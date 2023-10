Israeli minister seeks arrest of journalists who ‚harm national morale‘ in new regulation Communications Minister Shlomo Karhi’s proposal would allow Israeli police to arrest citizens, including journalists, for disseminating information critical of Israel

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir (R), mit Kommunikationsminister Shlomo Karhi (L) während einer Parlamentssitzung in Jerusalem am 13. Dezember 2022 (AFP)



Der Vorschlag des Kommunikationsministers Shlomo Karhi würde es der israelischen Polizei erlauben, Bürger, einschließlich Journalisten, wegen der Verbreitung von israelkritischen Informationen zu verhaften

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelischer Minister will Journalisten verhaften, die „der nationalen Moral schaden

Von MEE-Mitarbeitern

15. Oktober 2023

Israels Kommunikationsminister schlägt eine Notverordnung vor, die es der Polizei erlauben würde, Bürger und Journalisten zu verhaften, die Inhalte veröffentlichen, die als „schädlich für die nationale Moral“ gelten.

Nach dem Vorschlag von Shlomo Karhi könnten diese Beschränkungen für Veröffentlichungen gelten, die als „Basis für feindliche Propaganda“ genutzt wurden.

Bei Journalisten und anderen Bürgern könnten Hausdurchsuchungen durchgeführt, ihr Eigentum beschlagnahmt und sie für Äußerungen, die die Regierung für unerwünscht hält, inhaftiert werden.

Der Vorschlag kommt am neunten Tag der Kämpfe zwischen Israel und palästinensischen Gruppen, bei denen mindestens 2.450 Palästinenser in Gaza getötet wurden, darunter 724 Kinder und 458 Frauen. Im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem wurden 56 Menschen durch israelisches Feuer getötet. Unterdessen wurden in Israel mindestens 1.300 Menschen getötet.

Zuvor hatte Karhi am Sonntag erklärt, dass er eine mögliche Schließung des lokalen Büros von Al Jazeera anstrebe, da er den katarischen Nachrichtensender beschuldigte, für die Hamas zu hetzen und israelische Soldaten einem möglichen Angriff aus dem Gazastreifen auszusetzen.

Der Vorschlag, Al Jazeera abzuschalten, sei von israelischen Sicherheitsbeamten und Rechtsexperten geprüft worden, sagte Karhi zu diesem Zeitpunkt und fügte hinzu, dass er ihn später am Tag dem Kabinett vorlegen werde.

Al Jazeera und die Regierung in Doha gaben keinen unmittelbaren Kommentar ab.

„Dies ist ein Sender, der aufruft, dies ist ein Sender, der Truppen in Versammlungsgebieten [außerhalb des Gazastreifens] filmt… der gegen die Bürger Israels aufruft – ein Propagandasprachrohr“, sagte Karhi dem israelischen Armeeradio.

„Es ist unverzeihlich, dass die Botschaften der Hamas-Sprecher über diesen Sender verbreitet werden“, sagte er und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass wir heute damit abschließen werden.“ Es war nicht klar, ob sich die letzte Aussage auf eine Kabinettsdiskussion oder die Umsetzung einer Schließung bezog. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …