streitkräften getöteten Kinder waren 12 Jahre alt oder jünger.

Die USA sehen nicht einfach nur zu und versäumen es, den Völkermord an den Palästinensern zu verhindern oder zu bestrafen – sie ermöglichen und unterstützen aktiv das schwerste Verbrechen nach internationalem Recht

Um das Ausmaß der getöteten palästinensischen Kinder in einen größeren Zusammenhang zu stellen, haben die israelischen Streitkräfte in den letzten 22 Tagen mehr Kinder im Gazastreifen getötet als die Gesamtzahl der in bewaffneten Konflikten getöteten Kinder weltweit im Laufe eines ganzen Jahres in den letzten drei Jahren.

Das humanitäre Völkerrecht verbietet wahllose und unverhältnismäßige Angriffe und verpflichtet alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, zwischen militärischen Zielen, Zivilisten und zivilen Objekten zu unterscheiden.

Der Einsatz von Explosivwaffen in dicht besiedelten zivilen Gebieten stellt einen wahllosen Angriff dar, und die Durchführung direkter Angriffe auf Zivilisten oder zivile Objekte kommt einem Kriegsverbrechen gleich.

Die nahezu vollständige Straffreiheit, die den israelischen Beamten und Streitkräften von den Vereinigten Staaten gewährt wird, bedeutet jedoch, dass sie im Grunde keine Grenzen kennen.

Jede israelische Militäroffensive seit der Operation „Gegossenes Blei“ wurde mit wenig bis gar keinem internationalen Druck beantwortet, um einen Akteur zur Rechenschaft zu ziehen, wodurch die systemische Straffreiheit als Norm fortbesteht.

Das frühere Versagen der internationalen Gemeinschaft, israelische Beamte für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, und, was vielleicht noch wichtiger ist, sich zurückzulehnen und die bedingungslose Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel nicht in Frage zu stellen, hat uns dorthin geführt, wo wir jetzt stehen.

Apartheid-Politik

Die Kinder im besetzten Gazastreifen machen fast 50 Prozent der insgesamt 2,3 Millionen Palästinenser aus, die im Gazastreifen leben. Fast alle von ihnen sind unter 16 Jahren israelischer Belagerung und Abriegelung und wiederholten israelischen Militäroffensiven aufgewachsen, die vor dem 7. Oktober eine zunehmend unerträgliche humanitäre Situation geschaffen haben.

Im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, erleben palästinensische Kinder eine unaufhörlich unterdrückende und zunehmend gewalttätige israelische Militärbesetzung, bei der die israelische Führung mehr denn je darauf bedacht ist, sich auf eine Apartheidpolitik und vorsätzliche tödliche Gewalt zu verlassen, um eine ungerechte, unterdrückende und völlig unhaltbare Militärbesetzung zu verwalten.

Zusätzlich zu den aktuellen Bedrohungen durch wahllose israelische Luftangriffe auf Wohnhäuser und zivile Infrastrukturen sind palästinensische Kinder durch die massenhafte interne Vertreibung und die von der israelischen Regierung verhängten Beschränkungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und anderen humanitären Hilfsgütern für sie und ihre Familien weiteren unmittelbaren Gefahren ausgesetzt.

Das medizinische System im Gazastreifen bricht zusammen, da die israelischen Streitkräfte ihre Bombardierung des Gazastreifens aus der Luft, zu Lande und zu Wasser weiter verstärken.

Nach internationalem Recht ist Völkermord die vorsätzliche Tötung einer großen Zahl von Menschen einer bestimmten Nation oder ethnischen Gruppe mit dem Ziel, diese Nation oder Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Völkermord kann durch Tötung oder durch die Schaffung von Lebensbedingungen entstehen, die so unerträglich sind, dass sie die Vernichtung der Gruppe bewirken.

Was wir beobachten und im Fall von DCIP in Echtzeit dokumentieren, ist, dass die israelischen Streitkräfte aktiv das Verbrechen des Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen begehen, indem sie unter völliger Missachtung des internationalen Rechts rechtswidrige Angriffe durchführen, um den Gazastreifen zu entvölkern. Dies geschieht mit der vollen und bedingungslosen Unterstützung der Regierung der Vereinigten Staaten.

Als Unterzeichner der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 sind die Vereinigten Staaten verpflichtet, Völkermord zu verhindern und zu bestrafen. Darüber hinaus sollten Biden und andere US-Regierungsvertreter wissen, dass die Völkermordkonvention nicht nur die Begehung von Völkermord unter Strafe stellt, sondern auch den Versuch, Völkermord zu begehen, und, was besonders wichtig ist, die Beihilfe zum Völkermord.

Mutige US-Führung erforderlich

Die USA sehen nicht einfach nur zu und versäumen es, den Völkermord an den Palästinensern zu verhindern oder zu bestrafen – sie ermöglichen und unterstützen aktiv das schwerste Verbrechen nach internationalem Recht und machen sich damit mitschuldig.

Die israelischen Kampfflugzeuge stammen vollständig aus den USA, und die Munition, mit der die Palästinenser im Gazastreifen getötet werden, ist überwiegend aus amerikanischer Produktion.

Angesichts der weit verbreiteten und systematischen israelischen Militärangriffe gegen eine überwiegend jugendliche Zivilbevölkerung im Gazastreifen und der routinemäßigen rechtswidrigen Tötung palästinensischer Kinder im besetzten Westjordanland hat die Regierung Biden mit bedingungsloser Unterstützung für Israel reagiert.

Sie hat ihre diplomatische Unterstützung dazu genutzt, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu lähmen, um sicherzustellen, dass die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe fortsetzen können, und hat weitere 10,6 Milliarden Dollar an vom US-Steuerzahler finanzierter Militärhilfe und Waffen aus amerikanischer Produktion zugesagt.

Dies kommt zu den 3,8 Milliarden Dollar hinzu, die die USA bereits jährlich an Israel zahlen.

Wenn Biden die derzeitige Zahl der palästinensischen Todesopfer nicht beunruhigt, dann mache ich mir keine Illusionen, dass die Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention ihn zu einer Änderung seiner Politik bewegen werden.

Da kein Ende in Sicht ist, müssen die USA angesichts der sich verschärfenden Feindseligkeiten und der humanitären Katastrophe im Gaza-Streifen dringend mutige Maßnahmen ergreifen, um dem Schutz von Menschenleben Priorität einzuräumen.

Wie viele palästinensische Kinder müssen die israelischen Streitkräfte noch töten, bevor sich jemand erhebt, um in einer unglaublich dringenden humanitären und politischen Situation die Führung zu übernehmen?

Brad Parker ist Rechtsanwalt und Senior Policy Adviser bei Defense for Children International – Palestine. Er ist spezialisiert auf Fragen der Jugendgerichtsbarkeit und schwere Verstöße gegen Kinder in bewaffneten Konflikten und leitet die rechtlichen und politischen Bemühungen von DCIP um die Rechte palästinensischer Kinder. Er ist Mitinitiator der Kampagne No Way to Treat a Child.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …