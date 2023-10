Is the US complicit in Israel’s alleged use of white phosphorous in Gaza? Experts go over the two reports on Israel’s alleged use of white phosphorus, and what the US military codes on the rounds mean

Weißer Phosphor ist eine chemische Substanz, die von Militärs in Artilleriegranaten, Bomben und Raketen verwendet wird (AFP/Dateifoto)

Experten gehen auf die beiden Berichte über den angeblichen Einsatz von weißem Phosphor durch Israel ein und erläutern, was die US-Militärcodes auf den Geschossen bedeuten

Weißer Phosphor ist eine chemische Substanz, die von Militärs in Artilleriegranaten, Bomben und Raketen verwendet wird.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Machen sich die USA mitschuldig an Israels angeblichem Einsatz von weißem Phosphor in Gaza?

Von Umar A Farooq in Washington

20. Oktober 2023

Nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen in den letzten zwei Wochen wurden dem israelischen Militär im Zuge der anhaltenden Bombardierung der 2,3 Millionen Einwohner zählenden Bevölkerung des Gazastreifens zahlreiche Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Israel hat bestritten, Kriegsverbrechen begangen zu haben, und die USA, die Israel in erheblichem Umfang diplomatisch, politisch und militärisch unterstützen, haben betont, dass sich Israel an die Regeln des Krieges halten muss.

Bislang hat Israel in diesem Konflikt über 4.000 Palästinenser getötet, darunter mehr als 1.500 Kinder, während mindestens 1.400 Israelis bei Angriffen bewaffneter palästinensischer Gruppen ums Leben kamen.

Middle East Eye hat bereits einen Überblick über die Liste der Kriegsverbrechen gegeben, derer Israel in diesem Krieg beschuldigt wird.

Eine Anschuldigung, die angesichts der Schnelllebigkeit des Konflikts und nach der verheerenden Bombardierung eines Krankenhauses in Gaza-Stadt in Vergessenheit geraten könnte, ist die Behauptung, Israel habe weißen Phosphor gegen die Zivilbevölkerung in Gaza eingesetzt.

Der Einsatz von weißem Phosphor unter solchen Bedingungen ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht, und zwei führende Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch (HRW) und Amnesty International, haben Berichte zu diesem Thema veröffentlicht.

MEE wirft einen genaueren Blick auf diese Berichte und auf die Frage, ob es möglicherweise Verbindungen zwischen den USA und dem angeblichen Einsatz dieses Brandstoffs durch Israel im Gazastreifen gibt.

Die Berichte

Am 12. Oktober veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation HRW einen Bericht, dem zufolge sie über verifiziertes Filmmaterial verfügt, das zeigt, dass Israel sowohl im Hafen von Gaza-Stadt als auch in ländlichen Gebieten des Südlibanon weißen Phosphor eingesetzt hat.

In den von der Menschenrechtsorganisation geprüften Videos identifizierte HRW die Munition, die im Hafen von Gaza eingesetzt wurde, als 155-mm-Phosphor-Artilleriegeschosse. Israel hat diesen Bericht dementiert.

Am nächsten Tag veröffentlichte Amnesty International einen eigenen Bericht, in dem es hieß, es lägen „zwingende Beweise für den Einsatz von Artilleriegranaten mit weißem Phosphor durch die israelische Armee in dicht besiedelten zivilen Gebieten in Gaza“ vor. Der Bericht fügte hinzu, dass viele dieser Einsätze als ungesetzliche, wahllose Handlungen betrachtet werden könnten.

Der Bericht dokumentiert auch, dass das israelische Militär Artilleriegranaten mit weißem Phosphor in der israelischen Stadt Sderot nahe der Grenze zu Gaza eingesetzt hat. Auf einem von Amnesty analysierten Foto war zu erkennen, dass die Granaten die Kennzeichnung D528 trugen, den Identifikationscode des US-Militärs für Geschosse mit weißem Phosphor.

Bedeutet dies, dass die USA dem israelischen Militär weiße Phosphormunition geliefert haben, die dann in einem dicht besiedelten Gebiet eingesetzt wurde, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt?

Experten erklärten gegenüber MEE, dass die Beweise für eine Verbindung zwischen all dem noch nicht vorliegen.

„Die Tatsache, dass es einen US Dodic – Department of Defense Identification Code – gibt, ist ein Beweis für den Inhalt, nicht aber dafür, dass die Vereinigten Staaten diese spezielle Patrone hergestellt haben“, sagte Brian Castner, Waffenexperte und Ermittler bei Amnesty International, gegenüber MEE.

Das US-Militär, die Nato und das israelische Militär sind eng miteinander verflochten, so dass israelische Waffenhersteller manchmal amerikanische Nomenklaturen und Codes verwenden, weil es einfacher ist, als ihre eigenen Codes zu entwickeln.

Um wirklich herauszufinden, ob die fraglichen Geschosse in den USA hergestellt wurden, müsste man die National Stock Number (NSN) sehen, die einen zweistelligen Code für das Herkunftsland enthält. Die US-Codes sind 00 und 01.

Castner sagte, dass diese NSN-Codes im Militär für alles verwendet werden, von Radkappen bis zu Zwei-Tonnen-Lastwagen.

„Ich bräuchte die nationale Lagernummer, die in das Metall des Geschosses eingestanzt sein kann oder auch nicht. Dieser Code würde uns etwas verraten.“

Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Israel weiße Phosphormunition aus den USA besitzt.

„Die USA liefern so viele Waffen, und diese speziellen Geschosse, die M825 und M825A1, wurden in der Vergangenheit mit ziemlicher Sicherheit von den USA geliefert“, so Castner.

Was ist weißer Phosphor?

Weißer Phosphor ist eine chemische Substanz, die von Militärs in Artilleriegranaten, Bomben und Raketen verwendet wird. Die Substanz entzündet sich, wenn sie mit Sauerstoff in Berührung kommt, und kann dann bei Temperaturen von über 800 °C stark brennen.

Die Substanz wurde vor mehr als 300 Jahren von einem deutschen Alchemisten in Hamburg entdeckt, und nachdem sie unter anderem zum Anzünden von Streichhölzern verwendet wurde, begann man, sie auch für militärische Zwecke zu nutzen.

Weißer Phosphor ist besonders grausam, wenn er als Waffe eingesetzt wird“.

– John Chappell, Zentrum für Zivilisten in Konflikten

Als Waffe ist weißer Phosphor leicht entzündbar, schwer zu löschen, brennt bei hohen Temperaturen und kann das Feuer schnell verbreiten.

„Weißer Phosphor ist besonders schrecklich, wenn er als Waffe eingesetzt wird. Das menschliche Leid, das damit einhergeht, ist besonders erschütternd“, sagte John Chappell, Advocacy and Legal Fellow am Center for Civilians in Conflict (Civic).

„Und dann ist da natürlich noch die Tatsache, dass das israelische Militär Waffen in einem sehr dicht besiedelten Gebiet, dem Gazastreifen, einsetzt und dass die medizinische Versorgung so eingeschränkt ist, dass die medizinische Infrastruktur so stark beschädigt wurde.“

Bei bewaffneten Konflikten setzen Militärs weißen Phosphor als Rauchschutz ein, da die weißen Rauchwolken, die sie erzeugen, Panzerbataillonen Deckung geben oder generell die Sicht der feindlichen Truppen verdecken. Die Substanz ist in der Lage, die Infrarottechnik und auch Waffenverfolgungssysteme, wie z. B. Boden-Luft-Raketen, zu stören.

Der Einsatz von weißem Phosphor ist nach internationalem Recht nicht verboten, aber der Einsatz in dicht besiedelten Gebieten ist untersagt. Protokoll 3 des UN-Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen verbietet „den Einsatz von Waffen, die in erster Linie dazu bestimmt sind, Gegenstände in Brand zu setzen oder Verbrennungen an Zivilpersonen zu verursachen“.

Kommt die Substanz mit Menschen in Berührung, kann sie chemische und thermische Verbrennungen bis hin zu den Knochen verursachen und auch in den Blutkreislauf gelangen, was zu Organversagen führen kann. Selbst nach der Behandlung können sich die Wunden möglicherweise wieder entzünden, wenn sie erneut Sauerstoff ausgesetzt werden.

Moralisches Verschulden versus rechtliche Haftung

Wenn es um die Anwendung des Völkerrechts auf die Kriegsführung geht, sind die Details einer Handlung unglaublich wichtig, vor allem, wenn es um den Einsatz einer Substanz wie weißer Phosphor geht.

Das Völkerrecht besagt zwar, dass die Waffe nicht in dicht besiedelten Gebieten eingesetzt werden darf, doch Castner fügte hinzu, dass nicht klar zwischen bewaffneten Gruppen und Zivilisten unterschieden werden dürfe.

„Angriffe, bei denen nicht zwischen Zivilisten auf der einen und militärischen Zielen auf der anderen Seite unterschieden wird, sind wahllose Angriffe. Und das ist ein Verstoß gegen das Kriegsrecht. Und wenn Zivilisten verletzt oder getötet werden, kann das ein Kriegsverbrechen sein“, sagte Castner.

„Deshalb sollte weißer Phosphor nicht eingesetzt werden. Und deshalb ist es so gefährlich, diese Munition in einem dicht besiedelten Gebiet einzusetzen, weil die Gefahr, Zivilisten zu verletzen, sehr groß ist und man in einem dicht besiedelten Gebiet nicht zwischen Zivilisten und militärischen Zielen unterscheiden kann.“

Was eine etwaige Mitschuld der USA an diesem Vorfall angeht, so ist es schwierig, die rechtliche Verantwortung zu klären, da nicht klar ist, wann die Granaten an Israel geliefert wurden und ob die von den USA gelieferten weißen Phosphorgranaten von Israel in Gaza eingesetzt wurden.

„Während es also sicherlich eine moralische Schuld gibt, wenn die USA weißen Phosphor an Israel weitergegeben haben, wird die Haftung nach internationalem Recht komplizierter“, sagte Chappell.

„Und da die USA weiße Phosphorgranaten möglicherweise deutlich vor Beginn der aktuellen Offensive weitergegeben haben und es unklar ist, ob die politischen Entscheidungsträger eine Weitergabe in dem Wissen vornahmen, dass sie auf diese Weise eingesetzt werden würden, ist die rechtliche Haftung weniger klar.“

Die einzige Möglichkeit, konkret herauszufinden, ob in den USA hergestellte Granaten verwendet wurden, besteht darin, in den Gazastreifen zu gehen und dort Granatenreste mit US-Militärcodes und dem NSN-Code für die USA zu finden. Angesichts der Zugangsbeschränkungen erscheint dies derzeit nicht plausibel.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) untersucht derzeit „die Lage im Staat Palästina“ wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, die seit 2014 begangen wurden, und der IStGH-Ankläger erklärt, dass sich sein Mandat auf den aktuellen Konflikt erstreckt.

Dennoch ist klar, dass Israel bei allem, was es im Gazastreifen tut, die Rückendeckung der USA hat. Präsident Joe Biden reiste am Mittwoch nach Israel, wo er die israelische Kriegszentrale besuchte und einen Überblick über Israels militärische Pläne im Gazastreifen erhielt.

„Im Großen und Ganzen wird alles, was das israelische Militär derzeit tut, von den Vereinigten Staaten unterstützt“, sagte Chappell.

Israel hat sicherere Alternativen

Experten merkten an, dass es zwar schwierig sein kann, Verstöße gegen internationales Recht festzustellen, sei es durch Israel oder die USA, aber Israel sollte weißen Phosphor gar nicht erst einsetzen.

Vor etwa einem Jahrzehnt erklärte Israel, dass es die Verwendung dieser Substanz einstellen würde.

„Nach der Kritik von Human Rights Watch, Amnesty International und israelischen und palästinensischen Menschenrechtsgruppen während des Gaza-Krieges 2008-2009 sagte die israelische Regierung, dass sie den Einsatz von weißem Phosphor im Jahr 2013 einstellen würde, was sie eindeutig nicht getan hat“, so Chappell.

Israel verfügt über zahlreiche andere Waffen, die als Rauchvorhang verwendet werden können und denselben Zweck wie weißer Phosphor erfüllen, aber weniger schädlich sind. Eine davon ist Hexachlorethan (HC), eine Verbindung, die in vielen Rauchgranaten von Militärs auf der ganzen Welt verwendet wird.

„Israel hat andere Rauchgranaten, die dasselbe bewirken. Es handelt sich dabei um M150-Granaten, die HC und nicht weißen Phosphor verwenden. Sie sind weniger schädlich für die Zivilbevölkerung in dem Gebiet. Es gibt noch andere Mittel, aber sie scheinen sie nicht zu verwenden“, sagte Castner. Übersetzt mit Deepl.com



